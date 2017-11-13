День войск радиационной, химической и биологической защиты

Днем рождения войск РХБЗ считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана Химическая служба РККА. К концу 1920-х годов химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах.Но фактически химические войска, как их тогда называли, впервые появились во время Первой мировой войны, когда были применены отравляющие вещества и огнемёты.Химические войска осуществляли газобаллонные атаки, газомётные обстрелы и огнеметания. К концу 1916 г. в Русской Императорской армии уже состояло 15 химических подразделений (рот), которые действовали в 1915 — 1918 годах.В период между 1-й и 2-й мировыми войнами вооружение химических войск развивалось стремительно: в подразделения и воинские части поступали переносные огнемёты различных конструкций, миномёты, реактивные установки и химические боеприпасы для них. Появились огнемётные танки и специальные машины.В Великую Отечественную войну в составе химических войск имелись: технические бригады (для постановки дымов и маскировки крупных объектов), бригады, батальоны и роты противохимической защиты, огнемётные батальоны и роты.Во время войны советские химические войска поддерживали высокую готовность противохимической защиты частей и соединений армии на случай применения противником химического оружия, уничтожали врага с помощью огнемётов и осуществляли дымовую маскировку войск.За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны 17 батальонов и 13 рот ранцевых огнемётов, 25 батальонов фугасных огнемётов, 18 батальонов противохимической защиты награждены орденами. 40 воинских частей химических войск получили почётные наименования.28 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи — награждены орденами и медалями.С появлением ядерного и биологического оружия объём задач химических войск резко возрос и стал включать также защиту от радиоактивных и бактериальных средств.В то же время, войска РХБЗ начали свое становление как войска двойного назначения. Экологические катастрофы в современном мире стали реальностью, а их последствия вполне сравнимы с применением оружия массового поражения.В настоящее время определением главного назначения войск РХБЗ России является организация защиты войск и сил, населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и в военное время.В апреле-октябре 1986 г. в работах по дезактивации, строительстве «Саркофага» над 4-м энергоблоком ЧАЭС принимали участие 10 полков и батальонов РХБЗ ВС СССР.Сегодня специалисты войск РХБЗ с успехом применяют навыки и умения в таких чрезвычайных ситуациях, как вспышка сибирской язвы в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе.В 1992 году химические войска в Вооруженных силах Российской Федерации переименованы в войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).Войска РХБЗ Вооруженных сил России имеют в своем составе части и подразделения засечки, радиационной и химической разведки, радиационной, химической и биологической защиты, аэрозольного противодействия, огнеметные, дегазации обмундирования и снаряжения, ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, расчетно-аналитические станции.На оснащении и вооружении частей РХБЗ есть и автоматизированные системы управления, и робототехнические комплексы специального назначения, в том числе беспилотные летательные аппараты, и системы дистанционной РХБ разведки. Все это помогает минимизировать участие человека в работе и позволяет не только свести вероятность ошибок практически к нулю, но и обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих.В последнее время в войска РХБЗ поступают новые разработки, о некоторых из них мы подробно писали на наших страницах. Это и современная машина разведки и анализа РХМ-6, мощный постановщик дымовых завес ТДА-3.Не стоит забывать и о «Солнцепеках» и «Буратино», которые тоже являются одним из вооружений РХБЗ.Офицеров для войск готовят в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко в Костроме.С праздником всех бойцов с невидимым, но тем не менее весьма грозным противником!С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты!