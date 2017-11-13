10:17 13 ноября

День войск радиационной, химической и биологической защиты



Днем рождения войск РХБЗ считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана Химическая служба РККА. К концу 1920-х годов химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах.

Но фактически химические войска, как их тогда называли, впервые появились во время Первой мировой войны, когда были применены отравляющие вещества и огнемёты.


День войск радиационной, химической и биологической защиты


Химические войска осуществляли газобаллонные атаки, газомётные обстрелы и огнеметания. К концу 1916 г. в Русской Императорской армии уже состояло 15 химических подразделений (рот), которые действовали в 1915 — 1918 годах.

В период между 1-й и 2-й мировыми войнами вооружение химических войск развивалось стремительно: в подразделения и воинские части поступали переносные огнемёты различных конструкций, миномёты, реактивные установки и химические боеприпасы для них. Появились огнемётные танки и специальные машины.

В Великую Отечественную войну в составе химических войск имелись: технические бригады (для постановки дымов и маскировки крупных объектов), бригады, батальоны и роты противохимической защиты, огнемётные батальоны и роты.

Во время войны советские химические войска поддерживали высокую готовность противохимической защиты частей и соединений армии на случай применения противником химического оружия, уничтожали врага с помощью огнемётов и осуществляли дымовую маскировку войск.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны 17 батальонов и 13 рот ранцевых огнемётов, 25 батальонов фугасных огнемётов, 18 батальонов противохимической защиты награждены орденами. 40 воинских частей химических войск получили почётные наименования.

28 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи — награждены орденами и медалями.

С появлением ядерного и биологического оружия объём задач химических войск резко возрос и стал включать также защиту от радиоактивных и бактериальных средств.



В то же время, войска РХБЗ начали свое становление как войска двойного назначения. Экологические катастрофы в современном мире стали реальностью, а их последствия вполне сравнимы с применением оружия массового поражения.

В настоящее время определением главного назначения войск РХБЗ России является организация защиты войск и сил, населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и в военное время.

В апреле-октябре 1986 г. в работах по дезактивации, строительстве «Саркофага» над 4-м энергоблоком ЧАЭС принимали участие 10 полков и батальонов РХБЗ ВС СССР.





Сегодня специалисты войск РХБЗ с успехом применяют навыки и умения в таких чрезвычайных ситуациях, как вспышка сибирской язвы в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 1992 году химические войска в Вооруженных силах Российской Федерации переименованы в войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).

Войска РХБЗ Вооруженных сил России имеют в своем составе части и подразделения засечки, радиационной и химической разведки, радиационной, химической и биологической защиты, аэрозольного противодействия, огнеметные, дегазации обмундирования и снаряжения, ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, расчетно-аналитические станции.



На оснащении и вооружении частей РХБЗ есть и автоматизированные системы управления, и робототехнические комплексы специального назначения, в том числе беспилотные летательные аппараты, и системы дистанционной РХБ разведки. Все это помогает минимизировать участие человека в работе и позволяет не только свести вероятность ошибок практически к нулю, но и обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих.



В последнее время в войска РХБЗ поступают новые разработки, о некоторых из них мы подробно писали на наших страницах. Это и современная машина разведки и анализа РХМ-6, мощный постановщик дымовых завес ТДА-3.



Не стоит забывать и о «Солнцепеках» и «Буратино», которые тоже являются одним из вооружений РХБЗ.



Офицеров для войск готовят в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко в Костроме.

С праздником всех бойцов с невидимым, но тем не менее весьма грозным противником!



С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты!

Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов


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Комментарии 7

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  1. DrVintorez Сегодня, 06:56
    Всех причастных- категорически с праздником!
    DrVintorez
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
    Россия официально не имеет биологического и химического оружия в отличии от США...тяжко нашим химикам придется в случае применения США оружия с этими начинками.
    Пожелаю удачи и успехов в своем деле войскам РХБЗ... hi
    Тот же ЛЕХА
  3. амурец Сегодня, 07:30
    С праздником химики. Успехов и удач!
    и удач.
    амурец
  4. роман66 Сегодня, 07:42
    закон "химика" : куда дым, туда и ветер! с праздничком!!
    роман66
  5. serg.shishkov2015 Сегодня, 09:00
    профессиональный праздник моей семьи-отец на Новой Земле командиром отделения РХР был,а я хоть и не служил,но несколько лет в школе ОБЖ вёл и на курсах МЧС подготовку прошёл на начальника поста радиационного и химического наблюдения
    serg.shishkov2015
  6. serg.shishkov2015 Сегодня, 09:04
    мы рождены пролить всё то,что льётся!рассыпать то,чего нельзя разлить! Наш факультет химическим зовётся! Давайте-ж ,братцы, химию любить! это и мой гимн!
    serg.shishkov2015
  7. EvgNik Сегодня, 09:11
    Сейчас в магазинах полно всякой химической дряни. Эх, туда бы войска запустить на недельку, для дезактивации! С праздником, ребята!
    EvgNik
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