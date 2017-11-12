Филиппинцев, вышедших на акцию протеста перед визитом Трампа, разогнали водометами
В воскресенье несколько сотен демонстрантов, протестующих против приезда на Филиппины президента США Дональда Трампа, попытались прорваться к американскому посольству в Маниле, но были остановлены водометами, передает ТАСС сообщение газеты Manila Times.
Демонстранты требовали «не пускать Трампа» в страну, выступая против военного сотрудничества Филиппин и США.
После того как активисты попытались прорвать полицейское оцепление, правоохранители рассеяли толпу, использовав брандспойты пожарной машины.
«Инцидент произошел буквально за несколько часов до прибытия американского президента в Манилу для участия в мероприятиях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», – говорится в сообщении.
Уличные акции протеста на фоне визита американского лидера проходят в Маниле с пятницы.
Несколько сотен активистов (организаторы акции сообщают о нескольких тысячах человек) требуют «запретить въезд Трампу», протестуя против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».
Демонстранты скандировали е лозунги «Нет Трампу! Нет США». Они сожгли полотнище, стилизованное под американский флаг, а также несколько портретов Трампа.
Напомним, 12-14 ноября Трамп будет находиться на Филиппинах, где примет участие в саммите АСЕАН-США и в Восточноазиатском саммите.
Демонстранты требовали «не пускать Трампа» в страну, выступая против военного сотрудничества Филиппин и США.
После того как активисты попытались прорвать полицейское оцепление, правоохранители рассеяли толпу, использовав брандспойты пожарной машины.
«Инцидент произошел буквально за несколько часов до прибытия американского президента в Манилу для участия в мероприятиях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», – говорится в сообщении.
Уличные акции протеста на фоне визита американского лидера проходят в Маниле с пятницы.
Несколько сотен активистов (организаторы акции сообщают о нескольких тысячах человек) требуют «запретить въезд Трампу», протестуя против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».
Демонстранты скандировали е лозунги «Нет Трампу! Нет США». Они сожгли полотнище, стилизованное под американский флаг, а также несколько портретов Трампа.
Напомним, 12-14 ноября Трамп будет находиться на Филиппинах, где примет участие в саммите АСЕАН-США и в Восточноазиатском саммите.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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