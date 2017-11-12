17:24 12 ноября

Филиппинцев, вышедших на акцию протеста перед визитом Трампа, разогнали водометами

В воскресенье несколько сотен демонстрантов, протестующих против приезда на Филиппины президента США Дональда Трампа, попытались прорваться к американскому посольству в Маниле, но были остановлены водометами, передает ТАСС сообщение газеты Manila Times.



Демонстранты требовали «не пускать Трампа» в страну, выступая против военного сотрудничества Филиппин и США.


После того как активисты попытались прорвать полицейское оцепление, правоохранители рассеяли толпу, использовав брандспойты пожарной машины.

«Инцидент произошел буквально за несколько часов до прибытия американского президента в Манилу для участия в мероприятиях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», – говорится в сообщении.

Уличные акции протеста на фоне визита американского лидера проходят в Маниле с пятницы.

Несколько сотен активистов (организаторы акции сообщают о нескольких тысячах человек) требуют «запретить въезд Трампу», протестуя против «империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах».

Демонстранты скандировали е лозунги «Нет Трампу! Нет США». Они сожгли полотнище, стилизованное под американский флаг, а также несколько портретов Трампа.

Напомним, 12-14 ноября Трамп будет находиться на Филиппинах, где примет участие в саммите АСЕАН-США и в Восточноазиатском саммите.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Ami du peuple Сегодня, 15:08
    Как говорится, с кем Вы, господин Дутерте?
    Ami du peuple
    1. Смог Сегодня, 15:10
      Цитата: Ami du peuple
      С кем вы, господин Дутерте?"

      Хе,хе,хе. С тем кто больше даст......
      А вообще то - ласковое теляти двух мамок сосет...( правда потом этих ласковых телятей на убой ведут)
      Смог
      1. Джедай Сегодня, 15:12
        Костя, привет! hi Хитрит г-н Дутерте, по примеру некоторых лидеров на двух стульях усидеть хочет. wink
        Джедай
        1. Смог Сегодня, 15:15
          Привет, друже! drinks soldier И сколько уже таких сидельщиков враскоряку почило в бозе? Ни хрена жизнь ни чему не учит.
          Смог
          1. Джедай Сегодня, 15:22
            Жизнь-то учит, да не всяк нерадивый ученик эти уроки усваивает! yes
            Джедай
        2. Ami du peuple Сегодня, 15:19
          Цитата: Джедай
          Хитрит г-н Дутерте, по примеру некоторых лидеров на двух стульях усидеть хочет.

          Интересно, в Ростове он себе домик присмотрел? Ладно, подождём итогов, а то может по окончанию переговоров Родриго назовёт Трампа (как когда-та Обаму) "сыном женщины с пониженной социальной ответственностью"
          Ami du peuple
          1. Джедай Сегодня, 15:23
            Цитата: Ami du peuple
            может по окончанию переговоров Родриго назовёт Трампа (как когда-та Обаму) "сыном женщины с пониженной социальной ответственностью"

            Это было бы good
            Джедай
          2. Смог Сегодня, 15:47
            Цитата: Ami du peuple
            Интересно, в Ростове он себе домик присмотрел?

            Че у нас Ростов то резиновый????
            Смог
        3. Anarchist Сегодня, 15:21
          Цитата: Джедай
          на двух стульях усидеть хочет.

          Это считается нормальной практикой, в последнее время! Когда ''булки рвутся''...
          Anarchist
          1. Джедай Сегодня, 15:24
            Цитата: Anarchist
            Это считается нормальной практикой, в последнее время!

            Как же, знаем. "Многовекторная внешняя политика" и всё такое...
            Джедай
            1. Anarchist Сегодня, 15:31
              Я бы это по-другому назвал, но без мата не получается...
              Когда дружишь с кем-то одним, тогда жмёшь ему руку! А когда между ''Перелюблиными'', тогда впоследствии приходится что-то целовать. И это совсем не рука!
              Anarchist
              1. Джедай Сегодня, 15:37
                Я тебя понял, Саша. Неплохо бы всем "двухседельным" это в головы вбить.
                Джедай
                1. Anarchist Сегодня, 15:45
                  Как говорит мой старикан папашка:
                  ''не доходит через голову, дойдет через руки!''
                  Ну у них через другое место, но обязательно дойдёт! Может быть слишком поздно, но...
                  Anarchist
    2. Банщик-М Сегодня, 15:16
      Цитата: Ami du peuple
      Как говорится, с кем Вы, господин Дутерте?

      С Путиным! ..
      Банщик-М
      1. Дедкастарый Сегодня, 16:07
        Цитата: Банщик-М
        Цитата: Ami du peuple
        Как говорится, с кем Вы, господин Дутерте?

        С Путиным! ..

        щас..! очкосжалось...не разгонял бы тогда народ. свою игру играет старый хрен,не проиграл бы.
        Дедкастарый
    3. Primoos Сегодня, 16:34
      Цитата: Ami du peuple
      Как говорится, с кем Вы, господин Дутерте?

      Несанкционированные уличные акции никакой власти не нужны. И таки да, дипломатические объекты неприкосновенны, не на Украине чай. Майдан на Филипинах не прокатил, потому, что Дутерте не Янукович. Рассусоливать не привык.
      Primoos
  2. Anarchist Сегодня, 15:09
    Интересные люди: протестуют против Президента США, Но пакостят своей стране... Понятное дело, что разгонят!
    Или они решили устроить из своей страны свалку, дабы показать трампу, что здесь нечего делать! На мусорке то...
    Anarchist
    1. destination Сегодня, 15:20
      Они правильно всё делают,в отличае от нас-мы с тобой вот не вышли,некогда всё...
      destination
      1. Anarchist Сегодня, 15:52
        В том-то и дело, что нам некогда, Мы работаем! А выходят на улицы - Бездельники, как правило - маргинального склада ума... Поэтому и происходят погромы! Вместо мирного манифеста...
        Anarchist
    2. Pirogov Сегодня, 15:20
      Цитата: Anarchist
      Интересные люди: протестуют против Президента США, Но пакостят своей стране... Понятное дело, что разгонят!
      Или они решили устроить из своей страны свалку, дабы показать трампу, что здесь нечего делать! На мусорке то

      Почему сразу свалку, а сколько действительно свалок по всему миру сделали Сша ?
      Pirogov
  3. 210окв Сегодня, 15:11
    Дерьмократию...Давно уже ясно что вам принесли на Филиппины янки.Гуано одно.
    210окв
  4. ватник Сегодня, 15:13
    Чем больше народу разных стран поймёт что США это "противник мира" и один из создателей мирового "террористического интернационала" тем будет лучше.
    Филиппинцы протестуют против визита Трампа
    ватник
  5. федоров Сегодня, 16:27
    Загнал немного Дутерте..То ему оружие в долг от России, то так-же от матрасии, кто победит в гонке за светлое будущее ? Наркоту лупашить - милое дело, но разгонять народ,который тебя поддерживает, тут подумать надо, если есть чем. .А впрочем мне пофиг, тут у самих важных проблем хватает .
    федоров
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