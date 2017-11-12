«Проход-1»: что умеет роботизированный монстр на базе Т-90

Робот-сапер «Проход-1» создан на платформе танка Т-90. Этой машине нет аналогов в мире. Как можно понять из названия, задачей данного монстра является создание проходов для техники на минных полях. Главной особенностью «Прохода-1» заявлена возможность управления им дистанционно. Эта машина является самым крупных роботизированным наземным комплексом. Оборонительное вооружение "сапера" представлена тяжелым пулеметом "Корд".