17:25 12 ноября

«Проход-1»: что умеет роботизированный монстр на базе Т-90

Робот-сапер «Проход-1» создан на платформе танка Т-90. Этой машине нет аналогов в мире. Как можно понять из названия, задачей данного монстра является создание проходов для техники на минных полях. Главной особенностью «Прохода-1» заявлена возможность управления им дистанционно. Эта машина является самым крупных роботизированным наземным комплексом. Оборонительное вооружение "сапера" представлена тяжелым пулеметом "Корд".




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 16:49
    Боевая Машина Разграждения - не монстр, а очень нужная на поле боя машина. Сейчас главное, что бы эта машина пошла в войска, а не осталась в единичных, показушных экземплярах. Машина очень нужная.
    svp67
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