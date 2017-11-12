Песков объяснил, почему сорвалась встреча Путина и Трампа
Представители американской делегации пыталась согласовать отдельную встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме во время саммита АТЭС, однако предложили время и место, которые устраивали только их, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь напомнил, что встреча в Гамбурге проходила на американской территории, и по дипломатической очередности на этот раз встреча должна была пройти на российской территории.
Действительно, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб, и по другим каналам. Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон. Как правило, стороны стараются предложить друг другу различные альтернативные варианты, чтобы согласовать графики глав государств, учитывая, что они всегда перегружены в ходе подобных саммитов,рассказал Песков.
К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место – помещение, которое было арендовано американцами,добавил он.
Пресс-секретарь напомнил, что встреча в Гамбурге проходила на американской территории, и по дипломатической очередности на этот раз встреча должна была пройти на российской территории.
Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться,отметил Песков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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