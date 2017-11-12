Песков объяснил, почему сорвалась встреча Путина и Трампа

Действительно, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб, и по другим каналам. Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон. Как правило, стороны стараются предложить друг другу различные альтернативные варианты, чтобы согласовать графики глав государств, учитывая, что они всегда перегружены в ходе подобных саммитов,

К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место – помещение, которое было арендовано американцами,

Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться,