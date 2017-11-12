17:22 12 ноября

Песков объяснил, почему сорвалась встреча Путина и Трампа

Представители американской делегации пыталась согласовать отдельную встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме во время саммита АТЭС, однако предложили время и место, которые устраивали только их, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.



Действительно, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб, и по другим каналам. Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон. Как правило, стороны стараются предложить друг другу различные альтернативные варианты, чтобы согласовать графики глав государств, учитывая, что они всегда перегружены в ходе подобных саммитов,
рассказал Песков.


К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место – помещение, которое было арендовано американцами,
добавил он.

Пресс-секретарь напомнил, что встреча в Гамбурге проходила на американской территории, и по дипломатической очередности на этот раз встреча должна была пройти на российской территории.

Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться,
отметил Песков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 15:24
    А собственно зачем?Пожать руки и все,?Как были неразрешимые проблемы так они и есть.Мы стоим на разных позициях.Совершенно разных.
    210окв
    1. Монос Сегодня, 15:28
      Поэтому встреча не смогла состояться

      Да и ляд с ними! Захотят, найдут возможность встретиться.

      Как, будучи ниже ростом, смотреть на собеседника свысока. Мастер-класс от ВВП. smile
      Монос
      1. Джедай Сегодня, 15:33
        Подозреваю что американцы СПЕЦИАЛЬНО предложили безальтернативный вариант встречи, зная что он не устроит российскую сторону и последует отказ. Тем самым, сами себе обеспечили отмазку: "А мы предлагали - русские сами отказались". negative
        Джедай
        1. alekc73 Сегодня, 16:09
          Розговор ведут с равными.Нам нечего предложить взамен.Россия не СССР.Нас не уважают.Миром правит сила и деньги.Ничего нового за тысячу лет.
          alekc73
          1. Esoteric Сегодня, 16:53
            Цитата: alekc73
            Миром правит сила и деньги.Ничего нового за тысячу лет.

            Я согласен с вами. Силу мы продемонстрировали, но только эта демонстрация слабовата, в сравнении со сбитыми вертолётами и самолётом. А денег нам пока что Америка ссуживает в обмен на нефть. И разговаривать с Россией они не станут, пока мы только составляем ноты протеста...
            Следующий удар будет нанесён по Олимпиаде-2018...Пора действовать на опережение...
            Esoteric
            1. Голован Джек Сегодня, 17:05
              Цитата: Esoteric
              ... эта демонстрация слабовата, в сравнении со сбитыми вертолётами и самолётом

              Сбитый самолет обошелся Турции в несколько миллиардов долларов. По разным оценкам - от 3 до 20 (!!!).
              Мало?
              Напоминаю - самый болезненный удар - это удар по карману. Который и последовал... после сбитого самолета.
              Цитата: Esoteric
              денег нам пока что Америка ссуживает в обмен на нефть

              Ай, красава!!
              Не так, уважаемый...
              На нефти и газе из РФ плотно "сидит" Европа.
              У нефтегазовой иглы, в отличии от обычной, два острых конца. На одном "сидит" поставщик, на другом - потребитель. И кто "сидит плотнее" - далеко не всегда очевидно.
              Дык вот, Европа за эти нефть и газ платит, как ни странно. Да, баксами, как общепринятым в мире платежным, кхм, средством.
              И причем тут "Америка ссучи ссуживает", скажите на милость?
              Цитата: Esoteric
              И разговаривать с Россией они не станут, пока мы только составляем ноты протеста...

              Ну, начнем с того, что Вы даже ноты не составляете. И я тоже.
              А что там за кулисами делается - мы постфактум узнаем (как с самолетом и турками примерно). Лет так через Н, или даже М.
              И то, что лично Вам Лавров и Путин не докладывают, что предпринимается, вовсе не значит, то ничего не предпринимается.
              Очевидные, вроде, все вещи-то request
              Голован Джек
          2. samarin1969 Сегодня, 16:59
            Цитата: alekc73
            Розговор ведут с равными.Нам нечего предложить взамен.Россия не СССР.Нас не уважают.Миром правит сила и деньги.Ничего нового за тысячу лет.

            Вы - правы. На Россию смотрят, как на Турцию в XIX веке: большая, имеет много богатств, но "султану" всё "по барабану". Россия последние 30 лет настолько плевала на свои интересы, что на неё стали смотреть как на неполноценное государство и ждут её распада.
            samarin1969
        2. sabakina Сегодня, 16:32
          Да нет Макс, тут другое. Трамп хотел показать свою значимость и величие. Ан, не получилось.
          sabakina
          1. ППК Сегодня, 16:43
            Почему тогда за несостоявшуюся встречу вынуждена оправдываться российская сторона?
            ППК
            1. sabakina Сегодня, 16:46
              Вы когда объяснение пишете, Вы оправдываетесь?
              sabakina
              1. ППК Сегодня, 16:48
                Обьяснения обычно пишут провинившиеся, не так ли?
                ППК
                1. sabakina Сегодня, 16:51
                  Провинившиеся в чём? Что оборудование вышло из строя? Что молния попала в трансформатор? Я писал такие, потом их почему то в корзину бросали!
                  sabakina
                  1. ППК Сегодня, 16:52
                    В провале встречи например?
                    P.S. интересно, мужики с нормальной ориентацией берут себе женские ники и аватарки?
                    ППК
                    1. sabakina Сегодня, 16:57
                      Вам не нравится ник, аватарка или ориентация?
                      sabakina
                    2. Монос Сегодня, 17:20
                      Цитата: ППК
                      интересно, мужики с нормальной ориентацией берут себе женские ники и аватарки?

                      Хуже, когда "мужик" думает, что он "мужик", а ведёт себя как баба. smile
                      Монос
              2. Esoteric Сегодня, 16:57
                Цитата: sabakina
                Вы когда объяснение пишете, Вы оправдываетесь?

                То - объяснение, а это - рассуждения по поводу, как мы должны трактовать увиденное. В целом, встреча была обречена на такой формат, ибо представители МИДов не нашли общего языка. А поддерживать политику США для России подобно смерти...Нам и по КНДР не надо было соглашаться с инициативами США. Может быть этот американский клоун вёл себя скромнее...
                Esoteric
                1. sabakina Сегодня, 17:01
                  Юрий Васильевич, я уже писал тут, Рузвельт согласился остановиться в советской резиденции в 1943 году. Но кто такой Рузвельт и кто такой Трамп? Политик и торгаш это не галантерейщик и кардинал...
                  sabakina
    2. 79807420129 Сегодня, 15:44
      Самое главное ВВП сделал,остальное вторично. feel
      79807420129
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:47
        Цитата: 79807420129
        Самое главное ВВП сделал,остальное вторично.

        Какая влажная картинка. А почему тогда Путин дал Трампу приказ бомбить Шайрат и продавать американский газ уже даже в Польшу?
        Молодой_Коммунист
        1. bagr69 Сегодня, 16:01
          А вы уверены, что газ именно американский? wink
          bagr69
          1. sabakina Сегодня, 16:35
            Уверены. Я лично отправлял им сухогрузы с горохом! wink
            sabakina
          2. Scoun Сегодня, 16:49
            Цитата: bagr69
            А вы уверены, что газ именно американский? wink

            Как за углём в Новоросс так за СПГ в Питер, выгода тройная.
            Scoun
        2. Дедкастарый Сегодня, 16:02
          Песков объяснил, почему сорвалась встреча Путина и Трампа
          усатый говорун, мог и не заморачиваться, и так яснее ясного, у трампия нет поддержки внутри,и встреча с "темнейшим" выбьет у него табуретку..."фейс" надо сохранить любой ценой,но подозреваю,что больше всего на свете,ему хотелось поговорить с Путиным.
          Дедкастарый
          1. sabakina Сегодня, 16:37
            Да Дедка старый, да, но на своей стороне! Но есть ПРОТОКОЛ, ибо, закон есть закон!
            sabakina
        3. 79807420129 Сегодня, 16:40
          Цитата: Молодой_Коммунист
          продавать американский газ уже даже в Польшу?

          А газ то покупается в Усть Луге(не надо напоминать где находится Усть Луга) и продается евролохам и все довольны wink
          Цитата: Молодой_Коммунист
          А почему тогда Путин дал Трампу приказ бомбить Шайрат

          Да товарищ коммунист junior laughing Оскомину уже набило,к Иванке Трамп и ЦРУ все вопросы. laughing
          79807420129
  2. Шура пермский Сегодня, 15:24
    Да в твиттере спишутся) на самом деле толку от встреч,если у трампа руки связаны конгрессом и прочими конторами
    ,ох его,как истинного холерика,вытряхивает эта ситуация…
    Шура пермский
  3. Masya Masya Сегодня, 15:27
    Американцы не проявили никакой гибкости,

    Вот как соврать, оболгать и обвинить, всех собак навешать, так американцы такую гибкость проявляют, просто чудеса гуттаперчивости проявляют...
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 15:31
      Марина,ведут они как слоны в посудной лавке.И что с ними сделать даже не знаю.Спалить лавку?Или напустить туда мышей?А может просто не пускать его туда.Как во времена СССР?Плохо что наша страна не СССР..
      Цитата: Masya Masya
      Американцы не проявили никакой гибкости,

      Вот как соврать, оболгать и обвинить, всех собак навешать, так американцы такую гибкость проявляют, просто чудеса гуттаперчивости проявляют...
      210окв
      1. destination Сегодня, 15:35
        А что вы имеете против американцев?Поучиться надо у них,как они себя ведут на мировой арене...
        destination
        1. 210окв Сегодня, 15:49
          Можно взять с них пример..Например посадить в Канаде русофильское руководство..Причем половину канадцев придется вырезать(ну чисто по амерзски).А так же Мексику и Британию..
          Цитата: destination
          А что вы имеете против американцев?Поучиться надо у них,как они себя ведут на мировой арене...
          210окв
        2. Kurare Сегодня, 15:59
          Существует обычная дипломатическая практика,...

          "Обычная дипломатическая практика", как показали последние события с российскими представительствами например, для американцев не писана. Про нее надо просто ЗАБЫТЬ!!! Вести себя так же по хамски, как Штаты, конечно же не надо, но надо знать, с кем имеешь дело!
          Kurare
        3. Esoteric Сегодня, 17:00
          Цитата: destination
          Поучиться надо у них,как они себя ведут на мировой арене...

          В смысле? Избрать президентом Николая Валуева? Его-то точно никто не посмеет поддеть... lol
          Esoteric
      2. Masya Masya Сегодня, 15:36
        Цитата: 210окв
        Плохо что наша страна не СССР..

        Дмитрий, я с Вами согласна, но что теперь голову пеплом посыпать, сделаного не вернешь, надо жить с новыми реалиями... love
        Masya Masya
        1. 210окв Сегодня, 15:51
          Марина,я жалею об одном.Что мы считаем свою Родину Великой..Но вот наше руководство показывает чудеса нерешительности порой. love
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: 210окв
          Плохо что наша страна не СССР..

          Дмитрий, я с Вами согласна, но что теперь голову пеплом посыпать, сделаного не вернешь, надо жить с новыми реалиями... love
          210окв
          1. Masya Masya Сегодня, 15:54
            Цитата: 210окв
            наше руководство показывает чудеса нерешительности порой.

            Я думаю, всему свое время, будет и на нашей улице праздник... wink
            Товарищ, верь: взойдет она,
            Звезда пленительного счастья,
            Россия вспрянет ото сна....
            Masya Masya
            1. Дедкастарый Сегодня, 16:35
              Можно взять с них пример..Например посадить в Канаде русофильское руководство
              там же "БАНДЕРлоги" 99% laughing
              Дедкастарый
            2. sabakina Сегодня, 16:43
              Марина, hi love , если захотеть, СССР можно вернуть, правда не в том масштабе, ибо зачем нам население, готовое нас прирезать при случае? 3-4 республики, думаю будет достаточно.
              sabakina
              1. Masya Masya Сегодня, 16:48
                Вячеслав, приветик! love
                Цитата: sabakina
                , ибо зачем нам население, готовое нас прирезать при случае?

                Ещё дотации пропустил, которые вбухивать надо... а потом нож в спину....
                Masya Masya
        2. Esoteric Сегодня, 17:10
          Цитата: Masya Masya
          надо жить с новыми реалиями...

          С новыми реалиями у России будущего не будет. Ибо, чтобы развиваться, нужны деньги, а они валом текут в зарубежные банки и зарубежную недвижимость. Я не поверю (просматривая передачи о новых разработках техники в России), что в стране нет учёных, инженеров и изобретателей, которые не в состоянии создать. Может быть пора ограничивать прогрессивными налогами "мясных королей", чтобы их придурковатые дети не садились за руль авто, стоимость которого равняется суммарной заработной плате некоторых бюджетных работников за всё время трудовой деятельности? Что касается тех, кто уезжают за границу, есть забавная реклама:
          Esoteric
  4. Deck Сегодня, 15:45
    Ну Трамп же приобнял за плечо, если верить Комсомольской правде. Это прорыв!

    Deck
  5. рюрикович Сегодня, 16:04
    Ну всё, теперь надо просто сказать Трампу :
    Если захочешь ещё раз встретится, раструбив это на весь мир, то ждём-с вас в Кремле. Пусть проявляют чудеса гибкости wassat И без вариантов feel
    рюрикович
    1. Masya Masya Сегодня, 16:08
      Цитата: рюрикович
      ждём-с вас в Кремле

      В Крыме... wink вот это будут чудеса гибкости... lol
      Masya Masya
      1. рюрикович Сегодня, 16:11
        Цитата: Masya Masya
        В Крыме..

        Точно! good Будет ещё лучше... fellow Например, в Ливадийском дворце lol
        рюрикович
  6. изя топ Сегодня, 16:04
    додик ведёт себя как гопота.так и предъявить ему за неявку на стрелку.все косяки вешаются на неявившегося angry
    изя топ
  7. 16112014nk Сегодня, 16:11
    ВВП: "Нет! На это я пойтить не могу!" ©
    16112014nk
  8. sounddoc Сегодня, 16:16
    Встреча агента "Козырь" и резидента "Дзюдоист" прошла успешно.Инструкции по развалу США получены...
    sounddoc
  9. Волька Сегодня, 16:17
    вот так чисто по формальным предлогом янки пытаются уйти от конструктивного диалога, ибо ничего вразумительного по установлению мира в Сирии, да и по кризису КНДР предложить не могут, тут налицо американская политическая трусость...
    Волька
  10. Sedoy Сегодня, 16:21
    им хватило... :)

    Sedoy
  11. sabakina Сегодня, 16:28
    А чё собственно надо было ожидать? Торгаш даже в протоколе не кумекает. Помнится, Рузвельт в 1943 году в Тегеране принял предложение Сталина, в целях безопасности, поселиться в советской резиденции. Но кто такой Рузвельт и кто такой Трамп?
    sabakina
    1. Esoteric Сегодня, 17:20
      Цитата: sabakina
      Но кто такой Рузвельт и кто такой Трамп?

      Вы уже ответили: хам и торгаш. Их и близко нельзя ставить с ВВП, который всегда отличается вежливостью (чего-чего, а этого у него не отнять) в общении и соблюдении протоколов. По крайней мере, за него не стыдно, как за ЕБН.
      Esoteric
Картина дня