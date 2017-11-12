Русский «Штиль» вызвал волнение кораблей НАТО на Балтике

Новейший фрегат "Адмирал Макаров" заставил корабли НАТО изрядно понервничать на Балтике. Дело в том, что Россия завершала испытания нового корабельного комплекса ПВО с вертикальным стартом "Штиль-1". Новинка способа вести круговую оборону корабля и отражать массированные ракетно-авиационные удары противника. "Штиль" впоследствии заменит устаревшие ЗРК типа «Ураган».