Русский «Штиль» вызвал волнение кораблей НАТО на Балтике
Новейший фрегат "Адмирал Макаров" заставил корабли НАТО изрядно понервничать на Балтике. Дело в том, что Россия завершала испытания нового корабельного комплекса ПВО с вертикальным стартом "Штиль-1". Новинка способа вести круговую оборону корабля и отражать массированные ракетно-авиационные удары противника. "Штиль" впоследствии заменит устаревшие ЗРК типа «Ураган».
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