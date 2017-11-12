17:25 12 ноября

Русский «Штиль» вызвал волнение кораблей НАТО на Балтике

Новейший фрегат "Адмирал Макаров" заставил корабли НАТО изрядно понервничать на Балтике. Дело в том, что Россия завершала испытания нового корабельного комплекса ПВО с вертикальным стартом "Штиль-1". Новинка способа вести круговую оборону корабля и отражать массированные ракетно-авиационные удары противника. "Штиль" впоследствии заменит устаревшие ЗРК типа «Ураган».




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Комментарии 1

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  1. venik Сегодня, 15:57
    Ну, конечно не С-400 и не С-500 и не "Иджис", но.... В радиусе 50-70 км (и 20-30 км по высоте) ВПОЛНЕ может устроить "мертвую зону" для любых СВН и малых кораблей!!! Для корабля класса "фрегат" (даже по современным меркам) - Вполне ДОСТОЙНО!!!!
    venik
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