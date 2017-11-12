17:22 12 ноября

Россия поймана в паутину глобализации

СМИ, в особенности американские, регулярно рассказывают нам о важности и пользы глобализации. Однако, что на самом деле мы знаем об этом явлении? Эксперты считают, что глобализация делает богатых еще богаче, а бедные слои населения теряют последнее. ВТО, МВФ и Всемирный банк играют на руку спекулянтам, усугубляя социальное расслоение. "Невидимая рука рынка" становится кровожаднее и только экономически сильные страны способны противостоять этому.




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Комментарии 1

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 17:02
    ВВ Путин,проводит свою Политику Глобализации и делает такие вещи,которые не под силу остальным Глобалистам.Поэтому Глобалисты идут к нему на его условиях.
    п-к Опарышев
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