Россия поймана в паутину глобализации

СМИ, в особенности американские, регулярно рассказывают нам о важности и пользы глобализации. Однако, что на самом деле мы знаем об этом явлении? Эксперты считают, что глобализация делает богатых еще богаче, а бедные слои населения теряют последнее. ВТО, МВФ и Всемирный банк играют на руку спекулянтам, усугубляя социальное расслоение. "Невидимая рука рынка" становится кровожаднее и только экономически сильные страны способны противостоять этому.