17:21 12 ноября

Саакашвили проведет в Киеве марш протеста

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и бывшего гражданина Украины Михаила Саакашвили собираются в центре Киева для проведения марша с требованием принять законы об импичменте президента и антикоррупционном суде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.



«На Михайловской площади собрались уже несколько сотен человек. В Киеве целый день шел проливной дождь, который теперь перешел в снег. Пришедшие на акцию стоят с раскрытыми зонтами и в дождевиках. Некоторые из них держат государственные флаги Украины», – говорится в репортаже.


Организаторы объявили собравшимся, что колонна будет двигаться в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили близ Верховной рады. Там же пройдет очередной «раунд» народного вече.

Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили «Движение новых сил» принимали участие целый ряд других политических сил. Однако постепенно они стали заявлять о своем выходе из протеста. Теперь активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили.

Напомним, во время выступления у Рады 7 ноября, политик заявил о готовности начать 3 декабря «процедуру народного импичмента» президенту Порошенко, если власти продолжат игнорировать требования манифестантов.

Согласно конституции, импичмент может быть объявлен, если глава государства совершил госизмену или другое тяжкое преступление.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Anarchist Сегодня, 15:54
    Эх Мишка, все не угомонится никак! Ещё одного президента свергать собрался... А потом куда? В президенты? Или на нары, в Грузии?

    Мишка, Лучше бы в Польше задержался! Там бардака не хватает...
    Зря он розу взял! У ней шипы большие, вытаскивать трудно будет...
    Anarchist
    1. Дедкастарый Сегодня, 16:00
      если мишико будет "стопервым" в "небесной сотне",я в рыданиях не изойдусь...
      Дедкастарый
      1. destination Сегодня, 16:02
        Миш-иди на Красную площадь .......
        destination
        1. Anarchist Сегодня, 16:06
          Цитата: destination
          Миш-иди на Красную площадь .......

          Не дойдет! По дороге подавиться чем-нибудь. От страха или из-за некачественной мануфактуры...
          Anarchist
        2. Смог Сегодня, 16:09
          Цитата: destination
          Миш-иди на Красную площадь ......

          И тут Остапа,..., ой, Алексия понесло.....
          Смог
          1. destination Сегодня, 16:12
            Ну,если нам некогда,Кость,-пусть Мишка выйдет,чё...
            destination
            1. Смог Сегодня, 16:14
              Цитата: destination
              пусть Мишка выйдет,чё...

              У нас, что своих придурков не хватает. Одна Ксения Натольевна чего стоит.
              Смог
              1. destination Сегодня, 16:22
                Тьфу на тебя три раза-не упоминай всуе семейку эту... laughing laughing laughing
                destination
                1. Смог Сегодня, 16:25
                  Цитата: destination
                  не упоминай всуе семейку эту..

                  Из песТни слов не выкинешь... wassat
                  Смог
                2. 79807420129 Сегодня, 16:51
                  Цитата: destination
                  Тьфу на тебя три раза-не упоминай всуе семейку эту.

                  Так взаимно Леша negative НЕХРЕН,повторю еще раз НЕХРЕН,сказал бы еще жестче,да дети читают и модераторы не дремлют,никогда больше не поминай всуе мишку сакушвили на Красной Площади и В Россию ему путь заказан.Носки и Галстуки пускай вна Украине жует,там и цирки устраивает. negative Нашел блин правителя. request
                  79807420129
      2. Primoos Сегодня, 16:20
        Цитата: Дедкастарый
        если мишико будет "стопервым" в "небесной сотне",я в рыданиях не изойдусь...

        Зажился уже мишико на этом свете. Пора ему ласты клеить. Судьба немцова ему обеспечена. Другой ценности этот кокаинист не имеет.
        Primoos
        1. Pirogov Сегодня, 16:29
          Цитата: Primoos
          Зажился уже мишико на этом свете. Пора ему ласты клеить. Судьба немцова ему обеспечена. Другой ценности этот кокаинист не имеет.

          Пусть поживёт пока и порошенку по кошмарит.
          Pirogov
    2. Смог Сегодня, 16:07
      Цитата: Anarchist
      шипы большие, вытаскивать трудно будет...

      Думаете засунут? В непотребное место....... lol
      Смог
      1. Anarchist Сегодня, 16:11
        Для просвещенной Европы это самое потребное место!
        Они им думают, им любят.
        И без всякого стыда –
        Они хозяина целуют –
        Непосредственно туда!
        Anarchist
  2. 210окв Сегодня, 15:56
    Миша,ну когда?Мы всё ждём продолжения дегустации галантереи.. crying wassat
    210окв
    1. Смог Сегодня, 16:22
      Цитата: 210окв
      Мы всё ждём продолжения дегустации галантереи..

      Смог
  3. RASKAT Сегодня, 15:57
    Снова здорова. Думаю простыми протестами ничего не добиться. Подождем когда нацики начнут стрелять, мне кажется такой исход этого политического цирка неизбежен. Как обычно простым зевакам достанется рикошетом, и это печально.
    RASKAT
  4. кобальт Сегодня, 15:59
    Всем пришедшим с кастрюлькой на голове печенье бесплатно.
    кобальт
  5. штольц Сегодня, 15:59
    Чего этому кацо в Киеве надо? Надоел уже всем, и нашим и вашим. Пора уже провести с ним психиатрическую экспертизу и отправить на принудительное лечение, иначе кончится тем, что ему по бошке настучат со смертельным исходом.
    штольц
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:04
      Цитата: штольц
      Чего этому кацо в Киеве надо? Надоел уже всем, и нашим и вашим.

      Вам жалко? Пусть колобродит, всё какое то развлечение.
      Анкыпельгыгыргын
      1. sabakina Сегодня, 17:19
        Олег Конев, интересно у нас цивилизация развивается. Раньше смешили скоморохи на ярмарках, потом клоуны в цирке, теперь президенты (бывшие)....
        sabakina
  6. изя топ Сегодня, 16:01
    мшиковременныйяйценосец,грамадянство уже купил?
    долго я скакал среди скал,
    я своё гражданство искал...
    но его найти не легко...
    как же быть теперь мишико?..
    изя топ
  7. sounddoc Сегодня, 16:03
    Ещё одна доярка....кормильца только нет))))))))
    sounddoc
  8. DEZINTO Сегодня, 16:04
    Ну а чем ему ещё заниматься..?
    DEZINTO
  9. федоров Сегодня, 16:05
    Вопрос такой - кто стоит за галстукаедом ? Сейчас дают по 200-300 грн ( смотря какая роль ) в день. Те,кто сами - раненные в голову..жаль мне их ущербных.
    Мне с моими пацанами предлагали по 300 (мне 600 как "авторитету"), плюс удочки,палатки,плакаты,флаги, пожрать, чай кофе, если сутки - 500. Я поржал и послал нафиг. Но автобус с утра стоит - алкашей наберут и бабушкодедов, и вперед отстаивать дерьмократию.
    федоров
    1. sabakina Сегодня, 17:15
      Валерий, а удочки то зачем? belay Кошельки тырить?
      sabakina
  10. mikh-korsakov Сегодня, 16:12
    Марш протеста из трехсот пикейных жилетов в смеси с бандюками - это неубедительно . На грузинских свадьбах и побольше бывает, если жених вор в законе. По аналогии предлагаю назвать марш протеста революцией галстуков!
    mikh-korsakov
    1. Александр 3 Сегодня, 16:40
      Какая революция,это дифиле проплаченных мудальеров.Всё у них через ...ну вы сами знаете.Вечером того же дня выдали всем участникам этой пародии выдали по ходу заработанные.Только мне кажется выдадут не всё, что то прилипнет к заднице ,начиная с мишико.
      Александр 3
  11. ul_vitalii Сегодня, 16:21
    А ведь эта гадюка сколько миротворцев и осетин загубила, а мы зубоскалим и смеёмся над ним. Из Грузии,с его приходом, вспомните какими темпами мы выводили войска. Неужели Бог не покарает гада и он отделается только жеванием галстука. am
    ul_vitalii
    1. sabakina Сегодня, 17:10
      Простите, кто кого выводил?
      sabakina
  12. Masya Masya Сегодня, 16:27
    Шо опять? Какой по счету? laughing в книгу рекордов Гиннеса хочет попасть? laughing
    Masya Masya
  13. sounddoc Сегодня, 16:30
    Саакашвили - битая шавка с плохой памятью. В любом случае, итог - помойка истории...
    sounddoc
  14. APASUS Сегодня, 16:43
    Как то прочитал тут одно мнение киевлянина.Почему не получиться ничего из Мохомайдана? Да ответ был очень простой,оказывается на новом Майдане мало платят!
    APASUS
    1. sabakina Сегодня, 17:08
      Ессссстессссвенно! Откуда у Мишико 5 млрд $?
      sabakina
  15. Евродав Сегодня, 16:51
    Блин...ну докатились же скакуны... Горе- презик Грузии, с висящими на нем уголовными делами, колобродит по Окраине и скаклов учит, как ещё глубже в болото погрузиться... У них что кончились умные люди? Или правда, до такой степени по фиг на свою страну?
    Евродав
    1. sabakina Сегодня, 17:06
      Гарик, Вы про Колхиду?
      sabakina
  16. sabakina Сегодня, 17:05
    Профессор Преображенский:
    - Он там ещё поёт?.....
    sabakina
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