Саакашвили проведет в Киеве марш протеста
Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и бывшего гражданина Украины Михаила Саакашвили собираются в центре Киева для проведения марша с требованием принять законы об импичменте президента и антикоррупционном суде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
«На Михайловской площади собрались уже несколько сотен человек. В Киеве целый день шел проливной дождь, который теперь перешел в снег. Пришедшие на акцию стоят с раскрытыми зонтами и в дождевиках. Некоторые из них держат государственные флаги Украины», – говорится в репортаже.
Организаторы объявили собравшимся, что колонна будет двигаться в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили близ Верховной рады. Там же пройдет очередной «раунд» народного вече.
Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили «Движение новых сил» принимали участие целый ряд других политических сил. Однако постепенно они стали заявлять о своем выходе из протеста. Теперь активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили.
Напомним, во время выступления у Рады 7 ноября, политик заявил о готовности начать 3 декабря «процедуру народного импичмента» президенту Порошенко, если власти продолжат игнорировать требования манифестантов.
Согласно конституции, импичмент может быть объявлен, если глава государства совершил госизмену или другое тяжкое преступление.
«На Михайловской площади собрались уже несколько сотен человек. В Киеве целый день шел проливной дождь, который теперь перешел в снег. Пришедшие на акцию стоят с раскрытыми зонтами и в дождевиках. Некоторые из них держат государственные флаги Украины», – говорится в репортаже.
Организаторы объявили собравшимся, что колонна будет двигаться в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили близ Верховной рады. Там же пройдет очередной «раунд» народного вече.
Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили «Движение новых сил» принимали участие целый ряд других политических сил. Однако постепенно они стали заявлять о своем выходе из протеста. Теперь активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили.
Напомним, во время выступления у Рады 7 ноября, политик заявил о готовности начать 3 декабря «процедуру народного импичмента» президенту Порошенко, если власти продолжат игнорировать требования манифестантов.
Согласно конституции, импичмент может быть объявлен, если глава государства совершил госизмену или другое тяжкое преступление.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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