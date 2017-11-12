17:25 12 ноября

Яков Кедми раскрыл, кто стоит за «революцией» в Саудовской Аравии

На Ближний Восток надвигается крупнейший политический кризис. Премьер-министр Ливана сбегает в Саудовскую Аравию и объявляет о своей отставке. У самих саудитов тоже бардак: арестам подверглись члены королевской семьи. Все эти события напрямую связаны с изменением расклада сил с регионе. Американское влияние иссякает, Россия напротив ускоренно возвращает утраченные позиции.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня