Яков Кедми раскрыл, кто стоит за «революцией» в Саудовской Аравии
На Ближний Восток надвигается крупнейший политический кризис. Премьер-министр Ливана сбегает в Саудовскую Аравию и объявляет о своей отставке. У самих саудитов тоже бардак: арестам подверглись члены королевской семьи. Все эти события напрямую связаны с изменением расклада сил с регионе. Американское влияние иссякает, Россия напротив ускоренно возвращает утраченные позиции.
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