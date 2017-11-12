Удара по России стоит ожидать из космоса

Милитаризация космоса не за горами. Пентагон, согласно заявлению командующего ВВС США Хезера Уилсона, начал рассматривать космическое пространство в качестве "поля" для ведения боевых действий. Траты на создание соответствующих технологий составили более $10 млрд. Уже сейчас на орбите Земли находятся несколько подозрительных аппаратов, цель которых - наблюдение за спутниками других стран.