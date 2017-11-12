20:52 12 ноября

Удара по России стоит ожидать из космоса

Милитаризация космоса не за горами. Пентагон, согласно заявлению командующего ВВС США Хезера Уилсона, начал рассматривать космическое пространство в качестве "поля" для ведения боевых действий. Траты на создание соответствующих технологий составили более $10 млрд. Уже сейчас на орбите Земли находятся несколько подозрительных аппаратов, цель которых - наблюдение за спутниками других стран.




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 18:58
    Удар из космоса Россия не только переживет, но и отразит. Главное, что бы не произошел новый удар изнутри....
    svp67
  2. п-к Опарышев Сегодня, 19:34
    Чего жаловаться то.отправляйте американским ещё больше РД 180,пусть ни в чём себе не оказывают.
    п-к Опарышев
  3. Удав КАА Сегодня, 19:55
    Штаты открывают новую сферу гонки вооружений -- космос! Не ответить мы не можем, иначе проиграем...Вот и выходит, что впереди трудные времена для народа, науки и высокоточной производственной базы 6 экономического уклада...
    Господи, ну когда же они уже упокоются в бозе!?
    Удав КАА
    1. Васся Вассин Сегодня, 20:38
      Пока их не упокоют, сами не упокоются.
      Васся Вассин
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