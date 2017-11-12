Эмираты надеются на помощь России в развитии своего ОПК
Эмираты ждут от России помощи в развитии производства вооружений, передает РИА Новости сообщение официального представителя Минобороны ОАЭ Абдалла аль-Хашеми.
Ранее сообщалось, что РФ и ОАЭ планируют совместно разрабатывать российско-эмиратский истребитель пятого поколения на базе МиГ-29, а также российско-эмиратскую боевую машину пехоты.
В свою очередь гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе выставки рассказал журналистам о намерении сторон разработать для Эмиратов транспортный и пассажирский самолеты на базе МС-21.
Он также сообщил, что в ближайшее время будет создана российско-эмиратская рабочая группа по совместному созданию лайнера на базе МС-21.
Подписанный ранее между Эмиратами и Россией меморандум о взаимопонимании предусматривает совместное сотрудничество, развитие эмиратской военной промышленности и возможностей ОАЭ в военной сфере, мы смотрим, как Россия может помочь нам в этом,сказал аль-Хашеми в кулуарах авиасалона «Dubai Airshow 2017».
Ранее сообщалось, что РФ и ОАЭ планируют совместно разрабатывать российско-эмиратский истребитель пятого поколения на базе МиГ-29, а также российско-эмиратскую боевую машину пехоты.
В свою очередь гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе выставки рассказал журналистам о намерении сторон разработать для Эмиратов транспортный и пассажирский самолеты на базе МС-21.
Они (эмиратская сторона) хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21-400. Пожеланий у них очень много. Кстати, с наследным принцем в ОАЭ в том числе и на эту тему говорили,сказал Чемезов.
Он также сообщил, что в ближайшее время будет создана российско-эмиратская рабочая группа по совместному созданию лайнера на базе МС-21.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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