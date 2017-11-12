20:52 12 ноября

Эмираты надеются на помощь России в развитии своего ОПК

Эмираты ждут от России помощи в развитии производства вооружений, передает РИА Новости сообщение официального представителя Минобороны ОАЭ Абдалла аль-Хашеми.

МиГ-29

Подписанный ранее между Эмиратами и Россией меморандум о взаимопонимании предусматривает совместное сотрудничество, развитие эмиратской военной промышленности и возможностей ОАЭ в военной сфере, мы смотрим, как Россия может помочь нам в этом,
сказал аль-Хашеми в кулуарах авиасалона «Dubai Airshow 2017».


Ранее сообщалось, что РФ и ОАЭ планируют совместно разрабатывать российско-эмиратский истребитель пятого поколения на базе МиГ-29, а также российско-эмиратскую боевую машину пехоты.

В свою очередь гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе выставки рассказал журналистам о намерении сторон разработать для Эмиратов транспортный и пассажирский самолеты на базе МС-21.

Они (эмиратская сторона) хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21-400. Пожеланий у них очень много. Кстати, с наследным принцем в ОАЭ в том числе и на эту тему говорили,
сказал Чемезов.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет создана российско-эмиратская рабочая группа по совместному созданию лайнера на базе МС-21.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. svp67 Сегодня, 18:54
    Ну, что ж. Деньги - их, идеи - наши. До этого схема работала, дай Бог, что б и сейчас сработала.
    svp67
    1. Anarchist Сегодня, 19:03
      Цитата: svp67
      Ну, что ж. Деньги - их, идеи - наши. До этого схема работала, дай Бог, что б и сейчас сработала.

      Да кто знает этих арабов? Как всё будет... На индусов тоже надеялись!
      Арабы тоже переодеваются и переобуваются нехило!
      Anarchist
      1. svp67 Сегодня, 19:06
        Цитата: Anarchist
        Да кто знает этих арабов? Как всё будет... На индусов тоже надеялись!

        Ну с эмирцами у нас не плохо прошло сотрудничество по БМП-3 и РПГ "Вампир"... Мне очень нравиться направление по МС-21 в этих планах. Благодаря ему у этого самолета появляются перспективы.
        svp67
        1. Лопатов Сегодня, 19:10
          Цитата: svp67
          РПГ "Вампир"

          ?
          Вы с "Баркасом"/"Хашимом" для иорданцев не перепутали?
          Лопатов
          1. svp67 Сегодня, 19:19
            hi
            Цитата: Лопатов
            Вы с "Баркасом"/"Хашимом" для иорданцев не перепутали?

            Вот за что не люблю спецов, та за то, что не дадут соврать....

            svp67
            1. Идущий Сегодня, 19:44
              Цитата: svp67
              Ну, что ж. Деньги - их, идеи - наши. До этого схема работала, дай Бог, что б и сейчас сработала.


              Может получиться очень не плохая кооперация со взаимной выгодой.
              Идущий
        2. destination Сегодня, 19:20
          Перспективы?По-Вашему,всё зависит от зарубежных поставок?
          destination
          1. svp67 Сегодня, 19:27
            Цитата: destination
            Перспективы?По-Вашему,всё зависит от зарубежных поставок?

            С МС-21 - ДА. Наш рынок МАЛОВАТ для такой машины.
            svp67
            1. Дратуй Сегодня, 19:31
              В боинге так не считают!
              Дратуй
              1. svp67 Сегодня, 19:35
                Цитата: Дратуй
                В боинге так не считают!

                В смысле? В "Боинге" что считают, что:
                - им достаточно рынка США?
                - им достаточно рынка России?
                НЕ СМЕШИТЕ. У такой технике есть понятие рентабельности и он в частности определяется количеством произведенных машин и чем их больше произведено и продано, тем коэффициент рентабельности выше. Почему сейчас "Боинг" и "топит" "Аэробус". Им нужны новые рынки.
                svp67
                1. Дратуй Сегодня, 19:37
                  Пирогов ниже четче мысль выразил!
                  Дратуй
            2. destination Сегодня, 19:31
              Ну,вот здесь,соглашусь.А про остальное(вооружение)надобно на внутренний рынок оглядываться,а не на внешний. hi
              destination
              1. svp67 Сегодня, 19:37
                Цитата: destination
                А про остальное(вооружение)надобно на внутренний рынок оглядываться,а не на внешний.

                svp67
            3. Pirogov Сегодня, 19:31
              Цитата: svp67
              С МС-21 - ДА. Наш рынок МАЛОВАТ для такой машины.

              Зато не маловат для древних Боингов .
              Pirogov
              1. svp67 Сегодня, 19:38
                Цитата: Pirogov
                Зато не маловат для древних Боингов .

                Нет, так как для них это только МАЛЕНЬКАЯ часть мирового рынка
                svp67
            4. Pete Mitchell Сегодня, 19:43
              Цитата: svp67
              МС-21 - ДА. Наш рынок МАЛОВАТ для такой машины.

              Самолет должен идти на рынок, там есть кого подвинуть wink да и машина обещает быть достойной, если обслуживание обеспечат
              Pete Mitchell
        3. просто экспл Сегодня, 20:48
          во во , МС-21 если станет транспортником сможет благодаря влиянию ОАЭ на БВ завоевать тот рынок .
          просто экспл
      2. просто экспл Сегодня, 20:47
        то что индусы охреневшие не отменяет того факта что благодаря их выжили УВЗ и Сухие .
        и кстати благодаря ОАЭ появился Панцирь , это изначально была разработка по их заказу .
        более того тут уже писали про БМП-3 и РПГ (в том числе и РПГ-32 который емнип Хашим назывался)
        просто экспл
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 19:03
      Надеюсь правило: "Кто девушку платит, тот её и танцует", в данном случае работать не будет!
      СРЦ П-15
      1. Дратуй Сегодня, 19:04
        Это всегда работало и будет работать!
        Дратуй
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:05
          Цитата: Дратуй
          Это всегда работало и будет работать!

          Только не с Россией! stop
          СРЦ П-15
      2. svp67 Сегодня, 19:07
        Цитата: СРЦ П-15
        Надеюсь правило: "Кто девушку платит, тот её и танцует", в данном случае работать не будет!

        Тут не надеяться, а работать надо. Очень тщательно составляя договора и требуя их соблюдения.
        svp67
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:10
          Цитата: svp67
          Тут не надеяться, а работать надо. Очень тщательно составляя договора и требуя их соблюдения

          Но тут свою лепту может внести "жареный петух". yes
          СРЦ П-15
          1. svp67 Сегодня, 19:49
            Цитата: СРЦ П-15
            Но тут свою лепту может внести "жареный петух".

            Жаль только, что "лепта", это САМАЯ мелкая греческая монета...
            svp67
    3. opus Сегодня, 19:17
      Цитата: svp67
      Деньги - их,

      Деньги( что у нас, что у них -американские), фьююють - и нет $, что не находится в руках и на счетах резидентов США.
      Цитата: svp67
      идеи - наши

      Идеи есть, технологий нет. Станочный парк (и тд и тп)- где на 70%, а где и на 98%,не наши.
      Фьюють- и (и тд)
      =======================
      Вот странно. ВПК (ну или ОПК) ОАЭ и так не слаб

      "Эдвансд индастриз ов Арабия"; "Нимр аутомотив"; "Аль Джабср лэнд системз"; "Аль Бади груп": "Эдвансд модулар виклз"; "Саус текнолоджи"; "Аль Таиф","Абу-Даби эркрафт текнолоджи" (бывшая "Галф эркрафт мейнтенэнс компани") , "Эдвансд комьюникэйшн системз","СНЕКБАТ энджин текнолоджи","ДАСБАТ авиэйши","Эдвансд модул ар виклз","Саус тскнолоджи" ,"Аль Бади груп" ,"Сабье интернасьональ",Абу-Даби шипбилдинг" ,"Нэйвал шип рефитс энд апгрейде", "Аль Маракеб боат маньюфэкчеринг",Каракал интернэтнлж ,"Буркан мьюнишнз системз","Тавазун элванед дефенс системз" (бывшая частная российская компания "Царь-пушка" belay )

      Как пример:
      "Аль Даби": самоходные артиллерийские гаубиц "Арчер" по шведской лицензии, 155-мм самоходные гаубицы GCT и самоходные пушек ALT-1 ТА по французской, ЗРК 2К12 "Квадрат" и 2K12 "Куб" по российской лицензии.

      "С4 эдвансд солюшнз": УР "Тэлон"( Talon LGR - Laser Guided Rocket) конкурирует с ракетами DAGR (Direct Attack Guided Rocket) производства компании "Локхид-Маргнн" и УР APKWS U (Advanced Precision kill Weapon System II) группы "БАэ системз" и "Нортроп-Грумман"



      "Аль Ях сатэллит комуникейшнз компани".:системы закрытой спутниковой связи.

      ЗЫ. 2015
      Президент Украины Петр Порошенко договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов о поставках вооружений.


      Об этом сообщил на своей странице в Facebook cоветник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.
      По его словам, договоренности достигнуты в ходе встречи украинского лидера с верховным главнокомандующим ОАЭ, наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном. Переговоры прошли в столице арабского государства, куда Порошенко прибыл для участия в международной выставке вооружений IDEX-2015.
      Геращенко отметил, что объемы поставок и виды оружия, которое планируется импортировать, разглашению не подлежат.

      «Арабы, в отличие от европейцев и американцев, не боятся угроз Путина о развязывании третьей мировой войны в случае поставок Украине вооружений и военной техники. У них к тому же к Путину, видимо, есть свои счеты за снижение цен на нефть почти в два раза и общемировую нестабильность, мешающую долгосрочному развитию ОАЭ. Так что это будет их маленькая месть», — написал советник министра внутренних дел.
      opus
      1. Лопатов Сегодня, 19:24
        Цитата: opus
        "С4 эдвансд солюшнз": УР "Тэлон"

        Лицензия?
        Я почему-то думал, что они их из США получают. А сами только пусковую на базе "Нимра" клепают.
        Лопатов
        1. opus Сегодня, 20:25
          Цитата: Лопатов
          Я почему-то думал, что они их из США получают

          "Змирейтс эдвансд инвестменте" (ЕА1 Emirates Advanced Investment) в мае 2008 года EAI и американская корпорация "Рей-теон" подписали соглашение о совместных разработках, передаче технологий и производстве 70-мм управляемых ракет с лазерным наведением "Тэлон"
          в НИОКР со стороны змиратского инвестора принимала компания "С4 эдвансд солюшнз".

          То же самое "Буркан мьюнишнз системз" - совместное предприятие, созданное в 2007 году эмиратскими компаниями "Тавазун" и "Аль Джабер трейдинг эстэбяищмент", а также германской American Rheinmetall Systems, LLC, - расположена в промышленной зоне "Тавазун". Поставщиком технологий и необходимого оборудования выступает фирма "Рейнметалл мьюнишнз системз", доля которой в совместном проекте составляет 49 % Предприятие оснащено самым современным и высокотехнологичным оборудованием. На его производственных мощностях налажен выпуск различных видов боеприпасов стандартов НАТО, включая авиабомбы, артиллерийские снаряды и патроны разного калибра для всех видов ВС ОАЭ. В рамках соглашения с французской компанией "Некстср системз" планируется передача технологий с целью производства в эмиратах 120-мм боеприпасов для танков "Леклерк".

          С Италией достигнута договоренность о совместном производстве военной электроники (средств РЭБ, аппаратуры для ВМС, тыла и др.).
          opus
      2. sabakina Сегодня, 19:29
        орус, Вас послушать, так у нас ваааще нихрена нет! Как мы выжили? recourse
        sabakina
        1. хрыч Сегодня, 19:55
          Боинг у нас каркасы титановые покупает, а НАСА движки, а тут просто фьююють wassat
          хрыч
          1. Дратуй Сегодня, 20:03
            А мы у них боинги бу! negative
            Дратуй
            1. хрыч Сегодня, 20:28
              Цитата: Дратуй
              А мы у них боинги бу!

              к ЕБН вопросы, зачем он прикончил советское гражданское авиостроение. Ныне наш Главный сделал Суперджет и МС-21, на вражеской авионике и движках, однако движки и авионика своя подошла, а самолеты уже готовы. Кто-то стонет, а фактически гениальный ход и на контроле Верховного. Если ждать свои движки, то только сейчас бы прототипы начали делать. ПД-14 ужо в серии да сертифицируется и СМ с Джетом летают и идут на экспорт.
              хрыч
              1. Дратуй Сегодня, 20:42
                К неживому какие вопросы могут быть? Мс ещё не летает, суперджетов на пальцах пересчитать можно. В регионах как летают на развалюхах так и летают!
                Тут товарищ выше писал, что рентабельность нужна, а где её взять если цены за предельные на региональных маршрутах!.. Репортаж был по зомбоящику, лоукостер закупил боинги бу, и это преподносилось, как достижение! negative
                Дратуй
                1. хрыч Сегодня, 20:50
                  Цитата: Дратуй
                  суперджетов на пальцах пересчитать можно

                  Если у вас 150 пальцев laughing
                  МС первый серийный готов, портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты. Поэтому не так все плохо. Главное дело делается и дальнемагистральный широкофюзеляжник с китайцами собрались делать, опыт есть, движки те же, только 4 штуки
                  Цитата: Дратуй
                  лоукостер закупил боинги б

                  И импорт Боингов не плохо ибо частично он на наших комплектующих laughing
                  хрыч
                  1. Ратуш Сегодня, 20:52
                    Цитата: хрыч
                    портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты.



                    Можно узнать кто эти "твердые заказчики"?
                    Ратуш
        2. opus Сегодня, 20:34
          Цитата: sabakina
          Вас послушать, так у нас ваааще нихрена нет! Как мы выжили?

          Хрен у нас есть, у меня точно. Выкопаю в апреле. И много.
          А при чём тут "выжили" и станочный парк России?
          На ААК "ПРОГРЕСС" побывайте:
          В этом цехе установлена не имеющая аналогов в России итальянская комплексная механизированная линия для изготовления форм и заливок алюминиевого, магниевого и чугунно-стального литья.


          Цех программной обработки деталей ОАО "ААК "Прогресс" укомплектован станками CTX 300 Alpha-D производства немецкой фирмы DMG

          ну и тд.
          на выходе наш продукт


          Прикол.
          В Индии belay встречался со спецом с пермского завода (ну все знают редуктора для МИ), оборудование (шилифовальные станки) покупали в Генрмании (территория) бывшей ГДР: они (наши) просили показать на каком оборудовании делаются эти чудесные 5 координатные шлифовальные станки, им показали, они опупели: станки made in UdSSR (раннего Брежнева).

          А я сейчас отгрузил тормозные диски wink для транспорта... из Китая....
          Про подшипники -умолчу

          / Делайте выводы
          opus
  2. Дратуй Сегодня, 19:02
    О как! Как в США так на 100млрд закупили, как Россия, так производство на их территории!...
    Дратуй
    1. svp67 Сегодня, 19:04
      Цитата: Дратуй
      О как! Как в США так на 100млрд закупили, как Россия, так производство на их территории!.

      Вы с Саудитами Эмираты путаете, это разные государства.
      svp67
      1. Дратуй Сегодня, 19:08
        Да, все верно hi попутал!
        Дратуй
      2. Лопатов Сегодня, 19:18
        Цитата: svp67
        Вы с Саудитами Эмираты путаете

        Эмираты тоже у американцев весьма хорошо закупаются. Просто у них на первом месте среди поставщиков всё же Европа. Ну и пытаются сами что-то создавать, наши у них даже беспилотники как-то купить хотели. Тяжёлые, разработанные украинскими мигрантами
        Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 19:08
      Цитата: Дратуй
      Как в США так на 100млрд закупили, как Россия, так производство на их территории!.

      Они и со Штатами так сотрудничают, причём весьма активно.
      Кстати, российский "Тигр" разработан именно на их деньги. Правда, они его, в отличии от наших, до ума таки допилили.

      Ну и если о просто закупках- такое тоже присутствует. К примеру, башни "тройчатки", которые поляки под мудрым руководством финнов устанавливают на "Патрии" для ОАЭ
      Лопатов
      1. dvina71 Сегодня, 19:31
        Цитата: Лопатов
        Кстати, российский "Тигр" разработан именно на их деньги. Правда, они его, в отличии от наших, до ума таки допилили.

        Список улучшений от ОАЭ в российский ВПК-233114? Не будьте балаболом..плиз..
        dvina71
        1. Лопатов Сегодня, 19:48
          Цитата: dvina71
          Список улучшений от ОАЭ в российский ВПК-233114?

          К примеру, защита от подрывов. По факту в то время, когда мы покупали у итальянцев "Ивеко/Рысей", эмиратцы уже заканчивали разрабатывать их аналог, созданный на базе проекта "Тигра"
          Кстати, Выше ув. "opus" выложил картинку. На ней тот самый "допиленный Тигр", который теперь называется "Nimr II" В трёхосном варианте.
          Лопатов
          1. dvina71 Сегодня, 19:52
            Цитата: Лопатов
            эмиратцы уже заканчивали разрабатывать их аналог

            Я спрашивал список улучшений,а не историю создания трехосного Нимра.. НУ так где он?
            dvina71
            1. Лопатов Сегодня, 20:04
              Цитата: dvina71
              Я спрашивал список улучшений

              Э... То, что экипаж стал защищён от подрывов- не улучшение???????
              Цитата: dvina71
              НУ так где он?

              Нуждаетесь в букваре?
              Лопатов
          2. opus Сегодня, 20:44
            Цитата: Лопатов
            торый теперь называется "Nimr II" В трёхосном варианте.


            Nimr=«Промышленные компьютерные технологии» (ПКТ) — дочерняя компания ОАО «ГАЗ».
            Цитата: dvina71
            Я спрашивал список улучшений

            на его базе
            Nimr II разной осности и назначения


            В числе улучшений заявлялись: круговая баллистическая защита, доведённая до уровня 3 В6 стандарта STANAG 4569; базовая противоминная защита от взрыва мин весом до 6 кг; увеличенная с 320 до 350 л. с. мощность двигателя; увеличенная до 2,5 тонны грузоподъемность. Компания BJG стала основным разработчиком всех составляющих платформы Nimr, за вычетом колёс, двигателя и коробки передач. Вклад BJG в платформу включает броню, шасси и карданную передачу.






            https://www.nimr.ae/
            opus
      2. sabakina Сегодня, 19:33
        а чего с нашим тигром не так?
        sabakina
        1. Лопатов Сегодня, 19:51
          Цитата: sabakina
          а чего с нашим тигром не так?

          А чего с ним "так"?
          Лопатов
        2. opus Сегодня, 20:48
          Цитата: sabakina
          а чего с нашим тигром не так?

          нет
          Cummins ISBe300 Turbo / ISBe250

          История с "саудитским тигром" вообще смешная, но типичная для нынешней России:

          Впервые разработку транспортного многоцелевого средства Иордания в лице компании, владельцем которой является ее король, заказала частному предприятию, зарегистрированному в ОАЭ, Bin Jabr Group Ltd или BJG.

          BJG перенаправила заказ в российскую компанию Промышленные компьютерные технологии или ПКТ, являющейся дочерней по отношению к Горьковскому автозаводу. Дебютные образцы под наименованием Tiger HMTV, были продемонстрированы в Абу-Даби, произвели успех у заказчика, но он разорвал отношения с россиянами. После расторжения контракта и ПКТ, и BJG стали владельцами техдокументации. Опытные образцы остались в столице ОАЭ, и впоследствии проходили испытания в пустыне

          Через некоторое время в Иордании было зарегистрировано предприятие, на котором с лета 2005 года до конца 2006, осуществилось производство полутысячи бронеавтомобилей с наименованием Nimr. Они были изготовлены в четырех вариантах, в том числе с грузоподъемностью 5000 кг и колесной формулой 6х6. От опытных образцов производимые машины отличают такие характеристики, как трансмиссия Allison LCT 1000 и двигатель MTU 6R 106 с мощностью 325 л.с. Также есть различия в геометрии корпуса. Показ базового варианта произошел на выставке IDEX 2005 в 2005 году. На ней бронеавтомобилями заинтересовалась Индия. С их компанией Vectra Group был заключен контракт о совместном производстве на территории этого государства Nimr.


          opus
    3. opus Сегодня, 20:37
      Цитата: Дратуй
      О как! Как в США так на 100млрд

      поправочка 109,7 миллиардов долларов$ (9,7 арбузов $ на дороге не валяются ,как то Вы почти 10% разбрасываетесь)
      Только это КСА , а не ОАЭ
      Цитата: svp67
      Вы с Саудитами Эмираты путаете


      крупнейшая сделка по поставке вооружения за всю историю США
      поставка ракет, бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD, боевых кораблей прибрежной зоны.
      opus
  3. Egorovich Сегодня, 19:08
    Да за их огромные деньги, да все что пожелают. Арабы всегда рот широко раскрывают.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 19:46
      Там США больше всех рот раскрыла.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 19:49
        Я имел в вид, что арабы хотят все и как можно быстрее.
        Egorovich
        1. Идущий Сегодня, 19:53
          Арабы хотят перехитрить самих себя отсюда и проблемы.
          Идущий
  4. Горный стрелок Сегодня, 19:16
    Ну, поглядим. Если реализация будет, как задумано - это будет здорово...
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 19:46
      Они конечно мутные товарищи и США их плотно опекает , но почему нет.
      Идущий
  5. perepilka Сегодня, 19:43
    Вот с этими товарищами, даже если подарками закидают, нужно как еврейская Красная Шапочка winked
    - Бабушка, не делай мине нервы! Я, таки, озвучила, с капустой по пять, с мясом по восемь! Фсё! Брать будем? belay
    perepilka
  6. General70 Сегодня, 20:16
    Да хрена лысого этим всем эмиратам Персидского залива, а не сотрудничество в сфере ОПК.Единственное что эти Эмираты могут предложить России,только воспроизводство террористов-ваххабитов
    General70
  7. iouris Сегодня, 20:41
    С точки зрения долгосрочных интересов СССР эмиратам не нужен ВПК.
    iouris
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