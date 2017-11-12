Эмираты надеются на помощь России в развитии своего ОПК

Подписанный ранее между Эмиратами и Россией меморандум о взаимопонимании предусматривает совместное сотрудничество, развитие эмиратской военной промышленности и возможностей ОАЭ в военной сфере, мы смотрим, как Россия может помочь нам в этом,

Они (эмиратская сторона) хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21-400. Пожеланий у них очень много. Кстати, с наследным принцем в ОАЭ в том числе и на эту тему говорили,