Россия намекнула США о выходе из СНВ-3

В середине 80-х годов прошлого века ситуация в Европы походила на Карибский кризис: советские ракеты средней дальности РСД-10 были готовы нанести удар по объектам НАТО, в то время как американские ракеты того же класса "Першинг" стояли в ожидании пуска по территории СССР. В 1987 году договор, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, стал предзнаменованием окончания Холодной войны, но сегодня американцы вновь хотят накалить обстановку, говоря о возможном выходе из Договора о РСМД. Россия в свою очередь недвузначно намекнула, что в ответ на это может расторгнуть Договор о СНВ-3.