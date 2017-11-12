20:51 12 ноября

Россия намекнула США о выходе из СНВ-3

В середине 80-х годов прошлого века ситуация в Европы походила на Карибский кризис: советские ракеты средней дальности РСД-10 были готовы нанести удар по объектам НАТО, в то время как американские ракеты того же класса "Першинг" стояли в ожидании пуска по территории СССР. В 1987 году договор, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, стал предзнаменованием окончания Холодной войны, но сегодня американцы вновь хотят накалить обстановку, говоря о возможном выходе из Договора о РСМД. Россия в свою очередь недвузначно намекнула, что в ответ на это может расторгнуть Договор о СНВ-3.




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Комментарии 3

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  1. MOSKVITYANIN Сегодня, 19:30
    Избитая тема, озвученная и комментировавшаяся тут....
    MOSKVITYANIN
  2. п-к Опарышев Сегодня, 19:39
    Пионеры были надёжными ракетами,но сейчас нуждаются в модернизации.Огромный ПО,конечно лучше уменьшить,Агрегатному отсеку, добавить манёвренности.Ложные цели помогут прорвать ПРО.А в основном и миномётный пуск и остальное достаточно современно.Добавить Автономный дизилёк.Ну связь само собой.Опоры с Тополя.И штамповать сотнями.
    п-к Опарышев
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:42
    Закончится это противостояние созданием рано или поздно мегабомбой.Поясню.Создание и спрятанной на территории РФ заряда или точнее зарядов колоссальной мощности. Подключённых к системе "Периметр". В час икс.(При атаке на РФ)Умрут все на планете Земля.
    Жутко? Зато в высшей степени эффективно и дёшево.
    Наблюдатель2014
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