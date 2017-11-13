Не спешите прощаться с «Республикой Каталонией»

21 декабря Испания проведёт в Каталонии внеочередные выборы, которые должны положить конец октябрьскому мятежу главы Каталонии в изгнании Карлеса Пучдемона, который, впрочем, свёлся к памфлету: «Я объявляю независимость Каталонии в форме республики», тут же приостановленному.Испания не пошла на переговоры с мятежной Каталонией, и Пучдемон с группой своих советников бежал из Барселоны в столицу Евросоюза Брюссель. Испания выдала международные ордера на их арест, но заполучить в руки своего правосудия пока не может. Что это было? Символический акт независимости, — говорят, и говорят не до конца…Наши стыдливые, высоконравственные СМИ не сообщают нам, что из себя представляет сегодня Каталония и столица её Барселона, для кого здесь в первую очередь создан курортный рай на земле. Боятся сообщить секрет Полишинеля: Барселона — это ещё и столица извращенцев всех сортов, где нормальные отношения полов находятся под прессом прогрессивного законодательства. Изюминка Барселоны — круизные туры для лесбиянок.Фактически, в авангарде борьбы за независимость Каталонии выступают левые радикалы, либералы, троцкисты и анархисты, глобалисты и гомосексуалисты всех сортов. Самые ярые борцы за независимость Каталонии в большинстве говорят по-испански, это понаехавшие из Африки, Ближнего Востока и всего мира. Здесь сильно пахнет Соросом и его «Открытым обществом». Глобалисты спекулируют на давней мечте каталонцев о независимости, и это так хорошо заметно, что каталонское общество раскололось пополам, что и позволило Испании перехватить инициативу у Пучдемона и глобальных революционеров.Карлес Пучдемон совсем не случайно сбежал в столицу Европы Брюссель, где его не спешат выдать испанской фемиде, потому что за ним стоят глобалистские круги Европы и США, потому что проект «независимая Каталония» — это часть глобалистского соросовского проекта регионализации Европы под непосредственной властью бюрократического Брюсселя. «Независимая Каталония» — это то, что Сорос и компания хотели бы сделать со всей Европой, включая и восточную её часть вместе с Украиной.Для «регионализации» Европы нужно разрушить традиционные национальные государства, и первой под раздачу попала Испания. Каталония, получив фиктивную независимость, переходила в подчинение непосредственно Брюсселю. Инструменты разрушения Европы — это потоки мигрантов. Для Европы определена квота в миллион мигрантов каждый год, политика политкорректности и другие положения программы «Открытого общества» Джорджа Сороса.Однако, после выхода из Евросоюза Англии, над Европой задули консервативные ветры: Джордж Сорос объявлен персоной нон грата в Венгрии, «Открытое общество» теряет господствующие позиции в Европарламенте, где списки его ставленников преданы огласке. Фактически, в европейских элитах произошёл раскол, что привело к усилению позиций «правых» консервативных партий практически во всех странах Европы.Проект «независимая Каталония» запускался в расчёте на поддержку глобалистов из вне, в первую очередь из США, где планировалась победа неокона-неотроцкиста Хиллари Клинтон. Однако, приход Дональда Трампа в Белый дом Вашингтона поломал эту комбинацию. Джордж Сорос и вся глобалистская рать сосредоточились на борьбе с Трампом и его «другом» Владимиром Путиным, и евродемократия оказалась без поддержки из-за океана.Поэтому, когда Пучдемон обвинил Испанию в «нападении на демократию» — а совсем не на независимую Каталонию! — и попросил помощи в налаживании диалога с Испанией, брюссельские демократы отказались выступить в качестве посредников между Мадридом и Барселоной, чем предопределили крах евродемократии в Каталонии. Ограничились предоставлением убежища Пучдемону и его ближайшим соратникам.Вообще, в попытке отделении Каталонии от Испании просматриваются аналогии с развалом СССР, а именно отделение от него Украины, где также сильно наследил Джордж Сорос. Однако Испания оказалась крепче и умнее горбачёвского СССР.Бандеровская Украина — это своеобразный аналог-антипод Каталонии, поскольку на Украине Соросом и компанией делалась ставка на националистов, а в Каталонии — на левых и гомосексуалистов, поэтому нацисты из Украины рвались в Каталонию наводить испанский порядок. С другой стороны, «Открытое общество» Сороса хочет сделать Бандеру гомосексуалистом, требует прайд-парады в Киеве проводить.В этой парадоксальной ситуации Россия заявила, что «Каталония — это внутреннее дело Испании», обе стороны конфликта нам, по сути дела, враждебны, однако, мы можем пожелать Европе больше демократии в решении её коренных проблем. Европа ведь тоже всегда желает нам больше демократии…Дональд Трамп не вечен, и держит сегодня, можно сказать, круговую оборону в Белом доме под натиском глобалистов-неоконов, поэтому Мадриду рано праздновать победу. Сейчас в Каталонии идёт «Неделя свободы», её активисты требуют освободить задержанных полицией каталонских политиков, отменить действие 155-ой статьи Конституции Испании, фактически, покушаются на конституционный строй страны.Надо признать, что проект «республика Каталония» имеет внешнюю поддержку, и он может быть продолжен, деньги у борцов за независимость не переведутся, но хватит ли у Мадрида политической воли и финансовых средств отстаивать свой суверенитет от глобальной демократии? Сейчас схватка глобалистов с европейской государственностью напоминает грызню бульдогов под ковром, Пучдемон успешно скрывается в Брюсселе, однако, выборы 21 декабря прольют на всё свет Божий.