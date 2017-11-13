10:14 13 ноября

Новый автомат WAC47 для армии Украины

Еще в начале 2017 года появилась информация о перевооружении армии Украины. Речь идет о замене автомата Калашникова на новый автомат WAC47, который является вариантом М4. С учетом стремления страны стать как можно “западнее”, это явление вполне закономерное и нечто подобное можно было наблюдать в странах некогда входивших в Варшавский договор, а теперь состоящих в НАТО. Попробуем познакомиться поближе с новым автоматом и разобраться почему и как он претендует на новый основное ручное оружие для армии Украины.

Причины перевооружения и перспективы автомата WAC47

Основная причина перевооружения вполне очевидна - необходимость использование единых боеприпасов с новыми западными партнерами. Однако ситуация в стране несколько отличается от, скажем, той же Польши, где в свое время также встал данный вопрос.


На данный момент основным боеприпасом армии Украины является наш отечественный 5,45х39. Патрон массовый, на складах его много, но с учетом ведения военных действий любое “много” рано или поздно заканчивается. В связи с этим возникает необходимость в регулярном пополнении запасов данного патрона, а единственный крупный патронный завод находится в Луганске. То есть собственного производства патронов в стране уже нет, по крайней мере в необходимом масштабе. Сам по себе патрон 5,45х39 недорогой, в принципе, как временную меру, можно было бы рассмотреть закупку боеприпаса за рубежом, но на западе 5,45х39 хоть и присутствует номинально на рынке, но явно не в том количестве и по той цене, которые устроили бы. Остается только закупать в России, что даже звучит, как минимум, странно.

Есть еще, правда, вариант получить боеприпасы от стран, которые находятся в дружеских отношениях с Россией, но, во-первых, никто не хочет эти дружеские отношения портить, а во-вторых, посредники хотят получить с перепродажи прибыль, что значительно увеличит стоимость патронов для Украины. Никто ведь не хочет рисковать просто так или за мизерную плату.

Казалось бы, что подобная ситуация является отличным катализатором для перехода на новые боеприпасы стандарта НАТО и в принципе так оно и есть, но в нынешней ситуации этот переход нужно осуществить срочно, при этом заводов, которые можно было бы просто переоборудовать на данный момент нет, денег нет, собственно ничего нет. Все нужно начинать “с нуля”, начиная от заливки фундамента тех же заводов, причем все это нужно было сделать еще вчера, а еще лучше позавчера.

При условии, что в ближайшей перспективе ожидается переход на патроны стандарта НАТО и нужно решать проблему с производством не только боеприпасов, но, в идеале, и оружия, то логично осуществить этот переход прямо сейчас, чем в последующем тратить средства на переоборудование новых заводов.

Для примера та же Польша была настолько не ограничена по времени для перехода на новый боеприпас, что даже успела разработать свое собственное оружие под 5,56х45, кстати, изначально на основе автомата Калашникова, можно даже сказать альтернативную ветвь развития оружия сделали.

Таким образом, Украина, на данный момент, вынуждена цепляться за любую помощь в процессе перехода армии на новый патрон и оружие для него, а также развертывания производства на территории своей страны.

Такую помощь неожиданно решила оказать американская компания с украинскими корнями - Aeroscraft. Данная компания начинала свой путь в городе Львове, однако в 1994 году переехала в США, где и по сей день занимается разработкой систем слежения базирующихся на дирижаблях. Собственных разработок в огнестрельном оружии компания не имеет, если исходить из той информации, что представлена на сайте. Тем не менее, Aeroscraft предложила помощь Укроборонпрому в начале производства нового автомата WAC47, который по сути является М4, само собой по лицензии.

5 октября 2017 года были проведены показательные испытания нового оружия, после которых первая пробная партия новых автоматов была передана для эксплуатации в армию.

Конструкция автомата WAC47

Как уже было сказано ранее, автомат WAC47 является очень близким родственником М4. Отличительной особенностью данного изделия является реализация его модульности, позволяющая не только менять длину ствола оружия, но и адаптировать его под различные боеприпасы.

Сам автомат изначально проектировался под патрон 7,62х39, что в сложившейся ситуации очень удачное стечение обстоятельств. Если учесть, что патроны 5,45х39 заканчиваются, то до начала производства новых боеприпасов вполне логично израсходовать советские запасы 7,62х39.

Так, оружие может быть адаптировано под патроны 5,45х39, 7,62х39, 5,56х45, а также другие перспективные боеприпасы, например Grendel.

В принципе на конструкции можно не заострять внимание, учитывая ее схожесть с М4.

Основные проблемы автомата WAC47

Если бы автомат WAC47 рассматривался в контексте просто нового образца оружия, то требования к нему, само собой, были бы более мягкие. Однако в данной конкретной ситуации добавляется ряд переменных, которые вызывают вопросы и заставляют делать определенные выводы.

Новый автомат WAC47 для армии Украины
В первую очередь предлагаю рассмотреть более подробно “мультикалиберность” оружия в контексте финансовой целесообразности.
Для того чтобы сменить используемый боеприпас с 7,62х39 на 5,45х39 требуется заменить только ствол и магазин оружия. При условии что такая замена может быть произведена прямо на месте в военной части, то это только плюс для оружия. Однако нас интересует переход именно на патрон 5,56х45. Для того чтобы перейти на этот патрон нужно будет сменить: ствол, личинку затвора, если не всю затворную группу, а также нижнюю часть ствольной коробки (по-модному нижний ресивер), так как будет использоваться другой магазин, соответственно и приемник магазина будет другим. Выходит, что при переходе на новый боеприпас нужно будет заменить половину деталей, а те которые сняли будут где-то ржаветь. В случае же если бы смена боеприпаса достигалась не заменой отдельных деталей, а сменой оружия, старые автоматы можно было бы реализовать даже внутри страны, лишив их возможности ведения автоматического огня. В данном же случае останется большое количество стволов, частей ствольной коробки и личинок затворов, которые никому не нужны и даром.

Еще одним интересным вопросом является надежность автомата с нашими отечественными патронами. Не для кого не секрет, что оружие у нас очень хорошее, настолько хорошее, что отлично работает с самыми… не самыми хорошими патронами. Однако система автоматики с воздействием пороховых газов непосредственно на затворную раму очень чувствительна к боеприпасу, в частности к пороховому составу. Будет ли все это работать с отечественными патронами, которые рассчитаны совсем для другого оружия, и будет ли это работать надежно - вопрос спорный.

Конечно можно противопоставить данному утверждению опыт гражданского оружия, среди которого имеется достаточное количество моделей с аналогичной системой автоматики и которые прекрасно питаются патронами отечественного производства. Но есть одно но. Гражданское оружие всегда вылизано, вычищено и еще раз вылизано со всех сторон. Обычно обслуживание оружия для владельца это целая церемония, в армии же это необходимость, а если человека что-то заставлять делать, то, чаще всего, делает он это плохо. Не стоит забывать, что многие привыкли к АК, который терпит к себе самое варварское отношение, за новым оружием придется следить.

Возможный исход сотрудничества

Несмотря на то, что в армию Украины уже была передана первая небольшая партия новых автоматов, нельзя исключать, что даже после выделения денежных средств на постройку завода по производству нового автомата и патронного завода, что-то будет действительно построено. Как ни крути, а обстановка в стране весьма нестабильная и нужно быть очень рискованным человеком чтобы выделить средства, и не малые, под достаточно крупные проекты.

В случае же если все-таки заводы будут построены, неизвестно каким образом будет организовано производство нового автомата, будет ли он полностью украинским оружием или же он будет просто собираться из зарубежных комплектующих-модулей. Если речь идет о последнем варианте, то в принципе ничего строить не нужно, достаточно просто выделить несколько больших помещений.

Вообще странно, что при наличии собственных разработок, причем достаточно интересных, Укроборонпром решает что-то производить по чужой лицензии. В любом случае, какие-то конкретные выводы по данному сотрудничеству делать пока рано, пока можно только предполагать и продолжать наблюдение.
Автор: Марк Поддубный

Использованы фотографии: 112.ua, zbroya.info, gordonua.com
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Комментарии 26

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  1. svp67 Сегодня, 07:31
    Вообще странно, что при наличии собственных разработок, причем достаточно интересных, Укроборонпром решает что-то производить по чужой лицензии.
    Вот это как раз и не странно. В украинской действительности главное не только деньги, но и кому они достанутся....
    И очень бы хотелось бы узнать, на сколько же этот автомат "устойчив" к стальной гильзе советских патронов.
    svp67
    1. AlexMark Сегодня, 07:42
      Мне все-таки кажется, что "слабым" местом станет пороховой состав в сумме с ненадлежащим уходом за оружием.
      AlexMark
      1. амурец Сегодня, 08:09
        Цитата: AlexMark
        Мне все-таки кажется, что "слабым" местом станет пороховой состав в сумме с ненадлежащим уходом за оружием.

        Слабым местом станет личный состав. Вспомним СВТ и АВС. Почему-то они прекрасно работали у снайперов,пограничников, в морской пехоте, в немецкой и финской армиях, а вот в советской пехоте не прижились. Так будет и в украинской армии.
        амурец
        1. AlexMark Сегодня, 08:24
          АВС-36 я вообще могу смело назвать самой интересной винтовкой в своем классе и времени. Да сложная, да капризная, но ведь и характеристики не абы какие. Хотя есть у меня отрицательная черта - очень люблю оружие со сложной конструкцией, может эти все и объясняется)
          AlexMark
          1. амурец Сегодня, 08:40
            Цитата: AlexMark
            АВС-36 я вообще могу смело назвать самой интересной винтовкой в своем классе и времени.

            Мой отец служил с СВТ-40 на ТОФ в 1940-1947гг. Он рассказывал, что ухаживать и чистить винтовку надо было очень тщательно. В 1942 году у них эти винтовки изьяли и передали морпехам, а их вооружили обычными винтовками. Он служил телефонистом ВЧ-связи при штабе ТОФ. АВС-36 действительно интересная конструкция и по воспоминаниям Новикова, в ту пору работавшего на Ижевском оружейном заводе, наибольшие проблемы им доставляли пружины винтовки.
            амурец
        2. svp67 Сегодня, 08:34
          Цитата: амурец
          Почему-то они прекрасно работали у снайперов,пограничников, в морской пехоте, в немецкой и финской армиях, а вот в советской пехоте не прижились.

          По разным причинам, в том числе и из-за ДОРОГОВИЗНЫ производства в военное время. "Мосинка" была намного дешевле, что позволило её выпускать миллионными образцами...
          svp67
          1. Магеллан Сегодня, 09:04
            К началу войны в войсках было около 1,5 млн СВТ, что много, практически в западных округах все дивизии были штатно вооружены СВТ, немцы были в шоке от обилия самозарядных винтовок, многие посчитали, что "русские поголовно вооружены ручными пулеметами". Если посмотреть фотки тех лет, то можно увидеть немцев с СВТ за плечом, что доказывает, что немцы СВТ уважали. По крайней мере, немца с трехлинейкой за плечом не увидишь. Если верить данным Исаева, то стоимость СВТ примерно в 9 раз превышала стоимость трехлинейки и сравнима со стоимостью ДП, поэтому с началом войны производство СВТ сократили, а в 1942 г и вовсе свернули, вместо СВТ стали штамповать ППШ, которых изготовили 6 млн штук.
            Магеллан
            1. svp67 Сегодня, 09:13
              Цитата: Магеллан
              , вместо СВТ стали штамповать ППШ, которых изготовили 6 млн штук.

              За то же время было выпущено, без малого, 12 000 000 штук "мосинок"
              svp67
              1. Магеллан Сегодня, 09:21
                Ну да, Ижевский оружейный завод в сутки выпускал 10-12 тысяч винтовок Мосина, чего хватало чтобы вооружить винтовками две дивизии. Поэтому байки либерастов об одной винтовке на двоих-троих-четверых являются наглой ложью, уж чем-чем, но стрелкового оружия в РККА хватало, солдаты все были вооружены винтовками или ППШ. Да и вообще, хватало практически любого оружия: промышленность ритмично выпускала орудия, танки, самолеты, пулеметы, боеприпасы. Чего в РККА не хватало, так это грузовиков, БТР и тягачей, но эту нехватку восполняли с помощью ленд-лиза.
                Магеллан
          2. амурец Сегодня, 09:25
            Цитата: svp67
            По разным причинам, в том числе и из-за ДОРОГОВИЗНЫ производства в военное время. "Мосинка" была намного дешевле, что позволило её выпускать миллионными образцами...

            Здесь трудно вам возразить. О производстве стрелкового оружия и не только, есть хорошая книга Новиков. В.Н. Накануне и в дни испытаний. Ссылка на то где можно скачать книгу.Оценив все предложения, накопившиеся за многие годы, мы окончательно поняли: это в значительной мере выход из положения. Теперь требовалось согласовать новшества с военной приемкой. Пригласили на совещание главного военпреда завода полковника Н. Н. Белянчикова. Все знали его как человека исключительно честного, заботливого, без нужды не дергающего завод, что всегда важно для производства. Рассказали ему, что намечаем сделать, и попросили дать согласие на изменение технологии, чтобы завод мог давать необходимые 12 тысяч винтовок в сутки.
            https://royallib.com/book/novikov_vladimir/nakanu
            ne_i_v_dni_ispitaniy.html
            амурец
            1. AlexMark Сегодня, 10:03
              Огромное спасибо за наводку на данную книгу, как раз искал что-то стоящее для "повышения квалификации" hi
              AlexMark
  2. bistrov. Сегодня, 07:33
    Ну,посмотрим, что получится.
    bistrov.
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:54
    Непонятно, зачем этот автомат, если и своих полно под калибр 7,62 и 5.45. А на 5,56 еще только собираются переходить belay
    Uncle Lee
    1. AlexMark Сегодня, 08:03
      Видимо заканчиваются 5,45, что расстреляли, что распродали, а новые брать негде. С 7,62 думаю тоже ситуация такая же, если не сейчас, то скоро будет.
      AlexMark
    2. Лопатов Сегодня, 09:20
      Действительно непонятно.
      Для советских боеприпасов у них достаточно советской стрелковки.
      Для боеприпасов НАТО- купленная ещё, если не ошибаюсь, при Ющенко, лицензия на "Тавор". Их даже производили небольшими партиями...
      Видимо, кто-то решил заработать 8)))
      Лопатов
      1. avt Сегодня, 09:49
        Цитата: Лопатов
        Действительно непонятно.

        wassat
        "Исаак не валяй дурака - им нужен Федотов!".
        bully
        Цитата: svp67
        Вот это как раз и не странно. В украинской действительности главное не только деньги, но и кому они достанутся....

        Больше добавить нечего. request
        avt
  4. ДМ51 Сегодня, 07:56
    На Украине нет заводов по производству патронов и что они будут закупать патроны у НАТО миллионами штук? На какие шиши? Какие могут быть НАТОвские стандарты в таких условиях?
    ДМ51
    1. AlexMark Сегодня, 08:01
      Планируют оказать финансовую помощь в постройке нового патронного завода. Соответственно, если в планах переход на 5,56 и 7,62 НАТО, то логично линии нового завода запускать под эти боеприпасы, а не переоборудовать потом. request
      AlexMark
  5. Магеллан Сегодня, 08:00
    Да не построят там патронный завод, не найдется инвестора, который будет рисковать десятками миллионов долларов на постройку завода при такой нестабильной ситуации. А чтобы просто подарить Украине необходимую сумму для постройки завода - на это янкесы и европейцы не пойдут, они капиталисты, и деньгам цену знают, это не русский Ванька, которого кастрюльки всегда могли надавить на жалость своими причитаниями "Ну мы же братья! Помоги брату!", и русский Ванька как всегда, помогал украинцам, пусть даже те и плевали в ответ вместо благодарности. Просто заменив в ВСУ оружие под стандарт НАТО, украинцы прочно попадают под зависимость от американских поставок оружия и патронов, производители оружия и патронов в США получают новый рынок сбыта, а это для них прибыль. украинцы же будут занимать на закупки оружия и патронов новые кредиты, и Украина еще больше попадет в кабалу МВФ и ЕБРР. Сплошная выгода. Для янкесов и европейцев конечно, но никак не самим украм.
    Магеллан
    1. AlexMark Сегодня, 08:08
      Как и отмечено в статье, даже производство оружия можно по разному организовать. Можно наладить поставки "модулей" и сотня человек будет их просто собирать в кучу пока не получится автомат, а можно полностью развернуть масштабное производство. Первый вариант наиболее вероятен.
      По поводу патронного завода пока все расплывчато, и только "в планах". Так что вероятно вы на 100% правы, только добавить к этому еще нужно и зависимость от поставки "модулей" для сборки оружия. То есть полная зависимость со всех сторон.
      AlexMark
      1. Магеллан Сегодня, 08:13
        Судя по тому, как все украинские мрии и перемоги заканчиваются оглушительными зрадами, я на 100% уверен, что никакого патронного завода там не построят:
        Если перемога может не наступить, она не наступит.

        Следствия:
        1. Всякая перемога требует больше майданов, чем вы думаете. (efim_tellman)
        2. Перемога, которая начинается хорошо, заканчивается всегда плохо. (1991 и 2004)
        3. Перемога, которая начинается плохо, заканчивается совсем ужасно. (1918, 1941, 2014)
        4. Если перемога проваливается, то всякая попытка ее спасти только ухудшит дело.
        5. Если дела с перемогой идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже.
        6. Чем сложнее и грандиознее мрия, тем больше шансов, что она не сбудется.
        7. Любая попытка достичь перемоги плодит зрады. (efim_tellman)
        8. Зрада произойдет даже тогда, когда это абсолютно невозможно.
        9. Даже если зрады взаимно исключают друг друга, произойдут они все. (d3721)
        10. Из всех зрад, которые могут произойти, первой произойдет та, ущерб от которой будет больше.
        11. Когда зрады случаются одновременно, они вызывают эффект зрадорезонанса. (d3721)
        12. Каждая перемога может породить бесконечное количество зрад, но не наоборот. (roineroyce)
        13. Шанс наступления зрады прямо пропорционален желанию достичь перемоги. (roineroyce)
        14. Если четыре возможных зрады предотвращены, то всегда произойдет пятая. (efim_tellman)

        Закон Парето для Украины (need_forspeed):
        20% попыток достичь перемоги дадут 80% зрад, остальные 80% - лишь 20% зрад.

        - Какая бы зрада не случилась, москали всегда предупреждали, что так оно и будет.
        - Если закон Мэрфи для украины может не сработать, он все равно срабатывает.
        Магеллан
        1. AlexMark Сегодня, 08:18
          Вообще если задуматься, в стране идут военные действия, меняют форму, меняют оружие, меняют еще черт знает, что - а за чей счет банкет? Даже замена головных уборов стоит в масштабе огромных денег, и неужели эти деньги нельзя было потратить на что-то более рациональное, то что будет приносить прибыль? Даже хотя бы на тот же патронный завод.
          AlexMark
          1. Магеллан Сегодня, 08:27
            Кое-какое производство на Украине еще сохранилось, да и за счет экспорта с/х продукции наверно, хорошо зарабатывают, ведь это валюта. Украина же один из мировых лидеров по экспорту зерновых.
            Магеллан
          2. Egor-dis Сегодня, 09:32
            Цитата: AlexMark
            а за чей счет банкет? Даже замена головных уборов стоит в масштабе огромных денег

            А за счет тех же заокеанских "товарищей", которые в Веймарской республике (с инфляцией в тысячи процентов) смогли переодеть в новенькую форму бойцов НСДАП, а потом обеспечили им собственное производство военной техники и прочих ништяков.
            Egor-dis
  6. medvedron Сегодня, 08:19
    Очередная отмывка бабок.Если делать патронный завод, то нахрена под натовские стандарты так как Советского оружия ещё и внукам хватит.
    medvedron
    1. Магеллан Сегодня, 08:24
      Переводя ВСУ под стандарты НАТО, янкесы рассчитывают заработать на поставках оружия и патронов на Украину. Это же ясно как божий день. Именно поэтому никто на Украине строить патронный завод не будет, янкесам это просто невыгодно. Украинцы же теперь поставлены в такую позу и задавлены такими долгами, что будут делать все, что им скажут американцы.
      Магеллан
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