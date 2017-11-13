Новый автомат WAC47 для армии Украины

Еще в начале 2017 года появилась информация о перевооружении армии Украины. Речь идет о замене автомата Калашникова на новый автомат WAC47, который является вариантом М4. С учетом стремления страны стать как можно “западнее”, это явление вполне закономерное и нечто подобное можно было наблюдать в странах некогда входивших в Варшавский договор, а теперь состоящих в НАТО. Попробуем познакомиться поближе с новым автоматом и разобраться почему и как он претендует на новый основное ручное оружие для армии Украины.Основная причина перевооружения вполне очевидна - необходимость использование единых боеприпасов с новыми западными партнерами. Однако ситуация в стране несколько отличается от, скажем, той же Польши, где в свое время также встал данный вопрос.На данный момент основным боеприпасом армии Украины является наш отечественный 5,45х39. Патрон массовый, на складах его много, но с учетом ведения военных действий любое “много” рано или поздно заканчивается. В связи с этим возникает необходимость в регулярном пополнении запасов данного патрона, а единственный крупный патронный завод находится в Луганске. То есть собственного производства патронов в стране уже нет, по крайней мере в необходимом масштабе. Сам по себе патрон 5,45х39 недорогой, в принципе, как временную меру, можно было бы рассмотреть закупку боеприпаса за рубежом, но на западе 5,45х39 хоть и присутствует номинально на рынке, но явно не в том количестве и по той цене, которые устроили бы. Остается только закупать в России, что даже звучит, как минимум, странно.Есть еще, правда, вариант получить боеприпасы от стран, которые находятся в дружеских отношениях с Россией, но, во-первых, никто не хочет эти дружеские отношения портить, а во-вторых, посредники хотят получить с перепродажи прибыль, что значительно увеличит стоимость патронов для Украины. Никто ведь не хочет рисковать просто так или за мизерную плату.Казалось бы, что подобная ситуация является отличным катализатором для перехода на новые боеприпасы стандарта НАТО и в принципе так оно и есть, но в нынешней ситуации этот переход нужно осуществить срочно, при этом заводов, которые можно было бы просто переоборудовать на данный момент нет, денег нет, собственно ничего нет. Все нужно начинать “с нуля”, начиная от заливки фундамента тех же заводов, причем все это нужно было сделать еще вчера, а еще лучше позавчера.При условии, что в ближайшей перспективе ожидается переход на патроны стандарта НАТО и нужно решать проблему с производством не только боеприпасов, но, в идеале, и оружия, то логично осуществить этот переход прямо сейчас, чем в последующем тратить средства на переоборудование новых заводов.Для примера та же Польша была настолько не ограничена по времени для перехода на новый боеприпас, что даже успела разработать свое собственное оружие под 5,56х45, кстати, изначально на основе автомата Калашникова, можно даже сказать альтернативную ветвь развития оружия сделали.Таким образом, Украина, на данный момент, вынуждена цепляться за любую помощь в процессе перехода армии на новый патрон и оружие для него, а также развертывания производства на территории своей страны.Такую помощь неожиданно решила оказать американская компания с украинскими корнями - Aeroscraft. Данная компания начинала свой путь в городе Львове, однако в 1994 году переехала в США, где и по сей день занимается разработкой систем слежения базирующихся на дирижаблях. Собственных разработок в огнестрельном оружии компания не имеет, если исходить из той информации, что представлена на сайте. Тем не менее, Aeroscraft предложила помощь Укроборонпрому в начале производства нового автомата WAC47, который по сути является М4, само собой по лицензии.5 октября 2017 года были проведены показательные испытания нового оружия, после которых первая пробная партия новых автоматов была передана для эксплуатации в армию.Как уже было сказано ранее, автомат WAC47 является очень близким родственником М4. Отличительной особенностью данного изделия является реализация его модульности, позволяющая не только менять длину ствола оружия, но и адаптировать его под различные боеприпасы.Сам автомат изначально проектировался под патрон 7,62х39, что в сложившейся ситуации очень удачное стечение обстоятельств. Если учесть, что патроны 5,45х39 заканчиваются, то до начала производства новых боеприпасов вполне логично израсходовать советские запасы 7,62х39.Так, оружие может быть адаптировано под патроны 5,45х39, 7,62х39, 5,56х45, а также другие перспективные боеприпасы, например Grendel.В принципе на конструкции можно не заострять внимание, учитывая ее схожесть с М4.Если бы автомат WAC47 рассматривался в контексте просто нового образца оружия, то требования к нему, само собой, были бы более мягкие. Однако в данной конкретной ситуации добавляется ряд переменных, которые вызывают вопросы и заставляют делать определенные выводы.В первую очередь предлагаю рассмотреть более подробно “мультикалиберность” оружия в контексте финансовой целесообразности.Для того чтобы сменить используемый боеприпас с 7,62х39 на 5,45х39 требуется заменить только ствол и магазин оружия. При условии что такая замена может быть произведена прямо на месте в военной части, то это только плюс для оружия. Однако нас интересует переход именно на патрон 5,56х45. Для того чтобы перейти на этот патрон нужно будет сменить: ствол, личинку затвора, если не всю затворную группу, а также нижнюю часть ствольной коробки (по-модному нижний ресивер), так как будет использоваться другой магазин, соответственно и приемник магазина будет другим. Выходит, что при переходе на новый боеприпас нужно будет заменить половину деталей, а те которые сняли будут где-то ржаветь. В случае же если бы смена боеприпаса достигалась не заменой отдельных деталей, а сменой оружия, старые автоматы можно было бы реализовать даже внутри страны, лишив их возможности ведения автоматического огня. В данном же случае останется большое количество стволов, частей ствольной коробки и личинок затворов, которые никому не нужны и даром.Еще одним интересным вопросом является надежность автомата с нашими отечественными патронами. Не для кого не секрет, что оружие у нас очень хорошее, настолько хорошее, что отлично работает с самыми… не самыми хорошими патронами. Однако система автоматики с воздействием пороховых газов непосредственно на затворную раму очень чувствительна к боеприпасу, в частности к пороховому составу. Будет ли все это работать с отечественными патронами, которые рассчитаны совсем для другого оружия, и будет ли это работать надежно - вопрос спорный.Конечно можно противопоставить данному утверждению опыт гражданского оружия, среди которого имеется достаточное количество моделей с аналогичной системой автоматики и которые прекрасно питаются патронами отечественного производства. Но есть одно но. Гражданское оружие всегда вылизано, вычищено и еще раз вылизано со всех сторон. Обычно обслуживание оружия для владельца это целая церемония, в армии же это необходимость, а если человека что-то заставлять делать, то, чаще всего, делает он это плохо. Не стоит забывать, что многие привыкли к АК, который терпит к себе самое варварское отношение, за новым оружием придется следить.Несмотря на то, что в армию Украины уже была передана первая небольшая партия новых автоматов, нельзя исключать, что даже после выделения денежных средств на постройку завода по производству нового автомата и патронного завода, что-то будет действительно построено. Как ни крути, а обстановка в стране весьма нестабильная и нужно быть очень рискованным человеком чтобы выделить средства, и не малые, под достаточно крупные проекты.В случае же если все-таки заводы будут построены, неизвестно каким образом будет организовано производство нового автомата, будет ли он полностью украинским оружием или же он будет просто собираться из зарубежных комплектующих-модулей. Если речь идет о последнем варианте, то в принципе ничего строить не нужно, достаточно просто выделить несколько больших помещений.Вообще странно, что при наличии собственных разработок, причем достаточно интересных, Укроборонпром решает что-то производить по чужой лицензии. В любом случае, какие-то конкретные выводы по данному сотрудничеству делать пока рано, пока можно только предполагать и продолжать наблюдение.