Успех как альтернатива: почему Вашингтон теряет в Сирии последних союзников

Накануне стало известно о полном освобождении сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор от террористических организаций и его окончательном переходе под контроль правительственных войск. Помимо того, что данное событие стало переломным в многолетней войне, оно, безусловно, выступит катализатором кардинальных изменений в расстановке сил в регионе.Очевидно, после зачистки последнего оплота экстремистов в Сирии сомнений в том, что официальный Дамаск теперь является хозяином положения, с которым придется считаться всем силам без исключения, не осталось ни у кого. Кроме того, можно констатировать, что кампания по обструкции действующего сирийского руководства, развернутая западными странами, в настоящий момент полностью провалилась, а ее пропагандистские тезисы оказались перечеркнуты реальными военными успехами арабской республики.В целом, с самого начала операции сирийской армии по деблокированию провинции Дейр-эз-Зор было понятно, что легкой прогулкой для Дамаска эти боевые действия не станут, в первую очередь в силу важного стратегического значения этой области в масштабах государства. Дело в том, что в Дейр-эз-Зоре располагаются богатые запасами нефтяные и газовые поля, использование которых до недавнего времени приносило террористическим организациям колоссальную прибыль и позволяло финансировать собственную деятельность. Однако кроме экстремистов на привлекательный регион положили глаз и другие участники конфликта, некоторые из которых исламистам даже противостояли. По крайней мере официально.Речь идет прежде всего о Соединенных Штатах Америки, предпринявших за последние полтора месяца существенные усилия по осложнению продвижения правительственных войск в глубь провинции и решивших использовать для этих целей не привычных партнеров из числа боевиков «умеренной оппозиции», зачастую связанных с боевиками, а курдские вооруженные формирования, представляющие значительную силу в сирийском кризисе. В обмен на лояльность и содействие Вашингтон серьезно увеличил объемы военно-технической помощи курдам, а также прозрачно намекнул на возможность решения вопроса по расширению их автономии. Однако американским планам не суждено было сбыться, чему во многом способствовали… курдские организации.Началось все с того, что в конце октября «Сирийские демократические силы» передали под контроль правительственных войск Сирии богатейшее в регионе месторождение Аль-Табия, которое ранее было отбито у «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в России). Сделано это было, разумеется, в разрез интересам Соединенных Штатов и вызвало за океаном вполне объяснимое недовольство. Но в этом случае возникает резонный вопрос: для чего курдские формирования пошли наперекор своим иностранным кураторам и с какой целью отдали Дамаску главную жемчужину Дейр-эз-Зора?Однако ответ на него, как ни странно, нужно искать не в Сирии, а в Ираке.Так, вскоре после референдума о независимости Иракского Курдистана было объявлено о покупке российской нефтяной компанией «Роснефть» доли крупнейшего нефтепровода в северном Ираке, а незадолго до этого в сентябре, Москва подписала с Эрбилем соглашение по природному газу на сумму один миллиард долларов, что сделало Россию крупнейшим инвестором в северном Ираке. Такое положение дел не позволило племенным лидерам получить поддержку, которую они ждали от США, но, в то же время, открыло для курдов возможность поставлять нефть покупателям, в частности Турции, напрямую. Анкара же, в свою очередь, еще недавно покупавшая природные ресурсы у «Исламского государства», по газу теперь должна договариваться с Дамаском, а по нефти из северного Ирака — с «Роснефтью», то есть с Россией.Эти события подготовили почву для встречи турецкого лидера Реджепа Эрдогана с премьер-министром Ирака Хайдера аль-Абади, а также расчистили путь к прямым переговорам Анкары с Дамаском.Примечательно, что в схожей ситуации находится Катар. На фоне нынешней разобщенности арабов-суннитов и стран Персидского залива, которые еще год назад собирались создать арабский аналог НАТО и взять на прицел Иран и Сирию, Доха вместе с Ираном сосредоточилась на проектах поставок природного газа в Европу и Китай, а России, Турции и Китаю он стал партнером.Возвращаясь к сирийским курдам и разбираясь, почему они не пошли на поводу у Вашингтона, можно констатировать, что они, как и остальные участники конфликта в Сирии, предпочли американской тактике «все против всех» вариант, при котором курды, арабы, персы и турки вместо взаимного уничтожения получат общий проект, выгодный для всех. Сирия получит мир и единство, сирийские курды — широкую автономию, о чем уже договорились с президентом Башаром Асадом. Турки, как и раньше будут получать нефть и газ, но уже на легальных началах и не получат независимый Курдистан у себя на границе. Иракские курды смогут официально торговать нефтью через Турцию в обмен на мир с правительством Ирака и территориальную целостность страны. Иран не увидит американских и израильских баз у себя на границе.Что же касается американцев, то их позиции не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке сейчас беспрецедентно слабы. Вместо совместных действий с Россией, Ираном и Сирией против террористов, американское руководство приняло решение об эскалации конфликта с сирийским правительством, упорно настаивая на свержении Башара Асада. Вместе с тем, были окончательно испорчены отношения с Анкарой, а Тегеран и вовсе был объявлен мировым злом. Окупить же все это удовольствие было решено за счет захвата американскими компаниями сирийской нефти.Впрочем, время, когда Вашингтон мог без серьезных последствий толкать участников политического процесса на губительные для них шаги, судя по всему, безвозвратно прошло. Сегодня в мире актуально взаимовыгодное сотрудничество и учет интересов ближайшего партнера. В эту парадигму американские власти пока не встроились, предпочитая устоявшийся веками колонизаторский подход. Однако колониальные империи, как известно, могут существовать лишь до тех пор, пока сохраняют способность расширяться. В противном случае их закат, а впоследствии и развал, неизбежны.