07:17 14 ноября
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Ёжик в тумане. Постмайданная версия

До Майдана Ёжик жил в просторном городском сквере обычного галичанского мегаполиса, граничащего с лесом. Трехкамерная добротная норка вполне обеспечивала уют, а небольшой собственный бизнес позволял поддерживать благополучие на плаву.

Ёжик в тумане. Постмайданная версия


Ёжик довольно-таки исправно и совсем не за дорого сдавал белкам непомерным трудом отжатые им у местных беспредельных бурундуков грибы, орехи и добровольные пожертвования залетных туристов. На его норку никто не покушался, так как Ёжик обладал исключительно колючим нравом и надёжной крышей в лице смотрящего за окрестным лесом Медвежонка по кличке "Бурый".


Но с некоторых пор вдруг что-то пошло не так... После взрыва петарды и нескольких сгоревших над норкой покрышек Ежик, впрочем, как и незаконно, но, к счастью, не совсем насмерть подстреленный медвежонок, были вынуждены экстренно переселяться в самую чащу леса, к болоту. В принципе, как и другое зверье и прочая непатриотичная нечисть.

Другие же сказочные персонажи в лице Змея Кирдыныча, Кощея Бессмертного, Кота Баюна и Кикиморы, надев вышиванки, под чутким руководством так вовремя покинувших свои схроны леших стали с завидным энтузиазмом геноцидить всё, что движется, невзирая на заслуги перед Отечеством, пол, возраст, религию и политические взгляды...

Все белки в массовом порядке насильно призывались на госслужбу. Те, что с белым отливом, были переданы непосредственно в распоряжение ЦАРЯ. Бизнес Ёжика рухнул...

Ёжик нашел новое жильё под корнями сгнившего дерева на самой окраине болота.
Кое-как перезимовав в землянке с такой же обездоленной Совой, которую Ёжик по глупости пригрел в морозные январские вечера из жалости и не имея понятия, как культурно от нее избавиться сейчас, он вдруг подумал, что неплохо бы было навестить своего старого друга — Медвежонка... С окончанием зимы Бурому всё равно, по любым понятиям, пора было из спячки выходить... Пусть и весна нынче поздняя. Тяжело вздохнув и взяв с собой баллончик малиновой настоечки, Ёжик смело вступил в покрытую инеем прошлогоднюю траву...

Медвежонок жил на другом краю незамерзающего болота. Его приютили не признающие власть бобров сепаратисты-барсуки. Ёжик шел по промерзшей на сквозь прошлогодней траве, в кровь калеча лапки. И, поверьте, лапки в тот момент в меньшей степени беспокоили его возбужденное сознание...

— Угу! — периодически откуда-то сверху пыталась призвать его к порядочности беременная Сова.

— Некогда! — устало отмахивался Ёжик, искренне надеясь, что погода сегодня все-таки нелетная...

Первой, кого он встретил в безмолвном лесу, была дефилирующая как по подиуму, развязно раскидывающая бедрами звезда дальнобойщиков Красная Шапочка, несущая в районное СИЗО передачку любимой бабушке-клофелинщице. За нею следом скромно, тихой крадущейся походкой педофилил Серый Волк.

— Шалом, бродяги! — от души улыбаясь, приветственно выкрикнул Ёж...

— Слава Украине! — восторженно откликнулась девочка...

— Т-с-с-с-с... Дичь спугнешь!! — тихо прорычал Волк...

— Угу... — опять откуда-то сверху опять прокричала обиженная Сова...

Пробежав еще немного, Ёж наткнулся на каморку Папы Карло и, соблазнившись загадочной возней и непонятными всхлипами, раздающимися оттуда, заглянул в окошко. Там Папа Карло на фоне сказочного камина, совсем забыв о волшебном полене, строгал с Джузеппе Буратино. У могилы безвременно погибшего в неравной схватке с барсукам Пьеро, зябко кутаясь в манто из Артемона, на чемодане с еэсовскими наклейками сидела грустная Мальвина, совсем не обращая внимания на сутенера Карабаса, торопившего ее выходить на трассу.

— Угу... — опять где-то сверху злилась Сова....

"Чтоб ты сдохла!" — искренне в душе пожелал Ёж и, поздоровавшись с доедавшим черепаховый суп Дуремаром, побежал дальше...

Пробегая по краю болота мимо постоянно стучащего на всех сумасшедшего дятла, Ёжик вдруг вспомнил, что когда-то периодически он, пользуясь густым туманом, зазывал ту или иную заблудшую лошадку к краю обрыва — дохлая лошадь в овраге, сохраняет жизнь как минимум сотне ежиков... С неподдельной грустью вздохнув по "ностальжи", он рванул дальше.

Ворвавшись во владения Бабы Яги, Ёж чуть не обалдел. Ведь Баба Яга — всегда против!

От рассказов Бабки о том, как ляхи обрывали ножки её избушки на барбекю, а москали вообще по бревнышку раскатать собирались, у Ежа опять двинулась крыша, и он побежал дальше... Беспокоила мысль о том, как встретит его косолапый. Отходя от спячки, тот бывал крайне агрессивным. Вспомнился местный егерь Кузьмич, имевший неосторожность прошлой весной нечаянно потревожить Медвежонка. Кузьмич был веселым малым и очень любил тогда еще не сумасшедшего дятла, случайно оказавшегося свидетелем той кровавой расправы.

Подбегая к дальнему концу болота, Ёж совсем неожиданно для себя попал в котел. В прямом смысле.

Вдруг ниоткуда взявшиеся барсуки засыпали его солью и увлеченно стали крошить укроп...

Включив все свои дипломатические способности, Еж, сдав точное расположение недоеденной избушки Бабы Яги, конкретный маршрут к такой-то бабушке Красной Шапочки и координаты оврага, где периодически лежит дохлая лошадь, получил амнистию и побежал дальше.

— Угу! — завывала вслед обиженная Сова.

Пробегая мимо приколоченной гвоздями к пирсу огромной рыбы и старого дуба, из дупла которого еще с прошлой весны торчали оторванные ноги Кузьмича, Ёжик понял, что он уже почти на месте. До новой берлоги Бурого еще чуть-чуть.... Но вдруг споткнулся о проволоку грамотно расставленной растяжки и упал во что-то мягкое, липкое и шерстяное...

"Мишка!" — сообразил он, ощупав лапками пустые глазницы до боли знакомого черепа, одновременно услышав над головой предсмертное "Кря!" напоровшейся на сук Совы...

"Всё-таки есть на свете справедливость..." — улыбнувшись успел подумать Ежик перед прогремевшим взрывом...
Автор: Владимир Батькович


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 05:46
    Грустная сказка..Напомнила мне школьное сочинение "Ёзжиг"..Короче этот колючий ничего не делал все лето -кувыркался и беспредельничал.По осени залез в свое дупло и ..ЗДОГ..Там в каждом слове по три ошибки.Полностью передать не могу.Какая страна такие и ёзжиги... hi
    210окв
  2. синоби Сегодня, 06:04
    Чёт я и половины метафор не понял.То ли чего-то не знаю,то ли автор перебрал с намёками.
    синоби
    1. andrewkor Сегодня, 06:16
      А Вы примите на горудь 0,5 ,можеть поможеть?
      andrewkor
      1. мордвин 3 Сегодня, 06:54
        Вышел ежик из тумана,
        Вынул ножик из кармана,
        Достал водку, колбасу,
        Хорошо в родном лесу!
        Выпил водки полстакана,
        Закусил все это салом,
        Тихо песню затянул,
        О несбывшемся всплакнул...
        Посмотрел в пустой стакан,
        И ушел назад, в туман... laughing drinks
        мордвин 3
    2. BecmepH Сегодня, 06:48
      Цитата: синоби
      Чёт я и половины метафор не понял.То ли чего-то не знаю,то ли автор перебрал с намёками.

      Просто
      автор перебрал
      BecmepH
  3. domokl Сегодня, 06:42
    Что-то я с утра туплю...Хотя проснулся давно...Это что было? Люблю аллегории, но не до такой же степени
    domokl
  4. inkass_98 Сегодня, 06:48
    Сурово как-то и совсем мрачно. Положительные-то персонажи в сказке имеются? А то была одна аполитичная Сова, да и та сгинула невзначай.
    inkass_98
  5. Кот Маркиз Сегодня, 06:51
    На Украине похоже совсем потерялись не только в "тумане", но и в пространстве и времени. Я вчера писал, что попалась вот такая статья по ссылке: https://www.work.ua/articles/jobseeker/759/
    в ней украинцев, сейчас приглашают на работу в Германию. Обратил внимание на то что стиль полностью соответствует стилю подобных "приглашений" на стенах фашистских комендатур времен Второй мировой войны. Но больше всего "убили" комментарии под статьей. Там один чувак привел, для сравнения, фашисткое подобное "приглашение" времен ВОВ. Но реакция на него у каклов оказалась не такой как он ожидал. Вместо "возмущения" или "отторжения" недалекие каклы на него по настоящему "повелись"-спрашивают как найти "коммендатуру", где можно записаться на прием к "бригаденфюреру"..... и вполне серьезно, без шуток. Сами почитайте по ссылке-офигеете...

    Кот Маркиз
  6. К0щей Сегодня, 06:55
    что за дичь я сейчас прочел? наверное слишком ту... приземленный для таких аллегорий.
    К0щей
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Поставил заслуженный +плюсище за чувство юмора у автора! !!!!!! hi good drinks
    Геркулесыч
  8. avia12005 Сегодня, 07:14
    Концовки не хватает. "А над лесом гордо реял жовто-блакитний переможний прапор. Барсуки хриплыми пропитыми голосами нестройно тянули "Ще не вмерла Украина".
    avia12005
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