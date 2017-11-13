Безысходность «сирийского провала» Вашингтона бросила тень на Донбасс. Новые страхи «скакунов» не случайны

Обзорный радиолокационный комплекс 79К6 «Пеликан» является одним из наиболее совершенных РЛ-средств, разработанных «Научно-производственный комплексом «Искра» (г. Запорожье). Обзорный радар представлен пассивной ФАР дециметрового S-диапазона, способной обнаруживать высотные воздушные цели на удалении 400 км с одновременным трассовым сопровождением на проходе 200 воздушных объектов на высотах до 40 км. Недостатком станции является малый угломестный сектор сканирования, доходящий лишь до 35 градусов. Исправлен этот недостаток был в более современной обзорной РЛС 80К6Т (видео ниже) КП НПК «Искра». Оснащённая цифровой ФАР станция имеет угломестный сектор обзора/сопровождения 0 — 70 градусов и в режиме «сопровождения на проходе» отслеживает 300 целей. Недостатком РЛС 80К6Т считается малая высота обнаружения, достигающая 20 км

Источники информации:

https://www.pravda.ru/news/world/09-11-2017/1352753-siria-0/

http://www.aif.ru/politics/world/dnr_ukrainskie_siloviki_iz_minometa_obstrelyali_yug_respubliki

https://www.novorosinform.org/news/77347

Как мы и прогнозировали за несколько дней до начала широкомасштабной наступательной операции САА на последний крупный укрепрайон ИГИЛ — южный город Абу-Кемаль (включая окрестности), после взятия под контроль большей его части силами сирийской армии и союзниками руководство США пустилось во все тяжкие в поиске путей компенсации состоявшегося оперативно-стратегического поражения, повлёкшего потерю всего южного оперативного направления, на котором изначально маячило создание тактического «коридора» из Абу-Кемаля в Ат-Танф. Доступ курдов (YPG/YPJ) к средиземноморскому побережью Сирии надёжно перекрыт многотысячными подразделениями «Сирийской свободной армии», поддерживаемой подразделениями регулярной турецкой армии, а также САА в провинциях Идлиб и Халеб. Более того, западный анклав SDF (расположен в северо-западной части мухафазы Халеб) продолжает оставаться в «котле», закрытом подразделениями СВ Турции, ССА и САА. От основной группировки «Сирийских демократических сил» этот анклав отделяет протурецкий войсковой «костяк» «Сирийской свободной армии», расположенный между городами Азаз и Джарабулус. Все районы тщательно контролируются с помощью средств РЭР и разведывательных БПЛА ВС Турции, ввиду чего особых, тактически выгодных, «телодвижений» курды сделать не смогут.Единственным выходом для Вашингтона может стать очередная многоходовка, где изначально, с помощью «каналов» Эр-Рияда будут активизированы антиасадовские подразделения ССА, действующие против сирийской армии и «Хезболлы» на ослабление, а затем подключатся полностью подконтрольные курдские отряды. Это отчётливо выражается в сегодняшнем обострении отношений между Саудовской Аравией и Ираном. В то же время, на этом поприще деятельность американцев будет на долгие месяцы или даже годы скована установлением новых послевоенных зон деэскалации на сирийском ТВД, ввиду чего единственной возможностью увеличения снизившегося до уровня бордюра рейтинга администрации Трампа остаётся реализация успешной силовой стратегии на Донбасском театре военных действий.Такая стратегия Вашингтона целиком и полностью прослеживается в деталях последней абсурдной инициативы, распространяющейся среди высокопоставленных лиц Конгресса и Госдепартамента США и дошедшей до ушей журналистов журнала «Wall Street Journal». Речь идёт о подготовке предложения о размещении 20-тысячного международного миротворческого контингента по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Как уточняет издание, представители руководства США могут подать данную инициативу на рассмотрение РФ уже «ближайшие дни», более того, они будут «добиваться её одобрения со стороны Москвы». Как вам такой расклад? За кого нас вообще принимают на международной политической арене?!Для начала рассмотрим продолжающуюся эпопею относительно предоставления Киеву средств на закупку летального оружия, а также разрешённых для поставок типов этого оружия. Один только этот факт уже свидетельствует о том, что Вашингтон целиком и полностью намерен смоделировать и «запустить» эскалацию на Донбассе уже к началу 2018 года, — ни о каком конструктиве здесь и речи быть не может. Если изначально новостное подразделение «ABC News» со ссылкой на 3-х сотрудников американского госдепа заявляло о том, что наиболее вероятной конфигурацией является предоставление Киеву 47-миллионного пакета на закупку летального оружия, то после провала планов США по Абу-Кемалю эта цифра, как по мановению волшебной палочки, подскочила до 175 млн. долларов!Не смотрите на цифру в 350 млн. долларов, поскольку такая сумма будет доступна для Киева лишь после того, когда Джеймс Мэттис подтвердит проведение радикального реформирования оборонного сектора, что в ближайшем будущем вряд ли произойдёт. Но даже 175 млн. долларов коренным образом меняют картину. По официальной информации, предоставленной послом Украины в США Валерием Чалым, данные средства Киев может потратить на приобретение радиолокационных обнаружителей для интеграции в дивизионы ЗРК, РЛС для обнаружения надводных целей, а также кораблей литоральной зоны и патрульных катеров (речь о выведенных из эксплуатации НК береговой охраны и ВМС США).Но давайте мыслить логически. Зачем украинским боевикам радиолокационные станции ДРЛО/УВД (дальнего радиолокационного обнаружения / управления воздушным движением) AN/TPS-75 «Tipsy-75» или AN/TPS-59(V)3, когда запорожский «Научно-производственный комплекс «Искра» производит относительно продвинутые дециметровую РЛС ДРЛО 79К6 «Пеликан» с ПФАР и метровую МР-18. Более того, на вооружении украинской ПВО находится приличное количество радиолокационных обнаружителей кругового обзора 36Д6-М (разработки КП «Искра», г. Запорожье), приданных зенитно-ракетным дивизионам С-300ПС. Следовательно, средства могут потрачены на совершенно иное вооружение ударного типа. Как мы указывали в предыдущих работах, это могут быть как 155-мм управляемые боеприпасы M982 «Excalibur», так и САУ M109A4/5/6 «Paladin», часть из которых находится на консервации; да и «Джавелины» выводить «из игры» не спешите. Несмотря на пятничное заявление представителя администрации президента США Майкла Энтона, опровергающее согласие на поставки FGM-148 войсковым формированиям незалежной, данное оружие вполне может попасть в «незалежную» и иными путями, скрытыми «от ушей и глаз» СМИ.И на фоне всего вышеперечисленного (включая новые артиллерийские удары по ЛДНР) Москву и республики хотят «нагнуть» на 20000 миротворцев под эгидой ОБСЕ (заметьте, не ООН), размещаемых на Донбассе. Многие сейчас могут утверждать, что, какова бы ни была численность миротворческого контингента, их развёртывание лишь у линии соприкосновения и для эскортирования представителей СММ ОБСЕ не окажет практически никакого влияния на исход грядущего обострения конфликта у линии соприкосновения. Но такое мнение имеет мало общего с реальной тактической картиной на Донбассе и планами Вашингтона. Зачем для одних только охранных и миротворческих функций на Донбасс хотят отправить 2 полноценные дивизии вооружённых «миротворцев»? Отстреливаться от невменяемых боевиков ВСУ, очень часто находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или препятствовать выходу украинских «Гиацинтов» и «Градов» на огневые рубежи? Естественно, нет.Данные военизированные силы ОБСЕ являются настоящими «волками в овечьих шкурах», которые начнут действовать непосредственно в момент эскалации конфликта. Прикрываясь мандатом ОБСЕ, вся эта шайка непременно распределится по операционным направлениям наиболее плотного огневого контакта сторон и начнёт выполнять свою главную функцию — передачу координат артиллерийских батарей и опорных пунктов НМ ЛДНР командованию ВСУ. Можете не сомневаться в том, что среди 20 тыс. так называемых «миротворцев» найдётся немалое количество «засланных казачков», специализирующихся на расстановке радиомаяков и ведении позиционной и территориальной оптической и радиоэлектронной разведки. Для этого в распоряжении ОБСЕшников имеется огромный спектр наземных и воздушных средств наблюдения и целеуказания, обладающих радиусом действия более 10 км.Что ещё более важно, несколько тысяч вооружённых сотрудников данного псевдомиротворческого контингента, являющегося ничем иным, как «шифрующимся» формированием Североатлантического альянса, в ходе очередного обострения могут выдвинуться к таким населённым пунктам, как Новоазовск, Амвросиевка, Свердловск и Краснодон, где находятся основные транспортные магистрали для оперативной переброски подразделений СВ России, выстоять без которых корпусам Народной милиции будет весьма затруднительно, особенно в условиях планирующейся передачи летального оружия. В этом случае, во избежание «хорватского сценария» на Донбассе, российскими подразделениям СВ придётся оттеснить данный контингент силовым методом, невзирая на главный аргумент натовских «миротворцев»-боевиков — мандат ОБСЕ. Тем не менее, во избежание такого сложного и неприятного сценария, где действовать придётся в прямом смысле этого слова «напролом», единственным выходом Москвы остаётся блокирование данной инициативы в СБ ООН. Впрочем, позиция Москвы на этот счёт была кратко и доходчиво донесена до Киева и Вашингтона устами полпреда Донецкой Народной Республики на минских переговорах Дениса Пушилина, который заявил что «предлагаемая численность миротворческого контингента превышает разумную необходимость, поскольку на 1 наблюдателя ОБСЕ в таком случае будет приходиться более 30 вооружённых до зубов охранников».Киев и Запад вплотную не воспринимают позицию России и республик, и, что примечательно, они уже «всё согласовали», о чём в эфире телеканала «Интер» заявил нелегитимный глава украинского МИДа Павел Климкин. Опираясь на слова Климкина, главными действующими лицами этого абсурдного «договорняка» являются уже даже не так называемые «гаранты минского формата» Германия и Франция, а США и Великобритания. Очевидно, что тот, кто вооружения предоставляет, тот и «музыку заказывает». Главным действующим лицом со стороны Штатов в климкинских «хитрых планов» является всё тот же «подручный ястреб» Джона Маккейна — Курт Волкер, который почти каждую неделю высказывает всё новые и новые формулы размещения миротворцев на Донбассе, в каждой из которых просматривается ярко выраженный эскалационный подтекст.В то время, как на внешнеполитическом поле «незалежная», под чутким руководством заокеанских «друзей», продолжает готовить хитросплетения для осуществления новой агрессии против Донецкой и Луганской народных республик уже к марту 2018 года, «на внутренней арене» также происходят достаточно значимые изменения военно-политического характера для создания благодатной предэскалационной почвы. В частности, 3 ноября 2017, незаконно избранный президент Украины П. Порошенко принял решение о создании военно-гражданской администрации в населённых пунктах Широкино и Бердянское, находящихся в 7 и 9 км от Мариуполя соответственно. Говоря более простым языком, без согласования с руководством ДНР был осуществлён захват населённых пунктов, находящихся в так называемой «серой зоне». Казалось бы, для чего могло потребоваться введение прифронтовых населённых пунктов, которые ещё не раз станут театром военных действий (и однозначно будут утеряны), в структуры местных органов самоуправления «незалежной»? Ответить на этот вопрос нетрудно.Дело в том, что в этих почти полностью разрушенных и необитаемых посёлках на восточных подступах к Мариуполю части добровольческого военизированного формирования «Азов» (достигло численности полка), подразделения так называемой 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) ВСУ и националистические военизированные группировки «Правого сектора» создали несколько опорных пунктов, прикрываемых 3 — 4 танковыми ротами (представлены преимущественно ОБТ Т-64БВ и Т-72А/М1) и более чем 10 батареями противотанковых гаубиц 2А29 «Рапира», буксируемых гаубиц Д-20/30, а также САУ «Гвоздика» и «Акация». От огня данных батарей регулярно страдают такие прифронтовые населённые пункты ДНР на новоазовском ОН, как Коминтерново, Саханка, Дзержинское и Безыменное.Ранее, когда в Широкино и Бердянском не было создано военно-гражданских администраций, ответный контрбатарейный огонь артиллерийских подразделений ДНР на подавление зачастую «успокаивал» активные огневые точки украинских боевиков, теперь же у генштаба «незалежной» будет гораздо больше поводов для продолжения «артиллерийской дуэли» с возможным перерастанием в попытку наступательного «броска». В данном же случае командование ВСУ будет располагать очень удобной и «железной мотивацией»: оправдывать свои агрессивные действия в сторону ДНР хунта будет обстрелами посёлков, где уже начал функционировать временный государственный орган, называемый той самой «военно-гражданской администрацией».Зная, что силовая развязка на Донбассе неизбежна вне зависимости от позиции РФ относительно предлагаемой американским госдепом конфигурации «миротворческого» контингента, необходимо чётко уяснить, почему в качестве приоритетного операционного направления для активизации боевых действий рассматривается не дебальцевское или горловское, а тельмановское и новоазовское. О «хилости» тыловой зоны «Тельмановского перешейка» мы напоминали уже несколько раз. Сейчас перекрытие этого тактически важного участка (с целью разделения 1-го АК НМ ДНР и группировки войск, обороняющей Донецко-Макеевскую агломерацию) рассматривается в Генштабе ВСУ всё реже.Связано это с тем, что Москва чётко дала Киеву и западу понять, что «югославскому сценарию» на Донбассе не бывать. Об этом во всеуслышание заявил Владимир Путин в своей речи на международном дискуссионном клубе «Валдай». Если правильно интерпретировать этот важный «сигнал» применительно к Донбасскому ТВД (в военно-политической плоскости), то Россия открывает для «незалежной» страшную реальность, от которой у «евроскакунов» аж мысли о «Джавелинах» пропадают. А именно, в случае наступления ВСУ на ЛДНР никакого «Тельмановского перешейка» для украинских боевиков уже не предвидится, поскольку необходимое маневрирование ротных и батальонных тактических групп Народной милиции ДНР на Южном фронте сможет осуществляться через западные приграничные территории Ростовской области, где украинские «боевые скакуны» и «подскочить» не успеют, как получат мощную артиллерийскую «пилюлю» от артиллеристов ЮВО. Играть с Киевом «в чехарду» на костях населения Донбасса никто впредь не будет! Хватило 3 лет!Готовящаяся же локальная наступательная операция на новоазовском направлении связана исключительно со страхами украинской верхушки потерять единственный стратегически важный металлургический город — Мариуполь. Максимум, чего можно ожидать от ВСУ, — попытку упреждающего «прорыва» до Безыменного и Октября с целью оттеснения штурмовых подразделения НМ ДНР от Мариуполя. Будем надеяться, что этот план Киева также потерпит фиаско, а ополченцы всё же смогут освободить Лебединское и взять под огневой контроль опорные пункты националистов и силовиков под Мариуполем. Возможно, что это мы сможем пронаблюдать сразу после окончания осенней распутицы и наступления заморозков.Все прогнозы относительно роста напряжённости в окрестностях Мариуполя не высасываются из пальца, а чётко соответствуют оперативной информации, приходящей как от МО ДНР, так и от осведомлённых местных жителей. К примеру, в настоящий момент, в рамках очередной ротации, в район Лебединского и Широкино прибыл 501-й отдельный батальон морской пехоты, входящий в состав 36-й ОБрМП. Ещё в январе 2017 года подразделения данного батальона были уличены в регулярном «беспокоящем» огне со стороны Чермалыка в направлении населённых пунктов Таврическое, Набережное и т.д. Как стало известно вечером, 12 ноября, очередную ротацию в секторе «М» боевики 36-й ОБрМП «отметили» обстрелом электростанции, обеспечивающей электроснабжение посёлка Октябрь; применялись 120-мм возимые миномёты 2Б11, под огонь также попал н.п. Пищевик. Продолжим внимательно отслеживать ситуацию вокруг южных участков фронта Донецкой Народной Республики и ожидать более решительных асимметричных контрмер на создание в южных посёлках ДНР органов военно-оккупационной власти, о возможном принятии которых заявил Д. Пушилин.