Роковая ошибка США. Почему Вашингтон терпит поражение за поражением

Что происходит? Почему еще недавно грозная и всепобеждающая американская дипломатия терпит одно поражение за другим? В чем состоит главная ошибка американской элиты сегодня?Год назад Америка выбрала нового президента. 8 ноября подавляющее большинство американцев ложилось спать, будучи уверенными, что 45-м президентом США станет Хиллари Клинтон. На следующее утро весь мир был поражен их выбору, и в первую очередь шокирована была сама Америка.Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что противоречия в американской элите зашли настолько далеко, что это не может быть просто «игрой на публику». Слишком много проблем возникло у нынешнего президента США «благодаря» американской «оппозиции». И слишком дорого их противостояние обходится для страны. По сути, любая инициатива Дональда Трампа принимается в штыки, а все шаги «оппозиции» подчинены только одной цели: чтобы как можно быстрее свергнуть его и не дать ему повести страну по другому пути.Чтобы добиться сегодня своего, американские элиты не брезгуют ничем, даже помощью иностранцев. И это их большая ошибка. До сих пор американцы умели не выносить сор из избы. Все внутренние противоречия они решали между собой, а вовне выходили с единой позицией, которая поддерживалась всей мощью американской государственной машины.Сейчас мы видим полностью противоположную ситуацию. Оппоненты президента не только полностью сковывают все внешнеполитические шаги лидера страны, но и привлекают иностранцев для борьбы с ним. Это делает любые его шаги слабыми, а зачастую и бессмысленными.Такая политика всегда оканчивается крахом. Именно его мы и видим сегодня. Внешняя политика США буквально посыпалась. Одно поражение следует за другим. За год список фактических союзников Вашингтона сильно уменьшился, от многих планов пришлось отказываться или существенно их корректировать.Да, многие страны пока не готовы уйти из под опеки США. Они все еще боятся последствий. Но чем дальше, тем больше их начинает пугать непоследовательность в действиях Вашингтона. Вследствие этого страх перед американцами начинает уступать страху оказаться последними на тонущем корабле американской внешней политики. И они побежали.Побежал весь Ближний Восток, побежала Европа, почти готовы договариваться с Россией и Китаем Япония и Южная Корея. Лояльность последних пока удается удерживать только благодаря ракетной угрозе КНДР, и Вашингтон должен молить Бога, чтобы Ким Чен Ын не прекращал своей ракетной программы. Никто с ним воевать, конечно, не намерен, но Ын сегодня лучше кого бы то ни было помогает Вашингтону сохранять лояльность его ключевых союзников в западной части Тихого океана.Наверное, бессмысленно говорить о том, что случилось бы, если бы 45-м президентом США стала бы Хиллари Клинтон. Но мы затронем эту тему, чтобы показать, что это могло лишь замедлить развитие нынешних неблагоприятных для США процессов, но не предотвратить их полностью.Как мы хорошо помним, Хиллари Клинтон собиралась продолжить внешнеполитический курс своего предшественника. Но ведь как раз при нем и были созданы многие предпосылки, которые обернулись проблемами нынешнего президента.Ближний Восток Вашингтон начал терять еще при Обаме. Турция откололась от США тоже при нем. Трения с европейскими союзниками возникли задолго до того, как Дональд Трамп занял Овальный кабинет Белого дома. Да, проблемы при новом президенте обострились, но сами они возникли гораздо раньше и не были следствием прихода к власти Трампа. Стоит признать, что разумными и скоординированными шагами можно было бы сгладить многие острые углы внешней политики и растянуть существующие проблемы на десятилетия. Но это все равно был путь в один конец. И этот конец для Америки был очень неблагоприятным.Возможно, главная проблема американских элит состоит в том, что они видят тупиковость пути оппонентов, а потому всячески мешают им по нему идти. В то же самое время они не видят своих собственных просчетов и не готовы признать, что их путь такой же ущербный, как и путь их оппонентов.А возможно, настоящий «корень зла» зарыт гораздо глубже и связан он с фундаментальными проблемами современной американской политической системы.Геополитика сродни игре в шахматы. Те же квадраты территорий, фигуры, сражения, жертвы и победы. Главная цель игры — поставить шах и мат противнику. И здесь очень важно видеть дальше своего оппонента. Если вы видите, что пятым ходом выигрываете у оппонента ферзя, это совсем не значит, что восьмым ходом вы не получаете от него шах и мат.Подробно и развернуто об американской политической близорукости и их последствиях можно посмотреть в следующем коротком ролике:Здесь же я лишь кратко приведу основные его выводы. Главная проблема США не в том, что они приняли одно или несколько неверных решений. Они не могут выиграть потому, что просчитывают свои шаги не так далеко, как их противник. И если, например, Владимир Путин видит, что американцы пытаются выиграть у него ферзя пятым ходом, он с удовольствием дает им это сделать, если уверен, что поставит мат Вашингтону восьмым.Безусловно, так получается не всегда. Большая часть шагов в этой партии проходит в бесконечном улучшении своих позиций. Но именно политическая дальнозоркость в планировании своих действий, позволяет уйти от расставленных ловушек противника. А попадает в них как раз тот, кто не в состоянии просчитать всей цепочки шагов соперника.Сегодня, когда мы видим поражения Вашингтона в той или иной точке земного шара, мы наблюдаем окончание давно начатых партий. Главные «ошибки» США были совершены давно. Еще тогда, когда в 1991 году они разрушили СССР и решили, что больше никто и никогда не сможет бросить им вызов. Американцы сосредоточились на своих внутренних разборках, расслабились… и проиграли.