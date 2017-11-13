Галиция будет польской или безлюдной
Не секрет, что у власти в Польше находятся националисты. Дело не в названии правящей партии и не в программных документах - дело в сути. В стране сознательно из года в год нагнетается националистическая истерия. При этом надо помнить, что Польша является одним из самых мононациональных государств в мире, умудряясь даже в пору своего социалистического прошлого выдавливать из страны не только евреев, но и тех же украинцев, литовцев, белорусов (не говоря уже о немцах). И прошедший в Варшаве марш националистов - яркое тому свидетельство.
Приурочен марш к празднованию Дня независимости Польши, выпавший на субботу, 11 ноября. Даже ВВС вынуждена была констатировать, что "марш крайне правых националистов, в котором, по некоторым оценкам, приняли участие около 60 тысяч человек, в этом году затмил все государственные и другие патриотические мероприятия... Марш стал одной из крупнейших подобных демонстраций в Европе...".
ВВС называет минимальную цифру. Ряд СМИ оценили количество участников в 100 тысяч. И это при том, что правящая консервативная партия в марше не участвовала и проводила массу официальных мероприятий и церемоний.
Зато государственная телекомпания Польши TVP, освещавшая проведение марша, назвала его "великим шествием патриотов".
Можно добавить - откровенных патриотов. Которые прямо и честно написали на своих плакатах, что Львов - польский город. Впрочем, как и Вильно. Последнее здорово осложняет сосуществование Варшавы и Вильнюса в Евросоюзе и в НАТО, но оно же дает Литве надежду, что в обозримой перспективе претензии соседей на половину их и без того крохотного государства удастся обуздать. Тем более, что у поляков есть чем заняться на Востоке.
А здесь происходят очень интересные перемены. Все 5 лет пребывания у власти Ющенко, Польша в упор не замечала бандеровских идеалов. Хотя именно после первого майдана усилиями официального Киева и разных активистов по всей Польше понатыкали мемориалов, крестов, схронов et cetera. Правда местные под шумок их регулярно ломали, но деятельность продолжалась, Варшава даже задерживала вандалов и продолжала рукоплескать Ющенко даже после присвоения Бандере и Шухевичу званий героев.
Рукоплескали они и второму майдану. Да, собственно, и участвовали в нем поляки. Тот же Ярослав Качиньский вещал с трибуны майдана 1 декабря 2013 года: "Вы нужны Евросоюзу".
И все прошедшие годы Варшава не прекращала нахваливать режим Порошенко, называя себя лучшим другом его режима и "проводником интересов Киева в Европе". При этом исподволь готовя общественное мнение в самой Польше к тому, чтобы законодательно признать Волынскую резню геноцидом польского народа. Соответственно, признав польских граждан Бандеру, Шухевича и всех украинских националистов преступниками. Запретив заодно их организации ОУН и УПА. Варшаву даже не смутило, что здесь они оказались солидарны с Москвой.
Наоборот, Варшава очень спокойно и последовательно раздражает Киев. В апреле этого года в польской деревне Грушовице был снесен очередной памятник УПА. И теперь уже снос санкционируются властями, а не являются акциями националистов.
При этом Варшава не переставая заявляет о своем долготерпении. Как сказал глава польского МИДа Ващиковский: "Мы еще сохраняем терпение, но другие европейские страны, как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против украинских интересов. Например, в декабре не будет встречи Комиссии НАТО - Украина на уровне глав МИД из-за венгерского вето".
На самом деле, очень откровенно. Польша сознательно не стала участвовать в заслуженной травле киевского режима после принятия одиозного закона об образовании. Выставив вместо себя румын и венгров, поляки тихо подзуживают и угрожают. Тот же Ващиковский посоветовал "объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно созданные Польшей... ".
О каких "украинцах" говорил министр, стало понятно после запрета Вятровичу въезжать в Польша. Этот госслужащий вообще-то возглавляет со времен Ющенко институт национальной памяти - изначально созданная СБУ контора по переписыванию истории.
Вторит своему министру и вице-консул Генконсульства Польши в Луцке Марек Запур. Он прямо назвал Львов польским городом. Мало того, после разразившегося скандала пан Запур уточнил, что имелся виду Львов в 1918 году, но при этом еще и добавил, что большинство жителей тогда были поляками. Дипломатично не уточнив, как бандеровцы под командованием Шухевича резали их после захвата города гитлеровцами.
На фоне этих громких скандалов и заявлений не бросается в глаза главное - Варшава официально осудила и назвала преступниками тех лиц и организации, на которые опирается режим. Ехидные советы поляков чтить "небесную сотню и героев АТО" не более чем дымовая завеса - все прекрасно понимают, что как раз все "герои" как раз националистами разного толка и являются - достаточно вспомнить батальон ОУН и банде правосеков.
Фактически, поляки создают для себя мотивировочную базу, которая позволит им в любой момент отмежеваться от правящего в Киеве режима. При этом они же его еще и сознательно ослабляют. Прекрасно понимая, что именно крайне правые неонацистские группировки сегодня единственные, кто активно выступает против ими же возведенного на трон Порошенко. Сюда Польша и бьет, сама или чужими руками натравливая наци на главу режима.
А ведь именно из Польши прибыл организовывать очередной майдан беглый Саакашвили. Хотя как раз поляки могли легко его завернуть. И устроенный Мишико цирк их устраивает именно своей вялотекучестью - в нужный момент всегда можно организовать и очередную "небесную десятку", и подогнать пару сотен боевиков с оружием. Все можно, главное - задел есть для обозначения "народного протеста".
Если же вспомнить, что существует и литовско-польско-украинская бригада... Политическое решение было принято опять-таки еще при Ющенко, а в 2014 году очередной режим бросился в объятия своих "лучших друзей". Которые с радостью согласились.
В результате на сегодняшний день бригада сформирована. Штаб находится в польским Люблине. Вот только если Ющенко планировал равные пропорции от каждой страны, то по факту оказалось, что состав бригады вошли около 3,5 тысяч военнослужащих Польши, от 150 до 350 дала Литва и всего 560 - ВСУ. При этом из них лишь 15 офицеров вошли в состав штаба бригады. При том, что в штабе более сотни офицеров! Так что даже вопрос не стоит, кто командует бригадой и чьи приказы она будет выполнять.
При этом поляки еще и будут выглядеть миротворцами, направляясь в Галицию "на защиту мирных граждан, чьим жизням угрожают распоясавшиеся бандиты и националисты". А Варшава знает, что дни Порошенко сочтены. Через полгода или через год, но киевский режим доживет до очередного традиционного майдана, с очередным переворотом (и этому майдану все соседи помогут по мере сил).
Тогда Варшава немедленно вспомнит о сотнях тысяч людей, проживающих на Западной Украине с "картами поляка". И неожиданно озвучит, сколько граждан Польши проживает в Галиции. И будут львовяне встречать LITPOLUKRBRIG как в свое время встречали вермахт - только на этот раз на плакатах не будут писать "Слава Бандере".
Что касается собственно украинских националистов, то у Польши богатейший опыт. К тому же местное население за возможность "переехать прямо в ЕС" само задавит любых не в меру фанатичных укронаци.
А ради присоединения "исконно польских земель", да за свои "Кресы всходни", Варшава наплюет и на мнение Брюсселя, и на мнение Вашингтона. Тем более, что поддержка Бухареста и Будапешта им гарантирована.
Сегодня же мы видим подготовку той мотивировочной части, которая позволит вполне себе европейским способом оттяпать у разваливающейся Украины кусок пожирнее. Можно же и Волынь себе вернуть, рассчитавшись за ту самую резню...
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)
Использованы фотографии: wikipedia
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