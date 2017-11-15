Черноморский судостроительный завод: подводные лодки, крейсеры, линкоры и ледоколы
Кроме строительства «Декабристов», «Ленинцев» и «Малюток» завод имени Андре Марти перед войной занимался строительством крейсерских подводных лодок типа «С». Определенный успешный опыт постройки советских субмарин первых серий типа «Д» и «Л» позволял перейти к освоению более крупных и сложных кораблей. Однако в тот период имелось техническое отставание от ведущих кораблестроительных держав Запада – требовалось преодолеть это вызванное разрухой и Гражданской войной отставание.
Предвоенное строительство подводных лодок
Все «традиционные союзники» России еще по Антанте, такие как Англия и Франция, не считали возможным сотрудничество с Советской Россией. Приходилось искать иные пути получения знаний и технологий. Наиболее подходящей в этом отношении страной являлась в конце 20-х – начале 30-х гг. Веймарская Германия. В западном мире она была фактически государством-изгоем, которое сделали единственно виновным в развязывании Первой мировой войны. Экономическое развитие Германии было во много подорвано Версальским мирным договором, накладывающим запреты и ограничения на целые отрасли промышленности и науки и предусматривавшим выплаты огромных репараций.
Дипломатические отношения между СССР и Германией были установлены в 1922 г., их итогом стало заключение Рапалльского договора. В начале 1930 года в Германию была направлена группа советских технических специалистов с целью налаживания сотрудничества с германскими фирмами в деле проектирования и строительства подводных лодок. Однако немцы, все еще скованные жесткими ограничениями Версальской системы, были вынуждены отказать советской делегации – ни проектировать, ни тем более строить собственные субмарины Германия не имела права. Не выказала интереса германская сторона и к созданию центра проектирования подводных лодок в СССР.
Ситуацию спасло налаживание контакта с конструкторским бюро «IvS», работавшим в Нидерландах и входящим в немецкий концерн «Дешимаг» (DeSchiMAG). Несмотря на голландскую «прописку», персонал бюро состоял преимущественно из немцев, имевших большой опыт проектирования подводных лодок для кайзеровского флота еще в годы Первой мировой войны. В ноябре 1930 г. «IvS» получил от советской стороны техническое задание на проект подводной лодки водоизмещением 700 тонн. В 1932 г. вся документация была готова и передана заказчику.
Кроме того, представители фирмы предложили осмотреть строящуюся для испанского флота субмарину «Е-1», которая так понравилась специалистам из СССР, что решено было за основу проекта взять именно ее. В апреле 1933 г. между советской стороной и концерном «Дешимаг» был подписан договор на создание проекта подводной лодки проекта «Е-2». В советских документах эти субмарины именовались как «Н» – немецкая, а потом уже как «С» – средняя. Первые лодки серии IX были заложены в Ленинграде в конце 1934 г.
Следующая серия, в которую были внесены многочисленные технические улучшения, именовалась IX-бис. Лодки строились для всех флотов, в том числе и для Черноморского. Субмарины С-31, С-32, С-33 и С-34 были заложены на заводе имени Андре Марти в октябре-ноябре 1937 года. Они вошли в состав Черноморского флота в конце 1940 – начале 1941 гг.
Постройка следующих «эсок» С-35 и С-36 началась 23 февраля 1940 г. В ноябре 1940-го заложили С-37, а в феврале 1941-го – С-38. Из этих четырех субмарин только С-35 вступила в строй – уже после войны.
Весной 1941 г. на заводе имени Андре Марти заложили подводные лодки следующей – XVI – серии, которые являлись уже цельносварными. Это были С-58, С-59, С-60. Перед оставлением города в августе 1941 года корпуса недостроенных «эсок» были подожжены. В конце концов они были разобраны на металл уже немцами в годы оккупации. Из николаевских лодок типа «С» С-34 потоплена авиацией в 1941 г., С-32 в 1942 году подорвалась на мине. С-33 стала гвардейской, а С-31 – Краснознаменной.
Черноморские «семерки»
Параллельно со строительством подводных лодок серий «Л», «М» и «С» на заводе имени Андре Марти (в документации значился как завод №198) вводили в строй и надводные корабли. Кроме лидеров типа «Ленинград» велись работы по постройке эсминцев проекта 7. К началу 1930-х гг. в составе советского флота находились 17 эскадренных миноносцев типа «Новик» (из них 5 – на Черном море) и его улучшенных вариантов, что признавалось откровенно недостаточным.
В 1931 г. было принято решение о проектировании и строительстве современных кораблей этого класса. В 1932 г. в Италию с целью изучения опыта была направлена делегация советских специалистов, которой удалось наладить контакт с концерном «Ансальдо», занимавшимся, кроме всего прочего, постройкой легких крейсеров и эсминцев. Ознакомившись с чертежами находившихся тогда в постройке итальянских эсминцев типа «Мистрале», советская делегация выбрала его как основной прототип перспективных кораблей для ВМФ СССР – они и получили обозначение «проект 7». В декабре 1934 г. он был утвержден.
Эсминцы должны были иметь водоизмещение около 1500 тонн, скорость 38 узлов. Вооружение состояло из четырех 130-мм орудий, 533-мм торпедных аппаратов, зенитной артиллерии. Предусматривалось наличие глубинных бомб. В декабре 1935 г. на заводе имени Андре Марти начато строительство «Бодрого», а в 1936 году – «Беспощадного», «Быстрого» и «Бойкого». Кроме того, 10 эскадренных миноносцев проекта 7 в 1935–1936 гг. были заложены, а потом по частям отправлены на Дальний Восток («Разящий», «Расторопный» и другие). Уже в 50-е годы четыре из них («Ретивый», «Рекордный», «Решительный», «Резкий») в рамках военной помощи были переданы КНР. «Быстрый» погиб в 1941-м, «Беспощадный» – в 1943 году.
Большие корабли для большого флота
В 1930-х гг. в состав советского флота начали входить легкие крейсеры проектов 26 и 26-бис. В 1932 г. было подписано техническое задание на разработку проекта нового легкого крейсера – имевшихся в наличии трех дореволюционных «Светлан» и еще более седовласого «Коминтерна» («Память Меркурия») было совершенно недостаточно. В 1934 г. вся документация по новым кораблям, именовавшимся проектом 26, была утверждена.
Как и в случае с эсминцами проекта 7, не обошлось без сильного итальянского влияния, в частности крейсеров типа «Дюка д’Аоста». В отличие от «итальянцев» советские корабли несли более мощное вооружение из девяти 180-мм орудий в трех трехорудийных башнях. Стандартное водоизмещение крейсеров проекта 26 составляло 7700 тонн.
В октябре 1935 г. в Ленинграде был заложен «Киров», а на заводе имени Андре Марти – «Ворошилов». В 1940 г. последний вступил в состав Черноморского флота. Учитывая опыт проектирования кораблей проекта 26, в него внесли ряд изменений и усовершенствований – так на свет появился проект 26-бис. В 1937 г. в Николаеве на том же заводе по этому проекту был заложен легкий крейсер «Молотов», который был сдан флоту в июне 1941 г. Оба черноморских крейсера приняли активное участие в Великой Отечественной войне. В августе 1942 года «Молотов» был поврежден (торпедой у него оторвало часть кормы), и для его ремонта в качестве донора выступил недостроенный крейсер проекта 68 – «Фрунзе».
Кроме боевых кораблей перед войной предприятие выполняло задачи для гражданского кораблестроения. В 1935 г. по проекту 51 начато строительство двух ледоколов типа «Иосиф Сталин» – «Лазарь Каганович» и «Анастас Микоян». Строительство первого было успешно завершено к 1938 г., и «Каганович» ушел на Дальний Восток. «Микоян» находился в постройке дольше и ушел из Николаева летом 1941 года без приемно-сдаточных испытаний.
В ноябре того же года специальным постановлением ледокол был отправлен в долгий поход на Север для оказания помощи в проводке караванов. «Анастас Микоян», не имея на борту никакого вооружения, самостоятельно прошел через пролив Босфор. В Эгейском море одинокий ледокол был атакован итальянскими торпедными катерами, а позже самолетами-торпедоносцами, но отделался мелкими повреждениями. Помощь от доблестных союзников выразилась в мелкокалиберном орудии времен Цусимского сражения, щедро выделенном во время стоянки в Суэце. Несмотря на все препятствия, ледокол «Анастас Микоян» благополучно совершил переход в Анадырский залив к августу 1942 года.
К 1938 году завод имени Андре Марти параллельно со строительством боевых и гражданских кораблей усиленно модернизировался и реконструировался. Были созданы новые комплексы цехов, закончено возведение надводной части стапеля №0. Весь этот комплекс работ выполнялся перед началом постройки небывалых для завода по размеру водоизмещения кораблей – речь идет о линейном корабле проекта 23, получившем название «Советская Украина».
При полном водоизмещении в 65 тыс. тонн и длине корпуса 269,4 метра линкоры должны были быть вооружены девятью 406-мм орудиями и многочисленной вспомогательной и зенитной артиллерией. Постройка новых линейных кораблей, которые должны были стать одними из сильнейших в мире, входила в план строительства Большого флота, после реализации которого СССР вошел бы в ряд ведущих морских держав.
Головной линкор «Советский Союз» был заложен в Ленинграде летом 1938-го. В октябре 1938 г. на заводе имени Андре Марти заложили второй корабль серии – «Советскую Украину». Постройка еще двух линкоров развернулась в Молотовске. Строительство столь большого и сложного корабля велось медленно – сказывался недостаток опыта, задержка с поставками материалов и оборудования. Начало войны застало «Советскую Украину» в 7% готовности. Во время оккупации немцы плотно похозяйничали на заводе, увезя в Германию более 4 тыс. тонн корпусной стали. Перед оставлением немцами Николаева корпус линкора был подорван и после войны разобран. К слову сказать, построенный для натурных испытаний отсек линкора типа «Советский Союз», в Севастополе в годы войны был переоборудован в плавучую зенитную батарею под неофициальным названием «Не тронь меня».
Продолжение следует…
Крейсер «Молотов» входит на рейд освобожденного Севастополя
Предвоенное строительство подводных лодок
Все «традиционные союзники» России еще по Антанте, такие как Англия и Франция, не считали возможным сотрудничество с Советской Россией. Приходилось искать иные пути получения знаний и технологий. Наиболее подходящей в этом отношении страной являлась в конце 20-х – начале 30-х гг. Веймарская Германия. В западном мире она была фактически государством-изгоем, которое сделали единственно виновным в развязывании Первой мировой войны. Экономическое развитие Германии было во много подорвано Версальским мирным договором, накладывающим запреты и ограничения на целые отрасли промышленности и науки и предусматривавшим выплаты огромных репараций.
Дипломатические отношения между СССР и Германией были установлены в 1922 г., их итогом стало заключение Рапалльского договора. В начале 1930 года в Германию была направлена группа советских технических специалистов с целью налаживания сотрудничества с германскими фирмами в деле проектирования и строительства подводных лодок. Однако немцы, все еще скованные жесткими ограничениями Версальской системы, были вынуждены отказать советской делегации – ни проектировать, ни тем более строить собственные субмарины Германия не имела права. Не выказала интереса германская сторона и к созданию центра проектирования подводных лодок в СССР.
Ситуацию спасло налаживание контакта с конструкторским бюро «IvS», работавшим в Нидерландах и входящим в немецкий концерн «Дешимаг» (DeSchiMAG). Несмотря на голландскую «прописку», персонал бюро состоял преимущественно из немцев, имевших большой опыт проектирования подводных лодок для кайзеровского флота еще в годы Первой мировой войны. В ноябре 1930 г. «IvS» получил от советской стороны техническое задание на проект подводной лодки водоизмещением 700 тонн. В 1932 г. вся документация была готова и передана заказчику.
Кроме того, представители фирмы предложили осмотреть строящуюся для испанского флота субмарину «Е-1», которая так понравилась специалистам из СССР, что решено было за основу проекта взять именно ее. В апреле 1933 г. между советской стороной и концерном «Дешимаг» был подписан договор на создание проекта подводной лодки проекта «Е-2». В советских документах эти субмарины именовались как «Н» – немецкая, а потом уже как «С» – средняя. Первые лодки серии IX были заложены в Ленинграде в конце 1934 г.
Подводная лодка С-33 в 1944 г.
Следующая серия, в которую были внесены многочисленные технические улучшения, именовалась IX-бис. Лодки строились для всех флотов, в том числе и для Черноморского. Субмарины С-31, С-32, С-33 и С-34 были заложены на заводе имени Андре Марти в октябре-ноябре 1937 года. Они вошли в состав Черноморского флота в конце 1940 – начале 1941 гг.
Постройка следующих «эсок» С-35 и С-36 началась 23 февраля 1940 г. В ноябре 1940-го заложили С-37, а в феврале 1941-го – С-38. Из этих четырех субмарин только С-35 вступила в строй – уже после войны.
Недостроенные подводные лодки типа «С» на заводе имени Андре Марти в период оккупации
Весной 1941 г. на заводе имени Андре Марти заложили подводные лодки следующей – XVI – серии, которые являлись уже цельносварными. Это были С-58, С-59, С-60. Перед оставлением города в августе 1941 года корпуса недостроенных «эсок» были подожжены. В конце концов они были разобраны на металл уже немцами в годы оккупации. Из николаевских лодок типа «С» С-34 потоплена авиацией в 1941 г., С-32 в 1942 году подорвалась на мине. С-33 стала гвардейской, а С-31 – Краснознаменной.
Черноморские «семерки»
Параллельно со строительством подводных лодок серий «Л», «М» и «С» на заводе имени Андре Марти (в документации значился как завод №198) вводили в строй и надводные корабли. Кроме лидеров типа «Ленинград» велись работы по постройке эсминцев проекта 7. К началу 1930-х гг. в составе советского флота находились 17 эскадренных миноносцев типа «Новик» (из них 5 – на Черном море) и его улучшенных вариантов, что признавалось откровенно недостаточным.
В 1931 г. было принято решение о проектировании и строительстве современных кораблей этого класса. В 1932 г. в Италию с целью изучения опыта была направлена делегация советских специалистов, которой удалось наладить контакт с концерном «Ансальдо», занимавшимся, кроме всего прочего, постройкой легких крейсеров и эсминцев. Ознакомившись с чертежами находившихся тогда в постройке итальянских эсминцев типа «Мистрале», советская делегация выбрала его как основной прототип перспективных кораблей для ВМФ СССР – они и получили обозначение «проект 7». В декабре 1934 г. он был утвержден.
Эсминец «Беспощадный» в боевом походе
Эсминцы должны были иметь водоизмещение около 1500 тонн, скорость 38 узлов. Вооружение состояло из четырех 130-мм орудий, 533-мм торпедных аппаратов, зенитной артиллерии. Предусматривалось наличие глубинных бомб. В декабре 1935 г. на заводе имени Андре Марти начато строительство «Бодрого», а в 1936 году – «Беспощадного», «Быстрого» и «Бойкого». Кроме того, 10 эскадренных миноносцев проекта 7 в 1935–1936 гг. были заложены, а потом по частям отправлены на Дальний Восток («Разящий», «Расторопный» и другие). Уже в 50-е годы четыре из них («Ретивый», «Рекордный», «Решительный», «Резкий») в рамках военной помощи были переданы КНР. «Быстрый» погиб в 1941-м, «Беспощадный» – в 1943 году.
Большие корабли для большого флота
В 1930-х гг. в состав советского флота начали входить легкие крейсеры проектов 26 и 26-бис. В 1932 г. было подписано техническое задание на разработку проекта нового легкого крейсера – имевшихся в наличии трех дореволюционных «Светлан» и еще более седовласого «Коминтерна» («Память Меркурия») было совершенно недостаточно. В 1934 г. вся документация по новым кораблям, именовавшимся проектом 26, была утверждена.
Как и в случае с эсминцами проекта 7, не обошлось без сильного итальянского влияния, в частности крейсеров типа «Дюка д’Аоста». В отличие от «итальянцев» советские корабли несли более мощное вооружение из девяти 180-мм орудий в трех трехорудийных башнях. Стандартное водоизмещение крейсеров проекта 26 составляло 7700 тонн.
В октябре 1935 г. в Ленинграде был заложен «Киров», а на заводе имени Андре Марти – «Ворошилов». В 1940 г. последний вступил в состав Черноморского флота. Учитывая опыт проектирования кораблей проекта 26, в него внесли ряд изменений и усовершенствований – так на свет появился проект 26-бис. В 1937 г. в Николаеве на том же заводе по этому проекту был заложен легкий крейсер «Молотов», который был сдан флоту в июне 1941 г. Оба черноморских крейсера приняли активное участие в Великой Отечественной войне. В августе 1942 года «Молотов» был поврежден (торпедой у него оторвало часть кормы), и для его ремонта в качестве донора выступил недостроенный крейсер проекта 68 – «Фрунзе».
Крейсер «Молотов» в плавучем доке во время восстановления кормы, 1942 г.
Кроме боевых кораблей перед войной предприятие выполняло задачи для гражданского кораблестроения. В 1935 г. по проекту 51 начато строительство двух ледоколов типа «Иосиф Сталин» – «Лазарь Каганович» и «Анастас Микоян». Строительство первого было успешно завершено к 1938 г., и «Каганович» ушел на Дальний Восток. «Микоян» находился в постройке дольше и ушел из Николаева летом 1941 года без приемно-сдаточных испытаний.
Ледокол «Анастас Микоян»
В ноябре того же года специальным постановлением ледокол был отправлен в долгий поход на Север для оказания помощи в проводке караванов. «Анастас Микоян», не имея на борту никакого вооружения, самостоятельно прошел через пролив Босфор. В Эгейском море одинокий ледокол был атакован итальянскими торпедными катерами, а позже самолетами-торпедоносцами, но отделался мелкими повреждениями. Помощь от доблестных союзников выразилась в мелкокалиберном орудии времен Цусимского сражения, щедро выделенном во время стоянки в Суэце. Несмотря на все препятствия, ледокол «Анастас Микоян» благополучно совершил переход в Анадырский залив к августу 1942 года.
Модель ледокола «Анастас Микоян» в экспозиции Николаевского Музея судостроения и флота
К 1938 году завод имени Андре Марти параллельно со строительством боевых и гражданских кораблей усиленно модернизировался и реконструировался. Были созданы новые комплексы цехов, закончено возведение надводной части стапеля №0. Весь этот комплекс работ выполнялся перед началом постройки небывалых для завода по размеру водоизмещения кораблей – речь идет о линейном корабле проекта 23, получившем название «Советская Украина».
При полном водоизмещении в 65 тыс. тонн и длине корпуса 269,4 метра линкоры должны были быть вооружены девятью 406-мм орудиями и многочисленной вспомогательной и зенитной артиллерией. Постройка новых линейных кораблей, которые должны были стать одними из сильнейших в мире, входила в план строительства Большого флота, после реализации которого СССР вошел бы в ряд ведущих морских держав.
Корпус линкора «Советская Украина» на стапеле завода, осень 1941 г.
Головной линкор «Советский Союз» был заложен в Ленинграде летом 1938-го. В октябре 1938 г. на заводе имени Андре Марти заложили второй корабль серии – «Советскую Украину». Постройка еще двух линкоров развернулась в Молотовске. Строительство столь большого и сложного корабля велось медленно – сказывался недостаток опыта, задержка с поставками материалов и оборудования. Начало войны застало «Советскую Украину» в 7% готовности. Во время оккупации немцы плотно похозяйничали на заводе, увезя в Германию более 4 тыс. тонн корпусной стали. Перед оставлением немцами Николаева корпус линкора был подорван и после войны разобран. К слову сказать, построенный для натурных испытаний отсек линкора типа «Советский Союз», в Севастополе в годы войны был переоборудован в плавучую зенитную батарею под неофициальным названием «Не тронь меня».
Продолжение следует…
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