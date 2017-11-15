САУ M7 Priest с расчетом

САУ M7B2 Priest

105-мм самоходные гаубицы M7B2 Priest в бундесвере, фото: 477768.livejournal.com



















Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/usa/spg_m7_priest.htm

http://pro-tank.ru/bronetehnika-usa/60-su/161-m7-prist

Материалы из открытых источников

105-мм самоходная гаубица M7B2 Priest стала последним серийным вариантом знаменитой американской САУ периода Второй мировой войны. Данная модификация дольше других находилась на вооружении, американская армия использовала эту САУ в годы Корейской войны. В послевоенные годы различные варианты самоходной артиллерийской установки Priest также широко поставлялись союзникам США в рамках разных программ военной помощи. Так несколько десятков САУ M7, в том числе модификацию M7B2 Priest получили бельгийцы, в Бельгии они использовались как минимум до 1964 года, получили ее и немцы. В ФРГ самоходные гаубицы M7B2 Priest некоторое время находились на вооружении вновь созданного бундесвера.Данная американская 105-мм САУ была создана уже в годы Второй мировой войны, она прошла стандартизацию в апреле 1942 года, после чего получила официальное обозначение 105mm Howitzer Motor Carriage M7. Тогда же в апреле 1942 года были изготовлены первые серийные самоходки, две из которых были отправлены в Абердин для проведения всесторонних ходовых и огневых испытаний. Персональное название «Priest» (Священник) данной САУ дали не американцы, а британцы, САУ поставляли в Великобританию в рамках программы ленд-лиза.Самоходная установка была построена на базе среднего танка M3, поэтому сохранила компоновочную схему базового танка. Моторное отделение располагалось в кормовой части, боевое отделение — в открытой сверху неподвижной рубке в средней части, а отделение управления, совмещенное с трансмиссионным отделением — в передней части боевой машины. Экипаж самоходной артиллерийской установки состоял из 6-7 человек: механика-водителя, наводчика, командира и трех-четырех номеров боевого расчета.Самоходная артиллерийская установка M7 Priest стала основной и важнейшей САУ армии США в годы Второй мировой войны, она использовалась на всех театрах военных действий, став одной из самых многочисленных самоходных гаубиц в мире и одной из самых многочисленных САУ этого временного периода в целом. Большие объемы производства самоходной гаубицы в США позволили полностью перевооружить ей американские танковые дивизии, в полном объеме переведя их артиллерийскую составляющую на самоходное шасси. Всего с 1942 по 1945 год в США было выпущено 4316 самоходных артиллерийских установок M7 Priest различных модификаций.Основным вооружением и главной ударной мощью САУ M7 Priest выступала модификация 105-мм гаубицы M2A1. Ряд специалистов после войны отмечали как недостаток сравнительно легкую 105-мм гаубицу для столь тяжелого и большого танкового шасси M3/4, но имеет право и иная точка зрения. Благодаря установке такой гаубицы M7 обладала гораздо более лучшей надежностью в эксплуатации, чем многочисленные импровизированные самоходные гаубицы того же временного периода, шасси многих из которых было откровенно перегруженным и часто приводило к поломкам машин. Также выбор 105-мм гаубицы M2A1 в качестве основного вооружения новой САУ определялся соображениями как можно более скорого запуска М7 в серийное производство. Более того буксируемая 105-мм гаубица M2 являлась до этого штатной для американских танковых дивизий, тогда как единственной альтернативой ей (не использовались в танковых частях) были вдвое более тяжелые 114-мм пушка и 155-мм гаубица.Основной же недостаток САУ был другим, он был общепризнанным и напрямую был связан с ее конструктивной особенностью. Бесспорным недостатком самоходной гаубицы M7 Priest был недостаточный угол возвышения орудия, что ограничивало и дальность ведения огня, и тактические возможности данной самоходной установки. В реальной боевой обстановке для достижения больших углов возвышения орудия необходимы были специальные меры, к которым в частности относилось оборудование огневых позиций на обратных склонах высот. На этапе проектирования САУ этот недостаток представлялся американскому Бронетанковому комитету менее важным по сравнению с уменьшением высоты самоходки. Однако практика использования машины в боях, прежде всего в гористом ландшафте Италии, а затем и Кореи, продемонстрировала, что данный недостаток является значительным. Выделяли специалисты и недостаточные углы горизонтальной наводки гаубицы, что, впрочем, было свойственно практически всем САУ тех лет. Однако, если обычное буксируемое орудие в случае возникновения необходимости можно было развернуть на месте для перевода огня за пределы доступных углов наводки, то САУ M7 Priest для этого нужно было покинуть оборудованную огневую позицию и занимать ее заново, что отнимало не только время, но и разрушало подготовленную маскировку.И если с небольшими углами горизонтального наведения американцы еще могли смириться, то вот недостаточные углы вертикальной наводки стали серьезной проблемой в годы Корейской войны из-за особенностей ведения боевых действий в условиях гористого ландшафта Корейского полуострова. Именно тогда появилась на свет последняя модернизация САУ M7, которую можно было назвать серийной. В годы Второй мировой войны американцы решали проблему расположением самоходок на обратных склонах высот, но в этот раз они решились на модернизацию самоходной гаубицы, решив пожертвовать для этого ее высотой (она стала еще выше и заметнее). В результате максимальный угол возвышения орудия удалось довести до 65 градусов, что и было указано в изначальных тактико-технических требованиях. У стандартных САУ M7 и M7B1 Priest максимальный угол возвышения орудия составлял всего 35 градусов. Одновременно была увеличена и высота спонсона пулеметной установки, для того чтобы обеспечить ей сохранение кругового сектора обстрела. Переделка боевых машин из имеющихся САУ M7B1 осуществлялась армейским складом, расположенным в Токио. Считается, что здесь было переоборудовано всего 127 САУ, которые и получили новое обозначение M7B2 Priest.После завершения Корейской войны САУ M7 Priest продолжали оставаться на вооружении США еще несколько послевоенных лет, пока в 1955 году в американскую армию не начали массово поступать предназначенные для полной замены установок военного периода САУ нового поколения — M52 и M44. Тогда американцы передали большое количество самоходных гаубиц Priest своим союзникам, в основном в страны НАТО. К примеру, самоходки M7B2 Priest достались Бельгии, ФРГ и Италии.Стоит отметить, что армия ФРГ после войны находилась в полной зависимости от союзников и длительное время обходилась исключительно бронетранспортерами и легкими танками, первые самоходные орудия M7B2 Priest были получены бундесвером только в 1956 году. Самоходные гаубицы данного типа находились на вооружении подразделений 1-й танковой дивизии. Правда, на вооружении бундесвера они оставались сравнительно недолго, они использовались примерно до середины 1960-х годов. Достаточно скоро их начали заменять на новые самоходки американского же производства — М52. При этом снятые с вооружения САУ М7В2 в силу своей общей устарелости главным образом оказались на армейских полигонах, где использовались в качестве мишеней.