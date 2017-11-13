10:15 13 ноября

Стратосферное оружие против авианосцев



Х-22 наносит смертельные увечья даже без применения ядерного заряда. При подлетной скорости в 800 м/с площадь пробоины составляла 22 кв. м, а внутренние отсеки кораблей выжигались кумулятивной струей на глубину до 12 м.

Ракета Х-22 - оружие дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М, по западной классификации “Бэкфайр” (Задний огонь Встречный огонь).


Кумулятивный заряд оставляет глубокие, но малые по размеру бреши, при этом, диаметр оставляемой пробоины не зависит от массы заряда. Он определяется калибром. Для того, чтобы оставить “дыру” площадью 22 кв. м потребуется кумулятивная БЧ с поперечным сечением в десятки метров. А запускать такую ракету пришлось бы с Байконура.

Второе замечание - -кумулятивная струя ничего не выжигает. Температура там не играет никакой роли. КЗ буквально “вымывает” отверстие, как струя жидкости под высоким давлением. А после преодоления преграды, продукты взрыва превращаются в мелкодисперсный порошок с температурой в разы меньше, чем температура плавления стали.

Внутренние отсеки кораблей “выжигались” не кумулятивной струей, а направленным фугасным взрывом. Что касается размеров пробоины - ничего удивительного для боевой части, содержащей 630 кг взрывчатки.

Конечно, все эти “выжигания” - мелкие неточности, встречающиеся в статьях о военной технике. Сути это не меняет.

Боевая часть ракеты Х-22 способна утопить любой корабль. Но сможет ли хоть кто-то запустить такую ракету?

Ниже - приведены данные из статьи “Ракеты “Бэкфайра” от известного историка авиации, писателя Виктора Марковского. Хроника боевой службы Х-22, с подробным описанием эпизодов её технического обслуживания и практики применения в частях дальней ракетоносной авиации. Цифры и факты.

На основании данной информации становится очевидно, что никакой крылатой ракеты Х-22, как оружия, никогда не существовало. Её компоненты, по отдельности, лежали на складах, а муляжи периодически поднимались в воздух. Но о способности приступить к выполнению боевых задач в соответствии со своим предназначением, в заданные сроки, не могло идти речи.

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Задача. Доставить БЧ массой в одну тонну на дальность 500 км на скорости, близкой к четырем скоростям звука. Применение тубореактивных или прямоточных двигателей исключено, они “не вытянут” по энергетике. Только двухкомпонентный ЖРД с расходом до 80 кг горючего и окислителя в секунду. И высокой отдачей - 250 кгс тяги на 1 кг собственного веса двигателя.

Для обеспечения указанных характеристик в баки ракеты закачивалось четыре тонны диметилгидразина (ТГ-2) и концентрированой азотной кислоты (АК-27И). Если, в процессе заправки, происходиа утечка, то пролитую кислоту приходилось нейтрализовывать не менее едкой щелочью. Утечки были делом обычным, т.к. концентрированная азотная кислота обладала важным свойством - высокой агрессивностью, приводящей к быстрому коррозонному разрушению металлов.

Что касается несимметричного деметилгидразина, то это еще та отрава, способная травануть всех на десятки метров за счет своей немалой токсичности и летучести.



К большому сожалению, конструкторы не догадались покрывать изнутри баки каждой ракеты слоем золота. Потому, хранение ракет Х-22 в заправленном состоянии оказалось невозможным.

В теории, боевая готовность авиационных полков, имевших на вооружение ракеты Х-22, достигалась путем непрерывного цикла работ. Несколько ракет приводилось в заправленное (боеготовое) состояние, затем, через определенное время, из них сливалось горючее и окислитель, снималась боевая часть, баки промывались нейтрализующим раствором, осушались и ракеты давались в хранилище, в то время, как новая партия ракет проходила процесс заправки и заступала на боевое дежурство.

Не нужно быть техником-ракетчиком (в противогазе и резиновых бахилах, в палец толщиной) или командиром авиационного полка, чтобы понять абсурдность такой “карусели”.

На практике все выглядело проще - ракетоносцы Ту-22М всегда и везде летали с незаправленными ракетами. Полный цикл заправки отрабатывался только при выполнении зачетных пусков, которые осуществлялись, в лучшем случае, 1-2 раза в год. При описании таких эпизодов Марковский использует слово “неординарные”.

Далее, вступали в силу законы выживания в военной среде.

От результатов стрельб зависело количество звезд на погонах. Потому, к зачетным пускам допускались только самые подготовленные экипажи, уже имевшие подобный опыт. В то время, как большая часть летчиков вообще не имела опыта применения Х-22.

Подготовка к зачетному пуску занимала не меньше месяца, с проведением нескольких репетиций. На пуск всегда уходили парой, в которой запасной экипаж подстраховывал ведущего на случай отказа.

В итоге, боевая фантастика о трех авиационных полках, требуемых для уничтожения одной АУГ, сменилась суровой реальностью - парой ракет, которых приходилось заправлять и готовить к пуску целый месяц.



При этом, даже заправленная ракета имела шансы остаться на земле. Процесс заведения 6-тонных “болванок” под днище и крыло самолета и, далее, подвески в полуутопленном состоянии в грузоотсеке на держателе БД-45Ф требовал определенных усилий и навыков. В силу редкости подобных событий, технический состав также не имел обширного опыта обращения с этим оружием.

Стратосферное оружие против авианосцев


Потому взлет трех полков ракетоносной авиации для атаки авианосной группировки мог немного затянуться по времени.

Марковский справедливо замечает, что американский “ответ” на угрозу со стороны советских ракетоносцев имел похожие недостатки.


УРВВ большой дальности AIM-54 “Феникс”, главный калибр истребителей-перехватчиков F-14.


15-дюймовый снаряд со стартовой массой в полтонны и дальностью пуска 180 км. С маршевой скоростью 5М, боевой частью 60 км и уникальной для своего времени системой управления “Хьюз” AN/AWG-9, установленной на борту исребителя. Способной одновременно сопровождать до 24 целей.

Сейчас, по прошестивии десятиетий, выяснилось, что F-14 мог вылететь на патрулирование с полным вооружением (шесть ракет “Феникс”), но приземлиться обратно на палубу уже не мог. Поэтому опыта плотирования “Томкэта” в такой конфигурации ни у кого из пилотов не было.

Надо ли уточнять, стоимость этих ракет, по сравнению с другими обычными УРВВ ("Сперроу", "Сайдвиндер") оказалась такова, что большинство пилотов ВМС США стреляли ими только на бумаге и тренажерах.

Возвращаясь к отечественному “вундерваффе”. помимо низкой экспуатационной пригодности, крылатая ракета Х-22 обладала рядом других “положительных” качеств.

Длина - 11,67 метра
Диаметр корпуса - 0,9 м
Стартовая масса - 5760 кг

размеры и масса ракет ограничивали их число на носителе, а внешняя подвеска ухудшала летные характеристики и повышала заметность ракетоносца. Если с одной КР Ту-22М2 имел радиус действия 2200 км, то вариант подвески двух или трех ракет был уже перегрузочным, а радиус действия при этом снижался до 1500 км.



По некоторым данным - под подкрыльевом держателе Ту-22М3 находится ракета Х-32 (модернизированная версия Х-22)


Подобная цель - идеальный подарок для вражеской ПВО. Одиночная, крупная, летящая на высоте 20+ км, с ЭПР, достаточной, чтобы заметить ракету уже в момент её отделения от носителя.

Что касается высокой маршевой скорости (3,5 - 4,6М) и высоты (22,5 - 25 км), то она уязвима для корабельных средств ПВО “вероятного противника” на всех этапах её полета. Модификации корабельной ЗУР “Стандарт-2” имели макс. дальность пуска 100 морских миль (180) и высоту перехвата свыше 80 тыс. футов (24+ км). При этом, у зенитных расчетов был куда больший опыт учебных стрельб и реального применения оружия, чем у пилотов ракетоносцев.

Современные “стандарты” обладают еще более высокими характеристиками. К примеру, SM-6 с активной ГСН бьет по воздушным целям на 240 км и достает на 33-34 км. Для более высотных целей существует заатмосферный перехватчик SM-3.

Выводы

Оружие не должно пугать своей сложностью и стоимостью. В ходе военно-морских учений RIMPAC-2010 американцы “всадили” в корабль-мишень (бывш. вертолетоносец “Нью-Орлеан”), по меньшей мере, 10 противокорабельных ракет “Гарпун”.



Подобные учения регулярно проводятся фотами различных государств. На другом фото - тонущий фрегат “Сархад” ВМС Пакистана, пораженный противокорабельной ракетой “Гарпун”, выпущенной фрегатом “Аламгир“.



Ниже - списанный эсминец, расстрелянный тремя ПКР, в ходе учений RIMPAC-2000.



Массовые дозвуковые ПКР - самое реалистичное и, фактически - единственное противокорабельное ракетное оружие нашего времени. Эти ракеты размещены на тысячах носителей - кораблях, самолетах, подлодках. А воинские подразделения имеют опыт обращения с этим оружием. Достаточный опыт, который позволяет надеяться, что в боевой ситуации ракетчики смогут в нужный момент выпустить ракету в противника, не забыв отключить все предохранители и обозначить корректное полетное задание.

Наконец, групповые низколетящие цели с малой ЭПР и заметностью (в силу ограниченых размеров ракет) - представляют большую угрозу, чем единичные цели на больших высотах.

Что касается ракет-монстров, то десятилетия разработки и испытаний, обычно, заканчиваются неясным, в то же время, закономерным результатом. Где авиационный вариант “трехмаховой” ракеты П-800 “Оникс”, о котором говорят уже третий десяток лет?
Единственное фото - муляж ракеты под фюзеляжем Су-30МКИ, сделанное в 1990-х.

Индийцы уже лет 10 обещают принять на вооружение авиационный “Брамос-А”. Надо ли говрить, что его не существует. Откровенно говоря, у индусов даже корабельный вариант до сих пор не достиг оперативной готовности.

Янки, взявшись за разработку перспективной ПКР немедленно “забросили” проект сверхзвукового LRASM-B, переключившись на более простой проект дозвуковой ракеты, с куда более низкой стоимостью и меньшими эксплуатационными проблемами.

Другая ракета-монстр RATTLERS так и не вышла за пределы макета в масштабе 1:2.

Стоит отметить, что перечисленные системы - детский лепет на фоне циклопической Х-22. Воистину можо удивляться технологической и промышленной мощи СССР, который был способен воплощать 11-метровых монстров “в металле”. Пусть даже без достижения реальной боеготовности в строевых авиационных полках.



История с ракетой Х-22 тесно переплетена с новой сенсацией - перспективной гиперзвуковой ПКР “Циркон”. Доставка боевой части (300-400 кг) на дальность 400 км на скорости до 6М. Все это - с использованием ПВРД и в габаритах, позволяющих разместить ракету в стандартных ячейках УКСК “Калибр”. Т.е. при длине менее 10 м и стартовой массе ракеты всего около 3 тонн.

В отличие от Х-22, запускавшейся с борта летящего в стратосфере Ту-22М, фантастическому “Циркону” еще предстоит самостоятельно набирать высоту и разгоняться до скорости, на которой станет возможно включение маршевого ПВРД (очевидно, за счет стартового твердотопливного ускорителя, который должен весить, как пол-ракеты). Плюс, обязательный слой тепловой защиты.

Применение ПВРД, вместо жидкостного реактивного двигателя, должно положительным образом сказаться на эксплуатационной пригодности “Циркона”. С другой стороны, анализ ТТХ других ракетных систем похожего назначения (имеющих большую массу и габариты при значительно меньшей скорости полета), позволяет предположить, что создание ПКР “Циркон” с озвученными характеристиками является невозможным.

Такой вывод - с точки зрения существующих ракетных технологий. Но кто сказал, что российская наука не может совершить прорыв?
Автор: Олег Капцов


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Комментарии 23

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  1. тлауикол Сегодня, 07:44
    Олег,зачем подпортил такую хорошую статью последним абзацем good?
    тлауикол
    1. Krabik Сегодня, 09:24
      Россия создаёт не имеющие аналогов в мире оружие и логично, что и у нас могут быть прорывы в разработке и производстве военной техники!
      Krabik
    2. venik Сегодня, 09:50
      Цитата: тлауикол
      Олег,зачем подпортил такую хорошую статью последним абзацем good?

      ==========
      К, сожалению, Олег "подпортил" еще и одним из первых абзацев:
      ".....Для того, чтобы оставить “дыру” площадью 22 кв. м потребуется кумулятивная БЧ с поперечным сечением в десятки метров. А запускать такую ракету пришлось бы с Байконура......"
      ------------
      Чтобы создать "кумулятивную струю" сечением 22 кв.м., тут не "ракету с Байконура" пришлось бы запускать, а что-то размерами с ВЕСЬ "СТАРТОВЫЙ СТОЛ"!!!! Калибром не в несколько десятков метров, а что-то вроде полу-километра!!!
      venik
  2. mark1 Сегодня, 07:52
    Х-22 - технологии начала 60-х, КСР-5 - поменьше, полегче - технологии конца 60-х, Х-15 - масса 1200 кг БЧ- 150 кГ, скорость до 5М ( почти гипер) - 80-е. Так что нет ничего невозможного просто всему свое время и время "Циркона" пришло.
    mark1
    1. Santa Fe Сегодня, 08:18
      Цитата: mark1
      технологии начала 60-х

      В отличие от машин и компьютеров, скорости в авиации остаются неизменными последние 60 лет

      Гражданские летают на дозвуке, боевые выходят на сверхзвук только в экстренных ситуациях
      крылатые ракеты - 90% разработок летают на дозвуке, яркий пример - Калибр не отличается по скорости от своих предшественников
      Цитата: mark1
      Х-15 - масса 1200 кг БЧ- 150 кГ, скорость до 5М ( почти гипер) - 80-е.

      Чтож, настало время рассказать про Х-15

      Из-за затянувшихся испытаний до конца 1991 г. экипажи ДА так и не приступали к практическим пускам Х-15

      Вл-вторых, это аэробаллистическая ракета, со всеми её достоинствами (относительная простота, ТТРД, отсутствие крыла) и недостатками - полет по простой баллистической траектории, уязвимость для вражеской ПВО. Апогей траектории - 40 км

      3. Дальность полета у варианта, оснащенного РЛГСН, меньше в 2 раза, чем у базовой Х-15 (не имевшей наведения кроме ИНС - как у немецкой Фау-2). И это - авиационная ракета, запускающаяся с самолета, макс. дальность 150 км реализуется при пуске с большой высоты и высокой скорости полета в направлении цели. У "Циркона" такой поддержки не будет, корабль- не самолет

      Х-15 очень плохой аргумент, показывающий, насколько далек от реальности фантастический "Циркон"
      Santa Fe
      1. mark1 Сегодня, 08:41
        Цитата: Santa Fe
        Х-15 очень плохой аргумент, показывающий, насколько далек от реальности фантастический "Циркон"

        Развитию Х-15 помешали известные Вам события конца 80-х начала 90-х,, ее попросту не довели до ума, но на вооружение она была принята в варианте стрельбы по стационарным целям. Вполне себе ничего ракета бьющая в т. н. "воронку", и перехватить ее не так то и просто. Сняли ее с вооружения по причине старения топлива в нулевые годы. Но если б проект развивался и далее, то сейчас бы мы имели вооружение вполне себе приличную гиперзвуковую ракету с увеличенной дальностью (до 500 кМ), неотразимую при массированном применении.
        mark1
        1. Santa Fe Сегодня, 08:58
          Цитата: mark1
          Развитию Х-15 помешали известные Вам события конца 80-х начала 90-х

          Концепцию признали устаревшей
          Цитата: mark1
          , и перехватить ее не так то и просто

          Зато очень просто перехватить носитель

          Так, при пуске с рубежа 200 – 250 км, ближнего по меркам «дальников», экипажи ракетоносцев вынуждены действовать практически в зоне ПВО (особенно с учетом потребного для «разгрузки» всего барабана МКУ времени).
          Цитата: mark1
          приличную гиперзвуковую ракету

          Авиационного базирования, аэробаллистическую
          Santa Fe
      2. mark1 Сегодня, 08:49
        Цитата: Santa Fe
        ИНС - как у немецкой Фау-2

        У "Трйдента" и SRAM и у десятков других образцов ИНС как у ФАУ-2
        mark1
        1. Santa Fe Сегодня, 08:56
          Цитата: mark1
          У "Трйдента" и SRAM и у десятков других образцов ИНС как у ФАУ-2

          ИНС - простое и отличное решение, если известны координаты цели и не требуется коррекции для обеспечения точности в считанные метры

          Но для стрельбы по кораблям - придется потратить часть нагрузки под размещение радиолокатора и ГСН
          Santa Fe
      3. xtur Сегодня, 09:10
        > Santa Fe

        Ах вот ты какой Олег Капцов после очередной реинкрнации. Впрочем антипатриотизм (обоснование будет ниже), похоже реинкарнациями, как ни удивительно, и в противоречиями со всеми догмами теории реинкарнации,не лечится

        >полет по простой баллистической траектории, уязвимость для вражеской ПВО.

        так как у нас рассуждения общего плана, то и опровергать можно таким же образом - самое время вспомнить "Искандер"

        >крылатые ракеты - 90% разработок летают на дозвуке,

        похоже что такую страну как СССР/РФ с её прямо противоположными соотношениями, для некоторых, просто не существует
        xtur
        1. Santa Fe Сегодня, 09:18
          Цитата: xtur
          так как у нас рассуждения общего плана, то и опровергать можно таким же образом - самое время вспомнить "Искандер"

          Разве у "Искандера" обычная баллистическая траектория?
          Цитата: xtur
          крылатые ракеты - 90% разработок летают на дозвуке, похоже что такую страну как СССР/РФ с её прямо противоположными соотношениями, для некоторых, просто не существует

          РФ - 1/6 света (и 5/6 тьмы). Шутка.

          В итоге оказалось, что большинство челомеевских монстров небоеспособны, переходим на Калибры
          Santa Fe
      4. KCA Сегодня, 09:39
        В 90-х, во времена всеобщей любви и лобызания в дёсны, на МКБ "Радуга" был совместный проект с... ГЕРМАНИЕЙ! по изучению высокоскоростных ракет, в рамках этого проекта, к счастью закрытого давно, Х-32 разогнали на этапе атаки до скорости свыше 7МАХ, конструкторы заявили что и 9 и 12 не порог
        KCA
  3. Мисак Хананян Сегодня, 08:04
    Информация к размышлению
    Мисак Хананян
    1. mark1 Сегодня, 08:45
      Вы бы слышали какой вой подняли американцы в 1976 г, когда узнали что СССР хочет заготовить им несколько сотен таких кирпичей!
      mark1
  4. TELEMARK Сегодня, 08:23
    Олег, статьи Ваши читаю с большим удовольствием, но, хотелось бы что-нибудь хорошее почитать про нашу технику, сделайте одолжение, ну хоть про карвет что-ли, помню Вы хорошо о них как-то высказывались, ну или про танки наши, здесь хоть поспорить смогу! С уважением!
    TELEMARK
  5. Iline Сегодня, 09:30
    Видно автор не сильно "нырял" в тему. Понадёргал фактов из разных источников по интересующему вопросу, а вот свести их вместе получилось очень плохо. Да и на этих самолётах явно не служил, а поэтому все выводы не стоят и выеденного яйца. С графиками подготовки этих самолётов к боевому вылету не знаком и к документам по боевому применению тоже. Об этом говорит уже тот факт, что "как же слабо подготовлены техники при закатывании ракет под грузоотсек" и "как резко падает дальность боевого вылета при подвеске трёх ракет". Да три ракеты подвешиваются только в случае их перебазирования на другую точку, боевой вариант - одна ракета под плоскостью!
    Некоторые комментаторы восхваляют Х-15 на ровном месте. Здесь логика военных в отказе от этой ракеты проста - дальность пуска такова, что противнику гораздо проще сбить носитель на подлёте к району пуска, чем потом иметь неприятности с этими ракетами. Сами лётчики говорили, что проще отбомбиться по цели , чем применять эти ракеты.
    Но сам посыл статьи верен - Х-22, как и система подготовки её к пуску и наведения на цель, явно устарели и требуют кардинального решения. Только доводы должны быть выверены, но в открытой печати они не могут быть приведены.
    Iline
    1. Santa Fe Сегодня, 09:34
      Цитата: Iline
      боевой вариант - одна ракета под плоскостью!

      Какое замечательное признание
      Santa Fe
  6. tchoni Сегодня, 09:35
    Заявления всем на удивление. Шокировать усех к едренк-фене. и усе... В этом весь Капцов.... Немногр нехватает еще фраз типа "а вот в ПМВ линейные корабли дердали по 10 попаданий главным калибром с весом снаряда в полтонны и скоростью под 600 метров в секунду"...
    Но эт я так, брюзжю)))
    На самом деле, статья при всей ее спорности носит вполне практический характер. И заставляет задуматься: а туда ли мы идем.
    Пы.Сы. Олег, очень неплохо бы ссылочки на материал)
    tchoni
    1. Santa Fe Сегодня, 09:38
      Я ж написал в самом начале - Виктор Марковский, "ракеты бэкфайра"
      остальное - мои архивы фотографий
      Santa Fe
  7. КОСМОС Сегодня, 09:46
    Концепция уничтожения Авианосца, АУГ в дальней морской зоне сама по себе ущербна, ну кому АУГ там в открытом окияне может угрожать? Только разве что косяками рыб))). АУГ может быть опасен только в прибрежных водах, на расстоянии действия своего главного оружия, но тогда, в этом случае он столкнется со всей мощью ударных сил, надводных, подводных, воздушных и самое главное всего разнообразия авиационного и ракетного оружия наземного базирования. И много ли в таком случае у АУГ шансов уцелеть? Ответ более чем очевиден, в противостояние с Россией вообще никаких!!!, а раз так, "нафига козе баян?" А баян АУГ, козе США нужен, только для того что бы пужать слабых, ну что интенсивней инвестировали свои кровные, в экономику США, как-то надо же американцам окупать столь дорогое оружие. Иных разумных целей и вариантов нет! и уже не будет! мало того, количество пуганых со временем будет все меньше и меньше! Исходя из перспектив, концепция Авианосцев тем более таких дорогих и в таком массовом масштабе, особенно на фоне технологического развития ударной беспилотный ракетной техники, теряет свою актуальность. Американцы же в силу своей умственной исключительности или заторможенности, а может в погоне за былым виличием, по инерции еще продолжают их юзать, но рано или поздно и до них дойдет, полагаю даже они уже заподозрили неладное, бесмысленность своих девайсов. Поэтому, вангуя, предсказываю постепенно прекращение строительства новых и сокращения действующих авианосцев... стало быть и таких слишком сложных и дорогих специализированных комплексных средств противодействия авианосцам уже не нужно.
    КОСМОС
  8. роман66 Сегодня, 10:01
    вот странно, а-то в бытность свою на аэродроме в Серышево вешал эти ракеты себе по ту-95, а по тревоге так и весь полк оснащался, и пуски проводили не "наиболее подготовленные экипажи" а молодых штурманов науськивали, и попадали. что характерно. поаккуратнее с источниками( может лучше про броню? lol )
    роман66
  9. venik Сегодня, 10:04
    Статья, как обычно весьма "своеборазная".......
    Вот, например:
    "....Ниже - приведены данные из статьи “Ракеты “Бэкфайра” от известного историка авиации, писателя Виктора Марковского. На основании данной информации становится очевидно, что никакой крылатой ракеты Х-22, как оружия, никогда не существовало. Её компоненты, по отдельности, лежали на складах, а муляжи периодически поднимались в воздух. Но о способности приступить к выполнению боевых задач в соответствии со своим предназначением, в заданные сроки, не могло идти речи......"
    ===========
    Цитата из работы В.Марковского "Ракеты Бэкфайра"": "...Из-за сложности подготовки реальные пуски в полках ДА и ВМФ приходилось выполнять лишь немногим, наиболее опытным экипажам [2*] , причем в процессе боевой подготовки в частях доводилось это делать, в лучшем случае, два – три раза в год. Все эти стрельбы проводились на полигоне ГКНИИ ВВС под Ахтубинском, где имелась сеть средств измерения и контроля. ....."
    ===========
    Ну нельзя же выдавать "желаемое" за "действительное"..... Есь и другие "ляпы"!!!!
    venik
  10. sivuch Сегодня, 10:11
    А тем временем
    Крылатая ракета Х-32 принята на вооружение ВКС России
    В конце августа 2016 г. завершен первый этап Государственных испытаний авиационного нового комплекса вооружения с крылатой ракетой Х-32, который предназначен для повышения боевых качеств основного ударного самолета Дальней авиации Воздушно-космических сил России – бомбардировщика Ту-22М3.
    Государственные испытания комплекса завершены в конце 2016 г. с положительной оценкой. Комплекс принят на вооружение. Запланировано доработать часть строевых самолетов Ту-22М3 ВКС РФ.
    А так ,между нами ,хорошего в статье только фотографии
    sivuch
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