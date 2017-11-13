История одной невстречи

Не секрет, что США на протяжении нескольких десятилетий – а в особенности после падения Советского Союза и разгрома социалистического лагеря – пытаются прогнуть под себя весь мир. И не только в чем-то масштабном, как, например, смена власти в той или иной стране или даже разжигание войны в целом регионе.Именно «в мелочи» попытались прогнуть Россию. Как планировалось, «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Дананг во Вьетнаме должна была пройти полномасштабная встреча между президентами России и США. И вдруг – такая встреча не состоялась по вине американской стороны.Согласно правилам подобных встреч, их конкретное место и время предлагаются сторонами поочередно. То есть, если в прошлый раз место и время определяли американцы (а так и было в июле сего года на саммите «двадцатки» в Гамбурге), то на этот раз наступила очередь России. При этом стороны обычно проявляют гибкость, предлагая несколько вариантов, чтобы встреча вписалась в напряженный график обоих лидеров.Однако (как затем рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков) представители СШАПолучается, что даже в таком, казалось бы, ничтожном вопросе представители США хотели быть единственной стороной, которая принимает решение и навязывает свою волю.Сенатор Алексей Пушков по данному поводу в своем блоге заявил: «». Сам В.Путин прокомментировал невстречу так: «».Впрочем, нельзя сказать, что главы двух государств не пообщались совсем. Между ними произошла встреча «на ногах». То есть – короткая беседа, на которой обошлись даже без переводчиков.В ходе такой встречи удалось даже согласовать некое совместное заявление по ситуации в Сирии. Назвать его прорывом никак невозможно – там содержатся лишь общие формулировки о необходимости борьбы с «Исламским государством» (организация, запрещенная в России), о необходимости урегулирования кризиса политическим путем и о поддержке территориальной целостности Сирии.Все эти благие пожелания стороны согласовывали и ранее, но благостной картины так и не наблюдалось. И не наблюдается. Почему? Да потому, что для Вашингтона, озабоченного целью сменить власть в Сирии, все эти декларации, договора, документы всегда служили лишь прикрытием, «филькиной грамотой».Обе стороны после случившегося стараются не раздувать скандал, сохранять лицо. Так, по словам российского лидера, «».Со своей стороны Дональд Трамп также предпочел сделать вид, что ничего особого не случилось. Более того, он попытался сделать несколько реверансов в сторону России: «».Американский президент допустил довольно-таки жесткие высказывания в адрес тех кругов, которые подталкивают его к усилению антироссийской политики: «Возможно, он даже в чем-то искренен. Другое дело, что планируемая полномасштабная встреча, скорее всего, и была им сознательно сорвана в угоду тем самым «дуракам» и «ненавистникам».Бедный Трамп! Вынужден вертеться, как уж на сковородке. Отсюда – и его противоречивые заявления по поводу вопроса о российском вмешательстве в президентские выборы в США. По его словам, он спрашивал Путина об этом, и всякий раз тот отвергал подобные обвинения и выглядел очень оскорбленным. Но сам он, Трамп, дескать, вынужден доверять в этом вопросе американским спецслужбам.Одна проблема – среди различных американских спецслужбПоложение – «хуже губернаторского». Признать, что вмешательства не было – вызвать на себя очередной град обвинений в «симпатии к России». Признать, что оно было – пошатнуть трон под собой. Вот и приходится изворачиваться.Инцидент с несостоявшейся встречей оказался не единственным. В лучших традициях американского высокомерия он продемонстрировал неуважение к саммиту: ушел раньше времени с дипломатического приема и пропустил ряд мероприятий.А может, все дело в том, что неуютно было бедняге находиться во Вьетнаме? Ведь именно с Вьетнамом связана одна из самых жалких и позорных страниц американской истории. Это - страна, где любителям вмешиваться в чужие дела и решать вопросы с помощью напалма реально и недвусмысленно указали, где их место… Так что вреден теперь вьетнамский воздух для американских президентов.