СМИ: Российская национальная сборная - в шаге от полной дисквалификации
Британские СМИ вышли с материалами о том, что российская национальная сборная «находится в шаге от дисквалификации». Речь идёт о подготовке ВАДА и МОК к полной дисквалификации российской сборной на зимних Олимпийских играх в Южной Корее, которые пройдут в феврале 2018 года.
В издании Daily Mail говорится о том, что возможность полной дисквалификации сборной России рассматривается на основании якобы новых «разоблачительных материалов, которые предоставил Григорий Родченков». Напомним, что Родченков в своё время занимал пост главы российской антидопинговой ассоциации и сам, по свидетельствам тренеров и спортсменов, утверждая, что препараты не являются запрещёнными, продавал спортивной среде средства, оказавшиеся в итоге в списке ВАДА как допинг. На сегодняшний день Родченков находится в США и выполняет роль псевдоразоблачителя под откровенным колпаком американских спецслужб.
Британская газета сообщает, что «информация от Родченкова донесена до спецкомиссий Международного Олимпийского комитета Сэмюэля Шмида и Дэниса Освальда. Родченков утверждает, что якобы массовое употребление допинга в России производилось при непосредственной поддержке министра спорта РФ (тогдашнего) Виталия Мутко.
Видимо, свои «разоблачения» Родченков теперь так и будет выдавать непосредственно перед крупными международными стартами по заданию американских спецслужб.
В издании Daily Mail говорится о том, что возможность полной дисквалификации сборной России рассматривается на основании якобы новых «разоблачительных материалов, которые предоставил Григорий Родченков». Напомним, что Родченков в своё время занимал пост главы российской антидопинговой ассоциации и сам, по свидетельствам тренеров и спортсменов, утверждая, что препараты не являются запрещёнными, продавал спортивной среде средства, оказавшиеся в итоге в списке ВАДА как допинг. На сегодняшний день Родченков находится в США и выполняет роль псевдоразоблачителя под откровенным колпаком американских спецслужб.
Британская газета сообщает, что «информация от Родченкова донесена до спецкомиссий Международного Олимпийского комитета Сэмюэля Шмида и Дэниса Освальда. Родченков утверждает, что якобы массовое употребление допинга в России производилось при непосредственной поддержке министра спорта РФ (тогдашнего) Виталия Мутко.
Видимо, свои «разоблачения» Родченков теперь так и будет выдавать непосредственно перед крупными международными стартами по заданию американских спецслужб.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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