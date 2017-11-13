06:43 13 ноября

СМИ: Российская национальная сборная - в шаге от полной дисквалификации

Британские СМИ вышли с материалами о том, что российская национальная сборная «находится в шаге от дисквалификации». Речь идёт о подготовке ВАДА и МОК к полной дисквалификации российской сборной на зимних Олимпийских играх в Южной Корее, которые пройдут в феврале 2018 года.

В издании Daily Mail говорится о том, что возможность полной дисквалификации сборной России рассматривается на основании якобы новых «разоблачительных материалов, которые предоставил Григорий Родченков». Напомним, что Родченков в своё время занимал пост главы российской антидопинговой ассоциации и сам, по свидетельствам тренеров и спортсменов, утверждая, что препараты не являются запрещёнными, продавал спортивной среде средства, оказавшиеся в итоге в списке ВАДА как допинг. На сегодняшний день Родченков находится в США и выполняет роль псевдоразоблачителя под откровенным колпаком американских спецслужб.

Британская газета сообщает, что «информация от Родченкова донесена до спецкомиссий Международного Олимпийского комитета Сэмюэля Шмида и Дэниса Освальда. Родченков утверждает, что якобы массовое употребление допинга в России производилось при непосредственной поддержке министра спорта РФ (тогдашнего) Виталия Мутко.


СМИ: Российская национальная сборная - в шаге от полной дисквалификации


Видимо, свои «разоблачения» Родченков теперь так и будет выдавать непосредственно перед крупными международными стартами по заданию американских спецслужб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 05:58
    Почему этот негодяй еще жив?Да и те в России кто допустили такое?
    210окв
    1. фрезер Сегодня, 06:06
      Цитата: 210окв
      Почему этот негодяй еще жив?Да и те в России кто допустили такое?

      Ну, двое руководителей померли от сердечного приступа, а родченков понял, что может быть следующим и в торопях бежал из России.
      фрезер
      1. 210окв Сегодня, 06:07
        Мутко и ко?Уже?Не слышал....
        Цитата: фрезер
        Цитата: 210окв
        Почему этот негодяй еще жив?Да и те в России кто допустили такое?

        Ну, двое руководителей померли от сердечного приступа, а родченков понял, что может быть следующим и в торопях бежал из России.
        210окв
        1. Клебер Сегодня, 06:16
          Цитата: 210окв
          Мутко и ко?Уже?Не слышал....
          Цитата: фрезер
          Цитата: 210окв
          Почему этот негодяй еще жив?Да и те в России кто допустили такое?

          Ну, двое руководителей померли от сердечного приступа, а родченков понял, что может быть следующим и в торопях бежал из России.

          Ну Мутко давно пора просыпаться возли параши. А у Родченкова и в Америке может "случайно" сердце невыдержать.
          Клебер
    2. Primoos Сегодня, 06:37
      Цитата: 210окв
      Почему этот негодяй еще жив?Да и те в России кто допустили такое?

      Конечно, лучше бы он сдох, но дело не в этом уродце. Не он, так другой. Нашелся бы такой же. Это война. Трусливая и подлая война негодяев против России. Ничему не удивляйтесь. Для них никакая низость не черезмерна.
      Primoos
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:00
    Я же говорю, нужно было не подписаться на футбольный чемпионат мира в нашей стране! Заявить на весь мир, что мы передумали его у себя проводить! !! am
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 06:12
      Они как раз этого и ждут и даже иногда требуют перенести в другие страны. А где его провести они моментально найдут.
      Клебер
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:01
    Все решения мок и вада -политический заказ чистой воды против России.
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:02
      Да это понятно даже там у организаторов...Но ПОЛИТИКА,сэр!
      Цитата: Геркулесыч
      Все решения мок и вада -политический заказ чистой воды против России.
      210окв
  4. Клебер Сегодня, 06:06
    Наше правительство это явно не волнует. Поэтому страдать будут как всегда спортсмены.
    Клебер
    1. 210окв Сегодня, 06:10
      "Ну,вы там,держитесь"... crying
      Цитата: Клебер
      Наше правительство это явно не волнует. Поэтому страдать будут как всегда спортсмены.
      210окв
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:06
    Продался сволочь за банку варенья...из-за этого мерзавца сотни наших спортменов пострадали...мало того сам подсовывал негласно нашим спортменам допинг подставляя нашу страну под удар негодяев из ВАДА...это уже похоже на диверсию...
    предполагаю что Родченков во время своей работы в РУСАДЕ уже исполнял заказ англосаксов по этому направлению, отсюда и видна такая неготовность нашего государства к отражению удара англосаксов с этой стороны.

    Всегда продажные твари наносили России самый тяжкий ущерб своим предательством...яркий пример Горбачев и Козырев.
    Тот же ЛЕХА
    1. moskowit Сегодня, 06:37
      Родченков это "спортивный Власов", даже ещё хуже....
      Послать дисквалифицированного биатлониста с "малопулькой" и тот сделает всё как надо....
      moskowit
  6. василий50 Сегодня, 06:11
    Дисквалификация РОССИЙСКИХ спортсменов произойдёт обыденно и даже скучно. Ну кто договаривается с шантажистами уступками и прочими *умиротворениями*?
    Чиновники от спорта они конечно и респектабельны и много знают, но основа их деятельности касается РОССИЙСКОГО спорта только в плане участия в разного рода *международных мероприятиях* самих представителей от спорта. Уважаемые в узких кругах никак не защищают спортсменов. Стесняются наверное.
    Усманов и Виннер представляют образец отношения к спортсменам и к спорту, вынужденно вкладывают собственные средства, от того и успехи просто потрясающие. Но остальной спорт? За наш с вами счёт? Когда они начнут работать?
    А то что международное спортивное движение больно неизлечимо стало наглядно и очевидно ещё с Калгари, когда олимпийцев поселили в новенькой тюрьме. И никого это не шокировало. Олимпийский комитет даже оплатил и постройку тюрьмы, как олимпийскую деревню, и даже правана трансляцию с Олимпиады отдал в руки США.
    василий50
  7. AwaZ Сегодня, 06:11
    Что бы не говорили про заговор. Однако во первых во всем виноват Мутко. Он нанимал этого Радченко, он и разрешал ему делать то что тот делал. Слава про него неслась давно не зорошая, но... вот и получили.
    AwaZ
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
      Однако во первых во всем виноват Мутко. Он нанимал этого Радченко, он и разрешал ему делать то что тот делал.

      Значит Мутко должен нести ответсвенность наравне с Родченко ...такая же должна быть практика как и в полиции.
      За своего подчиненного несет прямую ответственность его руководитель...Мутко как скользский угорь вывернулся...я не я и лощадь не моя.
      С таким министром мы проиграем все что только можно.
      Тот же ЛЕХА
  8. Муссаси Сегодня, 06:15
    Вы что действительно считаете эти обвинения не беспочвенными и наши спортсмены совсем не употребляют допинг! ? Ну-ну laughing
    Муссаси
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:26
      Вы что действительно считаете эти обвинения не беспочвенными и наши спортсмены совсем не употребляют допинг! ? Ну-ну


      Ну не настолько же как мужеподобные сестры Уильямс

      Тот же ЛЕХА
      1. iliitchitch Сегодня, 06:42
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ну не настолько же как мужеподобные сестры Уильямс

        Это братья . уильямс бразерс .
        iliitchitch
    2. raw174 Сегодня, 06:32
      Вы к спорту профессиональному имеете отношение? Я имел, скажу Вам так, сегодня спорт на таком уровне, что без допинга спортсмены даже на приличные внутрироссийские соревнования не отберутся. Будьте уверены, все спортсмены на олимпиаде на химии (может какой нибудь Габон и нет). Сегодня профессиональный спорт - битва фармакологов. Те же гири, спорт где Россия - безоговорочный лидер, я сам видел, как уже на областных соревнованиях, спортсмены горстями кушают пилюли и ставят уколы, показывая при этом результаты близкие к мировым рекордам. Повторюсь, допинг употребляют ВСЕ мировые лидеры спорта.
      raw174
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:43
        Вы к спорту профессиональному имеете отношение? Я имел, скажу Вам так, сегодня спорт на таком уровне, что без допинга спортсмены даже на приличные внутрироссийские соревнования не отберутся.


        Не имел... не имею и не собираюсь иметь...но это не мешает мне иметь свои мозги в голове иметь ...что касается того что вы говорите ну это из той же оперы Родченкова ...есть факты выкладывайте и тогда их можно конкретно обсуждать... а то ведь и я могу наговорить что американские и китайские спортмены ведрами допинг жрут...лично сам видел на вэб-камеру в их сортирах.
        Тот же ЛЕХА
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 06:16
    Думаю не отстранят, з@ссут !
    Так, предвыборный тролинг.
    Ретвизан 8
    1. 210окв Сегодня, 06:19
      Кого?Или чего?
      Цитата: Ретвизан 8
      Думаю не отстранят, з@ссут !
      Так, предвыборный тролинг.
      210окв
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:36
      Думаю не отстранят, з@ссут !
      Так, предвыборный тролинг.


      Нужно быть готовым к любому варианту событий...и прежде всего к самому худшему.
      Спорт превратился в политику ...Олимпиада стала средством давления на непокорную страну сейчас это совершенно очевидно...учитывайте что все руководящие должности в международных спортивных структурах занимают в основном англосаксы и они все как по команде будут пилить нашу страну ...потому мы непокорные русские...потому англосаксы всегда страдали и страдают тяжелой формой русофобии.
      Тот же ЛЕХА
  10. raw174 Сегодня, 06:23
    Необходимо отказаться от участия в олимпиадах, до полного завершения разбирательств, с обязательным выходом из всех программ финансового участия МОК, ВАДА и пр. Высвобожденные деньги направить на проведение внутренних соревнований и компенсацию спортсменам за неучастие.
    raw174
  11. САИД Сегодня, 06:25
    Не зассут вспомните Бразилию.
    САИД
  12. К0щей Сегодня, 06:39
    да перестаньте уже финансировать эти ВАДА и олимпийскую бюрократию - сразу все норм станет. в ПАСЕ перестали бабло платить - сразу начали причины для "возвращения" искать. на западе все упирается в бабло.
    К0щей
Картина дня