Противоречивое взаимодействие: к чему пришли Россия и США спустя почти семь лет войны в Сирии

На днях президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции во Вьетнаме, сообщил, что «боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии» близится к завершению. Это означает, что с террористической организацией ИГ в сирийских городах покончено. Но что мы имеем в сухом остатке, оглянувшись почти на семь лет ожесточенных боевых действий с террористами? Полмиллиона погибших как среди алавитов, так и суннитов. Несколько миллионов беженцев, масштабные разрушения населенных пунктов, на восстановление которых понадобится более 80 миллиардов долларов и неизвестно сколько времени. Многие памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО утрачены навсегда. Таков результат «инвестиций» западных стран и суннитских монархий. Такова цена за «свободу и перемены», которую пришлось выплатить, чтобы воспрепятствовать очередному «проекту Запада».Операция по уничтожению запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» находится на завершающем этапе. Во многом этому способствовали последние успешные действия правительственных войск, их союзников на востоке и юго-востоке Сирии. Освобожденные Меядин, Дейр-эз-Зор, Абу-Кемаль лишили радикальных исламистов власти в последних сирийских поселениях и окончательно похоронили надежды Абу Бакр аль-Багдади на строительство самопровозглашенного халифата.Однако, несмотря на всю храбрость и мужество, проявленное в боях сирийскими военными, вряд ли сегодня уместно говорить о полном прекращении боевых действий. В Сирии еще действуют отряды НВФ. Впрочем, борьба с остатками бандформирований является делом времени, а тот факт, что в арабской республике не осталось населенных пунктов, где главенствуют игиловцы, очевиден.В тоже время, на полях саммита АТЭС во Вьетнаме состоялся мимолетный диалог между главами России и Соединенных Штатов. Беседу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая хоть и прошла, «на ногах», ведущие информагентства уже оценили как очень важную. Предполагается, что краткосрочная встреча двух лидеров демонстрирует готовность к взаимодействию двух держав в борьбе с международным терроризмом и вселяет надежду на совместные усилия в политическом урегулировании сирийского кризиса.Одобрив совместное заявление во Вьетнаме, российский и американский лидеры, пришли к выводу, что конфликт в Сирии не имеет военного разрешения. «Окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», - говорится в совместном документе.При этом остается открытым вопрос, насколько американская сторона добросовестно подойдет к выполнению соглашений, достигнутых на Азиатско-Тихоокеанском экономическом форуме во Вьетнаме. Ведь во многом именно усилия, приложенные западными союзниками, заложили фундамент для обострения внутриполитического кризиса и его превращения в полноценный вооруженный конфликт.Весь масштаб сирийской трагедии еще только предстоит оценить, но даже сейчас, оглядываясь почти на семь лет назад, становится понятно, что борьба с «плохими» и «хорошими» для США террористами далась сирийцам очень нелегко.Согласно статистическим данным, предоставленным сегодня ведущими информационными агентствами, за годы вооруженного конфликта в Сирии погибло 470 тысяч человек, 117 тысяч – считаются без вести пропавшими. Численность населения Сирии сократилась на 15 процентов и, к сожалению, продолжает уменьшаться.В докладе Сирийского центра политических исследований, опубликованном еще в начале прошлого года, говорится о почти двух миллионах людей, получивших ранения, примерно 14 миллионах несчастных, лишенных источников доходов. Во время боевых действий практически половина сирийцев (45%) оказались беженцами, вынужденными покинуть жилища из-за угрозы жизни своих близких. Цифру в 470 тысяч погибших в конфликте Сирийский центр приводил еще год назад.По данным российских СМИ, Сирия лишилась огромного количества государственных и общеобразовательных учреждений: трех тысяч школ, порядка 400 больниц. Количество квалифицированных врачей уменьшилось на 7 тысяч человек, а распространение тяжелых заболеваний, таких как холера, детский паралиа, напротив, увеличилось.Этого ли хотели противники действующего режима, когда в марте 2011 года выходили на антиправительственные митинги с требованиями кардинальных реформ по всей стране и отставки Башара Асада? Хочется надеяться, что нет.Что касается внешних «доброжелателей», здесь все очевидно. Поддержка антиправительственной оппозиции с одной стороны правительствами Турции, Израиля, суннитскими монархиями, и с другой – западными странами, такими как США, Франция, Великобритания, вне всяких сомнений сыграло решающую роль. Стремление последних любой ценой избавиться от неугодного Асада привело к полномасштабному вооруженному конфликту, финансированию на постоянной основе вооруженной оппозиции, а в дальнейшем подготовке боевиков якобы для борьбы с террористами, но по факту с правительственными войсками.В результате, количество НВФ не уменьшилось даже с присутствием на территории Сирии военных контингентов зарубежных стран и в ходе действий международной коалиции во главе с американцами. Их число составляло несколько десятков, но противоречия между боевиками не ослабили натиска против Дамаска. К тому же, возросло давление Запада, и борьба с терроризмом международной коалиции в одночасье превратилась в открытое противостояние с легитимной властью.В то время как зарубежные таблоиды выступали с обвинением в адрес Дамаска относительно наличия и применения химического оружия, правительственные войска контролировали не более пятой части от всей территории Сирии, большая часть населения, изнемогая в ходе страшной войны, лишалась крова и своих близких.Смысл вооруженного конфликта в Сирии изначально заключался в том, что он представляет собой клубок самых разных интересов, начиная от конкурирующих группировок НВФ, и заканчивая зарубежными союзниками, между которыми зачастую возникали, мягко говоря, недопонимания. Договориться в этих условиях крайне сложно.И все же, попытки преодолеть несогласия повторяются снова и снова.Кто знает, возможно, российско-американское заявление на бумаге положит начало практическим действиям и поможет «закрепить режим прекращения огня и создать условия для начала политического процесса» на деле.