10:12 13 ноября

Кто обокрал АНБ?..

Американская газета The New York Times вышла с материалом о том, что американские спецслужбы пока не знают, как реагировать на «кражу кибероружия». Речь идёт о ситуации 2016 года, когда, как утверждают в Агентстве национальной безопасности США, хакеры осуществили похищение ряда программ. В СМИ тогда появились заявления о том, что хакеры смогли получить доступ к новейшим разработанным вредоносным программам.

Хакерская группа носит название Shadow Brokers. Они опубликовали программный код, что стало подтверждением использования АНБ вирусного софта в целях нарушения нормальной работы тех или иных компьютерных сетей.

Кто обокрал АНБ?..



Самое интересное заключается в том, что в американской информационной среде никто и не подумал обвинить западные спецслужбы в использовании вирусных программ по всему миру. Обвинения посыпались в адрес тех, кто действия АНБ по распространению вирусов разоблачил.

В материале заявлено, что действия хакеров имели «катастрофические последствия для АНБ». Отмечается, что, по всей вероятности, информацию «слил» кто-либо из представителей самого Агентства национальной безопасности США. Далее говорится, что внешнего взлома не могло быть произведено, так как АНБ «надёжно защищает свои внутренние сети и является мировым лидером по компьютерной безопасности».

Теперь, надо полагать, появятся очередные обвинения в адрес России и "русских хакеров, опутавших своей паутиной весь мир"...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 06:51
    Кто?Неужто австралийские аборигены?Вопрос некорректен,ибо ответ понятен.
    210окв
    1. Сергей-svs Сегодня, 07:13
      Цитата: 210окв
      Кто?Неужто австралийские аборигены?Вопрос некорректен,ибо ответ понятен.

      Конечно ответ известен! yes АНБ ведь уже доказали, что эти же самые хакеры взломали лёд на Чудском озере в 1242 году! lol А вот и фото доказательства - подразделение этих хакеров марширует на параде в День Победы:
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
    2. 79807420129 Сегодня, 08:09
      Ну да вор у вора дубинку украл. laughing
      79807420129
      1. Идущий Сегодня, 09:17
        С больной головы на здоровую , вот интересно сколько Европейские страны будут терпеть унижения по их полному контролю и прослушиванию.
        Идущий
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
    американские спецслужбы пока не знают, как реагировать на «кражу кибероружия».


    Как как...признаться надо в ведении кибер-войны против РОССИИ...

    А ребятам из Shadow Brokers могу сказать большое спасибо hi за их благородную работу по обнародовании для общества правды которая так не нравится спецслужбам различных стран.
    Тот же ЛЕХА
  3. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Вот это да у бабы Яги яд украли,что делать,что делать.
    Александр 3
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:02
    Кто обокрал АНБ?

    Как это кто... Сам, лично.
    Анкыпельгыгыргын
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:10
    Ну, если это дело "теней "или "призраков " , так пускай спрашивают у сил потустороннего мира fool , а не прилетают сюда Россию! !! am
    Геркулесыч
  6. кедр Сегодня, 07:10
    Дальше больше. Когда через "вай-фай" будут объединены все умные... вещи мира, вирусами можно будет гасить, шантажировать и терроризировать целые страны и континенты. Аэнбэшники и стоящие за ними структуры, либо окончательно свихнуться и лягут под супер пупер комп, либо положат под него всё человечество, что по факту одно и тоже.
    А так ничего нового. À la guerre comme à la guerre. — На войне как на войне.
    кедр
  7. andrewkor Сегодня, 07:15
    Признаюсь вам,друзья,что это сделал лично я ,от нечего делать на своём любимом диване!
    andrewkor
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:23
      smile А это мой любимый диван с удобствами...

      Тот же ЛЕХА
  8. федоров Сегодня, 07:25
    Слов нет ,одни выражения
    федоров
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:37
    Сначала разрабатывают вредоносные программы для борьбы с другими странами, потом не знают как их надежно защитить. как результат - виновник на все неприятности Сша давно назначен и его виновность доказательству не подлежит. Что за страна Сша - одни неприятности от нее по всему миру.
    rotmistr60
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:13
    Кто обокрал АНБ?..
    Позорище. АНБ обокрали. laughing
    Наблюдатель2014
    1. Вежливый Лось Сегодня, 08:51
      Да никто его не обокрал. Они сами на весь мир обокрались. Причем жидко. Если делают такие заявления:
      как утверждают в Агентстве национальной безопасности США, хакеры осуществили похищение ряда программ
      Вежливый Лось
  11. skylare Сегодня, 09:50
    "Серый Посредник: Начало". Так он всё-таки существует! Кто в теме Mass Effect - поймёт.
    skylare
  12. pafegosoff Сегодня, 09:58
    Сейчас Клэппер (а отставной Джеймс Мориарти не перестаёт быть профессором Мориарти) ещё сильнее займётся поисков новых сноуденов в своём любимом детище... Клэппер - чудовище, убившее больше людей по Земному шару, чем Гитлер. 11 сентября, малазийский лайнер, развал СССР, ирак, Югославия, афганский героин и многие другие события, начиная со Вьетнама, где Клэппер был разведчиком ВВС (дефолианты, напалм, ковровые бомбардировки). АНБ - любимое детище Клэппера, владеет всей мировой информацией, а значит - всем миром. Если сюда же присовокупить все остальные виды разведок, которые Клэппер невероятно раздул, включая финансовую, космическую и проч.проч... то понятно, что сказки про "русских хакеров" - полнейшая деза.
    pafegosoff
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