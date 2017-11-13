Кто обокрал АНБ?..
Американская газета The New York Times вышла с материалом о том, что американские спецслужбы пока не знают, как реагировать на «кражу кибероружия». Речь идёт о ситуации 2016 года, когда, как утверждают в Агентстве национальной безопасности США, хакеры осуществили похищение ряда программ. В СМИ тогда появились заявления о том, что хакеры смогли получить доступ к новейшим разработанным вредоносным программам.
Хакерская группа носит название Shadow Brokers. Они опубликовали программный код, что стало подтверждением использования АНБ вирусного софта в целях нарушения нормальной работы тех или иных компьютерных сетей.
Самое интересное заключается в том, что в американской информационной среде никто и не подумал обвинить западные спецслужбы в использовании вирусных программ по всему миру. Обвинения посыпались в адрес тех, кто действия АНБ по распространению вирусов разоблачил.
В материале заявлено, что действия хакеров имели «катастрофические последствия для АНБ». Отмечается, что, по всей вероятности, информацию «слил» кто-либо из представителей самого Агентства национальной безопасности США. Далее говорится, что внешнего взлома не могло быть произведено, так как АНБ «надёжно защищает свои внутренние сети и является мировым лидером по компьютерной безопасности».
Теперь, надо полагать, появятся очередные обвинения в адрес России и "русских хакеров, опутавших своей паутиной весь мир"...
Хакерская группа носит название Shadow Brokers. Они опубликовали программный код, что стало подтверждением использования АНБ вирусного софта в целях нарушения нормальной работы тех или иных компьютерных сетей.
Самое интересное заключается в том, что в американской информационной среде никто и не подумал обвинить западные спецслужбы в использовании вирусных программ по всему миру. Обвинения посыпались в адрес тех, кто действия АНБ по распространению вирусов разоблачил.
В материале заявлено, что действия хакеров имели «катастрофические последствия для АНБ». Отмечается, что, по всей вероятности, информацию «слил» кто-либо из представителей самого Агентства национальной безопасности США. Далее говорится, что внешнего взлома не могло быть произведено, так как АНБ «надёжно защищает свои внутренние сети и является мировым лидером по компьютерной безопасности».
Теперь, надо полагать, появятся очередные обвинения в адрес России и "русских хакеров, опутавших своей паутиной весь мир"...
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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