10:09 13 ноября

Французам заплатили, евреям заплатили, полякам не заплатили: голос Варшавы

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что выплата «репараций» Берлином — это вопрос национальной гордости для поляков.



Ярослав Качиньский, сообщает подписное издание «Financial Times», в очередной раз напомнил о требованиях Польши к Германии. Слова политика приводит канал «ИноТВ».


По мнению лидера правящей польской партии, вопрос о компенсации за преступления немецких нацистов касается не только материальных ценностей, а и восстановления польской национальной гордости.

Глава «Права и справедливости» таким образом реанимировал вопрос о «репарациях», которые ФРГ якобы должна уплатить за преступления во время Второй мировой войны. На эту тему политик произнёс речь в Кракове на торжествах по поводу 99-летия независимости Польши.

«Мы должны отстаивать наши права, включая те, что проистекают из истории. Французам заплатили за потери во Второй мировой, евреям заплатили, многим странам заплатили. Но не полякам, — цитирует его речь «Financial Times». — Принятие этого факта в качестве очевидного является частью того национального комплекса неполноценности, который нам пытаются навязать. Нам необходимо отвергнуть его».

Ранее, летом текущего года, тема немецких «репараций» уже поднималась партией Качиньского. Затем, в сентябре, премьер-министр страны Беата Шидло указала: Варшава, мол, «имеет право» требовать такого рода компенсации от ФРГ.

Берлин молчать не стал: правительство Германии признало ответственность за преступления нацистов во время Второй мировой. Однако при этом Берлин напомнил полякам, что польские власти в своё время от этого требования отказались.

Иные аналитики высказывают следующее мнение: риторика «Права и справедливости» адресована вовсе не внешней, а внутренней аудитории. Сам пан Качиньский утверждает, что подобное мнение является «ошибочным».

«Дело не только в материальных средствах. Дело в нашем статусе, нашей гордости. Именно поэтому те, кто порой выступает с различными дипломатическими заявлениями, утверждая, что всё это всего лишь представление для внутреннего потребления, ошибаются».


«Театрализованность» своих выступлений политик тоже отрицает: «Нет, это не представление. Наши требования абсолютно серьёзны».

Напомним, в Варшаве крепнут националистические настроения. Это отражается на вполне официальном уровне. К примеру, в честь Дня независимости в стране имел место массовый марш националистов. Многотысячная их процессия в Варшаве внушала некоторые опасения, поэтому за марширующими, как указывает та же британская газета, следили шесть тысяч (!) полицейских. И если сегодня обошлось без эксцессов, то что в Польше будет завтра?

Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж не объявит ли Польша войну Германии?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:50
    Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж объявит ли Польша войну Германии?

    Не пора ли и нам вмешаться в этот процесс...правда с другого конца smile


    ...выставить полякам счет за участие польских интервентов в армии Наполеона на просторах РОССИИ...не секрет что поляки немало пограбили в русских городах,селах и деревнях.
    Тот же ЛЕХА
    1. Krasnodar Сегодня, 07:55
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж объявит ли Польша войну Германии?

      Не пора ли и нам вмешаться в этот процесс...правда с другого конца smile


      ...выставить полякам счет за участие польских интервентов в армии Наполеона на просторах РОССИИ...не секрет что поляки немало пограбили в русских городах,селах и деревнях.

      А чехам выставить счёт полякам за участие в раздербанивании Чехословакии вместе с немцами, а евреям за послевоенные погромы в Польше. Жертвы акушерского вмешательства на первом триместре беременности...блин.
      Krasnodar
      1. maxim947 Сегодня, 08:30
        Каждая вшивая политическая партия придумывает для себя громкие лозунги, кто-то обещает дать больше прав и свобод национальным меньшинствам (и к чему это привело...), кто-то сократить рабочий день и дать больше выходных, кто-то открыть двери мигрантам и т.д. Это чистой воды популизм и самореклама. В большей части им по шарабану все эти педики и т.п. им нужны голоса.
        Качиньский заявил, что выплата «репараций» Берлином — это вопрос национальной гордости для поляков[i][/i] - а выглядит как позор.
        maxim947
        1. Ил-18 Сегодня, 09:42
          Надо просто напомнить, что число плененных поляков после 22 июня 1941 г. было больше, чем число пленённых итальянцев, официально воевавших против СССР. 60 000 против 49 000, это только вермахт, а сколько подрабатывало в концлагерях? А сколько коллаборационистов в эйнзацкомандах и полиции?
          [quote, по официальным данным статистики Третьего рейха, только в период до 31 марта 1944 года вклад "генерал-губернаторства" в военную промышленность и экономику Третьего рейха составил 5015 млрд. рейхсмарок[[/quote]
          [quote]по данным профессора Рышарда Качмарека, директора Института Истории Силезского Университета, автора книги «Поляки в Вермахте», через немецкую армию прошло около полумиллиона поляков из Верхней Силезии и Поморья/quote]
          Чтобы не возникало подозрений в "кремлевской пропаганде" данные взяты из статьи "Польский коллаборационизм" в Википедии.
          Кстати, британцы взяли в плен на западном фронте свыше 68000 поляков. Это для любителей порассуждать об идеологических мотивах.
          Ил-18
      2. 210окв Сегодня, 09:17
        Поляки должны заплатить немалую сумму России как правопримнице СССР за расширение территории на запад и больший кусок Восточной Пруссии.
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж объявит ли Польша войну Германии?

        Не пора ли и нам вмешаться в этот процесс...правда с другого конца smile


        ...выставить полякам счет за участие польских интервентов в армии Наполеона на просторах РОССИИ...не секрет что поляки немало пограбили в русских городах,селах и деревнях.

        А чехам выставить счёт полякам за участие в раздербанивании Чехословакии вместе с немцами, а евреям за послевоенные погромы в Польше. Жертвы акушерского вмешательства на первом триместре беременности...блин.
        210окв
    2. 79807420129 Сегодня, 07:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ..выставить полякам счет за участие польских интервентов в армии Наполеона на просторах РОССИИ...не секрет что поляки немало пограбили в русских городах,селах и деревнях.

      Алексей hi Они еще за смутное время не расплатились yes
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 08:11
        Влад, дружище, hi , так за смуту поляки вместе со шведами влипнут! А к шведам у нас ещё больше вопросов по репарациям bully
        Logall
        1. 79807420129 Сегодня, 08:15
          Цитата: Logall
          так за смуты поляки вместе со шведами в липнут! А к шведам у нас ещё больше вопросов по репарациям

          Саня Наше вам с Кисточкой! drinks hi Пшеки досвистятся когда нибудь,от всей пшекии останется Варшава и Лемберг. laughing
          79807420129
          1. Чёрный Сегодня, 08:38
            Этим МАРОДЕРАМ уже отдали Селезию и Померанию на западе, а на востоке "откусили" частично от Восточной Пруссии и Белоруссии (Белосток) - ДАЛИ ПО ЛОКОТЬ, ЗАХОТЕЛОСЬ ПО САМУЮ ШЕЮ
            Чёрный
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:19
        Цитата: 79807420129
        Они еще за смутное время не расплатились

        Дружище, не надо об этом вспоминать, а то не дай Бог, выставят России счёт за погубленных Иваном Сусаниным ляхов.
        товарищ ШУХЕР
        1. 79807420129 Сегодня, 08:25
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          а то не дай Бог, выставят России счёт за погубленных Иваном Сусаниным ляхов.

          А мы их в туристическое путешествие отправим с этим агентством. laughing hi
          79807420129
    3. Зяблицев Сегодня, 08:04
      Вот если бы у тебя Качинский на пиджаке красовалась Георгиевская ленточка, а не этот символ о... в красном обрамлении, словно натертого до восполнения, то,возможно, тебя бы немцы и восприняли бы в серьез! laughing

      Впрочем, если быть серьезным, то за этим и заявлениями поляков в сторону Украины "Не забудем, не простим!", не кроется ли поворот Польши в сторону России, ведь противостоять мощи Германии и политики Евросоюза Варшаве без Москвы не получится..., как бы они там не пыжились! Не в Вашингтоне ли им порекомендовали закрутить подобную подлянку Берлину, который стал отбиваться от рук Госдепа??
      Зяблицев
      1. andre Сегодня, 08:09
        А тем временем "После введения эмбарго со стороны России основным покупателем польских яблок стала Беларусь. Объем импорта в сезоне-2016/17 составил 504 тыс. тонн, что на 19% больше, чем годом ранее. Вторым по значимости направлением стал Казахстан, который импортировал 78 тысяч тонн, что на 43% больше чем в предыдущий сезон" Таможня дает добро?))
        andre
        1. Krasnodar Сегодня, 08:33
          Цитата: andre
          А тем временем "После введения эмбарго со стороны России основным покупателем польских яблок стала Беларусь. Объем импорта в сезоне-2016/17 составил 504 тыс. тонн, что на 19% больше, чем годом ранее. Вторым по значимости направлением стал Казахстан, который импортировал 78 тысяч тонн, что на 43% больше чем в предыдущий сезон" Таможня дает добро?))

          Следующие Армения и Киргизия в качестве основных импортеров польского сельхоза )))))
          Krasnodar
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:10
        Зяблицев
        Не в Вашингтоне ли им порекомендовали закрутить подобную подлянку Берлину, который стал отбиваться от рук Госдепа??
        Полякам кредиты огромные пришло время оплачивать.А основной кредитор Германия.Вот этот европейский табор и зашевелился.А вдруг скостят долги.
        Наблюдатель2014
        1. Зяблицев Сегодня, 08:18
          То же верно...,но в любом случае, любой раздрай в ЕС лично я воспринимаю с большим удовольствием! laughing
          Зяблицев
      3. Ami du peuple Сегодня, 08:23
        Цитата: Зяблицев
        ..не кроется ли поворот Польши в сторону России, ведь противостоять мощи Германии и политики Евросоюза Варшаве без Москвы не получится...Не в Вашингтоне ли им порекомендовали закрутить подобную подлянку Берлину?

        Хотите сказать,что Вашингтон и Варшава метят в союзники России против ЕС в целом и Германии в частности? Смело! smile
        Ami du peuple
    4. svp67 Сегодня, 08:17
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...выставить полякам счет за участие польских интервентов в армии Наполеона на просторах РОССИИ..

      А чего ж только со времен Наполеона, выставлять счет так с "обид" века 17-го, а именно со "смутного времени"....
      svp67
      1. роман66 Сегодня, 09:27
        ну, так-то и за Тараса Бульбу ответить могут
        роман66
    5. лаврентий павлович Сегодня, 08:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж объявит ли Польша войну Германии?

      Не пора ли и нам вмешаться в этот процесс...правда с другого конца smile


      ...выставить полякам счет за участие польских интервентов в армии Наполеона на просторах РОССИИ...не секрет что поляки немало пограбили в русских городах,селах и деревнях.

      А сколько белополяки наших убили после революции. В Катыне расстреляли этих убийц, а они теперь нас в зверствах обвиняют. А партизанщина после освобождения от фашистов Польши. Петр Великий знал как с шляхтичеми поступать, особенно после разгрома шведов.
      лаврентий павлович
    6. ПалБор Сегодня, 09:12
      Это,кстати,да,Все германские государства дали в Великую армию Наполеона около 120 тысяч,а поляки,которых по населению было раза в 3 меньше - примерно 100 тыщ.И отличались наиболее жестоким отношением к русским,и мирным и пленным.
      ПалБор
    7. ver_ Сегодня, 09:28
      ...то Джугашвили виноват-не хрен було пшеков освобождать (они шибко гадили в ВОВ -помогали немцам), - оставили бы *заслоны* и шли дальше на Берлин... ,нападающая сторона несёт потери в 3 раза больше, чем обороняющаяся.. Претензии у них ещё - не поддержали восстание в Кракове.., а что , обязаны ?..
      ver_
  2. pvv113 Сегодня, 07:57
    вопрос национальной гордости для поляков

    О какой гордости можно говорить, если поляки всю жизнь были чьими-то вассалами, а тот период истории,когда Польша была по-настоящему независимой, они пытаются забыть
    pvv113
    1. Krasnodar Сегодня, 07:59
      Цитата: pvv113
      вопрос национальной гордости для поляков

      О какой гордости можно говорить, если поляки всю жизнь были чьими-то вассалами, а тот период истории,когда Польша была по-настоящему независимой, они пытаются забыть

      Не, ну была ж Речь Посполита...
      Krasnodar
      1. pvv113 Сегодня, 08:02
        Там помимо Польши было еще несколько нынешних стран, в т.ч. Литва, Белоруссия
        pvv113
        1. Krasnodar Сегодня, 08:05
          Цитата: pvv113
          Там помимо Польши было еще несколько нынешних стран, в т.ч. Литва, Белоруссия

          Ну да...и литовцы, по моему, рулили
          Krasnodar
          1. pvv113 Сегодня, 08:15
            Как-то почитал одну статью про Литву и понял,что "литовцы" - понятие относительное wink И современная территория Литвы образована благодаря СССР
            pvv113
            1. Krasnodar Сегодня, 08:35
              Цитата: pvv113
              Как-то почитал одну статью про Литву и понял,что "литовцы" - понятие относительное wink И современная территория Литвы образована благодаря СССР

              Ну...благодаря СССР и Украина современная образована и много кто ещё )))))
              Krasnodar
              1. pvv113 Сегодня, 08:49
                Многие существуют благодаря СССР, но от них никакой благодарности
                pvv113
      2. Ami du peuple Сегодня, 08:09
        Цитата: Krasnodar
        Не, ну была ж Речь Посполита...

        Это которую три раза делили? Дождутся, и в четвертый раз поделят. Вообще, немцы полякам компенсацию в полном объеме территориями выплатили. Считайте: Померания, Силезия и вольный город Данциг (Гданьск) с западной частью Восточной Пруссии. Мало?
        Ami du peuple
  3. Altona Сегодня, 07:59
    Что там с Восточной Пруссией кстати?Может обменяются?
    Altona
  4. антивирус Сегодня, 08:03
    хироям ВМВ слава и сала( с окраины)!
    просто Победителями они не хотят быть. Обязательно за деньги( большие)?можно и дать, с пересмотром границ-- западных и северных
    антивирус
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:08
      можно и дать, с пересмотром границ-- западных и северных


      К сожалению дело в ЕВРОПЕ идет к новому пересмотру границ ...на этот раз России и частично Германии ...отсюда все попытки польских лжецов извратить историю ВОВ поставить на одну доску Гитлеровскую Германию и СССР...ведь с обоих можно и нужно (с точки зрения ПОЛЬШИ) поиметь денег а потом и возможно каких либо территорий.
      Тот же ЛЕХА
      1. антивирус Сегодня, 08:13
        да! только улыбка беззубого Овечкина может остановить таких друзей
        Как Италия и Франция, Венгрия+ Румыния будут передел итогов ВМВ объяснять?
        они были проигравшими агрессорами!!!
        можно выкатить и "52 млн погибших"( от рук полицаев идр колобрац-в) в довесок к "Сатане" и Су34 на Одере. Или сразу в Брюсселе?
        только газ не покупать можно в ответ.
        антивирус
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:05
    Полякам надо выставить счёт за окупацию Москвы и поддержку Лжедмитрия... С учетом набежавших процентов, это ого-го!
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:06
    выплата «репараций» Берлином — это вопрос национальной гордости для поляков.

    По все вероятности полякам придется свою "гордость" засунуть в одно место. Однояйцевый близнец завел старую шарманку. Зря они на Берлин бочку катят или под крылом Сша посчитали себя тоже "исключительными".
    rotmistr60
    1. Dimachrus Сегодня, 08:16
      Гордость то скорее профессиАнальная, как у дамочки с нижайшей социальной ответственностью которой не заплатили но попользовали
      Dimachrus
  7. XYZ Сегодня, 08:06
    В отношении нас полякам предъявлять счет себе дороже. Откроется шкатулка Пандоры и в ответку получат счет за многое, начиная от нескольких сожжений Москвы до Тухоли, Стшалково, Шаперно, освобождения и восстановления Польши из руин. Причем абстрактные контрпретензии типа "если бы мы небыли под вами, то достигли бы такого уровня развития, такого достатка", отвергались бы заранее.
    XYZ
  8. Василенко Владимир Сегодня, 08:12
    это не лечится
    Василенко Владимир
  9. svp67 Сегодня, 08:21
    Знаете все бы ничего и может действительно Польша могла бы себя считать в этом вопросе обиженной, если бы не одно, но БОЛЬШОЕ "НО"... Польша получила наибольшее территориальные приобретения , за счет побежденной Германии и то как на этих территориях польские власти поступили с немецким населением...уж лучше это все не вспоминать, а то еще окажется, что не Германия Польше, Польша Германии должна
    svp67
  10. rocket757 Сегодня, 08:32
    Прикольно!!! Такие все из себя ГОРДЫЕ пшеки ... а заговорили о низменных вещах, за деньги!!!
    laughing
    rocket757
  11. Симон Сегодня, 08:35
    А если нам предъявить претензии и Германии и Полякам! what Германии за преступления, которые они совершили у нас во время войны, а полякам, за их освобождение от фашистов. Вот тогда у них глаза вылезут из орбит и от визга, дар речи потеряют. belay lol
    Симон
  12. notingem Сегодня, 08:38
    Корыто они получат. Разбитое
    notingem
  13. шоферюга Сегодня, 08:40
    Ну раз пошла такая пьянка...Германии потребовать возвратить все её исконные территории, включая Данциг. И посчитать, сколько немцев было убито при выселении с "приобретённых территорий". Пшекам мало не покажется!
    шоферюга
    1. rocket757 Сегодня, 08:49
      Уже потихоньку, полегоньку начали как бы перекраивать карту еуропы!!!
      Полякам за енто событие волноваться оченно надо, ибо рыльце у них не в пушку даже, в КРОВИ!!!
      rocket757
  14. Немезида Сегодня, 08:44
    Так это поляки должны платить,потому что Польша была союзником Гитлера и вместе с Гитлером оккупировала Чехословакию.
    Немезида
  15. Симон Сегодня, 08:51
    Цитата: rotmistr60
    выплата «репараций» Берлином — это вопрос национальной гордости для поляков.

    По все вероятности полякам придется свою "гордость" засунуть в одно место. Однояйцевый близнец завел старую шарманку. Зря они на Берлин бочку катят или под крылом Сша посчитали себя тоже "исключительными".

    Вот по этому, под прикрытием штатов они и хотят лакомый кусочек урвать и от России то же, в качестве Калининграда, только обломается им это. Ихняя самоуверенность может гибелью им обернутся. fool
    Симон
  16. Симон Сегодня, 08:53
    Цитата: Горный стрелок
    Полякам надо выставить счёт за окупацию Москвы и поддержку Лжедмитрия... С учетом набежавших процентов, это ого-го!

    Тогда поляки совсем нищие станут. laughing
    Симон
  17. vladimirvn Сегодня, 09:02
    Вечно обиженные laughing Стать союзником Гитлера не получилось, решили стать пострадавшими.
    vladimirvn
    1. rocket757 Сегодня, 09:04
      Вечно оченно гордые ... считай юродивые!
      rocket757
  18. Симон Сегодня, 09:04
    Цитата: pvv113
    Как-то почитал одну статью про Литву и понял,что "литовцы" - понятие относительное wink И современная территория Литвы образована благодаря СССР

    А если еще взглянуть в историю, то в средних веках, там было Литовское княжество, где было православие и правили русские князья. И слово Пруссия - это русское название - то есть Приморская Русь. wink
    Симон
    1. rocket757 Сегодня, 09:17
      Так на воротах Царь Града Олег тож вроде щит прибил, считай пометил (правда великоукры чего то там переправить за историю хотят!).
      Делаем предъяву османам .... отдавайте город Царей ... ну и землицу. какая есть рядом!!!
      rocket757
  19. mavrus Сегодня, 09:14
    Странная какая-то "национальная гордость"... Стоять с протянутой рукой: "Денег дайте"
    mavrus
  20. PValery53 Сегодня, 09:17
    А.Меркель: "Этому дала(Франции), этому дала(евреям), а этому(полякам) не дам! - Что я, б., что ли!"(Из анекдота)
    PValery53
  21. mavrus Сегодня, 09:18
    Цитата: Симон
    Цитата: pvv113
    Как-то почитал одну статью про Литву и понял,что "литовцы" - понятие относительное wink И современная территория Литвы образована благодаря СССР

    А если еще взглянуть в историю, то в средних веках, там было Литовское княжество, где было православие и правили русские князья. И слово Пруссия - это русское название - то есть Приморская Русь. wink

    Тк
    Цитата: pvv113
    Как-то почитал одну статью про Литву и понял,что "литовцы" - понятие относительное wink И современная территория Литвы образована благодаря СССР

    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж объявит ли Польша войну Германии?

    Не пора ли и нам вмешаться в этот процесс...правда с другого конца smile


    ...выставить полякам счет за участие польских интервентов в армии Наполеона на просторах РОССИИ...не секрет что поляки немало пограбили в русских городах,селах и деревнях.

    Да и за 1612-й поляки ещё ничего не заплатили.
    mavrus
  22. Симон Сегодня, 09:23
    Цитата: Logall
    Влад, дружище, hi , так за смуту поляки вместе со шведами влипнут! А к шведам у нас ещё больше вопросов по репарациям bully

    Правильно! Пускай деньги возвращают за Эстонию, что Петя Первый им заплатил. wink
    Симон
  23. Deadушка Сегодня, 09:26
    "На воре и шапка горит"... "Кто больше всех недоволен, тот больше всех и виноват."
    Пшеки устраивали "еврейские погромы" еще до прихода нацистов.
    Да и во время отличались особым энтузиазмом.
    Это как в СССР "либерасты, борцы, правозащитники и п.р." больше всех писали доносы.
    Deadушка
  24. ver_ Сегодня, 09:31
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: pvv113
    Как-то почитал одну статью про Литву и понял,что "литовцы" - понятие относительное wink И современная территория Литвы образована благодаря СССР

    Ну...благодаря СССР и Украина современная образована и много кто ещё )))))

    ...благодаря Ульянову=Бланку- он создавал национальные образования ..
    ver_
  25. Романенко Сегодня, 09:46
    Цитата:"Ярослав Качиньский заявил, что выплата «репараций» Берлином — это вопрос национальной гордости для поляков"
    Увы, гордость, порядочность, честь, и еще многое многое другое у современной польши исключительно за деньги.
    Романенко
  26. RUSOIVAN Сегодня, 09:48
    И почем нынче поляки?
    RUSOIVAN
  27. Комментарий был удален.
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