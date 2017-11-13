Французам заплатили, евреям заплатили, полякам не заплатили: голос Варшавы
Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что выплата «репараций» Берлином — это вопрос национальной гордости для поляков.
Ярослав Качиньский, сообщает подписное издание «Financial Times», в очередной раз напомнил о требованиях Польши к Германии. Слова политика приводит канал «ИноТВ».
По мнению лидера правящей польской партии, вопрос о компенсации за преступления немецких нацистов касается не только материальных ценностей, а и восстановления польской национальной гордости.
Глава «Права и справедливости» таким образом реанимировал вопрос о «репарациях», которые ФРГ якобы должна уплатить за преступления во время Второй мировой войны. На эту тему политик произнёс речь в Кракове на торжествах по поводу 99-летия независимости Польши.
«Мы должны отстаивать наши права, включая те, что проистекают из истории. Французам заплатили за потери во Второй мировой, евреям заплатили, многим странам заплатили. Но не полякам, — цитирует его речь «Financial Times». — Принятие этого факта в качестве очевидного является частью того национального комплекса неполноценности, который нам пытаются навязать. Нам необходимо отвергнуть его».
Ранее, летом текущего года, тема немецких «репараций» уже поднималась партией Качиньского. Затем, в сентябре, премьер-министр страны Беата Шидло указала: Варшава, мол, «имеет право» требовать такого рода компенсации от ФРГ.
Берлин молчать не стал: правительство Германии признало ответственность за преступления нацистов во время Второй мировой. Однако при этом Берлин напомнил полякам, что польские власти в своё время от этого требования отказались.
Иные аналитики высказывают следующее мнение: риторика «Права и справедливости» адресована вовсе не внешней, а внутренней аудитории. Сам пан Качиньский утверждает, что подобное мнение является «ошибочным».
«Театрализованность» своих выступлений политик тоже отрицает: «Нет, это не представление. Наши требования абсолютно серьёзны».
Напомним, в Варшаве крепнут националистические настроения. Это отражается на вполне официальном уровне. К примеру, в честь Дня независимости в стране имел место массовый марш националистов. Многотысячная их процессия в Варшаве внушала некоторые опасения, поэтому за марширующими, как указывает та же британская газета, следили шесть тысяч (!) полицейских. И если сегодня обошлось без эксцессов, то что в Польше будет завтра?
Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж не объявит ли Польша войну Германии?
Ярослав Качиньский, сообщает подписное издание «Financial Times», в очередной раз напомнил о требованиях Польши к Германии. Слова политика приводит канал «ИноТВ».
По мнению лидера правящей польской партии, вопрос о компенсации за преступления немецких нацистов касается не только материальных ценностей, а и восстановления польской национальной гордости.
Глава «Права и справедливости» таким образом реанимировал вопрос о «репарациях», которые ФРГ якобы должна уплатить за преступления во время Второй мировой войны. На эту тему политик произнёс речь в Кракове на торжествах по поводу 99-летия независимости Польши.
«Мы должны отстаивать наши права, включая те, что проистекают из истории. Французам заплатили за потери во Второй мировой, евреям заплатили, многим странам заплатили. Но не полякам, — цитирует его речь «Financial Times». — Принятие этого факта в качестве очевидного является частью того национального комплекса неполноценности, который нам пытаются навязать. Нам необходимо отвергнуть его».
Ранее, летом текущего года, тема немецких «репараций» уже поднималась партией Качиньского. Затем, в сентябре, премьер-министр страны Беата Шидло указала: Варшава, мол, «имеет право» требовать такого рода компенсации от ФРГ.
Берлин молчать не стал: правительство Германии признало ответственность за преступления нацистов во время Второй мировой. Однако при этом Берлин напомнил полякам, что польские власти в своё время от этого требования отказались.
Иные аналитики высказывают следующее мнение: риторика «Права и справедливости» адресована вовсе не внешней, а внутренней аудитории. Сам пан Качиньский утверждает, что подобное мнение является «ошибочным».
«Дело не только в материальных средствах. Дело в нашем статусе, нашей гордости. Именно поэтому те, кто порой выступает с различными дипломатическими заявлениями, утверждая, что всё это всего лишь представление для внутреннего потребления, ошибаются».
«Театрализованность» своих выступлений политик тоже отрицает: «Нет, это не представление. Наши требования абсолютно серьёзны».
Напомним, в Варшаве крепнут националистические настроения. Это отражается на вполне официальном уровне. К примеру, в честь Дня независимости в стране имел место массовый марш националистов. Многотысячная их процессия в Варшаве внушала некоторые опасения, поэтому за марширующими, как указывает та же британская газета, следили шесть тысяч (!) полицейских. И если сегодня обошлось без эксцессов, то что в Польше будет завтра?
Подумать только: французам заплатили, евреям заплатили, а полякам не заплатили! Уж не объявит ли Польша войну Германии?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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