Французам заплатили, евреям заплатили, полякам не заплатили: голос Варшавы

«Дело не только в материальных средствах. Дело в нашем статусе, нашей гордости. Именно поэтому те, кто порой выступает с различными дипломатическими заявлениями, утверждая, что всё это всего лишь представление для внутреннего потребления, ошибаются».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru