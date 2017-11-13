Минфин США: вмешательство Москвы не повлияло на американские выборы
«Вмешательство» России никак не повлияло на исход американских выборов, передает РИА Новости заявление министра финансов США Стивена Мнучина.
По словам чиновника, он видел информацию разведсообщества по этому вопросу.
По его словам, Дональд Трамп доверяет информации разведсообщества.
Президент США в субботу сообщил, что Владимир Путин во время краткой встречи на полях АТЭС вновь заверил его в невмешательстве Москвы в американские выборы. По словам Трампа, вся история с «российским вмешательством» – это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Демократическая партия.
По словам чиновника, он видел информацию разведсообщества по этому вопросу.
Я не буду комментировать любую конфиденциальную информацию, которую я видел. Но позвольте мне ясно выразиться: никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия (на выборы). Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности,сказал министр в интервью телеканалу CBS.
По его словам, Дональд Трамп доверяет информации разведсообщества.
Президент США в субботу сообщил, что Владимир Путин во время краткой встречи на полях АТЭС вновь заверил его в невмешательстве Москвы в американские выборы. По словам Трампа, вся история с «российским вмешательством» – это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Демократическая партия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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