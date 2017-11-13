10:09 13 ноября

Минфин США: вмешательство Москвы не повлияло на американские выборы

«Вмешательство» России никак не повлияло на исход американских выборов, передает РИА Новости заявление министра финансов США Стивена Мнучина.



По словам чиновника, он видел информацию разведсообщества по этому вопросу.


Я не буду комментировать любую конфиденциальную информацию, которую я видел. Но позвольте мне ясно выразиться: никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия (на выборы). Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности,
сказал министр в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Дональд Трамп доверяет информации разведсообщества.

Президент США в субботу сообщил, что Владимир Путин во время краткой встречи на полях АТЭС вновь заверил его в невмешательстве Москвы в американские выборы. По словам Трампа, вся история с «российским вмешательством» – это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Демократическая партия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 08:21
    И нашим, и вашим.... Вмешательство было, но оно не повлияло.....
    Грэг Миллер
    1. Идущий Сегодня, 08:31
      Словоблуды и манипуляторы , сами себя запутали , теперь лихорадочно ищут выход их этой ситуации , под хихиканье всего мира.
      Идущий
      1. maxim947 Сегодня, 08:35
        Минфин США: вмешательство Москвы не повлияло на американские выборы[i][/i]
        Т.е. Для себя вопрос - было вмешательство или нет они закрыли, остался вопрос как оно повлияло. И к этой мысли они заставляют привыкнуть всех остальных, вот ведь упрямые и нудные какие.
        maxim947
        1. Идущий Сегодня, 08:37
          Цитата: maxim947
          [b]Т.е. Для себя вопрос - было вмешательство или нет они закрыли,


          И не закроют никогда , иначе придется извиняться , а этого они ой как не любят и не могут.
          Идущий
          1. Чёрный Сегодня, 08:47
            Шо, получается это не мы выбрали Трампа? belay laughing
            Чёрный
            1. Идущий Сегодня, 08:52
              Цитата: Чёрный
              Шо, получается это не мы выбрали Трампа? belay laughing


              Нам от этого очень обидно. lol
              Идущий
              1. Чёрный Сегодня, 09:01
                Цитата: Идущий
                Нам от этого очень обидно.

                Конечно, обидно . Я уже, понимаешь ли поверил, что наши хакеры делать президентов в Штатах. Уже, понимаешь, подбирал кандидатуру на следующие выборы...а тут.. recourse ... laughing
                Чёрный
                1. Идущий Сегодня, 09:07
                  Ничего , подучатся у американских коллег и все пойдет как по маслу , кандидатуры пригодятся. lol
                  Идущий
              2. pvv113 Сегодня, 09:03
                Да что там говорить - все расстроились, столько напрасных усилий
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 09:08
                  hi , эх тяжело похмелье неудач , но мы же можем.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 09:12
                    Как сказал Вовочка в анекдоте:
                    - Папа может, но бык лучше laughing
                    pvv113
            2. Вежливый Лось Сегодня, 09:03
              Цитата: Чёрный
              Шо, получается это не мы выбрали Трампа?

              Выходит, мы пытались-пытались повлиять на выборы, но свободные американцы выбрали Трампа. Получается, что мы хотели Хилари протащить. Мда...
              Вежливый Лось
            3. ПалБор Сегодня, 09:17
              Да мы,мы...Бедный,бедный Мнучин...Жди агентов ФБР lol
              ПалБор
              1. Чёрный Сегодня, 09:56
                Цитата: ПалБор
                Бедный,бедный Мнучин..

                Никогда полковник ФСБ Мнучин не был так близок к провалу... laughing
                Чёрный
      2. Logall Сегодня, 08:38
        hi Виктор, звучит как диагноз
        Цитата: Идущий
        Словоблуды и манипуляторы ,

        Им бы врача хорошего...
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 08:41
          Александр hi , похоже врач уже бессилен , только радикальный метод усечения всего "исключительного".
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 08:43
            Доктор сказал в морг- значит морг! lol
            Витя, Мне нравится твой подход!
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 08:49
              Похоже они догадываются , что их ждет , поэтому так и нападают на Россию , думая , что это мы будем проводить "операцию" , а там без нас очередь уже образовалась.
              Идущий
              1. Logall Сегодня, 08:56
                Мне кажется, что они сами справятся:
                Они настолько увлеклись цветными революциями, что самих трясти начинает... Еще немного и штаты начнут отделяться! Только никак Каталония, а основательно подготовившись...
                Logall
                1. Идущий Сегодня, 09:09
                  Именно , они заточили ситуацию , думая о других государствах , а про себя не учли.
                  Идущий
    2. Ami du peuple Сегодня, 08:33
      Цитата: Грэг Миллер
      Вмешательство было, но оно не повлияло.....

      Вот сейчас Клинтонше обидно стало.
      Интересные дела в США творятся - замминистра финансов выступает с внешнеполитическими заявлениями.
      Ami du peuple
      1. 79807420129 Сегодня, 08:45
        Цитата: Ami du peuple
        Интересные дела в США творятся - замминистра финансов выступает с внешнеполитическими заявлениями.

        Андрей в их царстве государстве министер финансов и глава ФРС фигура номер один,так что ничего странного.Кстати с возвращением на ВО. hi
        79807420129
    3. 79807420129 Сегодня, 08:35
      то искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Демократическая партия

      Чего то навеяло. fellow
      79807420129
    4. Зяблицев Сегодня, 08:38
      В США прослеживается четко два лагеря: утверждающих, что Трамп агент влияния Кремля, в основном это ярые противники от демократов, ставившие на Клинтон и бывшие чиновники Обамовской администрации, второй - люди вошедшие в кулуары власти с подачи Трампа! Вопрос - кто победит? Трампу не хватает политического опыта, но как уделывать конкурентов, он знает хорошо по бизнесу!
      Зяблицев
      1. Вежливый Лось Сегодня, 09:15
        Цитата: Зяблицев
        Трампу не хватает политического опыта

        Я полагаю, что больше всего ему не хватает карманных СМИ.
        Вежливый Лось
  2. Zubr Сегодня, 08:25
    Офигеть, ещё одно откровение.. smile Неужели истерить закончат ? smile
    Zubr
    1. rocket757 Сегодня, 08:29
      А из какой "обоймы" ентот министр???
      Истерика??? эт вряд ли,, политическая борьба ... по простому заказ в чьих то интересах (не за народ, эт точно).
      rocket757
      1. BerBer Сегодня, 08:35
        Кто там думает о народе. Политикам западного образца плевать на народ. Хорошо если цели народа совпадают с целями политиков.
        BerBer
        1. rocket757 Сегодня, 08:42
          Прикольно! Тож самое можно утверждать за своих!!!
          И да, если цели каким то боком совпадают - народ какие то крохи, всё ж, получит!!!
          Капитализм однако, его власть.
          rocket757
          1. BerBer Сегодня, 08:50
            Под политиками западного образца я имел в виду и наших тоже.
            BerBer
            1. rocket757 Сегодня, 09:07
              Верно это и от того оченно грустно.
              rocket757
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    Неважно, что произошло на самом деле, важно, как это "преподнесут". Цинизм западной цивилизации зашкаливает!
    Горный стрелок
    1. rocket757 Сегодня, 08:44
      ОЙ - ой - ой, прям таки одной западной?
      За мировую в эт поверю, т.к. капитал правит практически ВЕЗДЕ!!!
      rocket757
  4. злой партизан Сегодня, 08:32
    "Были демоны, не отрицаю, но они самоликвидировались!" yes
    злой партизан
  5. лаврентий павлович Сегодня, 08:49
    Зачем у нас столько пишут о этом бреде. Вмешивались или не вмешивались решают "исключительные", а нам то что от этого, нам должно быть по барабану. Это их проблемы, даже если наши вмешивались, так у них есть спецслужбы. Получается, что ихние спецслужбы не работали, а мы опять виноваты.
    лаврентий павлович
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:55
    Цитата: Logall
    Им бы врача хорошего...

    Им бы понедельники взять и отменить...
    Анкыпельгыгыргын
  7. Wedmak Сегодня, 08:57
    Но санкции уже введены, давление оказано, барьеры выставлены. В общем работает обкатанная американцами схема - сейчас наврем, продавим свои решения и воздействия, а когда правда всплывет будет поздно. И так по всем фронтам, начиная с торговли и заканчивая спортом.
    В который раз спрашиваю: а вот как с ними после всех этих закидонов сотрудничать?
    Wedmak
  8. pvv113 Сегодня, 09:00
    «Вмешательство» России никак не повлияло на исход американских выборов

    А если так, то зачем столько пыли?
    pvv113
    1. rocket757 Сегодня, 09:09
      Скандал (драку) заказывали? .... оплачено!
      rocket757
      1. pvv113 Сегодня, 09:13
        Выделенные деньги нужно реализовывать, иначе на следующий год не дадут lol
        pvv113
        1. rocket757 Сегодня, 09:31
          Короче, даж рояль на овощебазу wassat всё в тему no
          Не для информации или правды (упаси боже!!!) стараются!!! wassat
          Процесса ради!!! и денюшку отработать!!! good
          rocket757
  9. Sergei75 Сегодня, 09:12
    А жаль, я так старался.....
    Sergei75
  10. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:36
    Бред у Американских политиков нескончаемый . Сами на выборах друг друга унижают - а Россия в этом разбирательстве виновата . Сами ляпнут а потом разбираются , не видят что сами виноваты .
    Александр Абдрахманов
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