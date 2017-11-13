Минфин США: вмешательство Москвы не повлияло на американские выборы

Я не буду комментировать любую конфиденциальную информацию, которую я видел. Но позвольте мне ясно выразиться: никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия (на выборы). Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности,

«Вмешательство» России никак не повлияло на исход американских выборов, передает РИА Новости заявление министра финансов США Стивена Мнучина.По словам чиновника, он видел информацию разведсообщества по этому вопросу.сказал министр в интервью телеканалу CBS.По его словам, Дональд Трамп доверяет информации разведсообщества.Президент США в субботу сообщил, что Владимир Путин во время краткой встречи на полях АТЭС вновь заверил его в невмешательстве Москвы в американские выборы. По словам Трампа, вся история с «российским вмешательством» – это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Демократическая партия.