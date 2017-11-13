Разработчик представит военным две концепции скоростного вертолета
«Вертолеты России» в следующем году представят российскому оборонному ведомству две концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ), из которых военные выберут проект для дальнейшей разработки, передает РИА Новости сообщение главы холдинга Андрея Богинского.
По словам генерального директора компании, над концепциями работают два конструкторских бюро. Ожидается, что новый вертолет сможет развивать скорость до 350 километров в час.
Ранее замглавы холдинга Андрей Шибитов заявлял журналистам, что в июне 2016 года перспективный российский вертолет должен был совершить первый полет со скоростью 400-450 километров в час. Однако в марте этого года Богинский пояснил, что работа по скоростной машине находится пока на этапе эскиза технического проекта.
В настоящее время скорость современных вертолетов, в том числе ударных типа Ми-28Н «Ночной охотник», ограничена скоростью примерно 300 километров в час.
По словам генерального директора компании, над концепциями работают два конструкторских бюро. Ожидается, что новый вертолет сможет развивать скорость до 350 километров в час.
Ранее замглавы холдинга Андрей Шибитов заявлял журналистам, что в июне 2016 года перспективный российский вертолет должен был совершить первый полет со скоростью 400-450 километров в час. Однако в марте этого года Богинский пояснил, что работа по скоростной машине находится пока на этапе эскиза технического проекта.
В настоящее время скорость современных вертолетов, в том числе ударных типа Ми-28Н «Ночной охотник», ограничена скоростью примерно 300 километров в час.
Использованы фотографии: РИА Новости / пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти