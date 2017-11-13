10:18 13 ноября

Разработчик представит военным две концепции скоростного вертолета

«Вертолеты России» в следующем году представят российскому оборонному ведомству две концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ), из которых военные выберут проект для дальнейшей разработки, передает РИА Новости сообщение главы холдинга Андрея Богинского.



По словам генерального директора компании, над концепциями работают два конструкторских бюро. Ожидается, что новый вертолет сможет развивать скорость до 350 километров в час.


Ранее замглавы холдинга Андрей Шибитов заявлял журналистам, что в июне 2016 года перспективный российский вертолет должен был совершить первый полет со скоростью 400-450 километров в час. Однако в марте этого года Богинский пояснил, что работа по скоростной машине находится пока на этапе эскиза технического проекта.

В настоящее время скорость современных вертолетов, в том числе ударных типа Ми-28Н «Ночной охотник», ограничена скоростью примерно 300 километров в час.

Использованы фотографии: РИА Новости / пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
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Комментарии 15

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  1. 100502 Сегодня, 08:41
    Ожидаемо, к 2050 году может и построят
    100502
    1. maxim947 Сегодня, 09:14
      Для таких скоростей надо разрабатывать конвертоплан.
      За ним будущее, имхо))
      maxim947
      1. Лопатов Сегодня, 09:49
        Цитата: maxim947
        Для таких скоростей надо разрабатывать конвертоплан.

        Зачем? У него те же проблемы со сверхзвуковой скоростью законцовок винтов, что и у вертолётов классической схемы. При этом они на несколько порядков опаснее их Из-за отсутствия возможности посадки на авторотации.
        Будущее- за гибридом вертолёта и автожира
        Лопатов
    2. Alexey-74 Сегодня, 09:22
      Не смешно, обычное дело разработка новых технологий и внедрение.
      Alexey-74
      1. Джедай Сегодня, 09:55
        Вот эта фраза вызвала недоумение:
        над концепциями работают два конструкторских бюро

        А разве в России есть ещё КБ имеющие колоссальный опыт проектирования вертолётов, кроме Миля и Камова? what
        Джедай
  2. Yoshi Сегодня, 08:54
    Школа есть. Деньги есть. Проблемы всегда одни - организационно управленческие...
    Верю - будет! Лишь бы конструкторам платили, а перебежчиков - наказывали. Возвращали бы из Боинга, из Китая, и в "шаражку"... Спецназ в СВР делом был бы занят перспективным, созидательным.
    Yoshi
    1. Железякин Сегодня, 09:15
      Цитата: Yoshi
      перебежчиков - наказывали. Возвращали бы из Боинга, из Китая, и в "шаражку"...


      Не понятно, за что вы их наказывать предлагаете... За то что едут деньги зарабатывать?! Так на Родине не платят. Может лучше топ менеджеров и алигархов в шаражки?! От них в проектировании толку, что от того козла молока...
      Железякин
  3. лаврентий павлович Сегодня, 08:55
    Ну и зачем нужен вертолет у которого скорость на 50км/ч выше? Опять переделывать конвееры? Аллигаторов и ночных охотников и так слишком мало, а если запускать в серию еще одну новую, не прорывную, модель экономически не выгодно.
    лаврентий павлович
  4. andrewkor Сегодня, 09:01
    На мой взгляд резервы традиционного вертолетного движителя уже исчерпаны.Если не принимать во внимание конвертопланы разных схем,то реальное приращение скорости традиционного вертолета я вижу в применении комбинации несущего и толкающего винтов.Схема давно опробована Шайен ,например.Интересно,что в Холдинге замутили?
    andrewkor
  5. Sergei75 Сегодня, 09:08
    О, блин! 300 км\ч - обычный вертолёт, 350 -скоростной? Лажа!
    Sergei75
  6. Wedmak Сегодня, 09:28
    Я все же не совсем понимаю эту гонку за скоростью вертолета. Зачем? У вертушки есть своя ниша, в которой он прекрасно уживается. Есть свои грузы, свои задачи. Зачем делать из вертушки скоростную машину,тем более боевую, если легкий самолет уделает его по скорости не прикладывая усилий? Причем скорее всего с той же нагрузкой и защитой.
    Если вся эта песня из-за вертикального взлета и посадки или режима зависания, так по-моему сомнительный выигрыш. Получиться нечто вроде Оспрея. А они надежностью не отличаются.
    Wedmak
  7. Deadушка Сегодня, 09:34
    Ожидается, что новый вертолет сможет развивать скорость до 350 километров в час

    Раньше это была скорость для обычного серийного вертолета, а теперь только для скоростных what
    А если будет развивать 400-500 км/ч, то станет супер-пупер скоростным? wassat
    Deadушка
  8. starogil Сегодня, 09:35
    Представят концепцию после того: ".... что в июне 2016 года перспективный российский вертолет должен был совершить первый полет со скоростью 400-450 километров в час. ...."
    Похоже отлетались, все советские заделы - исчерпаны, за бугры проданы.
    starogil
  9. Громобой Сегодня, 09:43
    Ранее замглавы холдинга Андрей Шибитов заявлял журналистам, что в июне 2016 года перспективный российский вертолет должен был совершить первый полет со скоростью 400-450 километров в час. Однако в марте этого года Богинский пояснил, что работа по скоростной машине находится пока на этапе эскиза технического проекта.
    Пока можно один вывод сделать,что слова расходятся с делом.Спрашивается ,зачем такое заявлять ставя под сомнение деловую репутацию целого холдинга?"Пиар любой ценой!" ,такой стиль сейчас в моде.
    Громобой
  10. Горный стрелок Сегодня, 09:47
    Господа, спокойно. Такие проекты без серьезного задела ( летающий прототип, например) не "двигают" на госфинансирование. ИМХО, будет вариант "Аллигатора" с толкающим винтом и скоростью 450 примерно. Соосная схема в этих делах "рулит"...
    Горный стрелок
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