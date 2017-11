Проект «ЗЗ». Мир, запуганный Россией. Распад России решит все проблемы мира

«Просто его нынешняя игра — это мрачное путешествие в неизвестность, и, похоже, время от времени он пугает своих подчинённых — и, возможно, пугает самого Путина».

* * *

Эли Уоткинс на телеканале CNN рассказал, как два бывших руководителя американской разведки, Джеймс Клэппер (экс-босс Национальной разведки) и Джон Бреннан (бывший директор ЦРУ), нелестно высказались по поводу мистера Трампа.Джеймс Клэппер не сомневается в том, что президентом Трампом играют, как куклой, «и китайцы, и русские». По крайней мере, и те, и другие уверены, что они так делают.Откуда взялись столь резкие заявления? Оказывается, напоминает CNN, в минувшие выходные мистер Трамп «неоднозначно» отозвался о «вмешательстве» России, принизив тем самым бывших офицеров американских разведок.В ответ двое бывших руководителей разведок ополчились на президента. Это случилось в воскресенье, когда ещё считалась горячей тема разговора Трампа с русским президентом Владимиром Путиным.Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что преуменьшение мистером Трампом угрозы вмешательства России в прошлогодние выборы опасно для национальной безопасности США и позволяет странам вроде России и Китая «вести игру». В свою очередь, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сказал, что Трамп даёт Путину возможность уйти от ответственности.Выступая в передаче на пару с Бреннаном, мистер Клэппер сказал: «Угроза, созданная Россией, как заметил Джон, и ясна, и очевидна. Попытка изобразить её как-либо иначе, я думаю, поражает, и представляет на самом деле опасность для этой страны» [для США].Бреннан также отметил, что Трамп фактически «дал Путину пропуск». И вслед за Россией другие государства теперь тоже могут «поколебать» мистера Трампа.Клэппер с этим согласен. Он сказал, что не только русские, но и китайцы считают, что могут «обыграть его» [Трампа].Обыграть его довольно легко: надо лишь подольститься. Кроме того, мистер Бреннан убеждён, что очевидный успех Путина у Трампа объясняется запугиванием: нынешний президент США может быть «запуган» Путиным. «Это либо наивность, либо невежество, либо страх, если судить с точки зрения того, что мистер Трамп делает по отношению к русским», — прокомментировал ситуацию с «запуганным» американским президентом Д. Бреннан.Что касается заявлений Трампа в адрес американских разведок, то Бреннан рассматривает эту атаку Трампа как попытку подорвать доверие к разведывательному сообществу. Клэппер в этом отношении заявил, что теперь ему известно куда больше о «косвенных вопросах», касающихся потенциальных связей между партнёрами Трампа и русскими.Если бывшие люди ЦРУ и Нацразведки США убеждены, что Путин запугал Трампа, то другие обозреватели рассказывают, как тот же Путин «затроллил» весь Запад.Статья Леонида Бершидского «Putin's Trolling of the West Is Not Just a Tactic» вышла на сайте «Bloomberg View» Путинский «троллинг» журналист считает «не просто тактикой». Вмешательство в западные выборы выглядит как ошибка, но на самом деле оно является эпизодом «мрачной и долгой игры одиночки».На днях Белый дом оскорбил президента России Владимира Путина. В пятницу было объявлено, что президент Дональд Трамп официально не встретится с ним на форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, хотя Кремль неоднократно говорил, что такая встреча состоится. Понятно, что диалог между США и Россией поломался в ещё большей степени. Может быть, Путин допустил некую стратегическую ошибку? Умные люди говорят, что да, указывает обозреватель.Леонид Бершидский приводит слова одного такого умного человека. Им является бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. «Тактически это отличная работа, — сказал он. — Однако стратегически то, что они натворили, является провалом. Им [русским] удалось оттолкнуть многие из крупнейших государств Запада, и это те же страны, в которых они отмывают свои деньги».Марк Галеотти, «один из самых проницательных западных учёных», которые пишут о современной России, вывел ту же мысль. Если сам Путин раньше заблуждался в том, что его «кампания хаков, дезинформации, тайных политических пожертвований и других гамбитов» позволят ему сформировать политическую повестку дня на Западе, то теперь ему следует крепко подумать. «Ужасная страсть Путина к подрывной деятельности, по-видимому, является ядовитым продуктом истории КГБ», — считает эксперт. Её предпосылки берут начало в «националистическом гневе», образовавшемся из-за «упадка сверхдержавы» и невозможностью как-то иначе продвигать в мире «российскую повестку дня». Поэтому Путин толкает «своих шпионов, троллей, дипломатов и лоббистов» к стратегии «разделяй и властвуй». Команда Путина использует любую возможность «разделять, отвлекать внимание и разрушать Запад». Но подобная тактика, отмечает учёный, ведёт к превращению России в изгоя.Западные эксперты по России «много лет спорят о том, что есть путинская форте: стратегия или тактика», напоминает обозреватель. Если верить, что ведётся кампания по созданию хаоса и продвижению в иных странах популистских кандидатов во власть, то Путин — тактик.Однако сам Бершидский в этом не уверен. По его мнению, российский лидер пытался вести две разные долгие игры.Во время своего первого президентского срока он пытался следовать правилам Pax Americana, стремясь к экономической эффективности, заставляя своё правительство добиваться наращивания объёмов производства и стремиться к лучшим местам в международных рейтингах. Он даже говорил о возможности членства России в Организации Североатлантического договора.Во второй срок Путин попытался поставить Россию «на равных» в переговорах с США и европейскими державами. В те годы Россия получила неожиданный бонус в виде быстрого роста мировых цен на нефть. Этот период завершился выступлением Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по политике безопасности, в которой он обвинил США в чрезмерном использовании силы в международных отношениях. Однако Путин «всё ещё находился в партнёрстве с Западом»: Россия участвовала в «большой восьмёрке» и вела с Западом совместную войну против терроризма.Путин действовал не хаотично и не непредсказуемо в течение большей части своего правления, полагает автор. Он, вероятно, куда больший стратег, нежели любой западный лидер этой эпохи. Ему даже не нужно было заботиться о победе на выборах. И едва ли он «внезапно превратился в оппортунистического тактика во время своего третьего срока».Всё, что он натворил «со вторжения Крыма в 2014 году», обозреватель считает «цепочкой реакционных, оппортунистических, в конечном счёте ошибочных шагов». Он «захватил Крым, потому что мог захватить»; он «спровоцировал войну сепаратизма на востоке Украины, потому что это было легко»; он «отправился в Сирию, потому что там был вакуум»; он «провёл кампании пропаганды и «активных мер» в Великобритании, США и других западных государствах, потому что они не были готовы к этому». Да, Путин «влиял на людей и на результаты, но не приобретал друзей — на самом деле, казалось, он создавал себе врагов на каждом шагу».Такова, увы, третья предполагаемая долгая игра Путина, делает вывод Бершидский. Путин «не верит, что существует возможность для сотрудничества с Западом». Путинская демонстрация предназначена лишь «для остальной части развивающегося мира». Предполагается, что он «призвал азиатские, ближневосточные и латиноамериканские страны бросить вызов гегемонии США и рассматривать Запад как колосс на глиняных ногах». У него кое-где завелись поклонники: к примеру, на Филиппинах это президент Родриго Дутерте. Демонстрация Путиным «слабостей Запада» может работать даже на Китай, который, похоже, отказался от продолжения либерализации.Путь «глобального тролля, мирового шутника, вечного претендента — это путь одиночки», горько иронизирует обозреватель. Эволюция взглядов Путина «необратима», убеждён журналист. Путин явно находит, что он стоит выше, чем полагают западные оппоненты.Лучшим же западным ответом «на игру Путина» является доказательство того, что «демократические институты всё ещё работают, что они по-прежнему отражают то, чего люди хотят от правительства». И Запад «может быть примером и моральным компасом для развивающегося мира и в конечном итоге для россиян».Но на этом поле и США, и Великобритания до сих пор терпят поражение, уверен Бершидский. Континентальная Европа «работает получше», хотя миру очевидны и её недостатки. Стратегия Путина и заключается в том, чтобы подать неудачи Запада «как экзистенциальный кризис». И в этом Путин «не обязательно проигрывает».Как же быть Западу? Одна надежда — на распад России!Некоторые эксперты высказывают мысль, что Россия не является современным государством, и её распад поспособствовал бы образованию таковых государств на обломках «империи».«Экономическая мощь России, а также связанная с ней политическая и военная мощь, зависят от экспорта полезных ископаемых. Больше страна ничего предложить не может, — пишет в издании «Česká Pozice» Вит Кучик (источник перевода с чешского — «ИноСМИ» ). — Поэтому сеть трубопроводов играет для России важнейшую роль, и контроль над ними гарантирует Москве сохранение целостности империи. Если Москва перестанет их контролировать, то тут же лишится власти, и тогда Российская Федерация распадётся на три типа регионов».Вот эти три типа, выделенные экспертом: 1) регионы с запасами полезных ископаемых, которые разбогатели бы на добыче и экспорте, при этом энергоресурсы «они продавали бы, исходя из критериев, отличных от нынешних кремлёвских принципов»; 2) регионы со стратегическим положением, конкурирующие за транзитные сборы от поставок полезных ископаемых; 3) регионы, которым пришлось бы «закупать полезные ископаемые по рыночным ценам». К этой группе относится, к примеру, Москва.В каком случае Россия могла бы наладить продолжительное и честное сотрудничество с Европой, не являясь для неё потенциальной угрозой? Вот ответ Вита Кучика: «Только тогда [могла бы наладить], когда Москве уже не нужен будет централизм, который удерживает империю от развала. Это жестоко, но закономерно. Россия перестанет быть угрозой, только когда распадётся на меньшие образования. Крах имперского централизма позволит странам-преемницам выстроить более эффективную экономику и меньше зависеть от добычи полезных ископаемых, тем самым стимулируя экономический рост».Тут и сказке конец, а кто слушал, тот молодец.Стало быть, у Запада есть единственный способ избавиться от российского «запугивания»: расколоть несовременную «империю» на множество «регионов», которые будут соперничать между собой. Первыми в конкурентной гонке на выживание станут сырьевые края и области, вторыми — транзитные, поскольку ресурсы пойдут всё на тот же Запад, третьими и замыкающими — те, у кого полезных ископаемых нет. Тут иные аналитики, что называется, подводят базу под Москву, где сейчас сосредоточена власть: у Москвы богатых ресурсов попросту нет, в итоге она ослабнет. Правда, у этой территории будет шанс «выстроить более эффективную экономику», в меньшей степени завися «от добычи полезных ископаемых». Московская область, по-видимому, превратится в некую особую «страну», откуда бывшие москвичи побегут в другие регионы, побогаче. Впрочем, может, и не побегут, а и вправду построят «более эффективную экономику». Построят вне нефти, газа и прочего сырья и вне вопроса наращивания военной мощи, поскольку последнее едва ли имеет смысл в отдельно взятой условной Московии.Такая картина будущего, по-видимому, означает давнее историческое желание определённой «дружбы» Европы и США с русскими. Нынешняя же Россия представляется Западу очень уж большой!