10:18 13 ноября

В США успешно испытали шаттл Dream Chaser

Американский шаттл Dream Chaser совершил свою первую успешную посадку, передает РИА Новости сообщение компании Sierra Nevada Corporation.

В США успешно испытали шаттл Dream Chaser


Космический челнок приземлился на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. Нынешний спуск стал вторым для американского аппарата. В 2013 году во время теста на планирование у корабля отказало шасси, летный прототип получил повреждения.


«Компактный шаттл создан на основе американского орбитального самолета HL-20, который, в свою очередь, был скомпонован по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4», – говорится в статье на сайте NASA.



Предполагается, что «космическое такси» будет доставлять на околоземную орбиту «грузы и экипажи численностью до семи человек».

Первый полет к МКС запланирован на 2020 год.

Использованы фотографии: NASA, SierraNevCorp
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. starogil Сегодня, 09:30
    Скоро мы и в извозчики не потребуемся, а тут ещё и прототипами, оказывается, торганули....
    starogil
    1. maxim947 Сегодня, 09:38
      Классная штука, плюс у них еще X-37B летает, причем вполне успешно.
      maxim947
    2. Muvka Сегодня, 09:41
      Уже были шаттлы. Прикрыли. Ну полетают на этом, угробят с десяток космонавтов и опять прикроют.
      Muvka
      1. Джедай Сегодня, 09:47
        hi
        Цитата: Muvka
        Ну полетают на этом, угробят с десяток космонавтов и опять прикроют.

        А вот этого не надо - пусть своих астронавтов гробят. wink
        Джедай
        1. Muvka Сегодня, 09:52
          Цитата: Джедай
          hi
          Цитата: Muvka
          Ну полетают на этом, угробят с десяток космонавтов и опять прикроют.

          А вот этого не надо - пусть своих астронавтов гробят. wink

          Ну наши туда и не сунутся. Они будут на проверенных временем недорогих Союзах летать.
          Muvka
          1. Джедай Сегодня, 10:01
            И правильно сделают. А американцам, видать, "западло" в плане космических полётов зависеть от "главного врага американской демократии".
            Джедай
        2. Идущий Сегодня, 09:54
          Привет Максим, ещё все очень сырое и рано строить прогнозы , но гробить никого не надо.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 10:03
            Виктор, доброго дня! Согласен, шкуру не убитого медведя рано делить. Обидно почему-то вот от этой фразы:
            Компактный шаттл создан на основе американского орбитального самолета HL-20, который, в свою очередь, был скомпонован по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 10:10
              Эх сколько такого можно поднимать и жалеть , что не мы , начиная с радио т.д..
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 10:14
                Как говорил персонаж Н. Караченцова в "Белых Росах" : "Батя, не нагоняй на меня тоску!". wink
                Джедай
    3. Wedmak Сегодня, 09:45
      Не все так плохо... Много же времени понадобилось американцам, чтобы скопировать БОР-4 70-х годов. А у них он ведь только сел. Тогда как наш был на орбите, да еще и маневрировал при спуске.
      Wedmak
      1. НасРать Сегодня, 09:54
        Прежде чем БОР-4 побывал на орбите и маневрировал при спуске были полеты БОР-2 и БОР-3 возможно у американцев с такой же последовательностью идут испытания...наши к примеру и такого не испытывают...может лучше понаблюдать, поучиться(всегда есть чему), а не скрежетать зубами от собственного величия 70-х годов - где оно теперь, то величие?
        НасРать
        1. Wedmak Сегодня, 10:08
          где оно теперь, то величие?

          Тем не менее... У нас это было в 70-х годах. Потом рухнуло все, программу закрыли, а сейчас видимо нет денег на эти разработки с неизвестным результатом.
          Wedmak
          1. НасРать Сегодня, 10:13
            В том то и дело - все было и прошло...(здесь.шёл мат).. И если не мы, то кто то обязательно займет наше место. Чувствую, что в перспективе и не увидим наши новые победы в космосе(в экономике)...
            НасРать
        2. Маз Сегодня, 10:17
          Читаю и думаю про орбитальный бронепоезд, что стоит в каком нибудь тоннеле гохрана с 70-х годов. А американцы его Только строить начали.
          Маз
    4. Esoteric Сегодня, 09:49
      Цитата: starogil
      Скоро мы и в извозчики не потребуемся

      laughing Мы пахали... laughing
      Колёса к дивану приделай, оглобли да запряги рысака...Может быть, потребуешься... lol
      Esoteric
      1. starogil Сегодня, 09:54
        Пока что удила ты закусил. Но-Но, пошёл....
        starogil
    5. Чертков Олег Сегодня, 09:56
      Горбатый или ебн постарались.
      , был скомпонован по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4»,

      Чертков Олег
      1. avt Сегодня, 10:05
        Цитата: Чертков Олег
        Горбатый или ебн постарались.

        ЕБН. При нём на ,,Молнию" пустили , типа коммерческие покатушки по баллистической траектории совместные делать . Ну вот и результат.... request Носитель они уже из ангара выкатили, было уже на сайте такое двухфюзеляжное и ...тоже похожее на разработку ,,Молнии" Если не изменяет память , то практически в это же время US-ы раскочегарилии в Жуковском Ту -144 и проверили серию испытательных вылетов по СВОЕЙ программе , так что ждите ещё чего нибудь ....гиперзвукового .
        avt
    6. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:01
      Батуты говорите? Ну ну... Где вы там поцриоты?
      ШВЕДский_стол
      1. НасРать Сегодня, 10:08
        Цитата: ШВЕДский_стол
        Где вы там поцриоты?


        Патриоты, подходя к кассе в магазине - матерно ругают свою нищету, а подходя к избирательной урне - не нарадуются действующей власти. laughing
        НасРать
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:37
    Недошаттл какой-то.
    Посмотрим, что они там запустят, а то программ управляемого полета несколько, но по факту ничего нет.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Михаил м Сегодня, 09:45
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Недошаттл какой-то.

      Однако 7 человек потянет. Молодцы инженеры.
      Михаил м
      1. Wedmak Сегодня, 09:54
        Я вот даже не знаю, где там они 7 человек размещать собираются. В этом-то недомерке. И любопытно, как реализовываются схемы спасения экипажа - вдруг если что. Или как в шаттлах - "они у нас 100% надежные"?
        Wedmak
    2. Wedmak Сегодня, 09:47
      Недошаттл какой-то.

      Вполне себе копия шаттла из проекта "Спираль". Долго же они его делали...
      Wedmak
  3. Großer Feldherr Сегодня, 09:37
    Шо, опять?
    Одной провальной программы шаттла было мало и захотелось распилить еще больше бюджетного бабла??
    Großer Feldherr
    1. Lycan Сегодня, 09:56
      Угу!
      Уметь приподнести припудренное старое в виде "прорывного нового", нещадно распиливая при этом бюджет - это надо у м е т ь!
      P.S.: Распил - распилом, но у них в этом "корме" местами выращиваются толковые учёные и изобретатели. Это, так сказать, куча компоста, где из небрежно вброшенного семени может и тыква вырасти.
      Lycan
  4. Mik13 Сегодня, 09:38
    Интересно, а в эту статью понабежит это жизнерадостное стадо с воплями про батуты и Маска, которое энергично скакало в комментариях статье про взорвавшийся ракетный двигатель у американцев? Или эта новость для патриотических скачек "рогозин-стайл" - неформат?
    Mik13
    1. НасРать Сегодня, 09:43
      Конечно набежит, мало того - обгадят сам факт появления такого челнока!!!
      НасРать
    2. Muvka Сегодня, 09:43
      А что в этой новости необычного? Шаттл 2.0. Напомнить, чем первая версия закончилась? Вот как на нем будут летать, тогда и поговорим. А испытания раз в четыре года, с результативностью 50% ни о чем не говорит. И уж лучше быть жизнерадостным стадом, чем стадом нытиков, которых постоянно что-то не устраивает, и которые постоянно на что-то жалуются.
      Muvka
      1. Громобой Сегодня, 09:52
        Цитата: Muvka
        Напомнить, чем первая версия закончилась?

        2 аварии на 135 пусков.Нормальный результат.
        Уже то, что
        Компактный шаттл создан на основе американского орбитального самолета HL-20, который, в свою очередь, был скомпонован по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4
        говорит о перспективности такого проекта.Согласитесь,что если бы сейчас мы обсуждали очередной испытательный полёт БОРа,то все очернители по другому бы запрыгали и запели))).
        Громобой
        1. Muvka Сегодня, 09:56
          Я про стоимость.
          Muvka
          1. AKuzenka Сегодня, 10:18
            Амерам стоимость по барабану, они деньги печатают, а не зарабатывают.
            AKuzenka
        2. Wedmak Сегодня, 10:06
          что если бы сейчас мы обсуждали очередной испытательный полёт БОРа

          Скорее расписание полетов... если не так все сложилось, и было бы принято РЕШЕНИЕ о серии. Уж за почти 30 лет прогресс бы был значительный.
          Перспективный он или нет, все же покажет время, ибо пока американцы даже не запустили его на орбиту. Тут стоит вспомнить Х-37B, с неизвестно какими целями болтающийся на орбите годами. И почему работают две программы: X-37B и эта копия БОР-а?
          Wedmak
    3. Wedmak Сегодня, 09:48
      А чего скакать? Они сами сознались(NASA), что скопировали корабль с БОР-4. Напомню, БОР-4 испытывался, летал на орбиту, маневрировал при входе в атмосферу в 70-х годах прошлого века. И где прогресс?
      Wedmak
    4. Sige Сегодня, 09:50
      Да не волнуйтесь вы так, мы искренне рады за вашу зраду. У нас и в мыслях не было, что ваши хозяева будут вечно покупать союзы.
      Общечеловеческого сотрудничества в космосе все равно не получилось, и мксы такие же бессмысленные проекты как и шатлы.
      А батуты, как вы выразились, пригодятся русофобам для следующих майданов.
      Sige
    5. 79807420129 Сегодня, 09:50
      Цитата: Mik13
      Интересно, а в эту статью понабежит это жизнерадостное стадо с воплями про батуты и Маска, которое энергично скакало в комментариях статье про взорвавшийся ракетный двигатель у американцев? Или эта новость для патриотических скачек "рогозин-стайл" - неформат?

      Набегут конечно,не переживайте wink кто погадит про батуты,кто то наоборот восхитится,так дело их,умные то промолчат и будут дальше наблюдать,ну а стадо начнет иронизировать над теми или другими.Иронизируйте дальше. hi
      79807420129
  5. Livonetc Сегодня, 09:43
    Цитата: Großer Feldherr
    Шо, опять?
    Одной провальной программы шаттла было мало и захотелось распилить еще больше бюджетного бабла??

    Шатл был провален по причине высокой стоимости программы.
    Собственно как и Буран.
    Если этот челнок будет экономичнее иных способов запуска то перспектива будет
    Livonetc
    1. perepilka Сегодня, 10:17
      Цитата: Livonetc
      Если этот челнок будет экономичнее иных способов запуска то перспектива будет

      Не будет он экономичней, чисто из-за многоразовом. Ща у всех фирмов тренд делать дноразовое, а чтоб не ремонтировать, конский ценник на узлы, потому, что порой фиг детальки сменить, неразборное соединение wassat
      perepilka
  6. Pacifist Сегодня, 09:43
    Нет слов. Практически полная копия челнока по работе "Спираль". Когда уже Роскосмос перестанет хренью заниматься?!. Где "Федерация" ? Где "МАКС"?
    Все эти наработки у нас есть. Какого черта ничего не реализуется? По человечески обидно, наши предки вложили столько сил в лидерство страны в космосе, а чинуши все прос..ли.
    Pacifist
    1. Wedmak Сегодня, 09:59
      а чинуши все прос..ли

      А они собираются реализовать программу полетов на Марс. Вот даже не знаю, идея конечно хорошая и перспективная, да только без серийной тяжелой ракеты и собственной орбитальной станции это все будут догоняйки американских марсоходов.
      Wedmak
  7. andrewkor Сегодня, 09:44
    С какого носителя его запустили?До реальных полётов в Космос ещё далеко,я думаю.А аппарат интересный.На счёт похожести с Бором я думаю ,что ничего удивительного ; аппараты применяемые в столь экстремальных условиях как полеты в Космос должны соответствовать очень строгим требованиям,что само по себе ограничивает варианты их конструкций.Примеров похожести техники из разных стран очень много,если отбросить прямой промышленный шпионаж.
    andrewkor
  8. Правда Сегодня, 09:45
    Как там батут Рогозина? Клоуны!
    Правда
    1. Muvka Сегодня, 09:49
      Как обычно, только они доставляют экипажи к МКС. И делают это успешно. К вашему сожалению.
      Muvka
  9. Esoteric Сегодня, 09:55
    У меня просто один маленький вопрос: "Жёсткое космическое излучение никак не влияет на многократное повторение цикла "взлёт-посадка"?" belay what
    Космос радиоактивен. Укрыться от радиации просто невозможно. Представьте себе, что вы стоите посреди песчаной бури, и вокруг вас постоянно кружит водоворот из мелких камешков, которые ранят вашу кожу. Примерно так выглядит космическая радиация. И эта радиация наносит немалый вред. Но проблема в том, что в отличие от камушков и кусочков земли ионизирующее излучение не отскакивает от человеческой плоти. Оно проходит сквозь нее, как пушечное ядро пробивает насквозь здание. И эта радиация наносит немалый вред.
    Esoteric
  10. Кот Маркиз Сегодня, 10:01
    Эй! Где этот "батутный" товарисчъ? Чего не остроумничает про "батуты"?
    Кот Маркиз
  11. Технолог Сегодня, 10:03
    Какая-то мр...зь , в своё время, торганула чертежами...
    Технолог
  12. san4es Сегодня, 10:12
    'Dream Chaser' - крутое пике bully
    san4es
Картина дня