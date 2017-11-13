В США успешно испытали шаттл Dream Chaser
Американский шаттл Dream Chaser совершил свою первую успешную посадку, передает РИА Новости сообщение компании Sierra Nevada Corporation.
Космический челнок приземлился на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. Нынешний спуск стал вторым для американского аппарата. В 2013 году во время теста на планирование у корабля отказало шасси, летный прототип получил повреждения.
«Компактный шаттл создан на основе американского орбитального самолета HL-20, который, в свою очередь, был скомпонован по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4», – говорится в статье на сайте NASA.
Предполагается, что «космическое такси» будет доставлять на околоземную орбиту «грузы и экипажи численностью до семи человек».
Первый полет к МКС запланирован на 2020 год.
Космический челнок приземлился на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. Нынешний спуск стал вторым для американского аппарата. В 2013 году во время теста на планирование у корабля отказало шасси, летный прототип получил повреждения.
«Компактный шаттл создан на основе американского орбитального самолета HL-20, который, в свою очередь, был скомпонован по образцу советского беспилотного ракетоплана БОР-4», – говорится в статье на сайте NASA.
Предполагается, что «космическое такси» будет доставлять на околоземную орбиту «грузы и экипажи численностью до семи человек».
Первый полет к МКС запланирован на 2020 год.
Использованы фотографии: NASA, SierraNevCorp
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