10:16 13 ноября

Российские военные опровергли сообщение о сдаче Абу-Кемаля террористам

Утверждения, что сирийские правительственные войска якобы оставили город Абу-Кемаль не соответствуют действительности, передает РИА Новости заявление представителя российской группировки в САР.



Все сообщения ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль – голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения,
сказал офицер.


По его словам, «военные завершают прочесывание окраин и пригородов, подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков».

В ближайшее время начнется разминирование кварталов,
добавил представитель российской группировки.

Напомним, город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор был взят сирийскими войсками в минувший четверг.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ВКС РФ «показали свое мастерство» при захвате города. По его словам, часть боевиков уничтожена, остальные переправились через Евфрат и продвигаются на север страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 09:53
    Кто бы мог подумать, что очередная перемога лондонского продавца труселей опять окажется ложью. laughing
    Чёрный
    1. Leeds Сегодня, 09:58
      В пятницу объявили, город взят, в субботу духи выложили видео, как обстреливают из города САА из ПТРК. Ни одного фото из городской черты от САА нет, только с приличного расстояния с окраин. С пятницы до понедельника отрядов САА в самом городе похоже не было. Хотя, я не думаю, что это может быть интересно оставшейся аудитории.
      Leeds
      1. meGrail Сегодня, 10:14
        Судя по тому, что новостей о павшем "последним оплоте террористов" было хоть отбавляй, а о возможной контратаке - тут не было даже намека на новость, то да, врятли ваше замечание будет кому-то интересно. К сожалению.
        meGrail
    2. xetai9977 Сегодня, 10:15
      Сирийские правительственные войска выбиты из Абу-Камаля и его окрестностей. Минобороны РФ пытается это опровергнуть.
      Подразделения сирийской армии и союзных сил в субботу, 11 ноября 2017 г. в результате серии контратак терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) были выбиты не только из всех районов г. Абу-Камаль (Бу-Камаль, Аль-Букамаль), но и отброшены из предместьев в пустыню. Об этом накануне сообщил целый ряд сирийских (в т.ч. проправительственных) и ливанских источников.На фоне всего этого представитель Минобороны России заявил о том, что Абу-Камаль контролируется сирийской армией, а все слухи о его потере распространяются террористами ИГ и являются "голословной пропагандой".Сотрудникам российского военного ведомства не стоило бы делать излишне категоричные заявления в условиях быстро меняющейся боевой обстановки в Сирии. Это впоследствии может снизить уровень доверия даже к достоверной информации и уж точно не поможет сирийским правительственным войскам на линии фронтВсе сообщения о поражении сирийских правительственных войск 11 ноября под Абу-Камалем (названные представителем российского командования "голословной пропагандой ИГИЛ") опубликованы сирийскими и ливанскими источниками, основанными на информации непосредственно с мест. В частности известный ливанский ресурс "Аль-Масдар" опубликовал уже несколько материалов о ситуации в р-не Абу-Камаля и не сомневается, в том, что город практически полностью контролируется ИГ.

      Twitter-аккаунт Ивана Сидоренко, публикующего в основном сообщения непосредственно самих участников боевых действий разместил перевод на английский сообщения представителя спецназа "Тигр" о реальной ситуации. Спецназовец пишет прямо, что все заявления о "полном освобождении Абу-Камаля" являются пропагандой и элементом информационной войны.
      http://warsonline.info/afganistan/novosti/siriia/
      abu-kamal12-11-17-2.html
      xetai9977
  2. Logall Сегодня, 09:54
    Ну вот - опровергли! Американцы наверное расстроились...
    Хотя, тогда кто утку запустил, если не они...?
    Logall
    1. pvv113 Сегодня, 10:11
      Ну уж очень им хочется быть победителями, а не ходить в списке примазавшихся wink
      pvv113
  3. штольц Сегодня, 10:00
    Уже надоело читать сочетание "российские военные" и Сирия, сами сирийцы, хоть сами там что-нибудь делают? Я не верил, когда мне говорили, что они воюют в комнатных тапочках и рядом с своим домом, но видимо так и есть.
    штольц
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