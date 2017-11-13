Российские военные опровергли сообщение о сдаче Абу-Кемаля террористам
Утверждения, что сирийские правительственные войска якобы оставили город Абу-Кемаль не соответствуют действительности, передает РИА Новости заявление представителя российской группировки в САР.
По его словам, «военные завершают прочесывание окраин и пригородов, подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков».
Напомним, город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор был взят сирийскими войсками в минувший четверг.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ВКС РФ «показали свое мастерство» при захвате города. По его словам, часть боевиков уничтожена, остальные переправились через Евфрат и продвигаются на север страны.
Все сообщения ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль – голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения,сказал офицер.
По его словам, «военные завершают прочесывание окраин и пригородов, подавляют очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков».
В ближайшее время начнется разминирование кварталов,добавил представитель российской группировки.
Напомним, город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор был взят сирийскими войсками в минувший четверг.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ВКС РФ «показали свое мастерство» при захвате города. По его словам, часть боевиков уничтожена, остальные переправились через Евфрат и продвигаются на север страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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