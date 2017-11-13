Российские военные опровергли сообщение о сдаче Абу-Кемаля террористам

Все сообщения ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль – голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения,

В ближайшее время начнется разминирование кварталов,