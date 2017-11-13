10:10 13 ноября

Американская «армада» движется к Корейскому полуострову: эффектные кадры

Военно-морские силы США совместно с японскими кораблями проводят учения в непосредственной близости от Корейского полуострова. В них также принимают участия самолеты стратегической и тактической авиации США. Совместная тренировка проходит на фоне заявлений Трампа о возможной военной операции против КДНР. Согласно мнению экспертов, нападение на страну возможно после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 10:02
    Да уж, красивые кадры "устрашения". Вот оно "ядро" сил нападения. Три американских авианосца плюс УДК... Большая сила. Подкрепленная еще и Б-1. Осталось только узнать испугался ли её "ЫЫн"
    svp67
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