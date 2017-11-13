Американская «армада» движется к Корейскому полуострову: эффектные кадры

Военно-морские силы США совместно с японскими кораблями проводят учения в непосредственной близости от Корейского полуострова. В них также принимают участия самолеты стратегической и тактической авиации США. Совместная тренировка проходит на фоне заявлений Трампа о возможной военной операции против КДНР. Согласно мнению экспертов, нападение на страну возможно после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.