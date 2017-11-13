Технологический прорыв: Россия создала процессор ELISE
Российские разработчики представили новейший процессор ELISE, являющийся на данный момент одним из самых высокотехнологичных изделий отечественной электроники. Примечательно, что чип изготовлен по 28 нанометровому технологическому процессу, что позволило вместить в него 1,5 млрд транзисторов. ELISE может быть интегрирован в широких спектр устройств, однако его основное назначение - промышленное. Одной из сфер внедрения, безусловно, станет медицина.
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