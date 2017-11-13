В РФ создан аэростатный комплекс ретрансляции

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Прежде всего, это объясняется экономией. Аэростатные системы можно оперативно подготовить к работе в нужное время в нужном месте. Например, во время войсковой операции, выполнения экстренных боевых задач или оперативно-тактических учений,

Такой ретранслятор сможет в режиме онлайн передавать данные оперативной обстановки или доводить команды штабов до войск на поле боя. Это улучшит управляемость войсками и скрытность проведения операций,