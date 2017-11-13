В РФ создан аэростатный комплекс ретрансляции
Для Минобороны РФ создан первый аэростатный комплекс ретрансляции. Поднятая на высоту нескольких километров система способна передавать большие объемы информации и оперативно доводить до войск команды штабов, сообщают Известия.
Аэростат с комплексом связи создан концерном «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»).
Он не раскрыл характеристики комплекса, сославшись на конфиденциальность информации.
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны, аэростатные ретрансляторы планируется использовать в армейских бригадах связи для передачи больших объемов информации; их высокая мобильность позволит оперативно организовать высокоскоростные коммуникации.
«Устройство объемом около 3 тыс. кубометров сможет поднимать на высоту до 3,5 км аппаратуру массой 300 кг. Аппарат способен до полумесяца непрерывно работать на высоте без подзарядки газом на земле. Комплекс можно использовать, например, для организации сверхдальней радиосвязи и обеспечения загоризонтной радиолокации. В комбинации с другими средствами связи новинку можно применять для координации действий военной авиации», – говорится в материале.
Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов назвал использование аэростатов и дирижаблей в качестве воздушных узлов связи и ретрансляции очень актуальным.
По словам Попова, необходимость заблаговременно строить систему наземных станций с большими антеннами приводит к демаскировке войск: «противник получает предупреждение о готовящейся операции».
Аэростат в собранном виде и его штатное оборудование можно перевезти вездеходом или транспортным вертолетом и быстро подготовить к работе.
Аэростат с комплексом связи создан концерном «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»).
В ходе испытаний подтверждены основные тактико-технические характеристики комплекса. Соответствующий акт утвержден госзаказчиком. Аэростатный комплекс рекомендован для принятия на вооружение и к серийному производству,сказал представитель компании.
Он не раскрыл характеристики комплекса, сославшись на конфиденциальность информации.
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны, аэростатные ретрансляторы планируется использовать в армейских бригадах связи для передачи больших объемов информации; их высокая мобильность позволит оперативно организовать высокоскоростные коммуникации.
«Устройство объемом около 3 тыс. кубометров сможет поднимать на высоту до 3,5 км аппаратуру массой 300 кг. Аппарат способен до полумесяца непрерывно работать на высоте без подзарядки газом на земле. Комплекс можно использовать, например, для организации сверхдальней радиосвязи и обеспечения загоризонтной радиолокации. В комбинации с другими средствами связи новинку можно применять для координации действий военной авиации», – говорится в материале.
Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов назвал использование аэростатов и дирижаблей в качестве воздушных узлов связи и ретрансляции очень актуальным.
Прежде всего, это объясняется экономией. Аэростатные системы можно оперативно подготовить к работе в нужное время в нужном месте. Например, во время войсковой операции, выполнения экстренных боевых задач или оперативно-тактических учений,сказал он.
По словам Попова, необходимость заблаговременно строить систему наземных станций с большими антеннами приводит к демаскировке войск: «противник получает предупреждение о готовящейся операции».
Аэростат в собранном виде и его штатное оборудование можно перевезти вездеходом или транспортным вертолетом и быстро подготовить к работе.
Такой ретранслятор сможет в режиме онлайн передавать данные оперативной обстановки или доводить команды штабов до войск на поле боя. Это улучшит управляемость войсками и скрытность проведения операций,пояснил генерал.
Использованы фотографии: Известия / youtube.com
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