13:25 13 ноября

ВМС США получили первый серийный БПЛА MQ-4C Triton

Американский флот официально вооружается беспилотниками дальней воздушной разведки. Как сообщает портал defenseworld.net, компания Northrop Grumman передала ВМС США первый серийный образец дрона MQ-4C Triton.

До вчерашнего дня американские военно-морские силы имели в своём распоряжении лишь пилотируемые средства дальней воздушной разведки. В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолёты-разведчики. Четырьмя годами позже разработчики предоставили командованию ВМС первый прототип беспилотника MQ-4C Triton.

ВМС США получили первый серийный БПЛА MQ-4C Triton



Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полёт в октябре 2014 года, а через два года ВМС США заказали первую партию этих машин. В мае текущего года стало известно, что американское военное командование оплатило производство ещё трёх машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн. Первый «Тритон» будет базироваться на военном объекте «Пойнт Маг» (штат Калифорния). До конца текущего года военные получат второй серийный экземпляр MQ-4C Triton, а в следующем году ещё два «Тритона» должны быть развёрнуты на острове Гуам.

MQ-4C Triton — высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов.

Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 12

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  1. san4es Сегодня, 10:22
    MQ-4C Triton. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС
    san4es
    1. Джедай Сегодня, 10:44
      Саша hi Спасибо за видео, интересный агрегат этот "Тритон". Правда, название неточное: весит он не "три тонны", а все пятнадцать. lol
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 10:58
        Сколько бы он не весил,для нас эта новость нехорошая.Наши пока не разродились.
        Цитата: Джедай
        Саша hi Спасибо за видео, интересный агрегат этот "Тритон". Правда, название неточное: весит он не "три тонны", а все пятнадцать. lol
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 11:02
          А я и не говорю что для нас такие новости хорошими являются. Да, у нас пока такого нет, но будет, я в этом уверен. Ко всему нужно относиться философски и, по возможности, с юмором - он жизнь продлевает. hi
          Джедай
      2. san4es Сегодня, 11:27
        recourse ...У них бошки похожи... hi Привет Макс
        san4es
        1. Deadушка Сегодня, 12:23
          hi
          вдруг скунс?! winked
          Deadушка
  2. Петр1 Сегодня, 10:35
    Американский флот официально вооружается беспилотниками дальней воздушной разведки.
    Это хорошо. Значит скоро такие беспилотники будут пропадать и поступать на вооружение России,Ирана,Китая.
    Петр1
    1. НасРать Сегодня, 10:40
      С этой верой и живите!

      сколько будет плюсиков за Ваш коммент? - хочу посмотреть.. smile
      НасРать
      1. Комментарий был удален.
        1. НасРать Сегодня, 10:49
          Статистика, иногда помогает определить пандемию... wassat
          НасРать
    2. Krabik Сегодня, 10:43
      Отличная новость, а то я уже заждался, когда в наших беспилотниках китайские фотоаппараты заменят на современную оптику.
      Krabik
    3. 210окв Сегодня, 11:02
      Китайцы и без "пропадания" сделают.Точнее уже.Так же и Иран.А с нами..Ну если Вы сачком не поймаете то и не пропадут..
      Цитата: Петр1
      Американский флот официально вооружается беспилотниками дальней воздушной разведки.
      Это хорошо. Значит скоро такие беспилотники будут пропадать и поступать на вооружение России,Ирана,Китая.
      210окв
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 10:37
    Боевые действия неумолимо приближаются к "безликости" и... бесчеловечности, что ли... Как в компьютерных играх...
    Вождь краснокожих
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