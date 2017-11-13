Проект «Репей»: уникальный военный спутник-перехватчик запустят в 2018 году
Первый космический аппарат новой отечественной системы радиоэлектронной разведки «Репей» будет запущен в 2018 году, сообщают Известия со ссылкой на Минобороны РФ.
Изделие разработано компанией «Информационные спутниковые системы». Представители компании от комментариев воздержались.
На днях макет спутника и краткая информация о нем были представлены на выставке Минобороны РФ. Впервые сообщения о космических аппаратах радиотехнической разведки «Репей» появились летом этого года.
По словам академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова, такие спутники позволят российским вооруженным силам получать информацию о военной активности в любом регионе Земли.
Эксперт отметил, что «идея использовать орбитальные аппараты для наблюдения за территориями других стран в свое время заставила военных в СССР и США поддержать космические программы».
Первые разведывательные спутники использовали телескопы и сбрасываемую в капсулах на Землю отснятую фотопленку. За прошедшее время возможности разведки значительно выросли. Сегодня с помощью сложных радиотехнических систем можно вести наблюдение в режиме реального времени, в разных диапазонах, на больших территориях.
Изделие разработано компанией «Информационные спутниковые системы». Представители компании от комментариев воздержались.
На днях макет спутника и краткая информация о нем были представлены на выставке Минобороны РФ. Впервые сообщения о космических аппаратах радиотехнической разведки «Репей» появились летом этого года.
По словам академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова, такие спутники позволят российским вооруженным силам получать информацию о военной активности в любом регионе Земли.
Потенциал вооруженных сил при этом значительно вырастет,отметил он.
Эксперт отметил, что «идея использовать орбитальные аппараты для наблюдения за территориями других стран в свое время заставила военных в СССР и США поддержать космические программы».
Первые разведывательные спутники использовали телескопы и сбрасываемую в капсулах на Землю отснятую фотопленку. За прошедшее время возможности разведки значительно выросли. Сегодня с помощью сложных радиотехнических систем можно вести наблюдение в режиме реального времени, в разных диапазонах, на больших территориях.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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