13:17 13 ноября

Проект «Репей»: уникальный военный спутник-перехватчик запустят в 2018 году

Первый космический аппарат новой отечественной системы радиоэлектронной разведки «Репей» будет запущен в 2018 году, сообщают Известия со ссылкой на Минобороны РФ.



Изделие разработано компанией «Информационные спутниковые системы». Представители компании от комментариев воздержались.


На днях макет спутника и краткая информация о нем были представлены на выставке Минобороны РФ. Впервые сообщения о космических аппаратах радиотехнической разведки «Репей» появились летом этого года.

По словам академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова, такие спутники позволят российским вооруженным силам получать информацию о военной активности в любом регионе Земли.

Потенциал вооруженных сил при этом значительно вырастет,
отметил он.

Эксперт отметил, что «идея использовать орбитальные аппараты для наблюдения за территориями других стран в свое время заставила военных в СССР и США поддержать космические программы».

Первые разведывательные спутники использовали телескопы и сбрасываемую в капсулах на Землю отснятую фотопленку. За прошедшее время возможности разведки значительно выросли. Сегодня с помощью сложных радиотехнических систем можно вести наблюдение в режиме реального времени, в разных диапазонах, на больших территориях.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:40
    Название порадовало! С юморком!))))
    Вождь краснокожих
    1. maxim947 Сегодня, 10:47
      "Это хорошо, интересно, на какую орбиту? амеровские аналоги Mentor летают на ГСО, наверное и наш туда же.
      maxim947
      1. Mestny Сегодня, 11:50
        Растение, именем которого назвали спутник производит такие колючие шарики с семенами, имеющие крайне неприятную особенность цепляться за всё подряд, и так путешествовать с носителем - тихо и незаметно.
        Интересно, какая у него орбита?
        Mestny
        1. Страшный_Л. Сегодня, 12:17
          Цитата: Mestny

          Интересно, какая у него орбита?

          судя по заголовку статьи - ВАРИАТИВНАЯ wink
          Проект «Репей»: уникальный военный спутник-перехватчик запустят в 2018 году
          Страшный_Л.
  2. svp67 Сегодня, 10:42
    Новость позитивная. Но еще более позитивной она станет после сообщения об успешном пуске обеих модификаций этого спутника и создании космической группировки. Дай Бог, что бы у "Репея" судьба была более удачная, чем у многих других наших проектов. И что бы Россия наконец то стала независима в этих вопросах от предприятий Украины.
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 10:56
      Безусловно это так.А что там с "Федерацией"?Рогозин даже ванговать перестал.. feel
      Цитата: svp67
      Новость позитивная. Но еще более позитивной она станет после сообщения об успешном пуске обеих модификаций этого спутника и создании космической группировки. Дай Бог, что бы у "Репея" судьба была более удачная, чем у многих других наших проектов. И что бы Россия наконец то стала независима в этих вопросах от предприятий Украины.
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 10:59
        Цитата: 210окв
        Рогозин даже ванговать перестал..

        Ему не когда...Он сейчас на "Ближне Восточный фронт" переброшен и это меня как то тревожит
        svp67
        1. сибиралт Сегодня, 11:13
          Неужто Рогозин хочет устраить на работу свою дочку на "БВ" belay
          сибиралт
  3. pvv113 Сегодня, 10:47
    использовали телескопы и сбрасываемую в капсулах на Землю отснятую фотопленку

    Вот это для меня новость! belay Даже не подозревал
    pvv113
    1. НасРать Сегодня, 11:04
      Зато, до маршала дослужились!!! wassat
      НасРать
      1. pvv113 Сегодня, 11:06
        Никогда, к сожалению, не был связан с космической темой. А тем более не знал способы доставки разведматериалов
        pvv113
        1. НасРать Сегодня, 11:08
          Извините... если что.. я не со зла написал, просто "черт дернул"... с уважением! hi

          Передач по ТВ было масса
          НасРать
          1. pvv113 Сегодня, 11:11
            Нормально все, я шутки понимаю!
            А про капсулы с орбиты - даже никогда в мыслях не было. Спускаемые модули с космонавтами - и то проблемно найти, а тут какая-то фотопленка request
            pvv113
            1. bulvas Сегодня, 11:17
              Цитата: pvv113
              Нормально все, я шутки понимаю!
              А про капсулы с орбиты - даже никогда в мыслях не было. Спускаемые модули с космонавтами - и то проблемно найти, а тут какая-то фотопленка request


              Кстати, почитайте об этом, интересно, как это происходило

              Были бы у нас такие спутники во время, может и с Боингом бы все не так было
              bulvas
              1. pvv113 Сегодня, 11:18
                Если можно - ссылочку дайте
                pvv113
                1. bulvas Сегодня, 11:19
                  https://yandex.ru/search/?lr=216&clid=2233626
                  &msid=1510560649.87914.22890.16594&text=%
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                  bulvas
                  1. pvv113 Сегодня, 11:27
                    Спасибо большое! good
                    pvv113
  4. Джедай Сегодня, 10:47
    Приятная новость. А кто может подсказать как с такими системами обстоит дело у "заклятых друзей" из США?
    Джедай
    1. svp67 Сегодня, 11:00
      Цитата: Джедай
      А кто может подсказать как с такими системами обстоит дело у "заклятых друзей" из США?

      Более чем хорошо, так как у них группировка подобных спутников развернута и функционирует.
      svp67
      1. Джедай Сегодня, 11:07
        Цитата: svp67
        Более чем хорошо

        В этом я и не сомневался, меня интересует как сильно отстаём от США, желательно с данными по количественному и качественному составу орбитальных группировок. Если у кого есть такие данные или ссылка на них - прошу поделиться. А то поисковик противоречивые ссылки выдаёт - не знаю какой верить. Заранее благодарен.
        Джедай
        1. Mestny Сегодня, 11:53
          А зачем вам информация о том "как сильно отстаём"?
          И кстати, отстаём в чём? В статье про спутник ничего конкретного. Кроме двусмысленного называния "Репей".
          Может оказаться, что это не совсем то, что есть у США. Или совсем не то.
          Mestny
          1. Джедай Сегодня, 11:58
            Цитата: Mestny
            А зачем вам информация о том "как сильно отстаём"?

            Чтобы быть в курсе.
            Цитата: Mestny
            И кстати, отстаём в чём?

            Я же ясно написал:
            Цитата: Джедай
            по количественному и качественному составу
            Джедай
      2. HAM Сегодня, 11:13
        А самое главное,они видят всё,когда им надо и выгодно.
        Как и кто сбивает Боинги на Украине,какие евреи обстреливают Сирию-им "не видно",здесь они очень скромные.
        HAM
  5. Евродав Сегодня, 11:56
    Цитата: HAM
    А самое главное,они видят всё,когда им надо и выгодно.
    Как и кто сбивает Боинги на Украине,какие евреи обстреливают Сирию-им "не видно",здесь они очень скромные.

    Позабавили!!!
    Евродав
  6. Deadушка Сегодня, 11:57
    Проект «Репей»: уникальный военный спутник-перехватчик

    Там целая серия с разным назначением и задач и не перехватчик, а разведчик.
    В одном месте понапечатали и все подхватили как куры.
    Deadушка
  7. opus Сегодня, 12:31
    Цитата: Автор
    Проект «Репей»: уникальный военный спутник-перехватчик запустят в 2018 году

    belay
    спутник-перехватчик?

    Для перехвата секретной информации потенциального противника в России будут использоваться спутники нового поколения.


    Тады США имеют полноценную группировку "перехватчиков" Mentor (Orion)



    Журналюги отжигают.
    opus
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