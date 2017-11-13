Ростех: Су-35 уже обладает искусственным интелектом
Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете Су-35, "интеллектуальный" блок истребителя отвечает за самостоятельный выбор первоочередных целей для их поражения определенным видом авиационного оружия, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 впервые участвует в полетной программе авиасалона Dubai Airshow 2017 в Дубае. Машина также участвует в статической экспозиции на выставке.
Су-35 — истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями зарубежного производства аналогичного класса, передает РИА Новости.
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 впервые участвует в полетной программе авиасалона Dubai Airshow 2017 в Дубае. Машина также участвует в статической экспозиции на выставке.
Су-35, который летает (в рамках полетной программы Dubai Airshow 2017 — прим.), там как раз есть один из блоков, который по сути — это искусственный интеллект. То есть, он анализирует все цели, которые он захватывает, — там порядка шести целей может одновременно захватить — и сразу же определяет, каким вооружением какую цель нужно поразить— сказал Чемезов в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.
Это даже не пилот делает, это все делает искусственный интеллект— уточнил он.
Су-35 — истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями зарубежного производства аналогичного класса, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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