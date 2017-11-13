Ростех: Су-35 уже обладает искусственным интелектом

Су-35, который летает (в рамках полетной программы Dubai Airshow 2017 — прим.), там как раз есть один из блоков, который по сути — это искусственный интеллект. То есть, он анализирует все цели, которые он захватывает, — там порядка шести целей может одновременно захватить — и сразу же определяет, каким вооружением какую цель нужно поразить

Это даже не пилот делает, это все делает искусственный интеллект