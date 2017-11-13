13:20 13 ноября

Ростех: Су-35 уже обладает искусственным интелектом

Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете Су-35, "интеллектуальный" блок истребителя отвечает за самостоятельный выбор первоочередных целей для их поражения определенным видом авиационного оружия, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Ростех: Су-35 уже обладает искусственным интелектом


Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 впервые участвует в полетной программе авиасалона Dubai Airshow 2017 в Дубае. Машина также участвует в статической экспозиции на выставке.


Су-35, который летает (в рамках полетной программы Dubai Airshow 2017 — прим.), там как раз есть один из блоков, который по сути — это искусственный интеллект. То есть, он анализирует все цели, которые он захватывает, — там порядка шести целей может одновременно захватить — и сразу же определяет, каким вооружением какую цель нужно поразить
— сказал Чемезов в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

Это даже не пилот делает, это все делает искусственный интеллект
— уточнил он.

Су-35 — истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями зарубежного производства аналогичного класса, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 100502 Сегодня, 11:03
    Какой бред, это позорище делать такие заявления про ии
    100502
    1. Грэг Миллер Сегодня, 11:07
      Скоро будут сообщать о том, что болт или гайку закрутили в самолет....
      Грэг Миллер
    2. сибиралт Сегодня, 11:16
      Ага. А как же древняя мудрость - на бога надейся, а сам не плошай?
      сибиралт
    3. Ami du peuple Сегодня, 11:19
      Правильно, давайте дождёмся когда ИИ Су-35 сам начнёт делать заявления для прессы - вот это будет достойный уровень! bully
      Ami du peuple
    4. Dashout Сегодня, 11:20
      Цитата: 100502
      Какой бред, это позорище делать такие заявления про ии

      А что вам не нравится-то?
      Dashout
      1. opus Сегодня, 12:20
        Цитата: Dashout
        А что вам не нравится-то?

        Цитата: сказал Чемезов
        Су-35, который летает (в рамках полетной программы Dubai Airshow 2017 — прим.), там как раз есть один из блоков, который по сути — это искусственный интеллект.

        belay
        Сергей Викторович Чемезов (Доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук)... хуть бы не позорился

        Считается, что Siri – это ИИ (
        по сути

        wink
        Так и представляю пилота СУ-35С беседующего с HAL 9000

        ну или с KITT и Cortana (из игры Halo, а не Microsoft Cortanta).

        Если в БРЭО СУ-35 С есть (что вероятно) контроллеры нечеткой логики: это не значит,что
        Су-35 уже обладает искусственным интелектом


        ps/ нейросетей на 35-м вроде нет


        Lockheed Martin и Тревор Сэндс трудятся в поте лица над NEURAL NETS, пока так себе успехи.
        У нас напрягаются : Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС), Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), Институт проблем управления РАН (ИПУ РАН), МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.
        Пока затыка:
        критическими пунктами для реализации прототипов бортовых ИС являются:
        • требование реального времени;
        • недостаток специальных инструментальных средств;
        • переносимость прототипов на БЦВМ;
        • объемы памяти, необходимые для хранения информации о предметной области;
        • обеспечение взаимодействия бортовых ИС, поддерживающих решение различных задач, между собой, с ИУП кабины и с бортовым оборудованием объекта.

        Сергей Викторовичу конечно виднее,но предполагаю он попутал слухи о

        прототипе бортовой оперативно-советующей ЭС дальнего воздушного боя «Дуэль».

        Вопрос индикационного обеспечения режима интеллектуальной поддержки летчика находится в «ОКБ Сухого» на стадии разработки
        Единичные БЭС в виде прототипа доведены до натурных испытаний.

        четырехпозиционный переключатель на ручке управления самолетом (ЧПП-РУС);
        многофункциональная кнопка (МФК) «принять рекомендацию» -МФК «РЕКЦ»;МФК «Передача на бортближайшего подчинения» (универсальная для всех этапов полета) –МФК «ПББП»;МФК «ДУЭЛ» -для ситуации «Дуэль»;
        МФК «NхN», (формирование режимаработы интеллектуальной системы поддержки);
        Боевая кнопка (БК) на РУС
        opus
  2. japs Сегодня, 11:05
    Так и хочется сказать - "Вау!". ИИ - очень громко для набора алгоритмов, скажем "навырост". Но это прогресс!
    По сравнению с прошлой техникой.
    japs
    1. Mestny Сегодня, 11:25
      тут наблюдается некоторая ошибка в представлении вопроса. Мы когда слышим словосочетание ИИ - немедленно представляем себе нечто подобное человеку - способное вести беседу, реагировать и принимать решения как человек и прочее.
      На самом деле ИИ всегда узкоспециализирован под конкретную задачу или задачи.
      И да, ИИ, как впрочем даже ЕИ - это набор алгоритмов в области решения конкретной задачи.
      И большинство людей ( о ужас!) решают узкие задачи именно с помощью набора таких алгоритмов.
      ЕИ в состоянии эти самые алгоритмы создавать и корректировать. Так и ИИ в состоянии делать то же самое - в области узкой задачи.
      Так что всё правильно - ИИ таки установлен.
      Mestny
      1. Azim77 Сегодня, 11:51
        Все таки ИИ не набор алгоритмов. Набор алгоритмов - это просто программа. Которая и бывает узкоспециализированной. Основное отличие ИИ от программы для автоматизации - это наличие возможности самообучения и саморазвития. Это, если по теории.. Другое дело, что время такое - чем громче объявишь, тем больше получишь эффекта. Особенно, если соперники этим не гнушаться. Особенно в СМИ.
        Azim77
        1. Mestny Сегодня, 12:01
          Ну я собственно про то, что процесс самообучения и развития тоже осуществляется определёнными алгоритмами, если упрощённо, которые отвечают за построение системы взаимосвязей внешнее воздействие - реакция, используя в комбинации ранее выработанные или заложенные изначально комбинации алгоритмов реакций в учётом иерархии их значимости. Собственно и живой человек делает то же самое - реагирует на воздействие комбинацией ранее усвоенных действий.
          Mestny
      2. abuyanovus Сегодня, 11:59
        Ну... На мой взгляд, ИИ подразумевает возможность совершенствоваться и САМОСТОЯТЕЛЬНО вносить некие изменения в набор алгоритмов. То есть самообучаться в процессе эксплуатации. Вот и все отличие от ЕИ. Повторюсь - это на мой взгляд. winked
        abuyanovus
      3. opus Сегодня, 12:24
        Цитата: Mestny
        На самом деле ИИ всегда узкоспециализирован под конкретную задачу или задачи.

        какой ИИ?
        "слабый" или "сильный" ? или "обобщенный"?

        Siri от Apple это ИИ?
        opus
  3. Sergei75 Сегодня, 11:09
    как-то не особо ура. А что так мало ?
    Sergei75
  4. лаврентий павлович Сегодня, 11:10
    Главное что бы безошибочно работал. Ждем СУ-57.
    лаврентий павлович
  5. штольц Сегодня, 11:10
    Цитата: Грэг Миллер
    Скоро будут сообщать о том, что болт или гайку закрутили в самолет....

    Ага, и самостоятельно посылать американцев на хрен, без участия лётчика.
    штольц
  6. Egorovich Сегодня, 11:17
    Великолепная машина с зачатками искусственного интеллекта - звучит просто отлично. Работают. Молодцы!!!
    Egorovich
    1. voyaka uh Сегодня, 11:22
      Такую програмку с шестью "случаями", и чем стрелять сейчас пишут
      старшеклассники на уроках.
      voyaka uh
      1. Egorovich Сегодня, 11:34
        Что то ни матрасники, ни евреи (шестикласники) не написали программу ухода от сирийских птичек для F-35.
        Egorovich
        1. voyaka uh Сегодня, 12:19
          Птицы - проблема для авиации. С ними действительно не научились
          бороться. Слишком малозаметны и слишком внезапно появляются перед
          самолетом. У нас еще совсем недавно чинили Ф-15, столкнувшийся с птицами.
          Теперь вот ремонт Ф-35.
          voyaka uh
          1. Egorovich Сегодня, 12:26
            Сирийские птички - это С-200, а на птичек все можно свалить. Ни одной фотки, побитого птицами самолета F-35, не было предоставлено. А воду можно лить бесконечно.
            Egorovich
            1. voyaka uh Сегодня, 13:10
              Сирийцы обстреляли наш Ф-16, который фотографировал территорию
              Ливана на границе с Сирией. Но не попали, как обычно.
              Ф-35 до конца декабря этого года не может участвовать в боевых операциях.
              Он еще не получил в наших ВВС статус полной боеготовности.
              И прилетели из США пока 9 из 12.
              voyaka uh
              1. Egorovich Сегодня, 13:13
                Поэтому я и сказал по воду.
                Egorovich
      2. Mestny Сегодня, 11:46
        Ну вот и замечательно, что пишут. Значит образование таки совершенствуется и даёт свои плоды.
        Осталось старшеклассникам только добиться гарантированной работы этой своей программы в изменяющейся обстановке, ну и способности совершенствоваться в связи с этими самыми условиями.
        Думаю, когда ни будь, в будущем вполне себе старшеклассники смогут такое писать - как только учёные для них математический аппарат отработают до утилитарного простого применения и разработают соответствующие языки высокого уровня.
        Mestny
      3. sogdy Сегодня, 11:59
        Цитата: voyaka uh
        Такую програмку с шестью "случаями"

        О! с распознаванием и аппаратную? А именно это и сказано в переводе с казенного.
        sogdy
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 11:17
    А я думал Рогозину чип вставили наконец то! laughing
    Вождь краснокожих
  8. Mestny Сегодня, 11:28
    Тут наблюдается некоторая ошибка в представлении вопроса. Мы когда слышим словосочетание ИИ - немедленно представляем себе нечто подобное человеку - способное вести беседу, реагировать и принимать решения как человек и прочее.
    На самом деле ИИ всегда узкоспециализирован под конкретную задачу или задачи.
    И да, ИИ, как впрочем даже ЕИ - это набор алгоритмов в области решения конкретной задачи.
    И большинство людей ( о ужас!) решают узкие задачи именно с помощью набора таких алгоритмов.
    ЕИ в состоянии эти самые алгоритмы создавать и корректировать. Так и ИИ в состоянии делать то же самое - в области таких задач. Которой в данном случае является обнаружение, распознавание, и выбор приоритетов целей и средств для атаки.
    Так что всё правильно - ИИ таки установлен.
    Осталось только разрешить собственно применение без участия пилота.
    Mestny
    1. sogdy Сегодня, 12:01
      Цитата: Mestny
      Осталось только разрешить собственно применение без участия пилота.

      Таки еще не война...
      sogdy
    2. voyaka uh Сегодня, 12:33
      "Так что всё правильно - ИИ таки установлен"///

      Неправильно. Там обычая программа селекции и распознавания
      целей, НАПИСАННАЯ ЧЕЛОВЕКОМ. Древность.
      ИИ - самообучающаяся специализированная программа, написанная КОМПОМ, без участия
      человека. Человек пишет только начальную "болванку". А комп сам
      дописывает программный код по мере поступления информации.
      Поясню для нашего случая. Самолет одновременно видит вертолет, танк и БПЛА.
      Программист пишет: сначала разберись с вертолетом, потом с БПЛА, потом с танком.
      ИИ пишет: сначала вертолет, потом танк (он "круче" wassat ), а напоследок беспилотник.
      И получает ракету ВВ от беспилотника sad . Поэтому ИИ пока не используют в боевой авиации.
      Слишком непредсказуемы его решения.
      voyaka uh
      1. Mestny Сегодня, 12:59
        Человеку тоже в детстве говорят - сначала сними штаны, потом садись на горшок. Ну то есть "программист" в данном случае пишет. Хотя да, отдельные интеллектуальные личности умудряются выполнить эту программу с ошибками.
        Цитата: voyaka uh
        Там обычая программа селекции и распознавания
        целей, НАПИСАННАЯ ЧЕЛОВЕКОМ. Древность.

        Из статьи мы ничего не знаем - обычная там программа или необычная. Может она самостоятельно совершенствовать свои варианты выбора целей или нет.
        И она да, всё равно будет написана человеком.
        ИИ пишет: сначала вертолет, потом танк (он "круче" wassat ), а напоследок беспилотник.
        И получает ракету ВВ от беспилотника sad .

        Для этого есть тренажёры, имитирующие весь спектр внешней информации для такого ИИ. Результатом выбора действий ИИ на таком тренажёре может быть только поражение или некоторый процент успеха, от 100% до меньшего числа.
        Вариантов на таком тренажёре можно прогнать огромное количество. Что помешает ИИ выработать план действий для всех этих вариантов?
        И самое главное - что в этом невозможного?
        Собственно живых пилотов тоже готовят изначально на тренажёре, и только потом на полигоне.
        Не думаю, что в данной конкретной задаче - обнаружение, сопровождение. расстановка приоритетов целей и выбор варианта и времени атаки, ИИ справится хуже человека.
        Mestny
        1. voyaka uh Сегодня, 13:18
          "Для этого есть тренажёры, имитирующие весь спектр внешней информации для такого ИИ."////

          ИИ программы по воздушному бою уже созданы. И на тренажерах они громят боевых
          летчиков асов почти всухую. Обычно ИИ проигрывает один-два первых боя, обучается тактике специфического летчика и после этого разделывает его без шансов.
          В боевой обстановке, конечно, критически важно передать опыт (программный код) первых боев остальным беспилотникам, которые придут на смену сбитым. Без этого самообучение теряет смысл.
          voyaka uh
      2. opus Сегодня, 13:00
        Цитата: voyaka uh
        ИИ - самообучающаяся специализированная программа, написанная КОМПОМ, без участия
        человека. Человек пишет только начальную "болванку".

        офигеть
        Технологическая сингулярность ?
        ==================
        WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE?
        В. Что такое искусственный интеллект?

        О. Это наука и техника создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Это связано с аналогичной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но ИИ не должен ограничиваться методами, которые биологически наблюдаемы.
        opus
      3. askort154 Сегодня, 13:01
        voyaka uh.....ИИ пишет: сначала вертолет, потом танк (он "круче" ), а напоследок беспилотник.

        А если по принципу - кто первый облучил ?
        askort154
  9. Deadушка Сегодня, 11:48
    Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете

    Не цензурно тоже умеет выражаться(особенно в эфире)?...
    Deadушка
    1. Mestny Сегодня, 12:04
      Как раз это не проблема - научить нецензурно выражаться. Не отличишь от настоящего. Не конкретно этот вариант конечно. Этот будет помогать убивать врага.
      А вообще идея атас! Пусть по англицки ругается в эфире, супостата деморализует!
      Mestny
  10. Deadушка Сегодня, 12:12
    Цитата: Mestny
    А вообще идея атас! Пусть по англицки ругается в эфире, супостата деморализует!

    угу, на всех вражеских частотах laughing
    Deadушка
    1. Mestny Сегодня, 12:46
      Средство РЭБ "Матюгальник" - новейшая разработка!
      Перехватывает переговоры противника и тут же комментирует их голосом Шуры Каретного на английском языке. laughing
      Mestny
  11. Mestny Сегодня, 12:33
    Цитата: opus
    какой ИИ?
    "слабый" или "сильный" ? или "обобщенный"?

    Siri от Apple это ИИ?

    Действующий в пределах определённого набора типов и способов поступления информации, и только этих пределах.
    Разумеется способность реализовывать действия в конкретно этих условиях может быть разной - условно от "плохой до отличной" например в процентном отношении правильных решений от неправильных при том или ином изменении поступающей информации.
    В таком виде SIRI несомненно ИИ, как и множество ботов в сети.
    Если совсем обобщить и упростить можно привести такое сравнение. Человек, обладатель ЕИ, попав в среду, несоответствующую такому набору внешних воздействий ( например житель мегаполиса в пустыню) вероятнее всего не выживет, использую наборы алгоритмов для жизни в мегаполисе.
    Поэтому не стоит требовать от SIRI и им подобных универсальности.
    Mestny
Картина дня