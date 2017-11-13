Евросоюз введет против Венесуэлы оружейное эмбарго
Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник введут оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы, передает РИА Новости.
«Главы МИД без обсуждения введут ограничительные меры в отношении Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране. Как ожидается, будет одобрено оружейное эмбарго, запрещены поставки оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и электронного слежения», – говорится в материале.
Кроме того, министры одобрят нормативный документ, позволяющий вводить при необходимости индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле. К ним относятся запрет на въезд в ЕС и заморозка активов, находящихся в Евросоюзе.
Другим вопросом в повестке дня станут так называемые «стратегические коммуникации», то есть деятельность по улучшению имиджа ЕС в странах восточного партнерства. Во многом эта программа направлена на противодействие России, которую Брюссель обвиняет в проведении кампаний по дезинформации.
За рабочим обедом к главам МИД присоединятся министры обороны. На встрече будут обсуждаться результаты усилий, прилагаемые для более тесного оборонного сотрудничества между странами ЕС. Одним из итогов этих усилий станет постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), которое планируется запустить в декабре на саммите Евросоюза.
PESCO, участие в котором является добровольным, позволит странам объединить усилия в работе над различными оборонными проектами. Такие проекты смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда.
«Главы МИД без обсуждения введут ограничительные меры в отношении Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране. Как ожидается, будет одобрено оружейное эмбарго, запрещены поставки оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и электронного слежения», – говорится в материале.
Кроме того, министры одобрят нормативный документ, позволяющий вводить при необходимости индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле. К ним относятся запрет на въезд в ЕС и заморозка активов, находящихся в Евросоюзе.
Другим вопросом в повестке дня станут так называемые «стратегические коммуникации», то есть деятельность по улучшению имиджа ЕС в странах восточного партнерства. Во многом эта программа направлена на противодействие России, которую Брюссель обвиняет в проведении кампаний по дезинформации.
За рабочим обедом к главам МИД присоединятся министры обороны. На встрече будут обсуждаться результаты усилий, прилагаемые для более тесного оборонного сотрудничества между странами ЕС. Одним из итогов этих усилий станет постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), которое планируется запустить в декабре на саммите Евросоюза.
PESCO, участие в котором является добровольным, позволит странам объединить усилия в работе над различными оборонными проектами. Такие проекты смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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