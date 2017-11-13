13:24 13 ноября

Евросоюз введет против Венесуэлы оружейное эмбарго

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник введут оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы, передает РИА Новости.

Беспорядки в Венесуэле

«Главы МИД без обсуждения введут ограничительные меры в отношении Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране. Как ожидается, будет одобрено оружейное эмбарго, запрещены поставки оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и электронного слежения», – говорится в материале.


Кроме того, министры одобрят нормативный документ, позволяющий вводить при необходимости индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле. К ним относятся запрет на въезд в ЕС и заморозка активов, находящихся в Евросоюзе.

Другим вопросом в повестке дня станут так называемые «стратегические коммуникации», то есть деятельность по улучшению имиджа ЕС в странах восточного партнерства. Во многом эта программа направлена на противодействие России, которую Брюссель обвиняет в проведении кампаний по дезинформации.

За рабочим обедом к главам МИД присоединятся министры обороны. На встрече будут обсуждаться результаты усилий, прилагаемые для более тесного оборонного сотрудничества между странами ЕС. Одним из итогов этих усилий станет постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), которое планируется запустить в декабре на саммите Евросоюза.

PESCO, участие в котором является добровольным, позволит странам объединить усилия в работе над различными оборонными проектами. Такие проекты смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 11:04
    Венесуэла в шоке от такой новости.А наши уже руки потирают..
    210окв
    1. Маз Сегодня, 11:12
      Пусть вводит эмбарго. Израиль им любое оружие продаст с великой радостью с аплодисментами в кнессете
      Маз
    2. Logall Сегодня, 11:13
      Пусть обращаются, продам ''пятизарядку''!
      Всё равно пятый год без дела лежит...
      Logall
      1. Partyzan Сегодня, 11:59
        Цитата: Logall
        Пусть обращаются, продам ''пятизарядку''!
        Всё равно пятый год без дела лежит...

        ростех найдет что продать laughing Саня привет hi
        Partyzan
    3. ПалБор Сегодня, 11:25
      Цитата: 210окв
      Венесуэла в шоке от такой новости.А наши уже руки потирают..

      Да...последние лет10,если не больше,Венесуэла оружие у нас приобретает.Санкции ЕС? laughing
      ПалБор
  2. сибиралт Сегодня, 11:05
    Вот и ладушки, что Украину не приняли в Евросоюз. Поэтому это эмбарго для Венесуэлы пофигу. bully
    сибиралт
  3. Грэг Миллер Сегодня, 11:05
    Они могут еще и запретить Венесуэле на Луну летать.... С тем же успехом...
    Грэг Миллер
  4. штольц Сегодня, 11:05
    А какое дело ЕС до Венусуэлы, они же находятся на разных континентах? Это пусть у Штатов голова болит, они же там почти соседи.
    штольц
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:26
      А какое дело ЕС до Венусуэлы


      трудно не замечать оккупацию ЕС войсками США и удивляться чейта ЕС поступает нелогично и в ущерб личным интересам последние 20 лет.

      потому что трудно рыпаться, когда лежишь под кем то. Это видно на примере Японии. Ирака и других оккупированных стран. А Германия и санкции. СП2 и все такое. Теряют деньги, все это признают но ничего сделать не могут. Потому что такая линия у обкома

      А да - забыл про Укроину. Очень тоже показательный пример того, как страна стреляет себе в ногу по указанию советников из США
      с-т Petrov
  5. Лесс Сегодня, 11:06
    Опять санкции... Санкции - это заразно.
    Лесс
  6. д^Амир Сегодня, 11:07
    министры одобрят нормативный документ, позволяющий вводить при необходимости индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле. К ним относятся запрет на въезд в ЕС и заморозка активов

    вот и вся цель... как обычно за демократическим словоблудием скрыт банальный хапок чужих денег... кто нибудь верит что эти деньги будут просто лежать????? во-ооооот!!!!!!!!! они будут работать принося прибыль устроителям санкций.... красота!!!!
    д^Амир
    1. Джедай Сегодня, 11:14
      hi Санкции и эмбарго от ЕС - это следствие недавних слов Трампа о Венесуэле на саммите АТЭС во Вьетнаме. Прихвостни бросились наперегонки лизать ноги и зад хозяину.
      Джедай
      1. д^Амир Сегодня, 11:16
        не просто лизать... а получением персональной прибыли для себя любимых....
        д^Амир
        1. Джедай Сегодня, 11:24
          Имеет место тот случай, когда необходимость совпадает с получением выгоды. wink
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 11:56
            Похоже сожрут они Венесуэлу , или устроят полный бардак , как в Ираке.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 12:02
              К сожалению - к этому всё и идёт... negative
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:08
                Вот и остается только сожалеть , не полезут наши туда , могут только оружием помочь.
                Идущий
  7. лаврентий павлович Сегодня, 11:08
    Да ради бога, все что нужно правительству Венесуэлы поставит Россия, Китай и Куба. Главное подавить проамериканский мятеж и вычистить под корень пятую колонну. А потом можно подумать и о размещении нашей военной базы.
    лаврентий павлович
  8. perepilka Сегодня, 11:09
    Нефть, тепло круглый год, но в одном не повезло, США рядом what
    Мадуро наших из молчи-молчи, отставников, не с языком проблем не будет, там через пятнадцать минут на великом и могучем показания начнут давать, все явки и пароли на кириллице wassat
    perepilka
  9. solzh Сегодня, 11:10
    Одним из главным потребителем российского вооружения в латинской америке является Венесуэла. Россия поставляет в Венесуэлу всё, танки, системы РСЗО, авиатехнику. Европа вводит санкции против Венесуэлы не только, для смены правительства республики, но и для того, чтобы убрать Россию с данного рынка вооружений.
    solzh
    1. ватник Сегодня, 11:26
      Цитата: solzh
      Европа вводит санкции против Венесуэлы не только, для смены правительства республики, но и для того, чтобы убрать Россию с данного рынка вооружений.

      Так наоборот ЕС отдаёт рынок Венесуэлы полностью нам введя против неё санкции.

      Цитата: Маз
      Израиль им любое оружие продаст с великой радостью с аплодисментами в кнессете

      Врядли Мадуро поддерживает Башара Асада.
      ватник
  10. Egorovich Сегодня, 11:24
    Венесуэла зарыдала от горя от такого беспредела, но ровно на секунду. Россия и Китай всегда будут рады такому стечению обстоятельств.
    Egorovich
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Ну введет ЕС ограничения и что? А много Европа поставляла оружия этой стране? Кто подкинул ЕС такой совет? А ответ хоть и с оскоминой, но прост - без Сша конечно не обошлось. У Венесуэлы для приобретения оружия имеются другие каналы.
    rotmistr60
  12. Ныробский Сегодня, 11:42
    Кто то думает что Европа самостоятельна в принятии таких решений? Ну-ну))) Это как и в случае с Россией, санкции ввели - считают убытки, плачут но боятся прогневить "гегемона". Так и тут, поступил сигнал из страны олицетворяющей собой "исчадие демократии" и европейцы взяли под козырёк, хотя по сути каждый знает то, что Мадуро законно избранный президент и наводит порядок в стране стараясь не допустить появление ещё одной Ливии или Сирии на территории Латинской Америки. Повезло масаям в Африке т.к. у них есть много коровьих лепёшек и нет нефти. Была бы у них нефть, то уже не было бы масаев.
    Ныробский
  13. Идущий Сегодня, 11:55
    Кроме того, министры одобрят нормативный документ, позволяющий вводить при необходимости индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле


    Вы бы у себя дома навели порядок...
    Идущий
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:52
    Можно подумать только ЕС производит оружие.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. Sergey53 Сегодня, 13:12
    Мы в обиду не дадим. Там кредитов на миллиарды.
    Sergey53
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