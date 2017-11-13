Пентагон сообщил о гибели американского военнослужащего в Ираке
В Ираке 11 ноября погиб американский солдат из-за ранений, «не связанных с боевыми действиями», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.
Отмечается, что американский солдат находился в Ираке в рамках миссии «Непоколебимая решительность».
По факту гибели военнослужащего начато ведомственное расследование.
Напомним, «Непоколебимая решительность» – военная операция США и их союзников по коалиции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Она проводится с августа 2014 года.
Отмечается, что американский солдат находился в Ираке в рамках миссии «Непоколебимая решительность».
35-летний Ли Смит из города Арлингтон (штат Техас) погиб 11 ноября в лагере Таджи, в Ираке, из-за ранений, полученных не в результате инцидента, связанного с военными действиями,говорится в релизе.
По факту гибели военнослужащего начато ведомственное расследование.
Напомним, «Непоколебимая решительность» – военная операция США и их союзников по коалиции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Она проводится с августа 2014 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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