Пентагон сообщил о гибели американского военнослужащего в Ираке

35-летний Ли Смит из города Арлингтон (штат Техас) погиб 11 ноября в лагере Таджи, в Ираке, из-за ранений, полученных не в результате инцидента, связанного с военными действиями,

В Ираке 11 ноября погиб американский солдат из-за ранений, «не связанных с боевыми действиями», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.Отмечается, что американский солдат находился в Ираке в рамках миссии «Непоколебимая решительность».говорится в релизе.По факту гибели военнослужащего начато ведомственное расследование.Напомним, «Непоколебимая решительность» – военная операция США и их союзников по коалиции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Она проводится с августа 2014 года.