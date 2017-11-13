13:19 13 ноября

Пентагон сообщил о гибели американского военнослужащего в Ираке

В Ираке 11 ноября погиб американский солдат из-за ранений, «не связанных с боевыми действиями», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.



Отмечается, что американский солдат находился в Ираке в рамках миссии «Непоколебимая решительность».


35-летний Ли Смит из города Арлингтон (штат Техас) погиб 11 ноября в лагере Таджи, в Ираке, из-за ранений, полученных не в результате инцидента, связанного с военными действиями,
говорится в релизе.

По факту гибели военнослужащего начато ведомственное расследование.

Напомним, «Непоколебимая решительность» – военная операция США и их союзников по коалиции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Она проводится с августа 2014 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. pvv113 Сегодня, 11:17
    из-за ранений, «не связанных с боевыми действиями»

    Обкурился и начал от чертиков отстреливаться, которые по всему телу скакали belay
    pvv113
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:25
      да какая разница,может это и жестоко,но зная амерособак,чем больше их накроется тем лучше,дома на базах пусть сидят,может дохнуть пореже будут.
      Ратник с пулеметом
    2. Джедай Сегодня, 11:25
      Или попросту прирезали местные наглого демократизатора.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 11:29
        В любом случае - никакого сочувствия
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 11:33
          Полностью с тобой согласен. Непрошеным гостям надо всегда быть готовыми получить по кумполу от хозяина.
          Джедай
          1. Partyzan Сегодня, 11:46
            Цитата: Джедай
            Непрошеным гостям надо всегда быть готовыми

            а их и готовят к демократизации, только им не говорят - что за это можно и в репу, ввиду своей исключительности, получить laughing привет Макс hi
            Partyzan
            1. Джедай Сегодня, 11:48
              Володя, приветствую! hi Жаль, что не так часто как хотелось бы "воины света" люлей отгребают от местных... feel
              Джедай
              1. Partyzan Сегодня, 11:50
                Цитата: Джедай
                что не так часто как хотелось бы

                все начинается по тихоньку, но когда наберет обороты - то уже поздно будет
                Partyzan
                1. Джедай Сегодня, 11:55
                  Цитата: Partyzan
                  но когда наберет обороты - то уже поздно будет

                  Для США? wink
                  Джедай
                  1. Partyzan Сегодня, 11:56
                    Цитата: Джедай
                    Для США?

                    и не только, у них же холопов много
                    Partyzan
                    1. Джедай Сегодня, 12:06
                      Начнёт массово получать хозяин - холопы устроят столь же массовый драп. Вспомни заявы бундесвера о выводе своих из Афганистана после нападения на базу. lol
                      Джедай
                      1. Partyzan Сегодня, 12:07
                        Цитата: Джедай
                        Вспомни заявы бундесвера о выводе своих

                        но не вывели же, хозяин сказал "сидеть" - вот и сидят, хоть и страшно laughing
                        Partyzan
            2. pvv113 Сегодня, 11:53
              Привет, Володя! Показывали по какой-то программе (сразу говорю - не наша) про американцев в Афгане. Сидит плачущий воин-демократизатор и жалуется, что по нему стреляли. И это спецназовец. Вот тебе и элита США
              pvv113
    3. штольц Сегодня, 11:37
      Какое великое событие! Надо непременно, чтобы весь мир об этом узнал, а вот то, что вчера я перебрал и сейчас мучаюсь с похмелья. никого не интересует. Обидно мне, досадно мне, ну ладно.
      штольц
      1. pvv113 Сегодня, 11:42
        Но вы же с огнестрельным оружием на чертиков не охотитесь? wink
        pvv113
    4. Ныробский Сегодня, 12:10
      Цитата: pvv113
      Обкурился и начал от чертиков отстреливаться, которые по всему телу скакали

      Консервную банку открывал без консервного ножа.....Дитя и жертва комфорта recourse
      Ныробский
      1. pvv113 Сегодня, 12:11
        В биотуалете не оказалось туалетной бумаги? laughing
        pvv113
  2. Vard Сегодня, 11:18
    Вот военнослужащий погиб... А те кто в ЧВК служит, это люди второго сорта... они не гибнут, они как то так исчезают...
    Vard
    1. Джедай Сегодня, 11:28
      Цитата: Vard
      А те кто в ЧВК служит, это люди второго сорта... они не гибнут, они как то так исчезают...

      Не скажите. В ЧВК служат профессионалы если не высшего, то высокого сорта. Они знают цену своей жизни и прекрасно понимают что мёртвому деньги ни к чему, потому и не торопятся свои головы под пули подставлять.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 11:44
        Да и идут в ЧВК в основном "бывшие", хотя "бывших" не бывает wink
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 11:47
          Цитата: pvv113
          хотя "бывших" не бывает

          Это точно.
          Джедай
        2. Partyzan Сегодня, 12:09
          Цитата: pvv113
          Да и идут в ЧВК в основном "бывшие", хотя "бывших" не бывает wink

          идут те кто не смог приспособиться к мирной жизни, но это не "тупые быки" bully
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 12:13
            Быку было бы туговато - здесь же еще и думать надо wink
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 12:15
              Цитата: pvv113
              Быку было бы туговато - здесь же еще и думать надо wink

              вот и я о том же bully
              Partyzan
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    И в мирной обстановке гибнут, а что уж говорить о горячей точке. Не соблюдение мер безопасности, неосторожное обращение с оружием и т.д. Семья пенсию точно не получит, может разовую выплату и то под вопросом.
    rotmistr60
  5. ПалБор Сегодня, 11:39
    Ну,наверное,горе.Вот,думайте обо мне что хотите,но никакого сожаления по поводу гибели потенциального врага не испытываю.Да по финг request
    ПалБор
  6. Макаров Сегодня, 11:57
    землетрясением накрыло?
    Макаров
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