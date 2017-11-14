Первыми в бой с русскими пойдут американские морпехи
Американские морские пехотинцы готовятся к конфликту в Восточной Европе: Корпус морской пехоты США рассматривает перспективу вооружённого столкновения с Россией. В связи с назревающим конфликтом дополнительные ресурсы получит штаб Экспедиционных сил морской пехоты.
«Озабоченность» по поводу «боевых действий» у морской пехоты проснулась уже на уровне MEF (Marine Expeditionary Force, Экспедиционных сил морской пехоты США), пишет Тодд Сат в газете «Military Times».
Перспектива «конфликта с русскими военными» в Восточной Европе подтолкнула Корпус морской пехоты США усилить боевые возможности. Этим должен заняться штаб морской пехоты высокого уровня.
В течение многих лет в Корпусе считал, что вряд ли понадобится когда-либо осуществить развёртывание всех экспедиционных сил морской пехоты. Ведь эта структура — крупнейшая часть морской боевой мощи, включающая более 25.000 американских морских пехотинцев. Функции MEF не были приоритетными в последние годы, когда велись операции не столь крупного масштаба и выполнялись «миссии по борьбе с повстанцами». Последние «обычно требовали небольших подразделений» (морской экспедиционной группы или морской экспедиционной бригады).
Но теперь генерал-лейтенант Роберт Хеделунд (Lt. Gen. Robert Hedelund), командующий морской пехотой США в Северной Каролине, сказал, что штабное руководство передаёт «некоторые возможности» обратно MEF.
По словам генерала, подразделения MEF «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе». Об этом Хеделунд заявил на недавней ежегодной конференции по вопросам национальной обороны.
Издание напоминает, что американский Корпус морской пехоты в последние годы и без того расширил своё присутствие в Европе (в Румынии, а также развёртывание «спина к спине» в Норвегии, где упомянутые морские пехотинцы обеспечат безопасность «вблизи российской границы»).
Хеделунд полагает, что Экспедиционные силы морской пехоты должны сохранить мобильность и уметь выполнять миссии по реагированию на кризисы. Генерал с гордостью показал участникам конференции «обширную географию» деятельности своих подразделений в Азии, Европе, Африке, Южной Америке.
Он напомнил, что летние учения в Калифорнии уже «объединили» морских пехотинцев США с британскими, канадскими и французскими силами. Вот вопросы, ответы на которые морпехи США должны знать: «Что делает враг? Что мы хотим, чтобы он сделал? Как мы можем заставить его это сделать?»
«Европейская миссия» морских пехотинцев изменяется «на фоне российской агрессии», сообщается в материале. На данный момент Корпус продолжит подготовку и развёртывание «для целого ряда миссий». Генерал намекает: мол, если где-то («в любой точке планеты») раздаётся выстрел, «морские пехотинцы желают там быть».
Пока американские морпехи готовятся отразить атаку русских в Восточной Европе, в НАТО могут подумывать о настоящей войне с Россией. По крайней мере, иные иностранные аналитики составили целый список тех «угроз», которые не по нутру натовским стратегам.
«Готовится ли НАТО к войне с Россией?» На этот вопрос ответил известный эксперт Стивен Лендман (Stephen Lendman) в канадском издании «Global Research».
Двусторонние отношения России и США по-прежнему «мрачны». Перейдёт ли холодная «война слов» в горячее столкновения оружия?
Эксперт перечислил «враждебные действия» США в отношении России. Сюда по его мнению, входят развёртывание сил НАТО вблизи границы России и нарушение Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ, 1991), ограничивающего присутствие традиционной военной техники в Европе. Также в списке эксперта присутствуют проведение «провокационных военных учений в приграничных странах» и использование Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в качестве «учебных площадок для войн НАТО под руководством США».
Американцы «ведут подготовку к гибридной и обычной войне с Россией», «раздувают несуществующую российскую угрозу»; отказываются от Договора о противоракетной обороне (ПРО); нарушают Договор о ядерных вооружениях средней дальности 1987 года путём создания «систем оружия», нарушающих договорные обязательства; ложно обвиняют Москву в «агрессии» на Украине; захватывают российские объекты недвижимости в Соединённых Штатах и изгоняют дипломатов; ложно обвиняют Кремль во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы в США; налагают «незаконные санкции» на Россию и вмешиваются в её внутренние дела. И это не говоря о «бессовестной травле» Владимира Путина!
Всё вышеперечисленное и многое другое должно действительно «напугать всех»: ведь американские ястребы-неоконсерваторы диктуют геополитическую повестку дня. Америка — воистину военное государство, уверен автор, которое ведёт «нескончаемые агрессивные войны одновременно на нескольких театрах». Вашингтон желает, чтобы все суверенные независимые правительства были заменены «прозападными марионеточными режимами». Так должно быть «в России, Китае и Иране».
По данным «Wall Street Journal», США, доминирующие в НАТО, намерены усилить свою способность военного противостояния России, продолжает эксперт. Для этого проводятся два мероприятия. Для начала модернизируется логистика НАТО, для чего создаётся специальное «командование». Развёртывание и перемещение войск и боевой техники отныне будет происходить «более оперативно». Второе новое «командование» сосредоточится «на защите морских путей от Атлантики до Северного Ледовитого океана». Штаб-квартиры новых командований будут находиться в Нидерландах и Италии.
Военачальники из Пентагона хотят, чтобы все члены НАТО действовали «против русских войск» быстро и эффективно.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развёртывание является прямым ответом «на агрессивные действия России на Украине, на наращивание ею военных сил близ наших [натовских] границ и на отсутствие прозрачности, когда речь идёт о военных учениях, таких, как «Запад 2017».
О военной мощи России идёт речь и в материале Дэйва Маджумдара (Dave Majumdar), сославшегося в своей статье для «The National Interest» на данные разведки.
Почему разведывательное сообщество США боится растущей военной мощи России? На сей вопрос ответил обозреватель.
В долгосрочной перспективе Россия «и вправду стремится вновь стать великой державой, как это было во времена Российской империи, а затем и в советское время». По крайней мере, так думают аналитики из оборонного разведывательного агентства Пентагона, чей доклад пересказывает Дэйв Маджумдар.
Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) обнародовало новую оценку российской военной мощи. Этот документ «возрождает практику времён холодной войны». РУМО пришло к выводу, что современная русская военная машина базируется на советском наследии, однако возможности уже модернизированы, а с ними изменена и военная доктрина. Русские «модернизировали свою военную стратегию, доктрину и тактику, чтобы ввести туда использование асимметричных ответов, таких, как кибератаки и гибридные действия, подобные тем, что наблюдались на Украине», указывается в докладе.
Нынешняя Россия пытается уменьшить зависимость от ядерных вооружений, восстанавливает свои традиционные силы и использует современные высокоточные боеприпасы. Это позволяет Москве создать «более сбалансированную» военную машину. Москва сама подчёркивает развитие обычного высокоточного оружия. Недавно таковое прошло проверку в боевых условиях в Сирии.
«Стремление России стать лидером в многополярном мире и вернуть статус великой державы, который она имела в царские времена и до последних дней Советского Союза, требует наличия силы, способной сдерживать агрессию, вести борьбу в различном диапазоне конфликтов, от локальных кризисов до ядерной войны, умения проецировать власть и применять силу, если это необходимо, при вмешательстве в конфликты по всему миру», — делается вывод в докладе. Российская сила создаётся «несмотря на экономический спад».
Русские делают всё, чтобы стать снова «великой державой».
В целом этот доклад ведомства Маджумдар находит «сумасшедшим». Ещё во времена СССР в такого рода доклада было полно «грубых преувеличений», вызванных, должно быть, ошибками американской разведки.
Похоже, в США не одни разведчики сошли с ума. В морской пехоте, которая вознамерилась отбивать атаки русских в Восточной Европе, тоже не всё ладно с разумом.
Впрочем, на то и холодная война, чтобы её апологеты демонстрировали массовое помутнение рассудка.
«Озабоченность» по поводу «боевых действий» у морской пехоты проснулась уже на уровне MEF (Marine Expeditionary Force, Экспедиционных сил морской пехоты США), пишет Тодд Сат в газете «Military Times».
Перспектива «конфликта с русскими военными» в Восточной Европе подтолкнула Корпус морской пехоты США усилить боевые возможности. Этим должен заняться штаб морской пехоты высокого уровня.
В течение многих лет в Корпусе считал, что вряд ли понадобится когда-либо осуществить развёртывание всех экспедиционных сил морской пехоты. Ведь эта структура — крупнейшая часть морской боевой мощи, включающая более 25.000 американских морских пехотинцев. Функции MEF не были приоритетными в последние годы, когда велись операции не столь крупного масштаба и выполнялись «миссии по борьбе с повстанцами». Последние «обычно требовали небольших подразделений» (морской экспедиционной группы или морской экспедиционной бригады).
Но теперь генерал-лейтенант Роберт Хеделунд (Lt. Gen. Robert Hedelund), командующий морской пехотой США в Северной Каролине, сказал, что штабное руководство передаёт «некоторые возможности» обратно MEF.
По словам генерала, подразделения MEF «должны быть готовы» поддержать усилия по противодействию «войне в Европе». Об этом Хеделунд заявил на недавней ежегодной конференции по вопросам национальной обороны.
Издание напоминает, что американский Корпус морской пехоты в последние годы и без того расширил своё присутствие в Европе (в Румынии, а также развёртывание «спина к спине» в Норвегии, где упомянутые морские пехотинцы обеспечат безопасность «вблизи российской границы»).
Хеделунд полагает, что Экспедиционные силы морской пехоты должны сохранить мобильность и уметь выполнять миссии по реагированию на кризисы. Генерал с гордостью показал участникам конференции «обширную географию» деятельности своих подразделений в Азии, Европе, Африке, Южной Америке.
Он напомнил, что летние учения в Калифорнии уже «объединили» морских пехотинцев США с британскими, канадскими и французскими силами. Вот вопросы, ответы на которые морпехи США должны знать: «Что делает враг? Что мы хотим, чтобы он сделал? Как мы можем заставить его это сделать?»
«Европейская миссия» морских пехотинцев изменяется «на фоне российской агрессии», сообщается в материале. На данный момент Корпус продолжит подготовку и развёртывание «для целого ряда миссий». Генерал намекает: мол, если где-то («в любой точке планеты») раздаётся выстрел, «морские пехотинцы желают там быть».
Пока американские морпехи готовятся отразить атаку русских в Восточной Европе, в НАТО могут подумывать о настоящей войне с Россией. По крайней мере, иные иностранные аналитики составили целый список тех «угроз», которые не по нутру натовским стратегам.
«Готовится ли НАТО к войне с Россией?» На этот вопрос ответил известный эксперт Стивен Лендман (Stephen Lendman) в канадском издании «Global Research».
Двусторонние отношения России и США по-прежнему «мрачны». Перейдёт ли холодная «война слов» в горячее столкновения оружия?
Эксперт перечислил «враждебные действия» США в отношении России. Сюда по его мнению, входят развёртывание сил НАТО вблизи границы России и нарушение Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ, 1991), ограничивающего присутствие традиционной военной техники в Европе. Также в списке эксперта присутствуют проведение «провокационных военных учений в приграничных странах» и использование Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в качестве «учебных площадок для войн НАТО под руководством США».
Американцы «ведут подготовку к гибридной и обычной войне с Россией», «раздувают несуществующую российскую угрозу»; отказываются от Договора о противоракетной обороне (ПРО); нарушают Договор о ядерных вооружениях средней дальности 1987 года путём создания «систем оружия», нарушающих договорные обязательства; ложно обвиняют Москву в «агрессии» на Украине; захватывают российские объекты недвижимости в Соединённых Штатах и изгоняют дипломатов; ложно обвиняют Кремль во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы в США; налагают «незаконные санкции» на Россию и вмешиваются в её внутренние дела. И это не говоря о «бессовестной травле» Владимира Путина!
Всё вышеперечисленное и многое другое должно действительно «напугать всех»: ведь американские ястребы-неоконсерваторы диктуют геополитическую повестку дня. Америка — воистину военное государство, уверен автор, которое ведёт «нескончаемые агрессивные войны одновременно на нескольких театрах». Вашингтон желает, чтобы все суверенные независимые правительства были заменены «прозападными марионеточными режимами». Так должно быть «в России, Китае и Иране».
По данным «Wall Street Journal», США, доминирующие в НАТО, намерены усилить свою способность военного противостояния России, продолжает эксперт. Для этого проводятся два мероприятия. Для начала модернизируется логистика НАТО, для чего создаётся специальное «командование». Развёртывание и перемещение войск и боевой техники отныне будет происходить «более оперативно». Второе новое «командование» сосредоточится «на защите морских путей от Атлантики до Северного Ледовитого океана». Штаб-квартиры новых командований будут находиться в Нидерландах и Италии.
Военачальники из Пентагона хотят, чтобы все члены НАТО действовали «против русских войск» быстро и эффективно.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развёртывание является прямым ответом «на агрессивные действия России на Украине, на наращивание ею военных сил близ наших [натовских] границ и на отсутствие прозрачности, когда речь идёт о военных учениях, таких, как «Запад 2017».
О военной мощи России идёт речь и в материале Дэйва Маджумдара (Dave Majumdar), сославшегося в своей статье для «The National Interest» на данные разведки.
Почему разведывательное сообщество США боится растущей военной мощи России? На сей вопрос ответил обозреватель.
В долгосрочной перспективе Россия «и вправду стремится вновь стать великой державой, как это было во времена Российской империи, а затем и в советское время». По крайней мере, так думают аналитики из оборонного разведывательного агентства Пентагона, чей доклад пересказывает Дэйв Маджумдар.
Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) обнародовало новую оценку российской военной мощи. Этот документ «возрождает практику времён холодной войны». РУМО пришло к выводу, что современная русская военная машина базируется на советском наследии, однако возможности уже модернизированы, а с ними изменена и военная доктрина. Русские «модернизировали свою военную стратегию, доктрину и тактику, чтобы ввести туда использование асимметричных ответов, таких, как кибератаки и гибридные действия, подобные тем, что наблюдались на Украине», указывается в докладе.
Нынешняя Россия пытается уменьшить зависимость от ядерных вооружений, восстанавливает свои традиционные силы и использует современные высокоточные боеприпасы. Это позволяет Москве создать «более сбалансированную» военную машину. Москва сама подчёркивает развитие обычного высокоточного оружия. Недавно таковое прошло проверку в боевых условиях в Сирии.
«Стремление России стать лидером в многополярном мире и вернуть статус великой державы, который она имела в царские времена и до последних дней Советского Союза, требует наличия силы, способной сдерживать агрессию, вести борьбу в различном диапазоне конфликтов, от локальных кризисов до ядерной войны, умения проецировать власть и применять силу, если это необходимо, при вмешательстве в конфликты по всему миру», — делается вывод в докладе. Российская сила создаётся «несмотря на экономический спад».
Русские делают всё, чтобы стать снова «великой державой».
В целом этот доклад ведомства Маджумдар находит «сумасшедшим». Ещё во времена СССР в такого рода доклада было полно «грубых преувеличений», вызванных, должно быть, ошибками американской разведки.
* * *
Похоже, в США не одни разведчики сошли с ума. В морской пехоте, которая вознамерилась отбивать атаки русских в Восточной Европе, тоже не всё ладно с разумом.
Впрочем, на то и холодная война, чтобы её апологеты демонстрировали массовое помутнение рассудка.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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