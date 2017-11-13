13:24 13 ноября

Индия закупила первую партию ракет "БраМос"

Российско-индийская компания BrahMos заключила первый контракт с Минобороны Индии на поставку крылатых авиаракет для 50 истребителей Су-30МКИ, сообщил в понедельник на авиасалоне "Дубай-2017" содиректор компании с российской стороны Александр Максычев.

Индия закупила первую партию ракет "БраМос"


BrahMos заключил первый контракт с Минобороны Индии на поставку крылатых ракет воздушного базирования для 50 истребителей Су-30МКИ
— сказал Максычев.


По его словам, эта ракета считается принятой на вооружение ВВС Индии.

Напоминаем, что ранее Индия заявила о разработке гиперзвуковой версии ракеты "БраМос. Так генеральный менеджер компании Правин Патак на форуме «Армия-2017» заявил, что гиперзвуковая ракета «БраМос», которая сможет развивать скорость 7 Махов, появится через семь лет, промежуточный вариант - в 4 Маха - через четыре-пять. передает РИА Новости


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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 11:25
    Очень хорошая разработка... похоже у вероятного противника пока не чем бороться с этой ракетой...
    Vard
    1. татарин 174 Сегодня, 11:50
      Цитата: Vard
      похоже у вероятного противника пока не чем бороться с этой ракетой...

      Индусы крутятся и на двух стульях пытаются усидеть и США угодить и нам вроде якобы друзья, оружие совместно разрабатываем. А вдруг они завтра станут нам совсем не друзья? Гарантии есть? А ракеты, подлодки с авианосцем и самолёты уже у них есть от нас.
      татарин 174
      1. Partyzan Сегодня, 11:55
        Цитата: татарин 174
        Индусы крутятся и на двух стульях

        но их тоже можно понять - не хотят быть зависимы в поставках вооруженй от одного поставщика, хотя и понимают - полосатые им атомные подлодки в лизинг не дадут
        Partyzan
        1. татарин 174 Сегодня, 11:59
          Цитата: Partyzan
          полосатые им атомные подлодки в лизинг не дадут

          С этим лизингом подлодки вообще непонятка какая-то, это я лично о себе. У нас боевые подлодки девать некуда или с деньгами край, что некуда деваться?
          татарин 174
          1. Partyzan Сегодня, 12:00
            а может привязываем по сильнее? feel
            Partyzan
            1. татарин 174 Сегодня, 12:02
              Вот именно, только и остаётся теряться в догадках.
              татарин 174
              1. bulvas Сегодня, 12:15
                Цитата: татарин 174
                Индусы крутятся и на двух стульях пытаются усидеть и США


                США используют Индию как противовес Китаю
                В Индии сейчас зарплата в три раза ниже, чем у китайцев, т.е. когда они начнут производить товаров не меньше, чем Китай (а это вполне реально и не долго с их темпами развития), они здорово перейдут дорогу Китаю.

                Поэтому, для России сейчас огромный интерес представляет путь Юг - Восток, для того, чтобы основная масса товаров из Индии шла через Россию.

                Тогда и по остальным вопросам будет легче договариваться с индусами, да и с китайцами.

                Заодно и на приебалтусов можно короткий поводок на кинуть, да и на остальных младоевропейцев.
                Каждый захочет кусочек такого транзита заполучить

                bulvas
  2. perepilka Сегодня, 11:32
    И ракета фиговая, и самолёт плохой, может цену поднять what
    Ачоа, чем дороже, тем лучше, насколько я индусов помню по кабаку Юбилейке в Архангельске lol
    perepilka
  3. Deadушка Сегодня, 11:43
    для 50 истребителей Су-30МКИ

    "скока вешать в граммах?!"... одну штуку для 50-ти?.... или 100500 для 50-ти истребителей?...
    как политики... вроде сказали правду и дали какую-то информацию, а вроде и ничего не сказали... what
    Deadушка
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:46
      думаю там по одной на машину. больше не повесить. вот 50 ракет на 50 машин. нормальный будет залп.

      Теперь надо пакистану и китаю что нибудь у нас прикупить, а то какой то дисбаланс wassat так и живем, помогая перемогать друг друга нашим партнерам
      с-т Petrov
      1. татарин 174 Сегодня, 11:53
        Китай сам себе на уме, они наверно уже всё нашенское в разработках скопировали и сами начнут производить.
        татарин 174
  4. Deadушка Сегодня, 11:51
    Цитата: с-т Petrov
    думаю там по одной на машину. больше не повесить

    отчего же?! winked
    Deadушка
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:55


      только если к фонарю сверху приболтать с ручным механизмом пуска
      с-т Petrov
      1. Deadушка Сегодня, 12:14
        Если серьезно, без шуток...
        это вы по фотке определили, что только одну ракету можно поставить или вычитали, где-то?
        Deadушка
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:21
          есть тема что хотят сделать мини брамос. Их по идее хотят повесить 3 штуки. Но пока есть только обычная версия брамоса - которая только одна вешается.

          Мысленно повесьте еще 2 ракеты - и представьте как самолет будет садится в случае если не произведет пусков и вернется на аэродром с грузом. По-моему из-за этого и отказались от размещения 3 штук.

          с-т Petrov
          1. Deadушка Сегодня, 12:26
            Цитата: с-т Petrov
            Мысленно повесьте еще 2 ракеты - и представьте как самолет будет садится в случае если не произведет пусков и вернется на аэродром с грузом

            мыслить иногда вредно... буйная фантазия развивается. yes
            как же интересно торпедоносцы и бомберы в ВОВ иногда садились с нагрузкой... выдумки наверное...
            Deadушка
            1. с-т Petrov Сегодня, 12:30
              не видел фотофактов подвеса из 3 брамосов. Один по центру - да. 3 - только в графике.
              с-т Petrov
        2. sivuch Сегодня, 12:38
          Вообще-то говоря ,известно ,что на Су-27 ,а значит и на МКИ можно вешать подвески не тяжелее 1700 кг , причем таких точек подвески всего 3 . В случае с Брамосом это создает некоторые проблемы . Т.е. надо и конструкцию усиливать и ракету облегчать (одним снятием ускорителя не обойтись ) .Пока что были только бросковые испытания МГМ ракеты ,а пусков по реальной цели не было ни одного .
          Кстати ,обратили внимание ,сколько лет уже тянется эпупея Брамос на Су-30 ?
          sivuch
          1. с-т Petrov Сегодня, 12:53
            много лет и много испытаний. пусть пуляют. Нашей промышленности нужны заказы

            с-т Petrov
        3. opus Сегодня, 13:15
          Цитата: Deadушка
          это вы по фотке определили, что только одну ракету можно поставить или вычитали, где-то?





          Больше ни как нельзя (на АКУ) - чиркнет (ни сесть ни взлететь)



          Цитата: с-т Petrov
          не видел фотофактов подвеса из 3 брамосов. Один по центру - да. 3 - только в графике

          нет,не получится
          opus
  5. Deadушка Сегодня, 12:01
    Цитата: с-т Petrov
    только если к фонарю сверху приболтать с ручным механизмом пуска

    экий вы затейник ... и выдумщик lol
    Deadушка
  6. Sergey53 Сегодня, 13:10
    Если мы проект не покинем раньше. то разработают. А то с их верчениями задом туда сюда....
    Sergey53
  7. Sergei75 Сегодня, 13:13
    Интересно, а не передаст-ли друзьям из США.
    Sergei75
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