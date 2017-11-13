Индия закупила первую партию ракет "БраМос"
Российско-индийская компания BrahMos заключила первый контракт с Минобороны Индии на поставку крылатых авиаракет для 50 истребителей Су-30МКИ, сообщил в понедельник на авиасалоне "Дубай-2017" содиректор компании с российской стороны Александр Максычев.
По его словам, эта ракета считается принятой на вооружение ВВС Индии.
Напоминаем, что ранее Индия заявила о разработке гиперзвуковой версии ракеты "БраМос. Так генеральный менеджер компании Правин Патак на форуме «Армия-2017» заявил, что гиперзвуковая ракета «БраМос», которая сможет развивать скорость 7 Махов, появится через семь лет, промежуточный вариант - в 4 Маха - через четыре-пять. передает РИА Новости
BrahMos заключил первый контракт с Минобороны Индии на поставку крылатых ракет воздушного базирования для 50 истребителей Су-30МКИ— сказал Максычев.
По его словам, эта ракета считается принятой на вооружение ВВС Индии.
Напоминаем, что ранее Индия заявила о разработке гиперзвуковой версии ракеты "БраМос. Так генеральный менеджер компании Правин Патак на форуме «Армия-2017» заявил, что гиперзвуковая ракета «БраМос», которая сможет развивать скорость 7 Махов, появится через семь лет, промежуточный вариант - в 4 Маха - через четыре-пять. передает РИА Новости
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