Ростех: испытания нового двигателя для Су-57 идут по графику

Все идёт в соответствии с графиком работ, нарушения нет, испытания проводятся, пока никаких проблем я не вижу

Предсерийное производство запланировано на 2019 год. Мы должны начать поставку установочной партии на существующем двигателе

Испытания нового двигателя для истребителя Су-57 (ПАК ФА) идут по графику, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.- сказал С.Чемезов журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".Ранее о поставке в 2019 году в войска партии ПАК ФА из 12 самолетов сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.- заявил Ю.Слюсарь.Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полёт без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.