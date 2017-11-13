13:19 13 ноября

Ростех: испытания нового двигателя для Су-57 идут по графику

Испытания нового двигателя для истребителя Су-57 (ПАК ФА) идут по графику, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Все идёт в соответствии с графиком работ, нарушения нет, испытания проводятся, пока никаких проблем я не вижу
- сказал С.Чемезов журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ростех: испытания нового двигателя для Су-57 идут по графику



Ранее о поставке в 2019 году в войска партии ПАК ФА из 12 самолетов сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

Предсерийное производство запланировано на 2019 год. Мы должны начать поставку установочной партии на существующем двигателе
- заявил Ю.Слюсарь.

Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полёт без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.


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Комментарии 19

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:41
    Главное не допустить истории,как с рапторами…
    Шура пермский
    1. Ярик Сегодня, 11:45
      Рапторы далеко, а вот история с Росскосмосом, гораздо ближе. Будет очень печально, если она опять повторится, но уже с этим красавчиком
      Ярик
  2. Egorovich Сегодня, 11:50
    Потихоньку, полегоньку и только вперед. Мы же лучшие!!!
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 11:53
      Испытания нового двигателя для истребителя Су-57 (ПАК ФА) идут по графику

      Очень надеюсь что и завершатся они согласно графика.
      Цитата: Egorovich
      Потихоньку, полегоньку и только вперед.

      Поддерживаю! hi
      Джедай
      1. Железякин Сегодня, 12:21
        Сдвинутый в право график, увы тоже график...
        Железякин
        1. Джедай Сегодня, 12:45
          Я имел ввиду - без сдвигов вправо. А вот влево - это пожалуйста, только не в ущерб качеству.
          Джедай
          1. Svarog51 Сегодня, 13:06
            Макс, приветствую hi Пусть лучше строго по графику работы идут, без ненужных авралов и беспочвенных торможений. Тогда и получится всё как задумано. Пожелаем удачи. good drinks
            Svarog51
  3. senima56 Сегодня, 11:50
    Был тут один "деятель", г-н Иванов Сергей....Так он обещал "серийные поставки этого самолёта в 2013 году"! Очень хорошо это помню, потому как слежу внимательно за новостями. Правда, он и про "Ангару" тоже что-то очень "сладко пел"...Наверно поэтому он теперь тигров считает и отлучён от технических вопросов?
    senima56
    1. Sergey53 Сегодня, 13:06
      Туда бы всю их компанию отправить. А то живём и оглядываемся ,как бы не перебдить.
      Sergey53
  4. nsws3 Сегодня, 11:58
    Слюсарь - не сын ли Героя Советского Союза А.Е. Слюсаря?! Да, кстати Рязанскому Десантному сегодня 99 лет исполнилось! Всех кто имел и имеет отношение поздравляю! На следующий год юбилей!!!
    nsws3
  5. Laksamana Besar Сегодня, 11:59
    На протяжении многого времени, каждый месяц одна и та же новость про Су-57. smile
    Laksamana Besar
  6. voyaka uh Сегодня, 12:00
    Отступать некуда. Су-57 надо дотягивать до конца всеми силами
    и любыми средствами. Без Армат прожить можно, а вот без Су-57
    - капитальное отставание сразу по многим технологиям.
    voyaka uh
    1. bulvas Сегодня, 12:12
      Цитата: voyaka uh
      Отступать некуда. Су-57 надо дотягивать до конца всеми силами
      и любыми средствами. Без Армат прожить можно, а вот без Су-57
      - капитальное отставание сразу по многим технологиям.


      Дотянут, если опять какие-нибудь "общечеловеки" до власти не дорвутся.
      Но это уже маловероятно
      bulvas
  7. татарин 174 Сегодня, 12:12
    Самолёт-красавец, нло какое-то напоминает, а с достойным двигателем, если он такой получит, нас будет не догнать. Следующий в серии - многосредный, беспилотный с искусственным интеллектом будет, хотелось бы)))
    татарин 174
    1. GaLe Сегодня, 12:17
      скорее какой-то раптор напоминает,нежели нло laughing
      GaLe
      1. Железякин Сегодня, 12:22
        Схожие Технические требования диктуют схожий внешний облик...
        Железякин
    2. Железякин Сегодня, 12:23
      Текущий двигатель уже не плох. Но новое делать всеже нужно. Двигать технологии вперед, так сказать.
      Железякин
  8. Sergei75 Сегодня, 13:05
    Идут, блин.
    Только на стенд поставили, ещё не известно, что покажет, а то будет как с планером Т-50 (Су-57).
    Sergei75
  9. Sergei75 Сегодня, 13:10
    Двигатель только на стенд поставили, с планером беда, а уже рапортуют и звёздочки получают.
    Вот раньше как было? Идут испытания самолёта, никто не кричит на каждом углу, что мы получили, у нас есть.... Испытали, военная комиссия приняла на вооружение и нормуль.
    А сколько машин не дошло до серии.
    А сейчас, только эскизик набросали, а уже орут на каждом углу, что у нас через год, максимум два будет несколько полков такой техники и вроде после неудач отступать-то не куда, растрезвонили на весь мир.
    Не говори гоп, пока не перепрыгнешь
    Sergei75
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