13:19 13 ноября

Комбат ДНР: ВСУ ударят в сторону российской границы

Командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. Об этом он сказал в интервью газете «Завтра».

Комбат ДНР: ВСУ ударят в сторону российской границы


По его словам, атаковать позиции ополченцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут также со стороны Мариуполя на побережье Азовского моря.


На сам Донецк, на Макеевку не будет явного наступления, никому море крови не нужно, да и со стратегической точки зрения большие города нет смысла брать. Их проще взять в окружение, перерезать снабжение и потом договариваться
— отметил Новиков.

Он добавил, что на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.

Идет мобилизация. Натовские советники выводят людей в тренировочные лагеря, где активно тренируют их. Украинская армия выгодно отличается от той армии, что была в 2014 году. Они уже воюют не первый год. Их боеспособность в разы стала выше
— подчеркнул представитель ДНР, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: КОМБАТ ТВ / YouTube
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Комментарии 22

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  1. Смог Сегодня, 12:04
    Ну надеюсь Вооруженные Силы Новороссии тоже все это время не пальцем в носу ковыряли. Это я по поводу тренировок всу.
    Смог
    1. Шура пермский Сегодня, 12:06
      По котлам соскучились,маленькие… армия обескровленна,призывная компания срывается,снаряды недавно фейверком в честь др потрошка спустили… кто и чем воевать то будет???
      Шура пермский
      1. INVESTOR Сегодня, 12:09
        Все правильно говорит, затишье перед бурей...
        INVESTOR
        1. Идущий Сегодня, 12:14
          ВСУ правда уже не та , просто так в котлы не полезет и бойню могут устроить серьезную.
          Идущий
    2. Partyzan Сегодня, 12:11
      Цитата: Смог
      Ну надеюсь Вооруженные Силы Новороссии тоже все это время не пальцем в носу ковыряли. Это я по поводу тренировок всу.

      но и столько народу им будет трудно собрать, привет Константин hi
      Partyzan
    3. майор Юрик Сегодня, 12:16
      Да, в Сирии янки на ноль помножили, шавки ропщут,даже Ын послал в открытую "исключительную нацию" в анальное путешествие! Теперь янкесам остается отважно,т.е. чужими холуйскими руками напакостить России в бандерии. Пакость ожидаемая, думаю планы противодействия предусмотрены. Силы духа и удачи Донбассу! negative
      майор Юрик
    4. антивирус Сегодня, 12:38
      ЛДНР ждали пока " более 200 единиц техники" прибудут в Донбасс для зачистки? и возьмут очередные трофеи.
      антивирус
  2. Partyzan Сегодня, 12:05
    на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.
    да, просто так там собирать такую шоблу не будут
    Partyzan
    1. Logall Сегодня, 12:11
      Володя hi , на этот раз будет совсем жёстко!
      Они уже воюют не первый год. Их боеспособность в разы стала выше

      И вооружились по случаю, наверное!
      Logall
      1. Partyzan Сегодня, 12:13
        Цитата: Logall
        И вооружились по случаю, наверное!

        и думаю даже не наверное, хоть может вооружение не высший сорт, но все одно больше чем у республик
        Partyzan
    2. Джедай Сегодня, 12:11
      Готовят кипиш. К какому событию его приурочат? what
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 12:14
        Цитата: Джедай
        Готовят кипиш. К какому событию его приурочат? what

        К порожению игил в Сирии! Злы янки, очень злы!
        Макс hi
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 12:15
          Саня, салют! hi Или к Новому Году...
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 12:18
            К новому Минску!
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 12:19
              Виктор ниже верно подметил:
              Цитата: Идущий
              США имеют опыт.


              am
              Джедай
          2. KondratKo Сегодня, 12:30
            У пuндосов НГ не в почёте, Рождество, но на него они пока провокаций не делали ни разу, а вот на олимпиады п-сы любят под.нас.рать "Зимние игры в 2018 года состоятся в феврале месяце. Церемония открытия назначена на 9 февраля", а там и март месяц - выборы.
            KondratKo
      2. Идущий Сегодня, 12:16
        Олимпиада , выборы - США имеют опыт.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 12:22
          Цитата: Идущий
          Олимпиада , выборы - США имеют опыт.

          Витя, к Олимпиаде они тоже подготовились! Сборную нашу дисквалифицировать хотят...
          Как бы до футболистов не добрались...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 12:38
            Александр , если не могут в спорте , так хоть в бюрократии и грязной возне и до Ч.М. по футболу могут добраться.
            Идущий
      3. DenZ Сегодня, 12:26
        Цитата: Джедай
        Готовят кипиш. К какому событию его приурочат?

        К выборам в России? ЧМ по футболу? Да мало ли что.Тут логику искать дело не благодарное привяжут все белыми нитками, как всегда. Новый Минск вряд ли будет (2 раза на одни грабли...)
        DenZ
  3. Evgenijus Сегодня, 12:14
    Америке и Порошенко нужно море крови. На потоки крови все можно списать, да рейтинг Трампа укрепить, кресло президента Украины приклеить к заднице Порошенко крепче, а то уже скользит с него. А что люди - это пушечное мясо, нарастет когда либо. Зверь проголодался ...
    Evgenijus
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 12:19
    Ничего, вообще то, что ЛЮБОЙ удар по ДНР будет направлен в сторону России? И о какой мобилизации идет речь, если в Украине уже года два как контрактная армия. Набор в 10 000 срочников обычно "расходится" по нацгвардиям и тыловым подразделениям...
    Вождь краснокожих
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