На сам Донецк, на Макеевку не будет явного наступления, никому море крови не нужно, да и со стратегической точки зрения большие города нет смысла брать. Их проще взять в окружение, перерезать снабжение и потом договариваться

Идет мобилизация. Натовские советники выводят людей в тренировочные лагеря, где активно тренируют их. Украинская армия выгодно отличается от той армии, что была в 2014 году. Они уже воюют не первый год. Их боеспособность в разы стала выше

Командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. Об этом он сказал в интервью газете «Завтра».По его словам, атаковать позиции ополченцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут также со стороны Мариуполя на побережье Азовского моря.— отметил Новиков.Он добавил, что на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.— подчеркнул представитель ДНР, передает "Лента.ru"