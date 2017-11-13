Военные инженеры в Чечне получили защитные костюмы «Сокол»
Военные инженеры подразделений 58 общевойсковой армии, дислоцированные в Чечне, получили новые защитные костюмы ОВР-1 «Сокол», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
Сообщается, что «бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла».
Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.
По данным пресс-службы, «ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов, а также при воздействии дождя и мокрого снега».
Вес комплекта составляет 8,5 кг, что более чем в четыре раза легче имеющегося на вооружении костюма «Дублон».
Защитный костюм "Сокол" способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов,говорится в релизе.
Сообщается, что «бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла».
Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.
По данным пресс-службы, «ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов, а также при воздействии дождя и мокрого снега».
Вес комплекта составляет 8,5 кг, что более чем в четыре раза легче имеющегося на вооружении костюма «Дублон».
Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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