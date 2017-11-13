13:24 13 ноября

Военные инженеры в Чечне получили защитные костюмы «Сокол»

Военные инженеры подразделений 58 общевойсковой армии, дислоцированные в Чечне, получили новые защитные костюмы ОВР-1 «Сокол», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

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Защитный костюм "Сокол" способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов,
говорится в релизе.


Сообщается, что «бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла».

Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.

По данным пресс-службы, «ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов, а также при воздействии дождя и мокрого снега».

Вес комплекта составляет 8,5 кг, что более чем в четыре раза легче имеющегося на вооружении костюма «Дублон».

Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:08
    Там эти штуки пригодятся, там тролила много по горам и полям прикопано…
    Шура пермский
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:25
      разминировать Кавказ будет не одно поколение саперов. космопорт в Чечне появится - а эхо войны так и будет звучать, а дети находить военные артефакты гуляя по тропам.
      с-т Petrov
  2. Sergey53 Сегодня, 12:59
    Штука полезная и своевременная. Пройдёт боевую обкатку.
    Sergey53
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