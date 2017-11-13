13:23 13 ноября

СМИ: В армии США разрешили служить людям с психическими проблемами

В Соединенных Штатах сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами, пишет USA Today. Согласно данным газеты, люди, в чьем прошлом зафиксированы «членовредительство», биполярное расстройство, депрессии и злоупотребления наркотиками и алкоголем теперь могут могут стать новобранцами в армии США.

СМИ: В армии США разрешили служить людям с психическими проблемами


Решение о допуске в армию лиц с психическими расстройствами было принято, поскольку силы американской армии сталкиваются с непростой задачей - набрать 80 000 новых солдат до сентября 2018 года, поскольку президент страны Дональд Трамп собирается расширить борьбу с террористическими группировками.


Чтобы выполнить прошлогоднюю задачу и набрать 69 000 человек, в армию принимались новобранцев, которые плохо показали себя на тестах на пригодность, также увеличилось количество новобранцев, ранее употреблявших марихуану. Также желающим вступить в ряды армии было предложено финансовое вознаграждение.

Решение о позволении людям с отклонениями в психическом здоровье служить было принято отчасти потому, что армия теперь имеет доступ к большему количеству медицинской информации о каждом потенциальном новобранце.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 37

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:12
    Сразу вспомнился фильм "цельнометаллическая оболочка" …кто понял,тот понял))))))
    Шура пермский
    1. Татьяна Сегодня, 12:21
      Итак, ждём-с рост небоевых потерь в рядах ВС США!
      Татьяна
      1. Василенко Владимир Сегодня, 12:24
        Цитата: Татьяна
        Итак, ждём-с рост небоевых потерь в рядах ВС США!

        да как сказать
        "кто бросил валенок на пульт? ..."
        Василенко Владимир
        1. Татьяна Сегодня, 12:43
          Василенко Владимир
          да как сказать
          "кто бросил валенок на пульт? ..."
          Ха! Владимир Иванович! И в этом отношении тоже, как говорится, Ваша "правда"! yes
          Татьяна
          1. Джедай Сегодня, 12:49
            Татьяна, здравствуйте. hi
            Решение о допуске в армию лиц с психическими расстройствами было принято, поскольку силы американской армии сталкиваются с непростой задачей - набрать 80 000 новых солдат до сентября 2018 года

            А не планируют ли США из этого количества выделить 20 000 психов на миротворческую миссию в ЛДНР? what
            Джедай
            1. Татьяна Сегодня, 12:53
              Добрый день, Максим! hi
              Джедай
              А не планируют ли США из этого количества выделить 20 000 психов на миротворческую миссию в ЛДНР? recourse
              Да, запросто! Псих же адекватно не понимает, что он творит! Психически больные люди всегда агрессивны и переделывает мир под себя!
              Татьяна
              1. Джедай Сегодня, 13:06
                В таком случае, если США каким-то образом удастся продавить в ООН свой проект по миротворцам, я настоятельно рекомендую жителям и защитникам ЛДНР держаться от таких миротворцев подальше: ещё покусают и заразят какой хворью непотребной. Кретинизмом, например...
                Джедай
    2. mad Сегодня, 12:21
      Их пугает большой процент генералов-адмиралов "внезапно" поумневших после выхода на пенсию ))
      Опущенный вьетконговцами Маккейн не в счет, статистическая погрешность.
      mad
    3. майор Юрик Сегодня, 12:22
      Усиление янки обороноспособности по принципу - Два дебила - это сила! Эт пральна, респектная замутка! Полевой дурдом в армии янкесов это свежее дыхание демократии! fool
      майор Юрик
      1. Sergey53 Сегодня, 12:57
        Видно у них совсем плохо с набором. Кроме отсева брать некого. Да и эти глядя на Псаки не далеко ушли. Совсем плохой страна стал.
        Sergey53
    4. Trevis Сегодня, 12:34
      Цитата: Шура пермский
      кто понял,тот понял))))))

      Рядовой Куча?
      Trevis
    5. штольц Сегодня, 12:34
      Но если у них и имеются нормальные, психически здоровые, люди, то их не очень много.
      штольц
    6. К0щей Сегодня, 12:37
      Шура пермский, тут больше не оригинал, а вот это подходит)))
      https://www.youtube.com/watch?v=e8DejVPc8-M
      К0щей
  2. pvv113 Сегодня, 12:17
    прием в армию новобранцев с психическими проблемами

    А разве был запрет?
    pvv113
    1. Андрей К Сегодня, 12:21
      Цитата: pvv113
      ...А разве был запрет?...

      С языка сняли...
      У меня такой же вопрос возник - судя по "политическому олимпу" США, в психушке двери кто-то оставил открытыми... wassat
      Андрей К
      1. pvv113 Сегодня, 12:23
        И это мы говорим только о том, что показывают по телевизору. Так сказать - верхушка айсберга lol
        pvv113
  3. Partyzan Сегодня, 12:17
    Решение о позволении людям с отклонениями в психическом здоровье служить было принято отчасти потому, что армия теперь имеет доступ к большему количеству медицинской информации о каждом потенциальном новобранце.
    пушечное мясо набирают, и там не жалко - и в стране спокойнее
    Partyzan
    1. д^Амир Сегодня, 12:19
      и в стране спокойнее

      Добрый день!!!! а мне кажется что будет большой виток проблем особенно когда эти психи в отставку выйдут....
      д^Амир
      1. Partyzan Сегодня, 12:23
        Дамир hi до отставки еще дожить им надо будет, так что количество уменьшится в разы
        Partyzan
        1. д^Амир Сегодня, 12:45
          так останутся самые патентованные!!!! буйные!!!! так сказать улучшенной модели... тут у здоровых то бывает психика нагрузок не выдерживает....
          д^Амир
          1. Partyzan Сегодня, 12:52
            Цитата: д^Амир
            так останутся самые патентованные!

            но в малых количествах - локализовать в резервацию легче laughing
            Partyzan
    2. pvv113 Сегодня, 12:21
      С мясом - черт с ними. А представь неадекватного холерика с ядерной кнопкой?
      pvv113
      1. Partyzan Сегодня, 12:26
        у них уже есть опыт
        Пентагон признал: Ядерным оружием США управляют наркоманы

        http://www.politonline.ru/interview/22885627.html
        Partyzan
    3. К0щей Сегодня, 12:40
      Цитата: Partyzan
      пушечное мясо набирают, и там не жалко - и в стране спокойне

      хз куда еще попадет это "мясо". выйдет какой-нибудь очередной закон об ущемлении прав психов (если уже не вышел), и будет такой вот сидеть за ракетным пультом)) пусть даже СЗО - wassat
      К0щей
      1. Partyzan Сегодня, 12:44
        Цитата: К0щей
        выйдет какой-нибудь очередной закон об ущемлении прав психов

        у них защищают всех - кроме индейцев
        Partyzan
  4. askort154 Сегодня, 12:17
    Почему, в конгрессе можно, а в армии незя ?! Да здравствует справедливость! good
    askort154
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:23
    Цитата: pvv113
    А разве был запрет?

    Тоже первая мысль такая же))) Вон, последнее чудо из стрелков, расстрелявшее десятки человек в церкви спокойно служило в ВВС.
    Анкыпельгыгыргын
    1. pvv113 Сегодня, 12:28
      И это из-за неприязни к теще. wink А если бы что-то посерьезней?
      pvv113
      1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:31
        Цитата: pvv113
        А если бы что-то посерьезней?

        Тогда бы наверное несколько кварталов просто разбомбил)))
        Анкыпельгыгыргын
  6. KraDI Сегодня, 12:29
    Просто они услышали анекдот о стройбате и решили что нибудь противопоставить))
    KraDI
  7. AlexanderVP Сегодня, 12:32
    Без прямых ссылок на законодательные акты США - это просто желтая агитка.
    AlexanderVP
  8. Egorovich Сегодня, 12:34
    Чего же тут удивительного!? Это же армия матрасников!!! Будут из таких людей смертников делать. Их практически зомбировать не нужно. Полный отстой, а не Америка.
    Egorovich
  9. ИмПерц Сегодня, 12:35
    Будет весело.
    У них и так там периодически отстреливают попавшихся под руку, теперь это перейдёт в разряд регулярных...
    ИмПерц
  10. Галеон Сегодня, 12:42
    Посмотрели на укровермахт - алкашей drinks , посмотрели на "английских подводников" с коксом wassat и шалавами на ПЛ и решили, что такой вариант бойцов для них приемлем. Да и вообще - с "веселым" настроением служба легче идет. А если всерьез, дисциплина там поддерживается просто и безжалостно: система штрафов, военная полиция, для "особо одаренных" скорый военный суд, срок, лишение льгот для военнослужащих и "волчий билет" на всю оставшуюся жизнь. Решили, что с проблемами справятся вполне. Поживем-увидим.
    Галеон
  11. gromoboj Сегодня, 12:43
    Смысл статьи - нет здоровых новобранцев есть недообследованные. А так как теперь обследуют гораздо лучше то приходится брать что есть и добирать психами и наркоманами. А раньше про это просто не в курсе были. =)
    gromoboj
  12. кедр Сегодня, 13:14
    А может быть, хитрый Трамп хочет таким образом чистку нации провести...
    кедр
  13. Lycan Сегодня, 13:18
    Некоторые новости не могут не радовать. До чего доросла демократия!!!
    Жду расширения демократических свобод для службы:
    - аутистов;
    - даунов (со справкой, а не по происхождению);
    - с маниакально-депрессивными психозами;
    - страдающих разными одержимостями;
    - страдающих сильной алкогольной (или, ладно уж, любой прочей) зависимостью;
    - латентных суицидников.
    Вот это, понимаю, был бы размах. Было бы за что уважать...... Но, кто знает, может США только в начале своих сильнейших демократических инициатив...
    Lycan
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