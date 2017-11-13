СМИ: В армии США разрешили служить людям с психическими проблемами

В Соединенных Штатах сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами, пишет USA Today. Согласно данным газеты, люди, в чьем прошлом зафиксированы «членовредительство», биполярное расстройство, депрессии и злоупотребления наркотиками и алкоголем теперь могут могут стать новобранцами в армии США.Решение о допуске в армию лиц с психическими расстройствами было принято, поскольку силы американской армии сталкиваются с непростой задачей - набрать 80 000 новых солдат до сентября 2018 года, поскольку президент страны Дональд Трамп собирается расширить борьбу с террористическими группировками.Чтобы выполнить прошлогоднюю задачу и набрать 69 000 человек, в армию принимались новобранцев, которые плохо показали себя на тестах на пригодность, также увеличилось количество новобранцев, ранее употреблявших марихуану. Также желающим вступить в ряды армии было предложено финансовое вознаграждение.Решение о позволении людям с отклонениями в психическом здоровье служить было принято отчасти потому, что армия теперь имеет доступ к большему количеству медицинской информации о каждом потенциальном новобранце.