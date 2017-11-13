Киев помог США разгадать секреты активной защиты «Дрозд»
Американцы неоднократно предпринимали попытки получить доступ к устанавливаемым на танки российским комплексам активной защиты. В их распоряжении оказался комплекс "Дрозд", который не только успешно прошел испытания, но и официально был принят на вооружение, пишет Вестник Мордовии.
Даже в настоящее время эта старая система способна эффективно перехватывать большую часть ПТУР и реактивных гранат и была бы очень полезна в Сирии.
«В феврале 1995 года автор этих строк имел возможность осмотреть в окрестностях Грозного подбитую боевую технику: танки, БМП, БТРы. Один из военных искренне недоумевал, почему наши танки не оснащены комплексами активной защиты. "Еще во времена СССР, в Баку, я видел Т-55АД с "Дроздом". Если бы сейчас наша техника была бы с такой защитой, то потерь было бы во много раз меньше", - сокрушался мой собеседник. К тому моменту, когда мы говорили об этом, большая часть "пятьдесятпяток" с этой системой ожидали утилизацию на специальных заводах России и Украины», – рассказывает автор статьи Лев Романов.
Правда, не вся такая техника сгинула в плавильных печах. По данным автора, «два танка с КАЗ "Дрозд", запасами поражающих элементов с территории Украины тайно были доставлены в США». Машины перевезли в штат Мэриленд на полигон Абердинского учебного центра, где подвергли обстрелу из всех имеющихся у американцев противотанковых средств.
Как уже отмечалось ранее, никаких утечек в прессу по этим испытаниям не было. Видимо «Дрозды» показали себя достойно, иначе, американцы охотно бы рассказали о недостатках защиты. Позже Украине поступило предложение о закупке новой партии этих комплексов, и, разумеется, Киев с большим энтузиазмом выполнил новый заказ своих партнеров в Вашингтоне.
В настоящее время один из немногих сохранившихся танков Т-55АД можно увидеть в подмосковном парке "Патриот".
Даже в настоящее время эта старая система способна эффективно перехватывать большую часть ПТУР и реактивных гранат и была бы очень полезна в Сирии.
«В феврале 1995 года автор этих строк имел возможность осмотреть в окрестностях Грозного подбитую боевую технику: танки, БМП, БТРы. Один из военных искренне недоумевал, почему наши танки не оснащены комплексами активной защиты. "Еще во времена СССР, в Баку, я видел Т-55АД с "Дроздом". Если бы сейчас наша техника была бы с такой защитой, то потерь было бы во много раз меньше", - сокрушался мой собеседник. К тому моменту, когда мы говорили об этом, большая часть "пятьдесятпяток" с этой системой ожидали утилизацию на специальных заводах России и Украины», – рассказывает автор статьи Лев Романов.
Правда, не вся такая техника сгинула в плавильных печах. По данным автора, «два танка с КАЗ "Дрозд", запасами поражающих элементов с территории Украины тайно были доставлены в США». Машины перевезли в штат Мэриленд на полигон Абердинского учебного центра, где подвергли обстрелу из всех имеющихся у американцев противотанковых средств.
Как уже отмечалось ранее, никаких утечек в прессу по этим испытаниям не было. Видимо «Дрозды» показали себя достойно, иначе, американцы охотно бы рассказали о недостатках защиты. Позже Украине поступило предложение о закупке новой партии этих комплексов, и, разумеется, Киев с большим энтузиазмом выполнил новый заказ своих партнеров в Вашингтоне.
В настоящее время один из немногих сохранившихся танков Т-55АД можно увидеть в подмосковном парке "Патриот".
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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