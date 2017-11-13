13:24 13 ноября

Киев помог США разгадать секреты активной защиты «Дрозд»

Американцы неоднократно предпринимали попытки получить доступ к устанавливаемым на танки российским комплексам активной защиты. В их распоряжении оказался комплекс "Дрозд", который не только успешно прошел испытания, но и официально был принят на вооружение, пишет Вестник Мордовии.

Киев помог США разгадать секреты активной защиты «Дрозд»


Даже в настоящее время эта старая система способна эффективно перехватывать большую часть ПТУР и реактивных гранат и была бы очень полезна в Сирии.


«В феврале 1995 года автор этих строк имел возможность осмотреть в окрестностях Грозного подбитую боевую технику: танки, БМП, БТРы. Один из военных искренне недоумевал, почему наши танки не оснащены комплексами активной защиты. "Еще во времена СССР, в Баку, я видел Т-55АД с "Дроздом". Если бы сейчас наша техника была бы с такой защитой, то потерь было бы во много раз меньше", - сокрушался мой собеседник. К тому моменту, когда мы говорили об этом, большая часть "пятьдесятпяток" с этой системой ожидали утилизацию на специальных заводах России и Украины», – рассказывает автор статьи Лев Романов.



Правда, не вся такая техника сгинула в плавильных печах. По данным автора, «два танка с КАЗ "Дрозд", запасами поражающих элементов с территории Украины тайно были доставлены в США». Машины перевезли в штат Мэриленд на полигон Абердинского учебного центра, где подвергли обстрелу из всех имеющихся у американцев противотанковых средств.



Как уже отмечалось ранее, никаких утечек в прессу по этим испытаниям не было. Видимо «Дрозды» показали себя достойно, иначе, американцы охотно бы рассказали о недостатках защиты. Позже Украине поступило предложение о закупке новой партии этих комплексов, и, разумеется, Киев с большим энтузиазмом выполнил новый заказ своих партнеров в Вашингтоне.



В настоящее время один из немногих сохранившихся танков Т-55АД можно увидеть в подмосковном парке "Патриот".

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 20

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  1. zzdimk Сегодня, 12:26
    Продажные подлизыватели. А воспроизвести в натуре? - слабо? Только распродажа?
    zzdimk
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:30
      А воспроизвести в натуре? - слабо?

      А зачем? Украл червонец и втик, дальше этого украинская мысль не распространяется.
      Анкыпельгыгыргын
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:32
        повезло нам с братушками а?)

        как наркоманы все из дома, все за бесценок в вожделении получения транша МВФ и одобрения в лиге ООН.

        Нужен забор и визы. За скачки на майдане должно быть наказание. За законы ВРУ - должно быть наказание. За распродажу технологий - должно быть наказание. За невозврат 3 миллиардов долга - должно последовать наказание. За убийство журналистов и жителей ЛДНР - наказать. За природную тупость и селюковатость - должно быть наказание.

        Материально наказывает пусть их власть (с чем успешно справляется, молодцы) - нам надо как-то то более оригинально и больно.

        с-т Petrov
        1. НасРать Сегодня, 12:40
          Объективности ради - в 90-е мы и сами были горазды, продать все...за жвачку
          НасРать
          1. с-т Petrov Сегодня, 12:44
            Объективности ради - в 90-е мы и сами были горазды, продать все...за жвачку


            мы сделали один раз и до сих пор тут сокрушаемся этому на форумах. И восстанавливаем страну до сих пор с того раза.

            А эти клоуны... Испорченное шоу, заевшее на репите. Ладно один раз, ну ладно два. Но сейчас это диагноз
            с-т Petrov
            1. Вождь краснокожих Сегодня, 13:01
              Вообще то статья абсолютно бездоказательна. Так что реагировать на нее столь болезненно... Нервы поберегите, господа. То, "что одна баба сказала..." Факты в студию, пожалуйста, а то с такими вбросами скоро поверите, что и Иуда был из Бердичева!
              Лично я отлично помню байки про проданные во время вывода наших войск из Германии новейших танков, блоков С-300 и частей Су-27...
              Вождь краснокожих
          2. 79807420129 Сегодня, 12:48
            Цитата: НасРать
            Объективности ради - в 90-е мы и сами были горазды, продать все...за жвачку

            Объективности ради,мы все и страну продали за джинсы,жвачку и кока колу.СССР называлось. hi
            79807420129
            1. ИмПерц Сегодня, 12:59
              СССР был великой державой, но сёстры жили за счёт РСФСР и не только ехали, но и умудрялись погонять. За 25 лет стало ясно, что "сёстры и братья" сами по себе ничего не представляют. Может это того стоило?
              ИмПерц
        2. volodya Сегодня, 12:53
          Цитата: с-т Petrov
          повезло нам с братушками а?)
          volodya
    2. Equalized Сегодня, 13:01
      Я вам открою секрет. Украина разработала на основе данного КАЗ собственный вариант.
      КАЗ "Заслон".

      Вот он на польском БТР.

      Equalized
  2. mad Сегодня, 12:26
    Надо же как то отбивать 5 лярдов пущенные на "демократию". А так там вассал лизнул, тут тявкнул, здесь попкой вильнул на радость хозяев и вот уже звездно-волосатые в плюсах.
    mad
    1. Partyzan Сегодня, 12:34
      Цитата: mad
      ам вассал лизнул, тут тявкнул, здесь попкой вильнул на радость хозяев и вот уже звездно-волосатые в плюсах.

      матрасы, как ни странно, в минусах еще не были, вопрос бабла у них первостепенный laughing
      Partyzan
      1. Джедай Сегодня, 13:10
        Эти негоцианты заморского розлива ничего без выгоды для себя не дают - это факт! yes
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 13:20
          так еще и проценты неплохие снимают
          Partyzan
          1. Джедай Сегодня, 13:23
            Так об этом ещё Карл Маркс в своём "Капитале" написал. wink
            Джедай
  3. Железякин Сегодня, 12:27
    Нашим "братьям" лишь бы нагадить, а если за это еще и деньги заплатят, то от желающих отбоя не будет(((
    Железякин
    1. Sergey53 Сегодня, 12:53
      Натура у них специфическая, не зъим так понадкусюю.
      Sergey53
  4. Großer Feldherr Сегодня, 12:43
    Если этот "дрозд" такой супер-пупер, почему после т55 не устанавливался на всю последующую технику, а танки поступали в вск все такими же голыми до появления ДЗ ?
    Американцы уже десятилетиями т72, миг29 и су27 испытывают, тренируются а тут аж целых 2 т55 , вот уж сенсация.
    Großer Feldherr
  5. dvina71 Сегодня, 12:53
    плохо конечно что КАЗ им предали,но успокаивает одна особенность американцев.. полученные знания они используют однобоко,гипертрофированно раскачивая одно,как им кажется важное,свойство.. Так было с методом снижения РЛ заметности..где придав уж черезчур причудливые формы самолетам они резко срезали их летные характеристик или получив компилятор ... они его просто интегрировали в процессор с одной целью..превратить CISC х 86процессор в суперскалярный Пеньтиум.. ,а потом VLIW Итаниум, при том что функционал компилятора заметно шире.
    dvina71
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    Так мы об "подвигах " укроинцев против нас вообще очень мало знаем, хотя гади-ли они нам ох как много и часто.
    Геркулесыч
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