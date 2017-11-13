13:23 13 ноября

Саакашвили пообещал гильотину Порошенко

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал очередное громкое заявление по поводу действующего президента Украины. По словам Саакашвили, новогоднюю ночь 2017-2018 Украина «может встретить без Порошенко в качестве президента». Такое заявление он сделал на своей страничке в Фейсбуке.

Саакашвили пообещал гильотину Порошенко


Приводим пост экс-губернатора Одесской области:
Друзья, призываю максимально распространять информацию о Марше возмущенных, только так мы победим провластные каналы, которые на каждом шагу нас оговаривают. Фейсбук наша сила. Почти у каждого есть телефон, которым он может делать прямые трансляции и показывать настоящую ситуацию. Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждёт коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря - Новый год будем праздновать без них.



Подписчики Саакашвили настолько воодушевились постом, что заявили о «способности» Саакашвили «победить не только Порошенко, но украинскую нищету. И даже «путинскую Россию». Почему у Саакашвили не получилось победить нищету среди почти 20% населения Грузии, сторонники экс-президента кавказской страны предпочитают не говорить.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/SaakashviliMikheil
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Комментарии 22

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  1. с-т Petrov Сегодня, 12:39
    а я бы обоих хотел с крыши оросить. Да и страна убогая, что уж тут говорить. Каждому свое и по заслугам.

    рагулилэнд.

    Смешная страна со смешным населением. Ходят на вече с грузином, мвд от арменина будет гонять эту шушеру, а еврей президент бухнет, потому что делать то больше нечего на украинской земле.

    так и живут, перебиваясь заработками в РФ, польше и Венгрии с Испаниями, попутно нагибая и распродавая "свою" недострану
    с-т Petrov
    1. 79807420129 Сегодня, 12:41
      Саакашвили пообещал гильотину Порошенко

      Порошенко пообещал Саакошвили подарить пеньковый галстук,я уже давно выпил пиво и сьел рыбас и этот цирк уже не удивляет. feel
      79807420129
      1. Partyzan Сегодня, 12:47
        Цитата: 79807420129
        я уже давно выпил пиво и сьел рыбас и этот цирк уже не удивляет.

        придется идти за следующей порцией - шоу должно продолжаться good
        Partyzan
        1. 79807420129 Сегодня, 12:52
          Цитата: Partyzan
          придется идти за следующей порцией - шоу должно продолжаться

          Приветствую Володя! drinks hi Да шоу то какое то не то request Ни горящих покрышек,ни драк с нацгадами,ни небесной сотни,даже жаль пиво и рыбас на это тратить. drinks hi
          79807420129
          1. Partyzan Сегодня, 12:54
            Цитата: 79807420129
            Да шоу то какое то не то

            это только затравка, сейчас новую порцию печенек подвезут, вот тогда и начнется laughing
            Partyzan
            1. 79807420129 Сегодня, 12:55
              Цитата: Partyzan
              это только затравка, сейчас новую порцию печенек подвезут, вот тогда и начнется

              Вот тогда и затаримся laughing
              79807420129
              1. Partyzan Сегодня, 12:57
                надо готовится заранее, а ток как за новой порцией бежать надо будет, можно самое интересное пропустить lol
                Partyzan
                1. 79807420129 Сегодня, 12:59
                  Цитата: Partyzan
                  ток как за новой порцией бежать надо будет

                  Володь,а жена на что,она у меня любит по магазинам ходить. laughing так что не пропустим. laughing
                  79807420129
                  1. Partyzan Сегодня, 13:21
                    Цитата: 79807420129
                    Володь,а жена на что,она у меня любит

                    ну счастливый человек good
                    Partyzan
      2. bagr69 Сегодня, 12:47
        Цирк шапито на выезде: гастроли на Украине продлены до января 2018 г.
        bagr69
    2. pvv113 Сегодня, 12:42
      Не стоит мараться, пусть они по очереди друг друга орошают wink
      pvv113
      1. Partyzan Сегодня, 12:48
        Цитата: pvv113
        пусть они по очереди друг друга

        так там и так по моему все гейропейцы laughing и друг друга по очереди
        Partyzan
        1. pvv113 Сегодня, 12:49
          Как и положено в Европе - все идет штатным порядком wink
          pvv113
          1. Partyzan Сегодня, 12:55
            Цитата: pvv113
            Как и положено в Европе - все идет штатным порядком wink

            ключевое слово штатным
            Partyzan
            1. Джедай Сегодня, 13:19
              Ну что, цирк продолжается? Так и вижу жовто-блакитные афиши:
              "Сегодня на манеже: факир Петро и клоун Михо! Спешите!"
              wassat
              Джедай
  2. KraDI Сегодня, 12:41
    Он уже побеждал Россию в 2008 году)))
    KraDI
  3. Сергей-svs Сегодня, 12:46
    Сегодня, на арене киевского цирка в гастрольном турне выступает - заслуженный грузинский клоун Мишико!!! fool Хэллуин продолжается, а к Новому году - "перемоги" обеспечены! Сало грузинскому хЭрою! laughing
    Сергей-svs
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:47
      он укроинец! на дебатах с аваковым он это доказал!

      с-т Petrov
  4. Sergey53 Сегодня, 12:48
    в ТВОЁМ СОСТОЯНИИ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО: НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ сам в неё попадёшь.
    Sergey53
  5. ded100 Сегодня, 12:52
    Мишка только обещает ну хоть в этот раз выполни! wassat
    ded100
  6. ИмПерц Сегодня, 12:53
    У них примерно тоже самое, что у нас в начале.
    По логике надо ждать танки, расстреливающие оппонентов посреди Киева.
    ИмПерц
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:18
    Он вообще на свете живет с разрешения госдепа сша! Если бы не хозяева, в грузинской тюрьме" авторитетов "местных убложал бы! !!!
    Геркулесыч
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