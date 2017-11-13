Саакашвили пообещал гильотину Порошенко

Друзья, призываю максимально распространять информацию о Марше возмущенных, только так мы победим провластные каналы, которые на каждом шагу нас оговаривают. Фейсбук наша сила. Почти у каждого есть телефон, которым он может делать прямые трансляции и показывать настоящую ситуацию. Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждёт коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря - Новый год будем праздновать без них.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал очередное громкое заявление по поводу действующего президента Украины. По словам Саакашвили, новогоднюю ночь 2017-2018 Украина «может встретить без Порошенко в качестве президента». Такое заявление он сделал на своей страничке в Фейсбуке.Приводим пост экс-губернатора Одесской области:Подписчики Саакашвили настолько воодушевились постом, что заявили о «способности» Саакашвили «победить не только Порошенко, но украинскую нищету. И даже «путинскую Россию». Почему у Саакашвили не получилось победить нищету среди почти 20% населения Грузии, сторонники экс-президента кавказской страны предпочитают не говорить.