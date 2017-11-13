Южнокорейские СМИ публикуют подробности о получении ранения военнослужащим КНДР

Северокорейский военнослужащий осуществил бегство в Республику Корея через сектор безопасности в районе демилитаризованной зоны. Чтобы он не смог добраться до территории РК, северокорейские пограничники открыли по нему огонь на поражение. Он был ранен.

Южнокорейские СМИ публикуют сообщения с пометкой «срочно». Срочность, по мнению представителей южнокорейской прессы, нужна для того, чтобы незамедлительно проинформировать общественность о «спасении северокорейского солдата». В материале информационного агентства «Рёнхап» заявлено, что военнослужащий армии КНДР доставлен в южнокорейских госпиталь после получения им ранения.Из материала:Информацию подтверждают представители южнокорейского объединённого комитета начальников штабов.Сообщается, что первоначально пограничники Республики Корея приняли перемещение военнослужащего с противоположной стороны как акт провокации. Утверждается, что они открывать огонь по военному из КНДР не стали. На данный момент нет точных данных о том, в каком состоянии находится раненый.Перебежчики с территории КНДР в Республику Корея не такое уж редкое явление. Ежегодно десятки граждан КНДР (часто ценой здоровья и жизни) осуществляют пересечение границы с «Югом». После этого в сеульской прессе обычно и всплывают материалы о том, что Ким Чен Ын якобы «расстрелял» кого-то из миномёта или лично «скормил собакам».