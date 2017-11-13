Южнокорейские СМИ публикуют подробности о получении ранения военнослужащим КНДР
Южнокорейские СМИ публикуют сообщения с пометкой «срочно». Срочность, по мнению представителей южнокорейской прессы, нужна для того, чтобы незамедлительно проинформировать общественность о «спасении северокорейского солдата». В материале информационного агентства «Рёнхап» заявлено, что военнослужащий армии КНДР доставлен в южнокорейских госпиталь после получения им ранения.
Из материала:
Информацию подтверждают представители южнокорейского объединённого комитета начальников штабов.
Сообщается, что первоначально пограничники Республики Корея приняли перемещение военнослужащего с противоположной стороны как акт провокации. Утверждается, что они открывать огонь по военному из КНДР не стали. На данный момент нет точных данных о том, в каком состоянии находится раненый.
Перебежчики с территории КНДР в Республику Корея не такое уж редкое явление. Ежегодно десятки граждан КНДР (часто ценой здоровья и жизни) осуществляют пересечение границы с «Югом». После этого в сеульской прессе обычно и всплывают материалы о том, что Ким Чен Ын якобы «расстрелял» кого-то из миномёта или лично «скормил собакам».
Из материала:
Северокорейский военнослужащий осуществил бегство в Республику Корея через сектор безопасности в районе демилитаризованной зоны. Чтобы он не смог добраться до территории РК, северокорейские пограничники открыли по нему огонь на поражение. Он был ранен.
Информацию подтверждают представители южнокорейского объединённого комитета начальников штабов.
Сообщается, что первоначально пограничники Республики Корея приняли перемещение военнослужащего с противоположной стороны как акт провокации. Утверждается, что они открывать огонь по военному из КНДР не стали. На данный момент нет точных данных о том, в каком состоянии находится раненый.
Перебежчики с территории КНДР в Республику Корея не такое уж редкое явление. Ежегодно десятки граждан КНДР (часто ценой здоровья и жизни) осуществляют пересечение границы с «Югом». После этого в сеульской прессе обычно и всплывают материалы о том, что Ким Чен Ын якобы «расстрелял» кого-то из миномёта или лично «скормил собакам».
Использованы фотографии: KCNA
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