13:23 13 ноября

Южнокорейские СМИ публикуют подробности о получении ранения военнослужащим КНДР

Южнокорейские СМИ публикуют сообщения с пометкой «срочно». Срочность, по мнению представителей южнокорейской прессы, нужна для того, чтобы незамедлительно проинформировать общественность о «спасении северокорейского солдата». В материале информационного агентства «Рёнхап» заявлено, что военнослужащий армии КНДР доставлен в южнокорейских госпиталь после получения им ранения.

Из материала:
Северокорейский военнослужащий осуществил бегство в Республику Корея через сектор безопасности в районе демилитаризованной зоны. Чтобы он не смог добраться до территории РК, северокорейские пограничники открыли по нему огонь на поражение. Он был ранен.

Информацию подтверждают представители южнокорейского объединённого комитета начальников штабов.


Южнокорейские СМИ публикуют подробности о получении ранения военнослужащим КНДР


Сообщается, что первоначально пограничники Республики Корея приняли перемещение военнослужащего с противоположной стороны как акт провокации. Утверждается, что они открывать огонь по военному из КНДР не стали. На данный момент нет точных данных о том, в каком состоянии находится раненый.

Перебежчики с территории КНДР в Республику Корея не такое уж редкое явление. Ежегодно десятки граждан КНДР (часто ценой здоровья и жизни) осуществляют пересечение границы с «Югом». После этого в сеульской прессе обычно и всплывают материалы о том, что Ким Чен Ын якобы «расстрелял» кого-то из миномёта или лично «скормил собакам».

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 12

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:56
    У нас вон в англию так бегут всякие хотропопые,потом газеты истерят про новый русский гулаг и кровавый режим…
    Шура пермский
    1. Shurik70 Сегодня, 13:00
      От нас в Англию бегут не "так", а прихватив пару-тройку ... десятков ... миллионов долларов минимум. Объявляют себя политическими беженцами, кладут деньги в английский банк и живут довольные. И даже, если не начинают дерь гумусом на Родину кидать, то не кончают жизнь самоубийством в ванной шарфиком.
      А в Северной Корее - ну что поделаешь, не все могут жить так, что бы в армии обязательно отслужить, да потом частное предпринимательство не иметь. Люди - разные, так что не стоит того солдата осуждать или хвалить. Удрал, и хрен с с ним.
      Shurik70
    2. xetai9977 Сегодня, 13:19
      Это далеко не первый случай бегства из "северокорейского рая". В своё время так же бежали из ГДР в Западный Берлин. И по ним тоже открывали огонь свои же. Люди жить хотят,а не выживать "во славу социализма". Видно жизнь в КНДР мягко говоря не сахар, раз люди бегут как могут.
      xetai9977
  2. bagr69 Сегодня, 12:56
    У страха глаза велики...
    Оставили б их в покое, глядишь и бегать бы никто не стал и угрозы различные многократно уменьшились.
    bagr69
  3. verner1967 Сегодня, 12:56
    Что то в Сев. Корею никто не бежит. Может режим плохой (коммунистический)? У кровососов-империалистов получше будет?
    verner1967
    1. dvina71 Сегодня, 13:04
      Тебе ежедневно будут на уши лить поверишь во что угодно.. А уж КНДР так прям ад на земле..,по сообщениям западных медиа.
      dvina71
      1. verner1967 Сегодня, 13:16
        Цитата: dvina71
        Тебе ежедневно будут на уши лить поверишь во что угодно..

        А в Сев.Корее пропаганды нет? Людям голова дана, что бы думать, а уши, что бы слушать, а не вермишель на них собирать. Стряхни её и думай больше, помогает.
        verner1967
        1. dvina71 Сегодня, 13:21
          Цитата: verner1967
          А в Сев.Корее пропаганды нет?

          Ага..в Росии несколько миллинов зробитчан..,но даже они не могут победить СМИ украины..,население которой любимо всем миром,все им должны ,они уже в Европе и продолжают войну с Россией..,вроде там у людей тоже голова есть.. и даже доступ в в сеть..однакож..
          dvina71
  4. Sergei75 Сегодня, 13:00
    Слабак и предатель.
    Мы вот не бежим, здесь сидим.
    Sergei75
    1. ID90 Сегодня, 13:09
      Цитата: Sergei75
      Слабак и предатель.
      Мы вот не бежим, здесь сидим.

      вы в Северной Корее сидите?
      ID90
      1. Sergei75 Сегодня, 13:17
        Не, тутошние мы, но бежать не собираемся, будем здесь для жизни условия создавать.
        Sergei75
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:07
    Не в тему, камнями не кидать -в Иране произошло мощное землятрясение, сотни погибших! Выражаю свои искренние соболезнования всему Иранскому народу! !!
    Геркулесыч
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