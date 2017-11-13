В NYT обозначили Крым российским

Эта карта в NYT показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как "спорную" территорию. Спорная с точки зрения Путина, из-за его вторжения! Печально и ошибочно. Крым - это Украина. Отметьте это.

Американское издание The New York Times, которое менее всего можно заподозрить в симпатиях к России, вышло с материалом, в котором полуостров Крым был помечен именно как российская территория. Под надписью Крым при этом содержалась пометка как «спорная территория».Примечательно, что такой факт выявил один из главных по своей «непримимости» оппозиционеров России Гарри Каспаров и вперёд украинских властей выразил возмущение публикацией в американской газете.Из сообщения г-на Каспарова в Твиттере:Сама карта в американской газета была опубликована в материале, рассказывающем о строительстве Керченского моста. Американские авторы, рассуждая о новом транспортном направлении России, заявили, что Керченский мост «может оказаться больше символом, чем объектом высокого транспортного трафика».Напомним, что ранее Крым российским обозначали и другие издания западных стран, которые де-юре стараются объявить, что не поддерживают воссоединение Крыма и России.