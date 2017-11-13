13:26 13 ноября

В NYT обозначили Крым российским

Американское издание The New York Times, которое менее всего можно заподозрить в симпатиях к России, вышло с материалом, в котором полуостров Крым был помечен именно как российская территория. Под надписью Крым при этом содержалась пометка как «спорная территория».

Примечательно, что такой факт выявил один из главных по своей «непримимости» оппозиционеров России Гарри Каспаров и вперёд украинских властей выразил возмущение публикацией в американской газете.

Из сообщения г-на Каспарова в Твиттере:
Эта карта в NYT показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как "спорную" территорию. Спорная с точки зрения Путина, из-за его вторжения! Печально и ошибочно. Крым - это Украина. Отметьте это.



В NYT обозначили Крым российским


Сама карта в американской газета была опубликована в материале, рассказывающем о строительстве Керченского моста. Американские авторы, рассуждая о новом транспортном направлении России, заявили, что Керченский мост «может оказаться больше символом, чем объектом высокого транспортного трафика».

Напомним, что ранее Крым российским обозначали и другие издания западных стран, которые де-юре стараются объявить, что не поддерживают воссоединение Крыма и России.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 10

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  1. Logall Сегодня, 13:07
    По ''попе ремнём'' получат! Ой получат...
    Кто-то в этом может увидеть случайность, но я вижу - Божий промысел!
    Logall
    1. bagr69 Сегодня, 13:09
      Все равно признают Крым Российским, им деваться некуда.
      Признание Закарпатья и Львова не Украинскими, конечно, ускорило бы процесс. wink
      bagr69
      1. Татьяна Сегодня, 13:20
        Американское издание The New York Times, которое менее всего можно заподозрить в симпатиях к России, вышло с материалом, в котором полуостров Крым был помечен именно как российская территория.

        Ответим Гарри Каспарову на его сожаление по этому поводу - в отношении постепенного признания Крыма Российским - известными словами.
        Ха! "Лёд" тронулся, господа "присяжные"!
        Татьяна
      2. ИмПерц Сегодня, 13:23
        Цитата: bagr69
        Признание Закарпатья и Львова не Украинскими

        У поляков руки чешутся... Ждут разрешения сверху.
        ИмПерц
    2. Геркулесыч Сегодня, 13:10
      Каспарову нужной шахматной доской, из титана сделанной по бестолковке надавить от души, а Крым все равно Российский! !!!
      Геркулесыч
    3. Комментарий был удален.
      1. Logall Сегодня, 13:23
        Это Ваше фирменное
        Цитата: Татьяна
        Ха!

        Татьяна, доброго дня! love
        Каспаров, как шахматист - хорош. Но как человек ''оно самое''! Больше ничего не могу о нём сказать.
        Logall
  2. okko077 Сегодня, 13:14
    Пора прекращать эти плебейские штучки... Да нам должно быть в хорошем смысле нас... до лампочки, что там и кто сказал и нарисовал...Крым наш и всё... Особенно, что говорят эти пи_ндоские холуи из Окраины... Их вообще в лучшем случае через раз нужно замечать, а то что они говорят можно и не слушать, лучше сразу обращаться и разговаривать с их хозяином, да и не сильно надо, если что !
    okko077
  3. solzh Сегодня, 13:17
    Потихоньку весь мир признает Крым российским.
    solzh
  4. К0щей Сегодня, 13:21
    "собака лает, караван идет" © пусть хоть кипятком изойдет - начхать. пусть вон и..ке собсчачке пишет, она его поймет и одобрит))
    К0щей
  5. Клебер Сегодня, 13:23
    Что то рановато Ванштейна (Каспарова) старческий маразм посетил.
    Клебер
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