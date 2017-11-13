13:24 13 ноября

Марокко ведет переговоры о покупке С-400

Еще одним признаком стратегических изменений в регионе Северной Африки стало желание Марокко приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400 в целях диверсификации своих военных активов, пишет bmpd со ссылкой на марокканский ресурс www.alyaoum24.com.

Марокко ведет переговоры о покупке С-400


Власти страны следят за региональными и международными событиями, и хотят быть готовыми к ним.


«Марокко участвует в проектах в области военной промышленности вместе с группой стран, таких как Индия, Китай и Бразилия. Их интересует производство средств противовоздушной обороны, включая зенитные ракеты и ракетные комплексы большой дальности, посредством приобретения лицензий на военное производство», – отмечается в материале.

По мнению военного эксперта Абделя Маккави, приобретение Марокко систем противовоздушной обороны «станет российским решением, направленным на создание своего рода военного баланса в Северной Африке между Марокко и Алжиром».

Он добавил, что подобный сдвиг будет иметь политические аспекты: «Москва не забыла предательство Алжира, который удвоил добычу газа и свой экспорт в Европу после европейских санкций в отношении России, и то, что сказал покойный Ахмед Осман: "Сердце Алжира находится в России, но его деньги – в Европе"».

Эксперт отметил также, что «сближение между Марокко и Россией основывается на ряде общих интересов, в том числе касательно военной ситуации в Северной Африке». По его словам, ход предстоящих войн в Северной Африке будет зависеть от ракет дальнего действия, беспилотников и средств ПВО.

Это не первый раз, когда Марокко обращается к Москве по поводу приобретения военной техники.

«Так, к примеру, ранее российские и американские СМИ опубликовали сообщения о военном соглашении между двумя странами, предметом которого является приобретение Марокко российской подводной лодки проекта "Амур 1650". Возможность заключения этой сделки обсуждалась с 2013 года», – напоминает автор материала.

Также сообщалось о приобретении механизмов технического обслуживания подлодки и обучении управлению ею марокканской команды, – все это в рамках долгосрочного двустороннего соглашения об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы 2К22М1 "Тунгуска-М1" сухопутных войск Марокко. 12 боевых машин 2К22М1 "Тунгуска-М1" были поставлены Марокко по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт" в январе 2005 года.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко, far-maroc.on.ma
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Комментарии 5

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 13:15
    Если у страны есть что защищать, то должно быть и то, чем это защищать...
    Грэг Миллер
    1. фигвам Сегодня, 13:17
      После снятия с неба томагавков, появилась очередь за С-400.
      фигвам
    2. Muvka Сегодня, 13:21
      Ну что, критики, которые говорили, что С-400 нигде себя не проявил, где вы? Причем люди, принимающие такие решения знают гораздо больше нас с вами.
      Muvka
  2. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:21
    Ну так просто здорово. Пусть наши заводы "пашут" в три смены...
    Горный стрелок
  4. Немезида Сегодня, 13:21
    России вообще не стоит продавать новейшие системы ПВО,которых остро не хватает в армии самой России,тем более в кредит...который потом (забудут) вернуть
    Немезида
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